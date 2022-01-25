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Новини Війна
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Держдеп США евакуює дипломатів із України через пережитий американцями "афганський синдром", - Резніков

Держдеп США евакуює дипломатів із України через пережитий американцями

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Держдеп США наказав членам родин співробітників посольства виїхати з України, через те, що американці пережили "афганський синдром".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Напевно, вони змінили свої протоколи і повинні своєму народу продемонструвати, що пильнують за своїми працівниками і дбають про них. І то, йдеться про добровільний порядок для членів їх родин", - зауважив міністр.

Резніков наголосив, що на сьогоднішній день з військової точки зору немає підстав вважати, що завтра почнеться вторгнення Росії в Україну.

В той же час, він зазначив, що загрози нападу Росії існують.

"Суспільство сьогодні по-різному сприймає будь-які концентрації військ вздовж будь-якого кордону. Люди не люблять війну, але бояться її", - зазначив міністр і додав: "Українці знають, що війна триває з 2014 року. А чомусь восени 2021 року почали говорити, що війна може розпочатися. Повторюю: влада Російської Федерації здійснила акт агресії проти України, порушивши міжнародні кордони, шляхом захоплення Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і частково Луганської та Донецької областей нашої країни… На сьогоднішній день ситуація в світі не змінилася: агресія триває, війна триває".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про евакуацію членів сімей дипломатів є передчасним, - Кулеба

Автор: 

армія рф (17729) посольство (947) США (23303) евакуація (2335) дипломати (569) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+5
сказочній долбо..** в клетчатом пиджаке.... они просто головой а не задницей думают и доверяют своей разведке, в отличие от вас ослов
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25.01.2022 11:12
+4
Дивно ... Риторика Зеленського перед виборами була інша.... Він розповідав, що це Порох не хоче закінчення війни і тому війна триває...а тепер з'ясувалося, що це Росія ''здійснила акт агресії'... Отже виявляється, що ваша команда прийшла до влади завдяки БРЕХНІ???
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25.01.2022 11:18
+1
🤑🤡🤣
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25.01.2022 11:11
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🤑🤡🤣
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25.01.2022 11:11 Відповісти
сказочній долбо..** в клетчатом пиджаке.... они просто головой а не задницей думают и доверяют своей разведке, в отличие от вас ослов
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25.01.2022 11:12 Відповісти
Ну да, к тому же , амеры в такий кшталт , тиснуть, на каазламордых, получается будут их мочить без разбору, рыпнись только дурачки в Украину..
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25.01.2022 11:17 Відповісти
ЗЫ... вангую. только в таком случае зебилы, как предатели-капитулянты, будут отстранены от любых рычагов власти...
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25.01.2022 11:19 Відповісти
Переходите на дистанційку?
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25.01.2022 11:16 Відповісти
Синдром "швидка настя".
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25.01.2022 11:15 Відповісти
"швидка настя" - суто український вираз, який означає - всралися.
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25.01.2022 11:21 Відповісти
"по" шо?
покликає?
Кацапе у смужку, вчи соловїну.
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25.01.2022 11:27 Відповісти
Ну йди.
Я тебе не затримую.
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25.01.2022 12:18 Відповісти
Дивно ... Риторика Зеленського перед виборами була інша.... Він розповідав, що це Порох не хоче закінчення війни і тому війна триває...а тепер з'ясувалося, що це Росія ''здійснила акт агресії'... Отже виявляється, що ваша команда прийшла до влади завдяки БРЕХНІ???
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25.01.2022 11:18 Відповісти
100% . Решту 49 країн і не думають про евакуацію посольств , а лише посміхаються з панікерів .
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25.01.2022 13:29 Відповісти
Хорошая отговорка, так как ничего лучшего не придумал!
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25.01.2022 13:38 Відповісти
 
 