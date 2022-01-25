США продовжують дискусії з партнерами щодо можливого перекидання додаткових сил до Східної Європи, - Псакі

Адміністрація США продовжує консультації щодо теми можливого перекидання додаткових сил до Східної Європи.

Про це заявила на брифінгу представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дискусії продовжуються із нашими партнерами, з країнами "східного флангу" (НАТО. - Ред.)", - сказала вона.

При цьому Псакі зазначила, що такі підкріплення можливі не лише у разі нападу РФ на Україну.

"Ми ніколи не говорили, що подібне можливе лише у разі російського вторгнення", - сказала вона.

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