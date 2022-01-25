Першому заступнику голови КМДА Поворознику щойно вручили підозру у справі про позбавлення апарату РНБО земельної ділянки, - Кличко. ФОТО
Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику тільки що вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу", - зазначає Кличко.
Далі він детально зупиняється на "історії" цієї ділянки.
В 2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури. Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище.
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"будівництво житлового будинку для рабочіх СНБО"
житло має бути або приватне (яке ти купуєш) або соціальне - винаймаєш у даржави із скидкою
в чому кримінал Паровозника ?
у будівництві скверу замість смітника чи чергової висотки для корупційних персонажів
"В 2009 році вона ( ділянка ) була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури.
Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище.
У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер."
Джерело:
ну і жучара цей Паровозник якщо ніхто не второпає на чому він зістриг бабло
Кличко - чемпіон !
ЗЕ-ля - ідіот !!!
Дожились.....
таварищ, ЗЕ-льоні - ідіоти
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие СНБО лежат.
И слышит шепот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"
они сейчас живут в палатках и бараках
вы против улучшения жилищных условий пролетариев СНБО