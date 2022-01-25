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Байден обговорив агресію РФ з лідерами Європи та НАТО: Розглянули тему запровадження "масштабних та серйозних" санкцій

Байден обговорив агресію РФ з лідерами Європи та НАТО: Розглянули тему запровадження

Президент США Джо Байден провів захищений відеодзвінок із європейськими лідерами, щоб підтвердити своє "постійне занепокоєння" з приводу нарощування російської військової могутності біля кордонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Сторони висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, обговорили свої спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії, включно з підготовкою до накладання на Росію "масштабних та серйозних" економічних санкцій.

Учасники "зустрічі" підтвердили прагнення врегулювати ситуацію шляхом дипломатії та обговорили нещодавні контакти з Росією у різних форматах.

Також було обговорено питання зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО. Вони домовилися продовжувати тісні консультації з трансатлантичними союзниками та партнерами.

В переговорах взяли участь глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії Маріо Драґі, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

Читайте: Байден розглядає можливість розміщення до 5 тис. військових США у Східній Європі та країнах Балтії, - The New York Times

Автор: 

Байден Джо (2892) НАТО (6506) США (23290) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+7
Особливо огидно тут бачити двох старих європейських шльондр на викликах з кремля-німеччину та францію...
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25.01.2022 09:20
+6
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25.01.2022 09:45
+5
Вчора в Естонії приземлилися 3 американських військових Геркулеси, отже скоро естонці передадуть Україні антипутінські санкції.
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25.01.2022 10:01
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Слово року - "санкції".
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25.01.2022 09:12 Відповісти
Вчора в Естонії приземлилися 3 американських військових Геркулеси, отже скоро естонці передадуть Україні антипутінські санкції.
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25.01.2022 10:01 Відповісти
Особливо огидно тут бачити двох старих європейських шльондр на викликах з кремля-німеччину та францію...
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25.01.2022 09:20 Відповісти
увы, но они сильнейшие и влиятельнейшие страны Европы...
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26.01.2022 20:59 Відповісти
Это уже какое обсуждение? Уже собираются наверное чтобы обсудить обсуждение.
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25.01.2022 09:42 Відповісти
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25.01.2022 09:45 Відповісти
Ви теж помітили що воно (янєлохМінє42) якесь ненажерливе?
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25.01.2022 11:14 Відповісти
Бред. После позорного бегства из Афгана и падения рейтингов в США..
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25.01.2022 09:48 Відповісти
Та непогано кацапам дають під хвоста.... розтягують задоволення- роблять це повільно. Просрочки вже на засрашкє "немає"
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25.01.2022 11:08 Відповісти
"Нічого про Україну без України!.." А де бодай якась курва з Банкової? Не кажу про те нещастя,у якого сьогодні "днюха" - воно мабуть зі вчора обдовбане або бухе. Хоча б кульобу запросили.))
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25.01.2022 09:55 Відповісти
Жаль звісно. От був би Гетьман при булаві...
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25.01.2022 10:03 Відповісти
чтоб только не забыл, что сказали сказать
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25.01.2022 10:07 Відповісти
Емеля,не ссы в труссы ,никто ничего не забывает, ответите по полной ...
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25.01.2022 10:09 Відповісти
Німеччина вже підтвердила свою "підтримку" суверенітету і територіальної цілостності України, відмовившись надавати зброю і із "штанів вистрибуючи" за скоріший запуск ПП-2.
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25.01.2022 10:10 Відповісти














10 апреля


@buch10_04

·
https://twitter.com/buch10_04/status/1485868092555157504 1 ч



Крупнейший банк США JPMorgan, под управлением которого находятся 2,6 триллиона долларов клиентских денег, 24 января, закрыл все оставшиеся позиции в российской валюте, сославшись на непрогнозируемые риски в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной
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25.01.2022 10:13 Відповісти
Мало пустого места перед комментом.
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25.01.2022 13:41 Відповісти
"Санкциями, которыми угрожает Америка и Европа, московскую Орду не остановить - это ясно любому, кто хоть немного знает русских.

