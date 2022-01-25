Україна вітає пропозицію Ердогана виступити посередником між Україною та РФ, - посол Боднар

Україна вітає пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана запросити президентів України та РФ до Туреччини та виступити посередником у врегулюванні відносин між Україною та Росією.

Про це заявив посол України в Анкарі Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Хотів би заявити, що ми вітаємо пропозицію Туреччини про посередництво. Особливо в цьому контексті пропозицію вашого президента запросити до Туреччини і нашого президента, і Путіна, а також його роль посередника у цьому. Українська сторона вітала цю пропозицію та готова вести ці переговори у будь-якому форматі. Сподіваюся, Москва також розгляне її позитивно, і ваш президент прийме його пропозицію", - зазначив посол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України і РФ до Туреччини, щоб сторони змогли обговорити розбіжності.

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