Україна виконала вимогу РФ для відновлення зустрічей радників лідерів Нормандської четвірки, - ЗМІ
У понеділок уряд ухвалив рішення відкликати законопроект Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій, формально - щоби виконати рекомендації Венеційської комісії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела "ЄП".
Зазначається, що це питання було єдиним, задля ухвалення якого відбулося позачергове засідання Кабміну.
Віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук пояснила урядовцям, що документ необхідно змінити у кількох пунктах і, на її думку, ці зміни неможливо внести у парламенті між читаннями, а тому уряд має невідкладно відкликати внесений ним до Ради законопроект. Потребу змін вона пояснила тим, що уряд хоче втілити рекомендації Венеційської комісії Ради Європи.
"Венеційська комісія" раніше справді рекомендувала змінити законопроєкт про перехідний період щодо Криму та Донбасу. Втім, ця рекомендація надійшла до Києва ще в жовтні 2021 року.
За інформацією джерел видання, реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів. На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.
Один зі співрозмовників "ЄП" на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня.
Домовленостей про можливість проведення саміту в форматі "Нормандії", зазначає видання, наразі немає.
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26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Вчора на засіданні РНБО це стало очевидним ще більше - Московія незбирається нападати, Захід розпалює, Джавеліні заберіть - посольства поверніть і т.д.
Якщо почнеться все ж таки велика війна, то ЗСУ та народ будуть багаторазово зрадженни і продані цим Кагалом
Подивимося, що він вибере
саботажем попахивает.... или уже даже сильно бздит.....
@veraizmaylova41
Результат правления великого геополитика
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
https://twitter.com/Ogrysko/status/1485704727635664898 11 ч
Якщо це правда,то таке рішення можна назвати лише унікальним глупством.Жодна зустріч на жодному рівні жодних результатів не дасть.Якщо влада,звісно,не капітулює перед Москвою.Але на це вона може навіть не сподіватися: є кому в Україні відстояти нашу правду
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1485759910700892161 8 ч
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
hochu domoy v UA
@hochu_dodomu
·
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1485851867649294338 2 ч
Уряд на екстренному засіданні ухвалив рішення відкликати законопроект Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій. Таким чином Київ виконав вимогу РФ для відновлення зустрічей "Нормандії" на рівні радників (((
Да Шо блеет ця хабалка.Тобто т.з. зміни які може подати будь-який депутат спочатку в комітет, який їїх розглядає та потім виноситься в сесійний зал для другого голосування неможливий? Ню, ню
СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на
якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))
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