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У 2021 році зафіксовано понад 5 тис. "п'яних" ДТП, в яких загинули 113 осіб, - патрульна поліція

У 2021 році зафіксовано понад 5 тис.

Минулого року зафіксовано 5 019 ДТП, в яких водії знаходились за кермом напідпитку.

Про це у Telegram повідомляє патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"За 2021 рік на території країни ми зафіксували та оформили 5 019 ДТП, в яких водії керували автомобілями в стані сп’яніння, в яких 113 осіб загинуло та 1 072 особи травмовано, - йдеться в повідомленні.

Водночас, за 2021 рік патрульні зафіксували та оформили 133 289 водіїв з ознаками алкогольного та наркотичного сп’яніння. Для порівняння, статистика за 2020 рік - 129 480 водіїв.

"А з початку цього року ми вже маємо 6 567 випадків нетверезого керування", - додали в патрульній поліції.

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Автор: 

алкоголь (1249) ДТП (4480) ПДР (477) патрульна поліція (1442)


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"Прогресс". Налицо.
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25.01.2022 08:43 Відповісти
А дтп с нардепом Трухиным вошло в статистику?
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25.01.2022 09:37 Відповісти
Стесняюсь спросить: А как на эту статистику повлияют "камеры автоматической фиксации скорости" и т.н. "Фантомы" с такой же функцией?
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25.01.2022 09:57 Відповісти
113 загиблих при 5 тис ДТП, тут десь є нає.. лово
якщо взяти резонансні ДТП з пянтосами(реальними а не по ментовському освідченими) які були на сайті Цензор то певно більша цифра загиблих буде.
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25.01.2022 10:18 Відповісти
Так они все тут до единого и промелькалися.

А так да, на фоне ковида выглядят несолидно.
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25.01.2022 10:19 Відповісти
так так от прям всі. 5% можливо.
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25.01.2022 10:22 Відповісти
Все конечно. Ну которые МВД решило вывалить. А как жеж не понагнетать? Без понагнетать штрафы не поднять никак.
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25.01.2022 10:40 Відповісти
Штото както и немного даже.
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25.01.2022 10:18 Відповісти
Богатеньким буратинкам заплатить штраф как высморкаться. Может пора за бухую езду не штрафы брать, а авто конфисковывать? Попался бухой за рулем, машинка автоматом уезжает на передок, там она лишней не будет.
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25.01.2022 11:40 Відповісти
 
 