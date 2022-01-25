Байден обговорив агресію РФ з лідерами Європи та НАТО: Розглянули тему запровадження "масштабних та серйозних" санкцій
Президент США Джо Байден провів захищений відеодзвінок із європейськими лідерами, щоб підтвердити своє "постійне занепокоєння" з приводу нарощування російської військової могутності біля кордонів України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Сторони висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, обговорили свої спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії, включно з підготовкою до накладання на Росію "масштабних та серйозних" економічних санкцій.
Учасники "зустрічі" підтвердили прагнення врегулювати ситуацію шляхом дипломатії та обговорили нещодавні контакти з Росією у різних форматах.
Також було обговорено питання зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО. Вони домовилися продовжувати тісні консультації з трансатлантичними союзниками та партнерами.
В переговорах взяли участь глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії Маріо Драґі, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.
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10 апреля
@buch10_04
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https://twitter.com/buch10_04/status/1485868092555157504 1 ч
Крупнейший банк США JPMorgan, под управлением которого находятся 2,6 триллиона долларов клиентских денег, 24 января, закрыл все оставшиеся позиции в российской валюте, сославшись на непрогнозируемые риски в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной
Бедность, грязь, оплеванные бараки для них привычны. Им нужны только две вещи - "великая держава" и приемлемые цены на водку "
Немає ніяких руССкіх , це вигадана назва Петром 1.
Московити будуть їсти один одного з голоду але полізуть воювати, доки не отримають гарних пи#дюлєй!
Бедность, грязь, оплёванные бараки для них привычны. Им нужны только две вещи - "великая держава" и приемлемые цены на водку "
уважаемый Станис, разрешите одно небольшое, но важное социологическо-культурологическое уточнение:
в Моцковии бараки не оплёванные, а ОБЛЁВАННЫЕ.
Это своего рода жизненный манифест вечных голодранцев и гопников.
"Пайду плясать, дома нечава кусать -- сухарі да корки, на нагах апорки! У-ех!"
Вірніше - знати про преЗЕдента України і його впливовість, його можливості та намагання вирішити зазначені проблеми.