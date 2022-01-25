РФ треба попереджати про неприпустимість конфлікту з Києвом і водночас активізувати діалог із Москвою, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом і лідерами низки країн Європи висловився за колективні зусилля щодо деескалації кризи поблизу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Республіки висловив серйозне занепокоєння щодо ситуації поблизу кордонів з Україною. Він заявив про необхідність колективних зусиль, націлених на швидку деескалацію", - йдеться в повідомленні.

Макрон пояснив, що виступає за те, щоб попереджати РФ про неприпустимість конфлікту з Києвом і водночас активізувати діалог із Москвою.

"Саме такий діалог ми зараз і ведемо", - зазначив він.

Для цього Макрон закликав використати Нормандський формат та нагадав, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбудеться 26 січня.

Говорячи про переговори з РФ з питань безпеки, Макрон "наголосив на важливості того, щоб ЄС зміг брати участь у формулюванні відповідей на передані в грудні російські пропозиції".

Єлисейський палац підтвердив, що Макрон розраховує найближчими днями поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Франції має намір використати всі можливості дипломатії для збереження стабільності Європи", - підсумували в канцелярії французького лідера.

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