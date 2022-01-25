Німеччина, США, Австралія та Велика Британія заявили про від'їзд членів сімей дипломатів, - Ніколенко

ЄС, ОБСЄ, РЄ, НАТО та ООН, не висловлювали наміру йти на такі кроки.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні 129 дипломатичних представництв. З них лише 4 заявили про від'їзд членів сімей персоналу: США, Великої Британії, Австралії та Німеччини. Інші, включно з ЄС, ОБСЄ, РЄ, НАТО та ООН, не висловлювали наміру йти на такі передчасні кроки", - йдеться в повідомленні.

Речник міністерства подякував міжнародним партнерам України за їхню солідарність.

"Вкрай важливо уникати діяльності, яка може бути використана в інформаційному просторі для посилення напруженості у суспільстві та дестабілізації економічної та фінансової безпеки України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.

Велика Британія також евакуює частину дипломатів із посольства в Києві.

А МЗС Німеччини дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України.

Австралія почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну

Читайте: Рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві вважаємо передчасним, - речник МЗС Ніколенко