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Новини Війна
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За добу війська РФ відкривали вогонь у бік Причепилівки, втрат немає, - штаб ООС

За добу війська РФ відкривали вогонь у бік Причепилівки, втрат немає, - штаб ООС

Минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі один раз відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У бік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 25 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Також читайте: Росією не створено жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну, - Резніков. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28973) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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А от по Росії стріляти не треба. Просто дочекатися гарного вітру...
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25.01.2022 07:32 Відповісти
ДревляниН


@freeukrman

·
https://twitter.com/freeukrman/status/1485687965988839427 12 год



Постійне повторення «без паніки» клоуном, найкраще видає його особистий панічний страх. Він не знає що робити і не здатен прийняти вольові стратегічні рішення. «Просто припинити стріляти» не працює, тепер дитинка закрила очі і буде тупо ігнорувати загрозу. А може лихо само щезне.
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25.01.2022 08:59 Відповісти
Сім'я на Сейшелах. Рахунки в офшорі. Квартира в Лондоні.
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25.01.2022 15:31 Відповісти
Ответку уже ВСУ не дает?
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25.01.2022 16:38 Відповісти
 
 