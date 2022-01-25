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Україна вітає пропозицію Ердогана виступити посередником між Україною та РФ, - посол Боднар

Україна вітає пропозицію Ердогана виступити посередником між Україною та РФ, - посол Боднар

Україна вітає пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана запросити президентів України та РФ до Туреччини та виступити посередником у врегулюванні відносин між Україною та Росією.

Про це заявив посол України в Анкарі Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Хотів би заявити, що ми вітаємо пропозицію Туреччини про посередництво. Особливо в цьому контексті пропозицію вашого президента запросити до Туреччини і нашого президента, і Путіна, а також його роль посередника у цьому. Українська сторона вітала цю пропозицію та готова вести ці переговори у будь-якому форматі. Сподіваюся, Москва також розгляне її позитивно, і ваш президент прийме його пропозицію", - зазначив посол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України і РФ до Туреччини, щоб сторони змогли обговорити розбіжності.

Також читайте: Туреччина готова стати посередником у мирному процесі між Росією та Україною, - Ердоган

Автор: 

Боднар Василь (155) Зеленський Володимир (24222) путін володимир (24068) Туреччина (3605) Ердоган Реджеп Таїп (947)


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Топ коментарі
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Не Україна вітає, а ОПа єрмака-зеленського.
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25.01.2022 11:17
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ДЄрьмак подарує Зелоху на Днюху білу хустину для "перемовин" з ******?
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25.01.2022 11:14 Відповісти
В ОП говорят "
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25.01.2022 11:29 Відповісти
Не Україна вітає, а ОПа єрмака-зеленського.
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25.01.2022 11:17 Відповісти
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25.01.2022 11:19 Відповісти
Це дуже добре, що Ердогану підказали такий хід.
Звичайно, Рашка відмовиться. Але ця відмова буде як червона ганчірка для бика. Ердоган надзвичайно амбітний і честолюбивий, він сприйме це як особисту зневагу до нього. І відповість Рашці. Тим більше, що нестабільність в Україні б'є по економіці Турції теж.
І навпаки, в інтересах України виказуючи до Ердогана повагу, Зеленський зумів добитися надзвичайно корисних для України поставок, а також спільних проектів - від постачання ************* зброї до спільного серійного виробництва ************* засобів, на території обох країн. Це допомогає економіці Турції теж. Не варто казати, що близький до Турції Азербайджан також підключився до цієї допомоги. В результаті Україна має все, що потрібно. Наприклад, дизпаливо для військової техніки та країни, тощо.
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25.01.2022 11:31 Відповісти
Та хватит этого Эрдогана уже выцеловывать Турция зарабатывает бабки и расширяет свое политическое и экономическое влияние на слабые страны. Нужно развивать выгодное сотрудничество с ситуативними союзниками но не в ущерб своей стране и экономике, а Турция ситуативный союзник для Украины.

Какой нах зеленский? Чего он там добился?

Нашли себе очередного диктатора и вылизываете ему, идиоты! В чем разница между *****, Алиевым, Лукашенко и Эрдоганом? НИКАКОЙ!
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25.01.2022 12:03 Відповісти
Ніхто йому не вилізує, з чого ти узяв - зі свого совково -кацапського менталітету? А хоч би й ситуативний союзник? Чи краще в нормандському форматі з вірними "друзями" - Францією та ФРН?
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25.01.2022 12:22 Відповісти
Это твои слова про нормандский формат

Носитесь с Эрдоганом как Лукашенко
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25.01.2022 12:25 Відповісти
Патякало, попереду оборона, і попереду звільнення Криму. І там, і там Турція є союзником України. Так що "ситуативний союзник" - це надовго. І добре, що він є. Хоч про все інше всі все знають. А різниця між Х*уйлом з Лукою та Ердоганом з наслідним президентом Азербайджану вкрай проста - перші двоє є ворогами. А двоє інших - по ужн и союзниками, допомогою яких потрібно дорожити. У важку годину союзниками не перебирають.
Так що радій, а не патякай.
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25.01.2022 12:22 Відповісти
Завтра Эрдогана не станет и турки пошлют Украину, а у мужа младшей дочки Эрдогана еще и Байрактар заберут
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25.01.2022 12:27 Відповісти
Станєт чи нє станєт, наплювати. Головне, що зараз він дуже потужно допомагає готувати сміттєві контейнери для дохлих рашистів. Все інше - другорядне.
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25.01.2022 12:32 Відповісти
 
 