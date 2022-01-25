УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12792 відвідувача онлайн
Новини
8 794 137

"У нас іще все попереду, маємо все намріяне втілити": Зеленська привітала чоловіка з днем народження

Перша леді України Олена Зеленська привітала чоловіка - президента Зеленського з днем народження.

Як передає Цензор.НЕТ, з нагоди 44-річчя глави держави вона опублікувала пост в Instagram.

У нас іще все попереду, маємо все намріяне втілити: Зеленська привітала чоловіка з днем народження 01

"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленському виповнилося 44 роки. Президент день народження не святкуватиме і проведе його на роботі, - Никифоров

Автор: 

день народження (119) Зеленський Володимир (24222) привітання (735) Олена Зеленська (253)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+62
Пожелаем ему счастливого передоза !!!
показати весь коментар
25.01.2022 10:43
+45
жена поздравляет мужа через инстаграм? как это мило
клоуны квартальные. все напоказ. все фальшивое.
показати весь коментар
25.01.2022 10:47
+43
Жили вони радісно і закінчили як Чаушеско ......
показати весь коментар
25.01.2022 10:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
да-да! впереди у вас так много интересного))

показати весь коментар
25.01.2022 11:25 Відповісти
А оскароносный был бы сиквел
показати весь коментар
25.01.2022 22:17 Відповісти
хоть что-то приличное бы получилось у «Квартал95» карма бы повеселилась))
показати весь коментар
25.01.2022 22:37 Відповісти
Я думаю Володя так смотрит на бородатую бабушку.
показати весь коментар
25.01.2022 11:28 Відповісти
Ні, Бро. Там стоїть рояль .
показати весь коментар
25.01.2022 15:24 Відповісти
)))))і ця нюхає...
показати весь коментар
25.01.2022 11:34 Відповісти
От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Все впереди.
показати весь коментар
25.01.2022 11:42 Відповісти
У меня всьо вперєді - сказала Лєнка...Но када нагнусь то уже сзаді...
показати весь коментар
25.01.2022 11:44 Відповісти
Блин, семейка Адамсов!
показати весь коментар
25.01.2022 11:55 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 12:01 Відповісти
Да ну нах. Вы уже довели страну до ручки. Скумбрия моя любимая скумбрия с которой я делаю 100 блюд и кормлю свою семью УЖЕ ПО 8 .85, ПР 8.85 КАРЛ!!!!!!!!! КУДА ДАЛЬШЕ ПАДАТЬ???
показати весь коментар
25.01.2022 12:10 Відповісти
"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! Джерело:

Як писав Жванецький у своєму оповіданні "Учителю":
- Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели, а сейчас смотри на меня до боли, до слез, до отвращения!
показати весь коментар
25.01.2022 12:10 Відповісти
Зескумбрія привітала земоніку !
показати весь коментар
25.01.2022 12:11 Відповісти
втіль і нашу мрію, звали з України і бистріше......
показати весь коментар
25.01.2022 12:11 Відповісти
А як же гешефт?
Легко сказати- ;звали;...
показати весь коментар
25.01.2022 12:14 Відповісти
Так не можна, цієї «казки» хотіло 73%. І якщо Володі звалить, його виборці не закриють гештальт і оберуть чергового Головобородька
показати весь коментар
25.01.2022 15:27 Відповісти
«Смотри мне в глаза. Я сказала, в лаза!» (с)
Цей слоган вигадав Фредерік Бегбедер для рекламної кампанії бюстгальтерів Wonderbra.

Лєнкіне привітання мені цю рекламу нагадало.
показати весь коментар
25.01.2022 12:19 Відповісти
*в глаза
показати весь коментар
25.01.2022 12:21 Відповісти
зе выводку пора на растов
показати весь коментар
25.01.2022 12:31 Відповісти
Сподіваюся,на святковому столі буде "безліч" страв із скумбрії по 8 гривень))))
показати весь коментар
25.01.2022 12:32 Відповісти
Ага, і всі їх приготує особисто ЗеЛенка
показати весь коментар
25.01.2022 15:28 Відповісти
какие мы оптимисты...
показати весь коментар
25.01.2022 12:35 Відповісти
Найкращим подарунком нам був би імпічмент преЗЕрватива і "попутного вітру тобі в сраку" ***********.
показати весь коментар
25.01.2022 12:44 Відповісти
народ ситий по горло вашими мріями ідіть в небуття бо що могли ви 3нищили досить
показати весь коментар
25.01.2022 13:03 Відповісти
Лєнка: "Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня…"
Та ні. То він дивиться на Алахвердієву. І я навіть знаю, що буде далі:

показати весь коментар
25.01.2022 13:19 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 13:57 Відповісти
Йдіть вже у відставку, валіть в умовний ростов та там втілюйте все що хочете. Досить знущатися з України своєю недолугою та совковою політикою!
показати весь коментар
25.01.2022 13:24 Відповісти
🤢🤢🤢
показати весь коментар
25.01.2022 13:25 Відповісти
«Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые.»
«https://bookmix.ru/book.phtml?id=3684572 Золотой ключик, или Приключения Буратино » https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9 Алексей Николаевич Толстой
показати весь коментар
25.01.2022 13:56 Відповісти
хочу поздравить преЗЕка, перевести ему фиги.
банк, почему-то не принимает
показати весь коментар
25.01.2022 13:59 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 14:43 Відповісти
Впереди рейтинг 2% и тюрьма или всю жизнь будет прятаться в лопухах. Америкосы таки достанут Беню , и Зе получит по полной - за тендеры на ,, велике крадiвництво,,, за возврат Бениных долгов из бюджета , за то, что,,овощ,,
показати весь коментар
25.01.2022 15:10 Відповісти
Чому через інстаграм? Зеленська зараз мабуть у загоні територіальної оборони служить прикладом для усіх інших жіночих батальонів, сформованих з бугалтерів, швачек, керівників установ, організацій усіх форм власності
показати весь коментар
25.01.2022 15:37 Відповісти
зріда.
показати весь коментар
25.01.2022 23:50 Відповісти
зеЛенка, а при чем здесь ты вообще? Взгляд был или на богдана или надерьмака)))
показати весь коментар
26.01.2022 00:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 