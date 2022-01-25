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Рада повертається з канікул: Підготують звернення до міжнародних організацій через загрозу з боку РФ

Рада повертається з канікул: Підготують звернення до міжнародних організацій через загрозу з боку РФ

Сьогодні, 25 січня, народні депутати повертаються з "зимових канікул".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний Верховної Ради.

Зокрема нардепи розглянуть проєкт постанови №6543 "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України".

Також парламентарі розглянуть Проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 15.12.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління.

Читайте: У ВР зареєстрована постанова з планом дій у зв’язку з російською загрозою, - Устінова

Нардепи розглянуть утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань перевірки можливих фактів порушення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини присяги.

У другому читанні нардепи також можуть ухвалити Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення.

В першому читанні Рада розгляне Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження.

Серед іншого нардепи розглянуть Закон України "Про віртуальні активи" з пропозиціями Президента України.

Також читайте: Під Радою мітингують ФОПи. Правоохоронці перекрили вул.Грушевського. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (15022) законопроєкт (3613)


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Топ коментарі
+11
Ткач Михайло


@Tkach_Mykhailo

· 11 ч

"Сьогодні кожна українська родина живе одним питанням - чи нападе Росія? Чи буде повномасштабна війна?" Юлія Тимошенко 27.12.2021 вилетіла з Києва до Дубая 23.01.2022 повернулась з Дубая до Києва Дійсно сьогодні кожна українська родина живе 27 днів в Дубаї з такою думкою.
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25.01.2022 09:32
+10
Яка загроза? Вчора міністр оборони сказав, що її немає, що дружня росія навіть не розгорнула ні одної батальйонно-тактичної групи. А Днюхач закликав купувати скумбрію по 8 і м/ясо і йти святкувати День перемоги. Хто баждає - може на рибалку.
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25.01.2022 09:28
+10
тепер осіратєлі багамські,гавайські,ямайські та іньші округи...
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25.01.2022 09:28
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даже вона рвется в раду из Дубаи
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25.01.2022 09:26 Відповісти
Ткач Михайло


@Tkach_Mykhailo

· 11 ч

"Сьогодні кожна українська родина живе одним питанням - чи нападе Росія? Чи буде повномасштабна війна?" Юлія Тимошенко 27.12.2021 вилетіла з Києва до Дубая 23.01.2022 повернулась з Дубая до Києва Дійсно сьогодні кожна українська родина живе 27 днів в Дубаї з такою думкою.
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25.01.2022 09:32 Відповісти
Ткач Михайло


@Tkach_Mykhailo

·
https://twitter.com/Tkach_Mykhailo/status/1485714192619479041 10 ч



«За даними співрозмовників УП, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая».
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25.01.2022 09:33 Відповісти
Яка загроза? Вчора міністр оборони сказав, що її немає, що дружня росія навіть не розгорнула ні одної батальйонно-тактичної групи. А Днюхач закликав купувати скумбрію по 8 і м/ясо і йти святкувати День перемоги. Хто баждає - може на рибалку.
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25.01.2022 09:28 Відповісти
тепер осіратєлі багамські,гавайські,ямайські та іньші округи...
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25.01.2022 09:28 Відповісти
Недовго сиротами їм бути. Через 10 днів появляться кармільці.
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25.01.2022 09:55 Відповісти
Дайте гроші бо на шашлики нема!
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25.01.2022 09:29 Відповісти
Парламентаризм по українськи =це така штука, що хочеться депутанів прибити,а мусиш їм платити.
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25.01.2022 09:57 Відповісти
Пам'ятаєте як Путін неправильно назвав ім'я президента Казахстана. Було продовження.
Дуже цікава стаття.

