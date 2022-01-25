УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7134 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 200 17

Найближчими тижнями в Україні можуть фіксувати від 40 до 60 тис. хворих на коронавірус за добу, - Ляшко

Найближчими тижнями в Україні можуть фіксувати від 40 до 60 тис. хворих на коронавірус за добу, - Ляшко

В Україні за добу можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, такий прогноз озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1" 25 січня.

За його словами, цих показників країна досягне вже найближчими тижнями. У середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було за попередньої хвилі восени.

"Статистика показує, що вакцинація працює і проти "Омікрону". Це один із фейків, які треба розвінчувати. Тому і запущена бустерна доза (третє COVID-щеплення, - Ред.). Показує, що після шостого місяця є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення", - каже очільник МОЗ.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовано 19 118 нових випадків зараження, 5 863 особи одужали

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін, повідомляв, що "За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 000 осіб може хворіти щоденно, сумарно близько 1 млн українців за лютий може захворіти".

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
А как же вакцинация?
показати весь коментар
25.01.2022 10:11
+4
Тільки в мене одного враження, що статистику розпланували на кільки тижнів (місяців) наперед, а нам тільки щодня дозовано її згодовують?
показати весь коментар
25.01.2022 10:30
+2
Год назад при 15 тыс заболевших в сутки было 600-800 трупов в день. А сейчас меньше 200. При этом только 35% населения вакцинрровано. Было бы 80% вакцинированных нормальной вакциной, то ковид был бы как обычный сезонный грип по колличеству трупов.
показати весь коментар
25.01.2022 10:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А как же вакцинация?
показати весь коментар
25.01.2022 10:11 Відповісти
Меня за это забанили
показати весь коментар
25.01.2022 10:14 Відповісти
эта тема табу... ее как бы нет
показати весь коментар
25.01.2022 10:22 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 10:25 Відповісти
Год назад при 15 тыс заболевших в сутки было 600-800 трупов в день. А сейчас меньше 200. При этом только 35% населения вакцинрровано. Было бы 80% вакцинированных нормальной вакциной, то ковид был бы как обычный сезонный грип по колличеству трупов.
показати весь коментар
25.01.2022 10:26 Відповісти
Та типун тобі на язик!
показати весь коментар
25.01.2022 10:12 Відповісти
Да хоть типун..хоть геморрой...но это будет...Европа при 70-ти процентной вакцинации тому пример...
показати весь коментар
25.01.2022 10:18 Відповісти
100+тыс заболевших в сутки и 120 трупов. Торговые центры, рестораны, кинотеатры - все открыто. А у нас на 20тыс заболевших почти 800 трупов было и все закрыто.Чем плох пример Европы
показати весь коментар
25.01.2022 10:29 Відповісти
С Европы надо брать пример в плане мед.ицинского обеспечения...качества оного...оборудования оного...и тогда смертей будет как там..
Вы где нить читали о том как в Европе идет героическая борьба за кислород?? Нет??
Так отож..
А у нас к примеру в Феофании ни одного человека не умерло...
А почему?? Да потому что там лечение как в Европе...
Жирный стефанчук два раза помереть должен был по всем признакам...он нет...
Так что увы и ах....медицина...ее уровень...ен обеспечение вот что влияет на смертность....а не ширка...
показати весь коментар
25.01.2022 11:10 Відповісти
Тільки в мене одного враження, що статистику розпланували на кільки тижнів (місяців) наперед, а нам тільки щодня дозовано її згодовують?
показати весь коментар
25.01.2022 10:30 Відповісти
Ну да и знакомые, и коллеги все болеют ковидом по плану написанном в кабмине.
показати весь коментар
25.01.2022 10:40 Відповісти
Ще тільки вчора ввечері Ляшко казав, "що нова хвиля пройде спокійніше за попередні":


А що змінилось за ніч? Отримали нову рознарядку від ВООЗ і терміново готують населення до свіжоперептсангої статистики?
показати весь коментар
25.01.2022 10:55 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 10:32 Відповісти
Давайте клоуны-мародеры, еще выделите 30 млрд на дороги. Это точно спасет страну от новой волны эпидемии.
показати весь коментар
25.01.2022 10:41 Відповісти
Щось пішло не так, ще вчора ввечері Ляшко говорив протилежне:
https://censor.net/ua/news/3311908/*************************************************************************
показати весь коментар
25.01.2022 10:56 Відповісти
Коротко про вакцинацію: "Плейшнер вп'яте вистрибнув у вікно, але отрута не діяла..."
показати весь коментар
25.01.2022 11:04 Відповісти
проще омикроном переболеть, а не ширяться
показати весь коментар
25.01.2022 12:43 Відповісти
 
 