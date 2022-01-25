Німеччина, США, Австралія та Велика Британія заявили про від'їзд членів сімей дипломатів, - Ніколенко
ЄС, ОБСЄ, РЄ, НАТО та ООН, не висловлювали наміру йти на такі кроки.
Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні 129 дипломатичних представництв. З них лише 4 заявили про від'їзд членів сімей персоналу: США, Великої Британії, Австралії та Німеччини. Інші, включно з ЄС, ОБСЄ, РЄ, НАТО та ООН, не висловлювали наміру йти на такі передчасні кроки", - йдеться в повідомленні.
Речник міністерства подякував міжнародним партнерам України за їхню солідарність.
"Вкрай важливо уникати діяльності, яка може бути використана в інформаційному просторі для посилення напруженості у суспільстві та дестабілізації економічної та фінансової безпеки України", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.
Велика Британія також евакуює частину дипломатів із посольства в Києві.
А МЗС Німеччини дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України.
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Осел на шашлики зібрався а ви куди?
Хоча, про сцикливість фріців, в яблучко.
краще всіх. Не надають зброю і заважають надавати зброю іншим. Це вже не кажучи про "пп2".
"Некоторые ученики и учителя останутся в Киеве или Украине, другие могут отправиться в Европу, Северную Америку или Азию. Но мы продолжим предлагать возможности обучения и опыт для нашего сообщества KIS, даже если будем находиться в разных местах", - заверяют родителей.