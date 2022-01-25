За добу війська РФ відкривали вогонь у бік Причепилівки, втрат немає, - штаб ООС
Минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі один раз відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
У бік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 25 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
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@freeukrman
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https://twitter.com/freeukrman/status/1485687965988839427 12 год
Постійне повторення «без паніки» клоуном, найкраще видає його особистий панічний страх. Він не знає що робити і не здатен прийняти вольові стратегічні рішення. «Просто припинити стріляти» не працює, тепер дитинка закрила очі і буде тупо ігнорувати загрозу. А може лихо само щезне.