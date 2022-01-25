Визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією того, що вона відмовляється від Мінських угод, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає ініціативу про визнання Росією "ЛДНР" провокацією.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

За словами міністра, такі ініціативи мають на меті змусити українців нервуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не потрібно мати жодної тривожної валізи, - Резніков

"Ми не будемо з цього приводу нервуватися. Заклики визнати незаконні терористичні угруповання, які знаходяться на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей, звучать не перший день. Це стара пісня, до речі, так само, як нібито там нема росіян. Я нагадаю: дві тисячі кадрових офіцерів російських збройних сил присутні на постійній основі в ОРДЛО, які якраз здійснюють командування та управління першим та другим армійським корпусом, який сформований із найманців та інших покидьків", - наголосив Резніков.

19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР". 21 січня стало відомо, що в Держдумі РФ вирішили розглянути звернення до Путіна про "визнання "ЛДНР".