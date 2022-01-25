За добу від COVID-19 у Києві померли троє осіб, виявлено 1 589 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 1 589 хворих на коронавірус, троє людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"1 589 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Троє людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8447 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 354 813", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 826 жінок віком від 18 до 86 років та 526 чоловіків віком від 18 до 95 років. А також 122 дівчинки від 3 місяців до 17 років і 115 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

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Серед тих, хто померли: 2 жінки 72 та 74 роки і 1 чоловік 74 роки.

До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на коронавірус та 106 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 441 людина. Загалом коронавірус подолали 331 197 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 351, в Оболонському – 227 та в Деснянському районі – 170 випадків", – зазначив Кличко.

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