Найкращий подарунок, який би Зеленський міг собі зробити, - це прийти та виступити в Раді, - Разумков
Міжфракційне депутатське об’єднання "Розумна політика" запрошувало сьогодні до Верховної Ради президента Володимира Зеленського, незважаючи на те, що у нього сьогодні день народження.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат, керівник МФО Дмитро Разумков.
"Думаю, найкращий подарунок, який би він міг собі зробити, - це прийти в Раду, виступити і заручитися її підтримкою", - зауважив він.
Разумков зазначив, що Україна - парламентсько-президентська республіка.
"Вкотре йому (президенту. - Ред.) про це нагадую. Треба читати Конституцію. Треба дуже добре пам’ятати: не дивлячись на ту консолідацію влади, яку він має у своїх руках, без Верховної Ради у парламентсько-президентській республіці він не зможе нічого зробити. Тому бажано відкласти свої амбіції, перестати дивитися на свої рейтинги і почати працювати на користь країни", - наголосив нардеп.
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А если серьезно -- как квалифицируется отсутствие реальных действий президента по выполнению своих прямых конституционных обязанностей по защите государства?
ну и что у него можно спросить? нам устроили он брифинг на днях...2 часа потрындели по очереди все министры как у них все замечательно и все... ну так что б не гудел народ в ФБ, что не соберается СНБО...чисто для видеокамер журналюг...
что там спрашивать? какова диспозиция? что там со снабжением ВСУ, где каски и броники? денежное довольствие солдат? енергокризис и варианты выхода из него? любой нардеп сам может ответить вместо него по типу "у нас нема проблемы", или "не нагоняйте паники, мы контролируем ситуацию" + еще что то из дежурного + накинуть на вентилятор оппозиции, обидеться и уйти