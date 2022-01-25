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Новини Нормандські переговори
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Україна виконала вимогу РФ для відновлення зустрічей радників лідерів Нормандської четвірки, - ЗМІ

Україна виконала вимогу РФ для відновлення зустрічей радників лідерів Нормандської четвірки, - ЗМІ

У понеділок уряд ухвалив рішення відкликати законопроект Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій, формально - щоби виконати рекомендації Венеційської комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела "ЄП".

Зазначається, що це питання було єдиним, задля ухвалення якого відбулося позачергове засідання Кабміну.

Віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук пояснила урядовцям, що документ необхідно змінити у кількох пунктах і, на її думку, ці зміни неможливо внести у парламенті між читаннями, а тому уряд має невідкладно відкликати внесений ним до Ради законопроект. Потребу змін вона пояснила тим, що уряд хоче втілити рекомендації Венеційської комісії Ради Європи.

"Венеційська комісія" раніше справді рекомендувала змінити законопроєкт про перехідний період щодо Криму та Донбасу. Втім, ця рекомендація надійшла до Києва ще в жовтні 2021 року.

За інформацією джерел видання, реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів. На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.

Один зі співрозмовників "ЄП" на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня.

Домовленостей про можливість проведення саміту в форматі "Нормандії", зазначає видання, наразі немає.

Читайте: РФ треба попереджати про неприпустимість конфлікту з Києвом і водночас активізувати діалог із Москвою, - Макрон

Автор: 

Кабмін (14134) росія (65829) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+44
Таке враження що Україну підготували до сдачі, між війною і позором зелені вибрали позор.
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25.01.2022 08:50
+43
Верещук і здоровий глузд разом не ходять. Люди, будьте обережні!
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25.01.2022 08:51
+32
А яка наступна вимога у москалів? Підписати капітуляцію з ОРДЛО?
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25.01.2022 08:56
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Таке враження що Україну підготували до сдачі, між війною і позором зелені вибрали позор.
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25.01.2022 08:50 Відповісти
Andrei Piontkovsky

26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
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25.01.2022 10:26 Відповісти
сегодня то самое 26 число. Ну как, привёз, ЧТо там было в пунктах?
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26.01.2022 21:08 Відповісти
Верещук і здоровий глузд разом не ходять. Люди, будьте обережні!
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25.01.2022 08:51 Відповісти
Верещук-никто. Дерьмак приказал-она озвучила.
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25.01.2022 09:47 Відповісти
Навіть геть дурне якщо мовчить може виглядати розумним-поміркуй Верещук...
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25.01.2022 08:51 Відповісти
...хоча міркувати здається немає чим...
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25.01.2022 09:03 Відповісти
То есть Ермак снова провёл ЗЕбизянам по губам и они сглотнули!
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25.01.2022 08:51 Відповісти
Тобто ніякого перехідного періоду не повинно бути, сєпари щільними рядами будуть гуляти Україною?
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25.01.2022 08:52 Відповісти
А яка наступна вимога у москалів? Підписати капітуляцію з ОРДЛО?
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25.01.2022 08:56 Відповісти
Без сумніву не на користь держави Україна!
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25.01.2022 15:52 Відповісти
Наступна - федералізація України, друга російська мова і ліквідація ПЦУ.
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25.01.2022 19:39 Відповісти
Во це і є зрада! Венеціанська коміссія там тільки як ширма.
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25.01.2022 08:56 Відповісти
Це було очевидно, що Зе-чмо таки встане раком перед путинім.

Вчора на засіданні РНБО це стало очевидним ще більше - Московія незбирається нападати, Захід розпалює, Джавеліні заберіть - посольства поверніть і т.д.

Якщо почнеться все ж таки велика війна, то ЗСУ та народ будуть багаторазово зрадженни і продані цим Кагалом
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25.01.2022 08:57 Відповісти
Volodymyr Volodymyr 47e311b5 Якщо бидло обрало клоуна то і х....й із ним. Нехай іде раша і вбиває
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25.01.2022 09:45 Відповісти
все зараз у руках Господа - захоче він покарати народ за зраду своїх убитих воїнів, за тупість і відсутності гонору, або простить і допоможе для того, щоб зруйнувати сатанинську Москву

