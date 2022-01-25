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Загроза РФ спрямована не лише проти України, а кидає виклик міжнародному порядку, - Парламентська асамблея НАТО

Загроза РФ спрямована не лише проти України, а кидає виклик міжнародному порядку, - Парламентська асамблея НАТО

Криза, що спровокована Росією шляхом військового нарощування навколо України, торкається не лише України, але й підриває європейську систему безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час зустрічі у форматі Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Брюсселі заявила віцепрезидент Парламентської асамблеї НАТО Мімі Коделі.

"Ми маємо бути чіткими в тому, що криза, перед якою ми постаємо, – вона торкається не лише України. Дії Росії спрямовані на те, щоб кинути виклик міжнародному порядку. Цей порядок був створений після завершення Другої світової війни саме для того, щоб ми ніколи більше не відчули знову наслідки військової агресії", - зазначила вона.

Коделі повідомила, що Парламентська асамблея НАТО висловлює повну солідарність з Україною, непохитну підтримку її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності.

"Ми докладемо зусиль для того, щоб відповіддю на будь-яку подальшу агресію Росії стало не лише одноголосне засудження, а й дуже висока ціна. Ми вітаємо той факт, що наші уряди збільшують практичну допомогу для України, щоб допомогти їй захистити себе. Ніщо не може виправдати військову агресію", - наголосила Коделі.

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Автор: 

Європа (1872) НАТО (6506) росія (65829)


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25.01.2022 10:22 Відповісти
ух куда их забросило

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25.01.2022 10:30 Відповісти
Мировой порядок уже нарушен. Нападением на Украину.
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25.01.2022 10:27 Відповісти
ну ось і все ! хлопці виконали с вою роботу. Німці та Французи хочуть і в подальшому допомагати фюреру, що і вимагалось доказати. Америкоси, брити своє, а ці своє. Фюрер копіює все те, що було в 1919,1920 роках. Тоді після Версалю Європа була перекроєна, зникали держави, зявлялись держави. Антанта оголосила хрестовий похід проти більшовизму, французи висадились в Одесі, брити на Півночі, а вийшло - експедиційний корпус вранцузів розклався,його забрали. Бритів на півночі кинули соратники з числа рузге, поїхали додому. А коли Ленін остаточно розпалив світову пожежу -зустріч з німецьким пролетаріатом, От тоді і була створена мала Антанта. Почалася військова підтримка поляків - так зване військово-технічне співробітництво. І поляки вистояли і Акела Промахнувся. Потім ще до 24 року хотіли зробити в Польщі своєрідне ОРДЛО. Ось і зараз, все,що тоді задумали брити, сталось через 100 років і додалась Америка.
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25.01.2022 10:48 Відповісти
У кацапів свое розусіння світового порядку,головне не дати нікому жити краще і своїм умом!Хтось знае приклади процвітання тих територій,де присутня росія?!
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25.01.2022 10:52 Відповісти
Проснулись. Ви запізнились мінімум на років 15. Порядок порушений з початку війни в Грузії в 2008 році. Треба діяти а не заявляти.
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25.01.2022 11:12 Відповісти
 
 