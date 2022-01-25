Найближчими тижнями в Україні можуть фіксувати від 40 до 60 тис. хворих на коронавірус за добу, - Ляшко
В Україні за добу можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, такий прогноз озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1" 25 січня.
За його словами, цих показників країна досягне вже найближчими тижнями. У середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було за попередньої хвилі восени.
"Статистика показує, що вакцинація працює і проти "Омікрону". Це один із фейків, які треба розвінчувати. Тому і запущена бустерна доза (третє COVID-щеплення, - Ред.). Показує, що після шостого місяця є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення", - каже очільник МОЗ.
Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін, повідомляв, що "За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 000 осіб може хворіти щоденно, сумарно близько 1 млн українців за лютий може захворіти".
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Вы где нить читали о том как в Европе идет героическая борьба за кислород?? Нет??
Так отож..
А у нас к примеру в Феофании ни одного человека не умерло...
А почему?? Да потому что там лечение как в Европе...
Жирный стефанчук два раза помереть должен был по всем признакам...он нет...
Так что увы и ах....медицина...ее уровень...ен обеспечение вот что влияет на смертность....а не ширка...
А що змінилось за ніч? Отримали нову рознарядку від ВООЗ і терміново готують населення до свіжоперептсангої статистики?
https://censor.net/ua/news/3311908/*************************************************************************