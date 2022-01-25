"У нас іще все попереду, маємо все намріяне втілити": Зеленська привітала чоловіка з днем народження

Перша леді України Олена Зеленська привітала чоловіка - президента Зеленського з днем народження.

Як передає Цензор.НЕТ, з нагоди 44-річчя глави держави вона опублікувала пост в Instagram.

"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!" - йдеться в повідомленні.

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