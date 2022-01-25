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РФ треба попереджати про неприпустимість конфлікту з Києвом і водночас активізувати діалог із Москвою, - Макрон

РФ треба попереджати про неприпустимість конфлікту з Києвом і водночас активізувати діалог із Москвою, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом і лідерами низки країн Європи висловився за колективні зусилля щодо деескалації кризи поблизу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Республіки висловив серйозне занепокоєння щодо ситуації поблизу кордонів з Україною. Він заявив про необхідність колективних зусиль, націлених на швидку деескалацію", - йдеться в повідомленні.

Макрон пояснив, що виступає за те, щоб попереджати РФ про неприпустимість конфлікту з Києвом і водночас активізувати діалог із Москвою.

"Саме такий діалог ми зараз і ведемо", - зазначив він.

Для цього Макрон закликав використати Нормандський формат та нагадав, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбудеться 26 січня.

Говорячи про переговори з РФ з питань безпеки, Макрон "наголосив на важливості того, щоб ЄС зміг брати участь у формулюванні відповідей на передані в грудні російські пропозиції".

Єлисейський палац підтвердив, що Макрон розраховує найближчими днями поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Франції має намір використати всі можливості дипломатії для збереження стабільності Європи", - підсумували в канцелярії французького лідера.

Також читайте: МЗС Франції не рекомендує виїжджати у прикордонні з РФ райони України через скупчення російських військ

Автор: 

росія (65829) Франція (3097) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+5
Ще одна газпромівська шлюха.
Який діалог, якщо біля кордону купа військ?
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25.01.2022 07:29
+4
Жабьх лап обожрался, серьезное "занепокоення" снизу выходит.
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25.01.2022 08:09
+1
За будь якої нагоди майстерно прикидаються мертвими в кущах а потім ображаються що з їх точкою зору серйозні гравці не рахуються.
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25.01.2022 08:15
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Ще одна газпромівська шлюха.
Який діалог, якщо біля кордону купа військ?
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25.01.2022 07:29 Відповісти
Жабьх лап обожрался, серьезное "занепокоення" снизу выходит.
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25.01.2022 08:09 Відповісти
За будь якої нагоди майстерно прикидаються мертвими в кущах а потім ображаються що з їх точкою зору серйозні гравці не рахуються.
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25.01.2022 08:15 Відповісти
оо!.. некрофил очнулся от спячки!
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25.01.2022 08:19 Відповісти
Фрицы и жабоеды - продажные газпромовские шлюхи. Тьфу!
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25.01.2022 08:22 Відповісти
Диалог с цапами может быть только о их капитуляции
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25.01.2022 08:25 Відповісти
Ну і як таких бздунів мати у "союзниках"? Це ще та іронія!
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25.01.2022 09:14 Відповісти
Цей Луй ХLCXX прокинувся? Злякався що "руську весну" проспав.
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25.01.2022 09:18 Відповісти
 
 