В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовано 19 118 нових випадків зараження, 5 863 особи одужали

За добу 24 січня в Україні зафіксовано 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19. З них дітей – 2 809, медпрацівників – 594.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:



- госпіталізовано – 1 507 осіб;

- летальних випадків – 161;

- одужало – 5 863 особи.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 3 889 488 осіб;

- одужало – 3 591 201 особа;

- летальних випадків – 99 443;

- проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.

Водночас минулої доби 69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей. Загалом проведено 29 921 638 щеплень.

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