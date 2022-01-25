Рада повертається з канікул: Підготують звернення до міжнародних організацій через загрозу з боку РФ

Сьогодні, 25 січня, народні депутати повертаються з "зимових канікул".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний Верховної Ради.

Зокрема нардепи розглянуть проєкт постанови №6543 "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України".

Також парламентарі розглянуть Проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 15.12.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління.

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Нардепи розглянуть утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань перевірки можливих фактів порушення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини присяги.

У другому читанні нардепи також можуть ухвалити Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення.

В першому читанні Рада розгляне Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження.

Серед іншого нардепи розглянуть Закон України "Про віртуальні активи" з пропозиціями Президента України.

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