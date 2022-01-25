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Новини
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Порядок денний ВР не відповідає викликам, які стоять перед Україною, - Рудик

Порядок денний ВР не відповідає викликам, які стоять перед Україною, - Рудик

Порядок денний роботи парламенту не відповідає тим викликам, які стоять перед Україною.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"Але зараз час для дуже дорослих рішень для політиків, зараз час відкинути політичні протиріччя й працювати разом, зараз час об’єднувати свої зусилля, тому що першою і головною задачею у нас усіх є забезпечення єдності та безпеки нашої країни", - наголосила вона.

За словами нардепа, опозиція пропонуватиме владі допомогу і працювати разом, щоб захистити Україну не тільки у питанні безпеки, а й в інших, адже сьогодні в країні - економічна криза та епідемія.

Рудик також розказала, що депутати фракції "Голос" підписуються за проведення позачергового засідання Верховної Ради, щоб розглянути нагальні для України питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" та "Голос" збиратимуть підписи для позачергового засідання Ради щодо законопроєкту про кисневі станції, - нардепка Рудик

"Ми говоритимемо із нашими колегами зі "Слуги народу", без яких неможливо зібрати ці підписи, які розуміють, з якими проблеми стикнулася наша країна", - додала вона.

Автор: 

ВР (15022) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+11
Правляча партія клованів не відповідає займаним посадам.
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25.01.2022 09:55
+6
А чого можна очікувати від правлячої кодли на чолі з гівняним омікроном?
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25.01.2022 10:01
+6
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25.01.2022 10:02
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Правляча партія клованів не відповідає займаним посадам.
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25.01.2022 09:55 Відповісти
А чого можна очікувати від правлячої кодли на чолі з гівняним омікроном?
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25.01.2022 10:01 Відповісти
Провести через пару місяців позачергові вибори, і що кращі прийдуть? На жаль чомусь мовчить Народний Фронт Яценюка -природній союзник "ЄС". А без нього як зможе Петро сформувати життєздатну патріотичну каоліцію у новообраній В. Р?
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25.01.2022 10:38 Відповісти
Так, Порошенко заявив, що «вони за єдність на словах, а не на ділі». Обмовка по Фрейду

https://www.volynnews.com/news/all/my-za-yednist-na-slovakh-a-ne-na-dili-poroshenko-epichno-obmovyvsia-u-radi-video/
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25.01.2022 10:45 Відповісти
Та ,що та ЗРАДА засідає,що відпочиває для України все одно !!!Толку від них ніякого,тільки шкода ,то вже нехай краще відпочивають !!!
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25.01.2022 11:46 Відповісти
просто место не то выбрали для заседаний - в дубаях покомфортнее было бы
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25.01.2022 09:56 Відповісти
Нічого страшного, ОПа підкорректує порядок денний.
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25.01.2022 10:00 Відповісти
та вся ця верховна зрада з дупататами не відповідає викликам...
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25.01.2022 10:00 Відповісти
якщо хтось втратив телефон з дією - звертайтеся

Mikhail Golub


@golub

·
https://twitter.com/golub/status/1485880293659656192 16 мин



Хоть знаем, что у Дії есть бекап
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25.01.2022 10:01 Відповісти
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25.01.2022 10:02 Відповісти
А гідрант шляється по різним оманам та іншим сейшелам. На халяву.
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25.01.2022 10:08 Відповісти
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25.01.2022 10:12 Відповісти
Упоротая зелень ничему не соответствует.
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25.01.2022 10:20 Відповісти
За ці канікули їх всіх на стовбах розвісити мало. Весь світ на рогах, а вони відпочивають )) Ну-ну.
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25.01.2022 10:25 Відповісти
А что вы хотели от парламента, в который пролезли представители советского народа Украины, а у советских нет свого государства(в 1991г ссср распалось, осталась у них только столица Москва)
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25.01.2022 10:33 Відповісти
за последний месяц супермощный космический телескоп Джеймс Вебб долетел до точки Лагранжа 2.
и сможет видеть первые звезды во вселенной в самом начале их формирования.

а наша ВР и финансирование армии не может проконтролировать,
и четкий план защиты страны сформировать.
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25.01.2022 10:41 Відповісти
Чи може кухарка керувати країною?
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25.01.2022 10:47 Відповісти
нельзя заставить уклониста любить армию. Нельзя требовать украинофоба защищать саму Украину.
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25.01.2022 10:50 Відповісти
#крепко жму вашу руку

обране із творчості ПОПа
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25.01.2022 11:13 Відповісти
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25.01.2022 10:54 Відповісти
Если бы Рудык была атаманшей ЕС, то я бы, возможно, за эту партию проголосовал.
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25.01.2022 12:43 Відповісти
 
 