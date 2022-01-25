Порядок денний ВР не відповідає викликам, які стоять перед Україною, - Рудик
Порядок денний роботи парламенту не відповідає тим викликам, які стоять перед Україною.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик.
"Але зараз час для дуже дорослих рішень для політиків, зараз час відкинути політичні протиріччя й працювати разом, зараз час об’єднувати свої зусилля, тому що першою і головною задачею у нас усіх є забезпечення єдності та безпеки нашої країни", - наголосила вона.
За словами нардепа, опозиція пропонуватиме владі допомогу і працювати разом, щоб захистити Україну не тільки у питанні безпеки, а й в інших, адже сьогодні в країні - економічна криза та епідемія.
Рудик також розказала, що депутати фракції "Голос" підписуються за проведення позачергового засідання Верховної Ради, щоб розглянути нагальні для України питання.
"Ми говоритимемо із нашими колегами зі "Слуги народу", без яких неможливо зібрати ці підписи, які розуміють, з якими проблеми стикнулася наша країна", - додала вона.
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https://www.volynnews.com/news/all/my-za-yednist-na-slovakh-a-ne-na-dili-poroshenko-epichno-obmovyvsia-u-radi-video/
Mikhail Golub
@golub
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https://twitter.com/golub/status/1485880293659656192 16 мин
Хоть знаем, что у Дії есть бекап
и сможет видеть первые звезды во вселенной в самом начале их формирования.
а наша ВР и финансирование армии не может проконтролировать,
и четкий план защиты страны сформировать.
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