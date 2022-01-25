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США розширюють коло країн, з якими координують кроки щодо стримування російської агресії проти України, - Блінкен

США розширюють коло країн, з якими координують кроки щодо стримування російської агресії проти України, - Блінкен

Сполучені Штати продовжують координацію можливих кроків у світлі загострення з вини Росії ситуації навколо України не лише з НАТО та ОБСЄ, але й із ширшим колом держав, зокрема з членами Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Він зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть тісно координувати подальші кроки щодо стримування російської агресії у ширшому плані з державами-членами ЄС на додаток до координації з НАТО, ОБСЄ", - йдеться у поширеному американським держдепом повідомленні.

Зазначається, що Блінкен поінформував своїх колег з ЄС про свій візит 18-21 січня до Києва, Берліна і Женеви в рамках дипломатичних зусиль США щодо вирішення проблеми неспровокованого нарощування військової могутності Росії поблизу і в Україні і тривалої агресії проти України".

"Держсекретар підтвердив, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну буде зустрінуто швидкими, серйозними та скоординованими наслідками. Він привітав зусилля ЄС та держав-членів щодо зміцнення відносин між США та ЄС та спільного вирішення глобальних проблем", - підсумували в Держдепі.

Читайте: Байден обговорить з лідерами Європи нарощування військ РФ

Автор: 

Держдепартамент США (1645) США (23290)


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Коло потрібно перетворити на петлю на шиї лапатного смердючого сцаря...
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25.01.2022 07:50 Відповісти
Посольства будут евакуюватись разом?
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25.01.2022 08:04 Відповісти
Все було б інакше,якби мудрий нарід не вибрав дебіла ***********. Самий кончений ідіот за всю світову історію. Як же я ненавиджу це ЧМО. Зе здохни, просто здохни, мразота. І щоб наступні вибори, якщо будуть, у всіх зебілів відібрало ноги, і вони не змогли дойти до виборчих дільниць.
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25.01.2022 08:14 Відповісти
Для стримування агресії треба було вже бригади Patriot розмістити в Україні а також підігнати пару авіаносців хочаб у Середземне море і в Прибалтику
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25.01.2022 08:27 Відповісти
 
 