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Визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією того, що вона відмовляється від Мінських угод, - Резніков

Визнання Росією

Міністр оборони Олексій Резніков вважає ініціативу про визнання Росією "ЛДНР" провокацією.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

За словами міністра, такі ініціативи мають на меті змусити українців нервуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не потрібно мати жодної тривожної валізи, - Резніков

"Ми не будемо з цього приводу нервуватися. Заклики визнати незаконні терористичні угруповання, які знаходяться на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей, звучать не перший день. Це стара пісня, до речі, так само, як нібито там нема росіян. Я нагадаю: дві тисячі кадрових офіцерів російських збройних сил присутні на постійній основі в ОРДЛО, які якраз здійснюють командування та управління першим та другим армійським корпусом, який сформований із найманців та інших покидьків", - наголосив Резніков.

19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР". 21 січня стало відомо, що в Держдумі РФ вирішили розглянути звернення до Путіна про "визнання "ЛДНР".

бойовик (3414) Держдума (735) окупація (6739) тероризм (2868) Донбас (22356) мінські угоди (2231) Резніков Олексій (1446)


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Оккупанты - капут. Военные инсайды со встречи с главнокомандующим ЗСУ Валерием Залужным

https://www.youtube.com/watch?v=1pbR9lFsEfs

25 янв. 2022 г.
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25.01.2022 11:00 Відповісти
Ясен перец аппетиты раши значительно больше откушенной части. Поэтому политику развода надо продолжать под вывеской соглашений.
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25.01.2022 11:01 Відповісти
Це визнання -- крок до того, що буде війна, у якій росія діятиме на "законних" підставах. Вони готуються. Потім ця "лнр" звертається по військову допомогу росії та починає "визволяти" неокупований шматок Луганської обл.
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25.01.2022 11:04 Відповісти
Тогда почему зеленые через преследования Порошенко (я не его сторонник и бот), в судебных следственных расследованиях признают ЛЫНР ДЫНР. Есть временно оккупированная территория Украины! В своем глазу и бревна не видно?
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25.01.2022 11:08 Відповісти
Они признают ЛДНР террористическими организациями, а деньги которые возили туда наличманом за их уголь - финансированием терроризма.
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25.01.2022 11:11 Відповісти
ага , а вторгнення у Крим у 2014 -му
стане демонстраціею того, шо паРаша
відмовляється від Будапештського Меморандуму
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25.01.2022 11:11 Відповісти
Ця влада - імпотентна. Якщо б був справжній Президент, а не пів шостого преЗедента - уже б від мінських домовленностей не залишилося б каменю на камені після однієї масової видачи паспортів с півнями-мутантами лугандонцям, а ці навіть на визнання щось невпевнене вякають, ТЬХУ, дивитися гидко!..
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25.01.2022 11:13 Відповісти
А они когда нибудь признавали?
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25.01.2022 11:24 Відповісти
 
 