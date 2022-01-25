У 2021 році зафіксовано понад 5 тис. "п'яних" ДТП, в яких загинули 113 осіб, - патрульна поліція

Минулого року зафіксовано 5 019 ДТП, в яких водії знаходились за кермом напідпитку.

Про це у Telegram повідомляє патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"За 2021 рік на території країни ми зафіксували та оформили 5 019 ДТП, в яких водії керували автомобілями в стані сп’яніння, в яких 113 осіб загинуло та 1 072 особи травмовано, - йдеться в повідомленні.

Водночас, за 2021 рік патрульні зафіксували та оформили 133 289 водіїв з ознаками алкогольного та наркотичного сп’яніння. Для порівняння, статистика за 2020 рік - 129 480 водіїв.

"А з початку цього року ми вже маємо 6 567 випадків нетверезого керування", - додали в патрульній поліції.

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