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​​Першому заступнику голови КМДА Поворознику щойно вручили підозру у справі про позбавлення апарату РНБО земельної ділянки, - Кличко. ФОТО

​​Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику тільки що вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу", - зазначає Кличко.

​​Першому заступнику голови КМДА Поворознику щойно вручили підозру у справі про позбавлення апарату РНБО земельної ділянки, - Кличко 01

Далі він детально зупиняється на "історії" цієї ділянки.

В 2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури. Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище.

​​Першому заступнику голови КМДА Поворознику щойно вручили підозру у справі про позбавлення апарату РНБО земельної ділянки, - Кличко 02

Автор: 

земля (1685) Київ (19632) Кличко Віталій (3524) РНБО (2293) Поворозник Микола (131) підозра (781)


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Топ коментарі
+10
РНБО мае будівельний бізнес?!
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25.01.2022 11:31
+5
Гад такий. Привласнив і сквер облаштував.
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25.01.2022 11:39
+4
війна війною а заробляти потрібно, там зоолог і кремлівський курсант сидять на одній зарплаті
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25.01.2022 11:35
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РНБО мае будівельний бізнес?!
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25.01.2022 11:31 Відповісти
Зебільні члени рнбо. Як бачимо до ни них, ця ділянка РНБО не цікавила.
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25.01.2022 11:37 Відповісти
Вони мають три лопати і бетономішалку. 😏
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25.01.2022 12:19 Відповісти
треба закінчувати цей совок:
"будівництво житлового будинку для рабочіх СНБО"

житло має бути або приватне (яке ти купуєш) або соціальне - винаймаєш у даржави із скидкою

в чому кримінал Паровозника ?
у будівництві скверу замість смітника чи чергової висотки для корупційних персонажів
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25.01.2022 12:54 Відповісти
війна війною а заробляти потрібно, там зоолог і кремлівський курсант сидять на одній зарплаті
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25.01.2022 11:35 Відповісти
Так и знал, что этот Паровозик мутный тип
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25.01.2022 11:35 Відповісти
Гад такий. Привласнив і сквер облаштував.
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25.01.2022 11:39 Відповісти
РНБО зєлєнскага-данілова не мутне?

"В 2009 році вона ( ділянка ) була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури.
Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище.

У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер."

Джерело:
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25.01.2022 11:40 Відповісти
якийсь страшенно мутний схематоз із сквером

ну і жучара цей Паровозник якщо ніхто не второпає на чому він зістриг бабло

Кличко - чемпіон !
ЗЕ-ля - ідіот !!!
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25.01.2022 13:09 Відповісти
Вот Вам и РНБО......., дома строит.....

Дожились.....
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25.01.2022 11:44 Відповісти
земелька в київі грошинят коштуе так дето 10000т$
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25.01.2022 12:00 Відповісти
банду кличка давно пора садить еще за 8 млр гривень на строительство метро на Виноградарь которые исчезли
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25.01.2022 12:04 Відповісти
альо, стаття про корупцію СНБО !
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25.01.2022 13:10 Відповісти
Кличко сидить там як генерал і рішає з братом свої ділішки !!! Прикриваючись що він легендарний боксер !!!
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25.01.2022 12:19 Відповісти
свої ділішки... по скверу замість корупційної схеми СНБО

таварищ, ЗЕ-льоні - ідіоти
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25.01.2022 13:19 Відповісти
КАК Же рнбо без высоток жить будет?
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25.01.2022 12:25 Відповісти
По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие СНБО лежат.

И слышит шепот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"
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25.01.2022 13:18 Відповісти
Шо данілов хоче бізнесом зайнятися? Шо вже пора? На бубу надії більш не має? А як же ж другій термін
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25.01.2022 12:31 Відповісти
Да норм. сколько уже ******* денег у Киевлян можно? Вас ещё не ******* чемоданы с баблом?
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25.01.2022 12:37 Відповісти
Судя по тексту новости, зеленско-даниловское снбо хотело украсть у киевлян земельку, чтобы потом выгодно продать.
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25.01.2022 12:41 Відповісти
Я так понимаю, что зебилы хотели построить многоэтажку на том месте для тех деятелей против, которых снбо вводит санкции. ведь другого объяснения на вопрос: нахера снбо земля - просто нету!
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25.01.2022 12:39 Відповісти
для рабочих СНБО,
они сейчас живут в палатках и бараках

вы против улучшения жилищных условий пролетариев СНБО
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25.01.2022 13:22 Відповісти
Кличко vs РНБО. Запасаемся попкорном! )
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25.01.2022 14:14 Відповісти
Коли в Києві квадрат зріс до 30-35 тис, шаловлівиє ручки ЗеРНОБО просто не могли пройти повз ділянки землі.
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25.01.2022 15:15 Відповісти
 
 