Подивимося, що він вибере
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25.01.2022 09:53 Відповісти
Так его и выбирали как "голубя мира". Лишь бы не было войны, любыми уступками. Сейчас всё порешают или уже порешали. Все будут довольны, Европа, РФ и избиратели Зе. Все счастливы, рейтинг в гору и настанет мир и процветание, долгожданные шашлычки.
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25.01.2022 09:58 Відповісти
Если начнется война то в первую очередь не давать Зеленскому и его семье убежать из Украины-в первую очередь перкрыть аэропорты и погранпереходы. а иначе Зеленски станет Януковощем-2 Смотется в россию или Германию и там уже подпишет капитуляцию как легитимный
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25.01.2022 16:57 Відповісти
Похоже сдают Украину ЗЕленые.
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25.01.2022 09:01 Відповісти
Ермак, с упорством идиота, занимается самоубийством. Нет, агент "Козырь", - ничего не выйдет, - спроси у Януковоща=)
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25.01.2022 09:01 Відповісти
Знову лягли під цапомордих, ганьба!
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25.01.2022 09:04 Відповісти
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25.01.2022 09:05 Відповісти
Нда...все как инсайдили -зекрысы ожидаемо нас сдали...а дегенераты,с утра, радуются тому,что дерьмак по ТВ брешет...
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25.01.2022 09:21 Відповісти
Цікаво, а як щодо інших законопроектів і деяких вже прийнятих законів, щодо яких було зауваження Венеційської комісії? Їх теж відміняти і відкличуть? Тьху, мразота! Вже б не відбріхувалися.
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25.01.2022 09:23 Відповісти
Норманська четвірка коли на кордоні України орда мокшан це ідиотизм тим більше що в цю ,,четвірку,,входять і Германия яка продовжує підтримувати ідеї Гітлера то-союз із ******.Історія повторюється і амбіції Германії уже в який раз незмінні ,,Правити та розділяти,,
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25.01.2022 09:24 Відповісти
Прочитав коментарі і загрустив як ви думаєте сшивати державу схід не сприйме бадеру як захід ватутіна а політики цим користуюються є які говорять про економіку але вони не в фаворі значить тупик і ж-па
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25.01.2022 09:32 Відповісти
Нема ніякого "схід і захід". Є Україна. Якби було поменше цього кацапського 3.14здіжа,то і горя би не було.
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25.01.2022 09:55 Відповісти
Кацап, ти краще про свої ***** розмірковуй...
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25.01.2022 10:19 Відповісти
У Московії вигадали самобитний домбаський народ. Начебто навіть Венеціанська комісія на це погодилася. Таке вже було раніше в СРСР. Карельський народ на відміну фінського народу. Існувала карело-фінська РСР 1940-1956р, претендувала на місце в ООН. А потім її скасували.
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25.01.2022 09:33 Відповісти
Мрази вонючие.
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25.01.2022 09:48 Відповісти
Хотят срочно что-то пропихнуть чтобы потом дЕрмак в Нормандского формате закрепил....
саботажем попахивает.... или уже даже сильно бздит.....
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25.01.2022 09:54 Відповісти
Вера Измайлова


@veraizmaylova41



Результат правления великого геополитика

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25.01.2022 09:55 Відповісти










Volodymyr Ogrysko


@Ogrysko

https://twitter.com/Ogrysko/status/1485704727635664898 11 ч



Якщо це правда,то таке рішення можна назвати лише унікальним глупством.Жодна зустріч на жодному рівні жодних результатів не дасть.Якщо влада,звісно,не капітулює перед Москвою.Але на це вона може навіть не сподіватися: є кому в Україні відстояти нашу правду
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25.01.2022 10:02 Відповісти














Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1485759910700892161 8 ч



26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
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25.01.2022 10:04 Відповісти















hochu domoy v UA


@hochu_dodomu

·
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1485851867649294338 2 ч



Уряд на екстренному засіданні ухвалив рішення відкликати законопроект Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій. Таким чином Київ виконав вимогу РФ для відновлення зустрічей "Нормандії" на рівні радників (((
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25.01.2022 10:04 Відповісти
Віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук пояснила урядовцям, що документ необхідно змінити у кількох пунктах і, на її думку, ці зміни неможливо внести у парламенті між читаннями, Джерело:

Да Шо блеет ця хабалка.Тобто т.з. зміни які може подати будь-який депутат спочатку в комітет, який їїх розглядає та потім виноситься в сесійний зал для другого голосування неможливий? Ню, ню
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25.01.2022 10:15 Відповісти
ХАБАЛКИ, ПРЕДАТЕЛИ И КАПИТУЛЯНТЫ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНЫ
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25.01.2022 20:11 Відповісти
Закон этот все равно нерабочий был. С таким же успехом можно рассуждать о колонизации Венеры.
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25.01.2022 10:27 Відповісти
Что дальше. Нельзя останавливаться на достигнутом иначе будет не по путлеровскому сценарию.
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25.01.2022 11:05 Відповісти
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25.01.2022 11:20 Відповісти
Сейчас снова немецко-французские союзники Кремля будут танцевать вокруг Минских соглашений под дудку Путина, а его агенты в Украине, вроде Ермака, будут пропихивать капитуляцию.
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25.01.2022 13:33 Відповісти
ЗеБiли-малороси ка-ка... ка-ка-я разнiца, ви вже зiбрали своi манатки, щоб освоювати

СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на

якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))

https://aif-s3.aif.ru/images/014/025/9a8de8dd8220217c5563814930b922be.jpg

https://www.rbc.ua/static/ckef/img/2_3995.jpg
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25.01.2022 13:52 Відповісти
Драка неизбежна. Или снаружи, а затем внутри. Или внутри, а затем снаружи. Это интересный выбор, зебобики. Не находите?
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25.01.2022 17:53 Відповісти
ЗЕЛЕННЫМ МРАЗИ, ТВАРИ, ПРЕДАТЕЛИ, ПУТИНСКИЕ ПОДСТИЛКИ, ГНАТЬ зЕ, ЕГО НЯНЬКУ еРМАКА_КОЗЫРЯ_МИХАЙЛОВА_ЛОЛИТУ И ЭТУ ДУРУ ВЕРЕЩЮЧКУ И ВСЕ ЭТО СТАДО ХЛАМИДИЙ-"СН"!
НЫНЕШНЯЯ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ПРЕДАТЕЛИ И КАПИТУЛЯНТЫ! ПРЕДАТЕЛИ И КАПИТУЛЯНТЫ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНЫ!
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25.01.2022 20:07 Відповісти
"вимогу, висунуту РФ"
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25.01.2022 20:17 Відповісти
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25.01.2022 21:11 Відповісти
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25.01.2022 21:12 Відповісти
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25.01.2022 21:17 Відповісти
 
 