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Німеччина, США, Австралія та Велика Британія заявили про від'їзд членів сімей дипломатів, - Ніколенко

Німеччина, США, Австралія та Велика Британія заявили про від'їзд членів сімей дипломатів, - Ніколенко

ЄС, ОБСЄ, РЄ, НАТО та ООН, не висловлювали наміру йти на такі кроки.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні 129 дипломатичних представництв. З них лише 4 заявили про від'їзд членів сімей персоналу: США, Великої Британії, Австралії та Німеччини. Інші, включно з ЄС, ОБСЄ, РЄ, НАТО та ООН, не висловлювали наміру йти на такі передчасні кроки", - йдеться в повідомленні.

Речник міністерства подякував міжнародним партнерам України за їхню солідарність.

"Вкрай важливо уникати діяльності, яка може бути використана в інформаційному просторі для посилення напруженості у суспільстві та дестабілізації економічної та фінансової безпеки України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.

Велика Британія також евакуює частину дипломатів із посольства в Києві.

А МЗС Німеччини дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України.

Австралія почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну

Читайте: Рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві вважаємо передчасним, - речник МЗС Ніколенко

Автор: 

МЗС (4158) дипломати (569) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+10
А куда это Немцы убегают? По их же представлениям РФ адекватный партнер и можно верить что нападать не будет.
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25.01.2022 08:43
+8
Потому что помощь в борьбе с неонацизмом в виде рашизма долг каждой порядочной страны.
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25.01.2022 09:03
+5
А решта 49 країн , що мають посольства в Україні - не панікують . Нормальні люди .
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25.01.2022 07:41
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Что там с законом 4142,в сми тишина
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25.01.2022 07:39 Відповісти
А решта 49 країн , що мають посольства в Україні - не панікують . Нормальні люди .
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25.01.2022 07:41 Відповісти
Абсолютно нормальная ситуация вывоз СЕМЕЙ дипломатов. Какая паника?
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25.01.2022 08:16 Відповісти
Англосакси славляться своєю передбачливістю. Очевидно, є протокол безпеки, згідно якого другорядні члени дип.представництв та сім'ї працівників профілактично покидають країну з нестабільною ситуацією. Буткевич на всорашньому відео це все пояснював.
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25.01.2022 08:32 Відповісти
Допоки США і союзники не почали евакуацію посольств ЗЕпліснява не заворушилась: не скликали РНБО, депутати грілися на сейшелпах і дубаях, ніхто не чухався.
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25.01.2022 08:41 Відповісти
👏👏👏 Так ці кроки і робляться для того, щоб ця пліснява прийшла до тями.
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25.01.2022 09:06 Відповісти
Ізраїль готується до евакуації українських євреїв у разі вторгнення РФ, - ЗМІ
https://uainfo.org/blognews/1643037178-izrayil-gotuetsya-do-evakuatsiyi-***********-evreyiv-u-razi.html https://uainfo.org/blognews/1643037178-izrayil-gotuetsya-do-evakuatsiyi-***********-evreyiv-u-razi.html

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25.01.2022 08:12 Відповісти
Israel, Jewish Groups Discuss Airlifting Ukraine's Jews if Russia Invades
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-jewish-groups-discuss-airlifting-ukraine-s-jews-in-case-russia-invades-1.10559464 https://www.haaretz.com/israel-news/israel-jewish-groups-discuss-airlifting-ukraine-s-jews-in-case-russia-invades-1.10559464

