В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовано 19 118 нових випадків зараження, 5 863 особи одужали
За добу 24 січня в Україні зафіксовано 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19. З них дітей – 2 809, медпрацівників – 594.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 507 осіб;
- летальних випадків – 161;
- одужало – 5 863 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 889 488 осіб;
- одужало – 3 591 201 особа;
- летальних випадків – 99 443;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.
Водночас минулої доби 69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей. Загалом проведено 29 921 638 щеплень.
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Все-таки воспитали в совке целые поколения инфантилов.
У подавляющего большинства людей во всем мире болезнь протекает в виде гриппоподобного заболевания без осложнений при полном выздоровлении через неделю даже без медикаментозного лечения. Тем не менее, тяжёлая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией, которая, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам и при отсутствии правильного лечения способна привести к летальному исходу
Врятуйте людей - розповідайте їм правду!
Ковід не має жодного стосунку до видуманого неіснуючого коронавірусу сарс-ков-2.
Ковід є паразитарним захворюванням з гострою реакцією імунної системи і типовими ознаками гельмінтної токсикації - "грипозний" стан, згущення крові, температура, відсутність реакції на антибіотики та вітаміни, нудота і, нарешті, падіння сатурації, яке викликане появою навколо альвеолів у легенях непроникної білої плівки - так імунна система захищається від розмноження цього паразита. Це типова поведінка гельмінтів - їх яйця циркулюють у кровотоку та вилупляються у легенях, після чого личинки вирушають в похід по судинах до місця проживання цього виду, у відповідних органах або системах організму носія.
Івермектин вбиває всі відомі види гельмінтів, деяких комах та членистоногих. Відтак, виздоровлення від ковіду наступає буквально відразу - для початкових стадій, і впродовж 4-5 днів - при запущених випадках.
Єдине, що потрібно додатково при запущених випадках, - Медрол - гормон, який ефективно гасить "розхитану" імунну систему, згладжує стрибки температури і значно покращує загальний стан. Достатньо 3-7 днів від 2 таб. на день сходити до 0.25 таб. на добу.
Івермектин при хворобі: 2.5 мл раз на день 3-4 дні.
Ось так все просто...