Загроза РФ спрямована не лише проти України, а кидає виклик міжнародному порядку, - Парламентська асамблея НАТО

Криза, що спровокована Росією шляхом військового нарощування навколо України, торкається не лише України, але й підриває європейську систему безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час зустрічі у форматі Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Брюсселі заявила віцепрезидент Парламентської асамблеї НАТО Мімі Коделі.

"Ми маємо бути чіткими в тому, що криза, перед якою ми постаємо, – вона торкається не лише України. Дії Росії спрямовані на те, щоб кинути виклик міжнародному порядку. Цей порядок був створений після завершення Другої світової війни саме для того, щоб ми ніколи більше не відчули знову наслідки військової агресії", - зазначила вона.

Коделі повідомила, що Парламентська асамблея НАТО висловлює повну солідарність з Україною, непохитну підтримку її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності.

"Ми докладемо зусиль для того, щоб відповіддю на будь-яку подальшу агресію Росії стало не лише одноголосне засудження, а й дуже висока ціна. Ми вітаємо той факт, що наші уряди збільшують практичну допомогу для України, щоб допомогти їй захистити себе. Ніщо не може виправдати військову агресію", - наголосила Коделі.

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