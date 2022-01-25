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Новини Війна
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США продовжують дискусії з партнерами щодо можливого перекидання додаткових сил до Східної Європи, - Псакі

США продовжують дискусії з партнерами щодо можливого перекидання додаткових сил до Східної Європи, - Псакі

Адміністрація США продовжує консультації щодо теми можливого перекидання додаткових сил до Східної Європи.

Про це заявила на брифінгу представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дискусії продовжуються із нашими партнерами, з країнами "східного флангу" (НАТО. - Ред.)", - сказала вона.

При цьому Псакі зазначила, що такі підкріплення можливі не лише у разі нападу РФ на Україну.

"Ми ніколи не говорили, що подібне можливе лише у разі російського вторгнення", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден обговорив агресію РФ з лідерами Європи та НАТО: Підняли тему запровадження "масштабних та серйозних" санкцій

Автор: 

армія рф (17713) росія (65829) США (23290) Псакі Джен (148)


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Пропоную США перекинути в Україну кілька десятків тисяч туристів які щойно затарились в воєнторзі і вирішили пополювати на орків на Українських теренах
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25.01.2022 09:41 Відповісти
Если вернуть всех украинских туристов из Польши, то можно собрать 15 девизий.
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25.01.2022 10:17 Відповісти
Переброска сил ничего не дает, если нет решимости их применить. Это по сути "силы" наблюдателей за масштабным вторжением в Украину. В какой то мере это напоминает так называемую " странную войну " 1939 г. Когда Франция и Великобритания объявили Германии войну ( после нападения последней на Польшу, согласно договора с последней)но сидела за линией "Мажино" на франко германской границе, и следили за сообщениями по радио как Германия ( а потом и СССР) уничтожают Польшу, и ее армию. Как говорится все когда то было...достаточно углубиться в историю.
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25.01.2022 10:04 Відповісти
Переброска сил ничего не дает, если нет решимости их применить. Это по сути "силы" наблюдателей за масштабным вторжением в Украину.

А де,хто і коли заявляв ,що американці приматимуть участь у боях за Українську Незалежність ,придурок ?
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25.01.2022 10:15 Відповісти
Нам хочеться з пультому руках на дивані спостерігать ,як американські війська обороняють Харків!
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25.01.2022 11:16 Відповісти
Тут війна а в них дискусії. Та при ваших дискусіях вони до Ламаншу і Іспанії дійдуть.
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25.01.2022 11:17 Відповісти
 
 