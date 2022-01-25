Порядок денний ВР не відповідає викликам, які стоять перед Україною, - Рудик

Порядок денний роботи парламенту не відповідає тим викликам, які стоять перед Україною.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"Але зараз час для дуже дорослих рішень для політиків, зараз час відкинути політичні протиріччя й працювати разом, зараз час об’єднувати свої зусилля, тому що першою і головною задачею у нас усіх є забезпечення єдності та безпеки нашої країни", - наголосила вона.

За словами нардепа, опозиція пропонуватиме владі допомогу і працювати разом, щоб захистити Україну не тільки у питанні безпеки, а й в інших, адже сьогодні в країні - економічна криза та епідемія.

Рудик також розказала, що депутати фракції "Голос" підписуються за проведення позачергового засідання Верховної Ради, щоб розглянути нагальні для України питання.

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"Ми говоритимемо із нашими колегами зі "Слуги народу", без яких неможливо зібрати ці підписи, які розуміють, з якими проблеми стикнулася наша країна", - додала вона.