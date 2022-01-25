Україна вітає пропозицію Ердогана виступити посередником між Україною та РФ, - посол Боднар
Україна вітає пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана запросити президентів України та РФ до Туреччини та виступити посередником у врегулюванні відносин між Україною та Росією.
Про це заявив посол України в Анкарі Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.
"Хотів би заявити, що ми вітаємо пропозицію Туреччини про посередництво. Особливо в цьому контексті пропозицію вашого президента запросити до Туреччини і нашого президента, і Путіна, а також його роль посередника у цьому. Українська сторона вітала цю пропозицію та готова вести ці переговори у будь-якому форматі. Сподіваюся, Москва також розгляне її позитивно, і ваш президент прийме його пропозицію", - зазначив посол.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України і РФ до Туреччини, щоб сторони змогли обговорити розбіжності.
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Звичайно, Рашка відмовиться. Але ця відмова буде як червона ганчірка для бика. Ердоган надзвичайно амбітний і честолюбивий, він сприйме це як особисту зневагу до нього. І відповість Рашці. Тим більше, що нестабільність в Україні б'є по економіці Турції теж.
І навпаки, в інтересах України виказуючи до Ердогана повагу, Зеленський зумів добитися надзвичайно корисних для України поставок, а також спільних проектів - від постачання ************* зброї до спільного серійного виробництва ************* засобів, на території обох країн. Це допомогає економіці Турції теж. Не варто казати, що близький до Турції Азербайджан також підключився до цієї допомоги. В результаті Україна має все, що потрібно. Наприклад, дизпаливо для військової техніки та країни, тощо.
Какой нах зеленский? Чего он там добился?
Нашли себе очередного диктатора и вылизываете ему, идиоты! В чем разница между *****, Алиевым, Лукашенко и Эрдоганом? НИКАКОЙ!
Носитесь с Эрдоганом как Лукашенко
Так що радій, а не патякай.