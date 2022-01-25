"У нас іще все попереду, маємо все намріяне втілити": Зеленська привітала чоловіка з днем народження
Перша леді України Олена Зеленська привітала чоловіка - президента Зеленського з днем народження.
Як передає Цензор.НЕТ, з нагоди 44-річчя глави держави вона опублікувала пост в Instagram.
"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+62 Система Станиславского
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+45 Стрелок
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+43 Володимир Козуб
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Як писав Жванецький у своєму оповіданні "Учителю":
- Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели, а сейчас смотри на меня до боли, до слез, до отвращения!
Легко сказати- ;звали;...
Цей слоган вигадав Фредерік Бегбедер для рекламної кампанії бюстгальтерів Wonderbra.
Лєнкіне привітання мені цю рекламу нагадало.
Та ні. То він дивиться на Алахвердієву. І я навіть знаю, що буде далі:
«https://bookmix.ru/book.phtml?id=3684572 Золотой ключик, или Приключения Буратино » https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9 Алексей Николаевич Толстой
банк, почему-то не принимает