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25.01.2022 08:23 Відповісти
С чего вы взяли, что весь мир хочет прям кинуться нам помогать? Вы как дети, ребятки. Никак до вас не дойдет, что все в большой политике блюдут свои интересы.
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25.01.2022 08:56 Відповісти
Потому что помощь в борьбе с неонацизмом в виде рашизма долг каждой порядочной страны.
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25.01.2022 09:03 Відповісти
Таких стран мало, да и то у них свои национальные интересы.
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25.01.2022 09:19 Відповісти
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25.01.2022 09:25 Відповісти
Про який рашизм ви пишете, коли там Берл Лазар перший друг у Путі
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25.01.2022 09:24 Відповісти
Стогін євреїв вже давно не можна розглядати як протидію нацизму. Просто їм в свій час стало не по дорозі з гітлером.
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25.01.2022 09:27 Відповісти
В Росії і України влада і олігархи переважно єврейської національності
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25.01.2022 09:35 Відповісти
Вони завжди були лихварями на війнах та чужому горі.
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25.01.2022 10:34 Відповісти
Не боїтеся попасти під закон про антисемітизм? 😂
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25.01.2022 10:59 Відповісти
Чи ви мене провокуєте на це?
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25.01.2022 11:01 Відповісти
Скоріше під закон про несприйняття сіонізму.
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25.01.2022 11:15 Відповісти
З цим згодна)
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25.01.2022 11:50 Відповісти
Скільки живу на білому світі -- жодного разу не бачила представників цієї національності, зайнятих важкою фізичною працею.
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25.01.2022 11:45 Відповісти
Бубочку с коломойским , пожалуйста, первым рейсом пусть вывезут, может тогда у Украины будут шансы!
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25.01.2022 09:06 Відповісти
Ну правильно. Чё они будут рисковать своими семьями в войне, которая их никоим боком не касается?
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25.01.2022 08:27 Відповісти
Тем более зекрысы вообще не хотят ничего делать для обороны страны...
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25.01.2022 09:02 Відповісти
Шо ви там панікуєте? У нас пів Ради віддихало місяць, тільки відійшло від бухла та наркоти, збирається вирішувати питання по будівництву доріг. Все в порядку, Резніков нічого не баче, йому доповіли з Макшанії що не комплектують вдарні угрупування, просто гуляють 150 000 московитів по кордону, ромашки збирають, нюхають.
Осел на шашлики зібрався а ви куди?
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25.01.2022 08:36 Відповісти
Шо нам той "авторитетний" губошльоп на цей раз розповість?Проведе політінформацію про тяжку внутрішню ситуацію в країнах загниваючого заходу,чи нарешті заткнеться цей голос розмовляючої опи.
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25.01.2022 08:38 Відповісти
А куда это Немцы убегают? По их же представлениям РФ адекватный партнер и можно верить что нападать не будет.
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25.01.2022 08:43 Відповісти
У них роздвоєння особистості.
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25.01.2022 09:09 Відповісти
они адеватны только с немцами. К нам это не относится.
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25.01.2022 22:32 Відповісти
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25.01.2022 08:45 Відповісти
Тікають ті, які більше за інших хочуть війни
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25.01.2022 08:55 Відповісти
уезжают те ,которые не хотят быть жертвами бездействия зекрысы
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25.01.2022 09:05 Відповісти
Правильно. Войну поджигают и тикают, те кто подальше - США, Бриты, Австралия. А немцы, просто не бойцы.
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25.01.2022 09:48 Відповісти
То це американці, брити, австралійці підтягли стотисячні війська до кордонів України? Де ж ви такі вУмні беретесь?
Хоча, про сцикливість фріців, в яблучко.
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25.01.2022 10:41 Відповісти
Німці реагуть краще всіх. Не надають зброю і заважають надавати зброю іншим. Це вже не кажучи про "пп2".
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25.01.2022 11:06 Відповісти
Невже всі виїхали, чи, все- таки, лише сім'ї? До речі, серед чотирьох і ваше.
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25.01.2022 11:04 Відповісти
Ціна партнерству зі щурами - пшик!!!
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25.01.2022 08:56 Відповісти
Головна мета щурів - обвалити нашу економіку. Даром забрати нашу землю.
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25.01.2022 09:20 Відповісти
Тутешнім ботам така правда не до вподоби. Відразу спамлять
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25.01.2022 10:12 Відповісти
На даний момент, єдині щурі - німці, які не надають Україні військової допомоги та іншим заважають надавати.
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25.01.2022 10:45 Відповісти
Смотрел видео о выступлении главы МИД Германии Анналены Бербок в Москве....Полное позорище....Еси чесно не ожидал... что она такая дура...,а по факту дала зеленый свет крысам Путлера...
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25.01.2022 09:00 Відповісти
https://youtu.be/-LpBqUg2cJY ...видос с аналитикой Мировой политики от Юрия Швеца...
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25.01.2022 09:11 Відповісти
Понятное дело, я бы тоже отослал "членов семей" особенно детского возраста, было бы куда. Отослали, потому что 4 февраля начинаются "учения", а на самом деле гибридная операция на границе Украины и Беларуси. Вот сейчас открою спец программ и точно скпжу сколько км до Киева от границы
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25.01.2022 09:27 Відповісти
три раза по сто
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25.01.2022 09:34 Відповісти
75 км до дамбы Вышгороде
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25.01.2022 09:51 Відповісти
ПНХ
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25.01.2022 09:54 Відповісти
Одно из самых элитных учебных заведений столицы Украины - Киевская международная школа (Kyiv International School, KIS) объявила о переходе к дистанционному обучению в связи с массовым отъездом родителей учеников (среди них много западных дипломатов) и преподавателей из-за слухов об угрозе большой войны.
"Некоторые ученики и учителя останутся в Киеве или Украине, другие могут отправиться в Европу, Северную Америку или Азию. Но мы продолжим предлагать возможности обучения и опыт для нашего сообщества KIS, даже если будем находиться в разных местах", - заверяют родителей.
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25.01.2022 10:03 Відповісти
Зато российские дипломаты в Киев собрались целыми селами.
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25.01.2022 10:14 Відповісти
ТАК УЖЕ ХЙЛА ЗАВЛЕКАЮТ В ЛОВУШКУ !)
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25.01.2022 13:46 Відповісти
 
 