https://www.svoboda.org/a/*******-putinu-na-botinok-blogery-obsuzhdayut-zayavleniya-tokaeva/31650651.html
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25.01.2022 09:33 Відповісти
Позлітались качки з дубаїв.
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25.01.2022 09:38 Відповісти
Бакланы возвращаются с теплых краев.
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25.01.2022 10:13 Відповісти
Дивно, що вони не проводять виїзне засідання у Дубаї десь.
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25.01.2022 09:38 Відповісти
Юля проводила...да и Слуги Уроды тоже.
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25.01.2022 09:50 Відповісти
То була "робота" в округах і "зустрічі" з виборцями.
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25.01.2022 09:56 Відповісти
Ах"еть, уже даже дети 2 недели как с каникул вернулись а эти "державники" в такой период на каникулах!
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25.01.2022 09:38 Відповісти
Всех на досрочные выборы, а нынешний состав на Свалку истории.
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25.01.2022 09:49 Відповісти
І навіщо поспішати з тих відпусток, вже б після першотравневих свят повернулися би.
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25.01.2022 09:50 Відповісти
Поиздержались....за зарплатами в конвертах и не только. Не мешайте им "работать" а то путлер начинает нападать.
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25.01.2022 09:52 Відповісти
Ні, це правильно. А головне - вчасно! 😏 Міжнародна спільнота оцінить! (сарказм)
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25.01.2022 09:52 Відповісти
а че? могли бы и еще посидеть и стефанчук набрать еще килограммов 50
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25.01.2022 09:55 Відповісти
Мощный выход из запоя, они почуствовали угрозу и мгновенно хотят отреагировать, после этого обязательно возьмите месяц отдыха.
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25.01.2022 09:58 Відповісти
Школьники епи их мать, твари, вам не то что каникулы не положено, вы без выходных должны пахать! Значит вся страна по выходным 2-3 дня, а вы пидаласы месяц каникул у них, что бы вы падлюки выздохли до 1000 колена.. уроды!
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25.01.2022 09:58 Відповісти
та погуляйте еще!!!...ули!))))
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25.01.2022 09:59 Відповісти
Вот искренне недоумеваю, нахрена этим скотам каникулы?! Они там бедные так переутруждаются, на небо глянуть некогда..
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25.01.2022 10:02 Відповісти
работая.... со вторника по пол пятницы )))) и имея такие отпуска или каникулы)))
и получая не минимальные зарплаты.... вот бы им платили почасово!!! по среднему тарифу и отпуска как у обычных 2-3 нед в году...
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25.01.2022 10:16 Відповісти
В годы войны Раду нужно распустить, а отдохнувших Депутатов с их прислугой нужно отправить на Фронт, На Раде написать табличку "Все ушли на фронт!"
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25.01.2022 10:04 Відповісти
Читаю і очам не вірю- з канікул… повернулась… 25… йтвмать!!!!
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25.01.2022 10:04 Відповісти
Вот скажите, почему нормальные взрослые люди уходят в отпуск, а кучка великовозрастных дебилов уходят на каникулы?
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25.01.2022 10:07 Відповісти
кучка - 450 штук плюс из обслуга... не задорого ли нам их содержать...
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25.01.2022 10:17 Відповісти
Напомню зебуинам
«Может ли богатый человек полететь с семьей отдыхать на Мальдивы? Безусловно, может. Может ли полететь на Мальдивы президент страны, которая находится в состоянии войны, где каждый день гибнут солдаты, и в которой население перемещается за черту бедности? Очевидно, что нет. Потому что не имеет на это морального права. В ситуации с Порошенко - не имеет морального права отдыхать вообще. Потому что ничего для страны за время своей работы не сделал», - считает журналист Александр Дубинский.

«Президент страны, часть которой оккупирована агрессором, и Верховный главнокомандующий армии, которая каждую неделю несет боевые потери, сражаясь с иностранными захватчиками, отбыл на отдых на Мальдивы. Декларация позволяет, вопрос не в этом. Но никого не оказалось в окружении, кто бы сказал: «Петр Алексеевич, а что об этом люди скажут?». Войны-то формально нет. Или есть? Видимо, война для президента уже видится решенной проблемой», - написал Бутусов.



«На Банковой вынуждены были признать, что Порошенко летал на Мальдивы. Но попытались выкрутиться: дескать, это было не на Новый год и за свой счет. По мнению Банковой, такое должно успокоить украинцев. И действительно, что тут такого, когда президент нищей и воюющей страны отдыхает на Мальдивах? Хорошо поработал во благо народа - нужно хорошо отдохнуть», - написал политолог Дмитрий Корнейчук.

«Две новости одного дня. Киевский университет имени Шевченко из-за нехватки средств на коммуналку отменил занятия студентов до весны. Президент Порошенко на новогодние праздники отдохнул на Мальдивах. Одна страна, два образа жизни», - написал журналист Сергей Руденко.
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25.01.2022 10:16 Відповісти
И что теперь говорит эта Высоцкая по поводу "каникул" слуг?
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25.01.2022 10:44 Відповісти
А какая сумма?
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25.01.2022 10:48 Відповісти
погорячились куда спешить ?
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25.01.2022 10:20 Відповісти
Они там высиживали и ждали , что все состоится без них.
Куйло доберется до Киева. А они приедут и вручат ему цветы.

Но блин, наши союзники делают все, чтобы Куйло не напало.

Пришлось возвращаться.
Дольше сидеть на курортах невдобно

А то рейтинг падает.
На этот раз не получилось
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25.01.2022 10:42 Відповісти
Перетрудились горемыки. Страна на гране ордынского нашествия, а они живут в виртуальной действительности. Так почему удивляет простая озабоченность других стран, если нашим избраникам все пох.й. Лишь бы шкура была с морским загаром.
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25.01.2022 10:59 Відповісти
 
 