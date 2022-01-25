Держдеп США евакуює дипломатів із України через пережитий американцями "афганський синдром", - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Держдеп США наказав членам родин співробітників посольства виїхати з України, через те, що американці пережили "афганський синдром".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Напевно, вони змінили свої протоколи і повинні своєму народу продемонструвати, що пильнують за своїми працівниками і дбають про них. І то, йдеться про добровільний порядок для членів їх родин", - зауважив міністр.

Резніков наголосив, що на сьогоднішній день з військової точки зору немає підстав вважати, що завтра почнеться вторгнення Росії в Україну.

В той же час, він зазначив, що загрози нападу Росії існують.

"Суспільство сьогодні по-різному сприймає будь-які концентрації військ вздовж будь-якого кордону. Люди не люблять війну, але бояться її", - зазначив міністр і додав: "Українці знають, що війна триває з 2014 року. А чомусь восени 2021 року почали говорити, що війна може розпочатися. Повторюю: влада Російської Федерації здійснила акт агресії проти України, порушивши міжнародні кордони, шляхом захоплення Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і частково Луганської та Донецької областей нашої країни… На сьогоднішній день ситуація в світі не змінилася: агресія триває, війна триває".

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