Бедность, грязь, оплеванные бараки для них привычны. Им нужны только две вещи - "великая держава" и приемлемые цены на водку "
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25.01.2022 10:29 Відповісти
100%, шмурдяк начнут бодяжить составами, дабы "гордость" за отчизну не пропадала.
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25.01.2022 10:49 Відповісти
это надо было ещё до Нового Года организовать, чтобы у них начался и не закончился цикл непросыхания.
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25.01.2022 15:48 Відповісти
Не русскіх а кацапов або московитів!
Немає ніяких руССкіх , це вигадана назва Петром 1.
Московити будуть їсти один одного з голоду але полізуть воювати, доки не отримають гарних пи#дюлєй!
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25.01.2022 11:13 Відповісти
есть разница между русским и россиянином, один тру, а другой просто с паспортом РФ
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26.01.2022 21:04 Відповісти
Немає ніяких "русскіх" , "русскі" то вигадана "нація" . Є мордва, чуваши, мокшане, єрзя й іньше.... але Петро1 вигадав назву "россия" потім з часом з'явились "русскіє" .... русскі це полукровка-дворняжка (змішані народи) котра намагажться прибулитися до Русі-України. Мало того вони вже розповідають вою маячню що Русь якимось чином почалася з "РоССіі" .... там шизофренія масова й прогресує.
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30.01.2022 14:14 Відповісти
Станис Насвайко написал: "Санкциями, которыми угрожает Америка и Европа, московскую Орду не остановить - это ясно любому, кто хоть немного знает русских.

Бедность, грязь, оплёванные бараки для них привычны. Им нужны только две вещи - "великая держава" и приемлемые цены на водку "

уважаемый Станис, разрешите одно небольшое, но важное социологическо-культурологическое уточнение:

в Моцковии бараки не оплёванные, а ОБЛЁВАННЫЕ.
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25.01.2022 11:23 Відповісти
Пайду плясать, дома нечава кусать -- сухарі да корки, на нагах апорки! У-ех!
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25.01.2022 12:12 Відповісти
Совершено верно подметили, ув. пани Оксана, всю глубинную сучность менталитета моцковитов:

Это своего рода жизненный манифест вечных голодранцев и гопников.

"Пайду плясать, дома нечава кусать -- сухарі да корки, на нагах апорки! У-ех!"
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25.01.2022 12:30 Відповісти
Скільки можна мусолити цю тему і лякати людей?Та один раз введіть санкції і на цьому все скінчиться.Губошльопи! Відключіть Рашу від Свіфт,видворіть з США та Європи дітей російських чиновників,заблокуйте рахунки Путіна і його оточення і Раша сама капітулює
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25.01.2022 10:55 Відповісти
Дітей видворяти не можна - то щит від ядерного удару засрашкі..... усе іньше вірно написали.
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25.01.2022 11:10 Відповісти
Дійсно,я щось про це не подумав.Дякую
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25.01.2022 11:20 Відповісти
лошадиная дочка Екатерина ЛАВРОВА находится на ПМЖ в городе-герое Вашингтоне, а тётка и кузины Д.Медведева в Калифорнии.
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25.01.2022 11:26 Відповісти
Не треба лякати тим ЯО. Ще не кінець світу. Пуйло ніколи його не застосує, бо воно і в других є, і в такому разі нічого не лишиться від москви і кількох ближніх областей.
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25.01.2022 12:18 Відповісти
А зелені янєлохі кажуть "всьо харашо, нє панікуйтє, готовімся до шашличку"....
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25.01.2022 11:09 Відповісти
Дуда був. Буби - не було. Це все, що потрібно знати стосовно того, як вирішуються проблеми України, зокрема, загрози нового подальшого касапського вторгнення.
Вірніше - знати про преЗЕдента України і його впливовість, його можливості та намагання вирішити зазначені проблеми.
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25.01.2022 14:10 Відповісти
 
 