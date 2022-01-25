Рада повертається з канікул: Підготують звернення до міжнародних організацій через загрозу з боку РФ
Сьогодні, 25 січня, народні депутати повертаються з "зимових канікул".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний Верховної Ради.
Зокрема нардепи розглянуть проєкт постанови №6543 "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України".
Також парламентарі розглянуть Проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 15.12.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління.
Нардепи розглянуть утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань перевірки можливих фактів порушення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини присяги.
У другому читанні нардепи також можуть ухвалити Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення.
В першому читанні Рада розгляне Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження.
Серед іншого нардепи розглянуть Закон України "Про віртуальні активи" з пропозиціями Президента України.
Будь ласка, зачекайте...
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@Tkach_Mykhailo
· 11 ч
"Сьогодні кожна українська родина живе одним питанням - чи нападе Росія? Чи буде повномасштабна війна?" Юлія Тимошенко 27.12.2021 вилетіла з Києва до Дубая 23.01.2022 повернулась з Дубая до Києва Дійсно сьогодні кожна українська родина живе 27 днів в Дубаї з такою думкою.
@Tkach_Mykhailo
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https://twitter.com/Tkach_Mykhailo/status/1485714192619479041 10 ч
«За даними співрозмовників УП, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая».
Дуже цікава стаття.
https://www.svoboda.org/a/*******-putinu-na-botinok-blogery-obsuzhdayut-zayavleniya-tokaeva/31650651.html
и получая не минимальные зарплаты.... вот бы им платили почасово!!! по среднему тарифу и отпуска как у обычных 2-3 нед в году...
«Может ли богатый человек полететь с семьей отдыхать на Мальдивы? Безусловно, может. Может ли полететь на Мальдивы президент страны, которая находится в состоянии войны, где каждый день гибнут солдаты, и в которой население перемещается за черту бедности? Очевидно, что нет. Потому что не имеет на это морального права. В ситуации с Порошенко - не имеет морального права отдыхать вообще. Потому что ничего для страны за время своей работы не сделал», - считает журналист Александр Дубинский.
«Президент страны, часть которой оккупирована агрессором, и Верховный главнокомандующий армии, которая каждую неделю несет боевые потери, сражаясь с иностранными захватчиками, отбыл на отдых на Мальдивы. Декларация позволяет, вопрос не в этом. Но никого не оказалось в окружении, кто бы сказал: «Петр Алексеевич, а что об этом люди скажут?». Войны-то формально нет. Или есть? Видимо, война для президента уже видится решенной проблемой», - написал Бутусов.
«На Банковой вынуждены были признать, что Порошенко летал на Мальдивы. Но попытались выкрутиться: дескать, это было не на Новый год и за свой счет. По мнению Банковой, такое должно успокоить украинцев. И действительно, что тут такого, когда президент нищей и воюющей страны отдыхает на Мальдивах? Хорошо поработал во благо народа - нужно хорошо отдохнуть», - написал политолог Дмитрий Корнейчук.
«Две новости одного дня. Киевский университет имени Шевченко из-за нехватки средств на коммуналку отменил занятия студентов до весны. Президент Порошенко на новогодние праздники отдохнул на Мальдивах. Одна страна, два образа жизни», - написал журналист Сергей Руденко.
Куйло доберется до Киева. А они приедут и вручат ему цветы.
Но блин, наши союзники делают все, чтобы Куйло не напало.
Пришлось возвращаться.
Дольше сидеть на курортах невдобно
А то рейтинг падает.
На этот раз не получилось