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Новини
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Найкращий подарунок, який би Зеленський міг собі зробити, - це прийти та виступити в Раді, - Разумков

Найкращий подарунок, який би Зеленський міг собі зробити, - це прийти та виступити в Раді, - Разумков

Міжфракційне депутатське об’єднання "Розумна політика" запрошувало сьогодні до Верховної Ради президента Володимира Зеленського, незважаючи на те, що у нього сьогодні день народження.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат, керівник МФО Дмитро Разумков.

"Думаю, найкращий подарунок, який би він міг собі зробити, - це прийти в Раду, виступити і заручитися її підтримкою", - зауважив він.

Разумков зазначив, що Україна - парламентсько-президентська республіка.

"Вкотре йому (президенту. - Ред.) про це нагадую. Треба читати Конституцію. Треба дуже добре пам’ятати: не дивлячись на ту консолідацію влади, яку він має у своїх руках, без Верховної Ради у парламентсько-президентській республіці він не зможе нічого зробити. Тому бажано відкласти свої амбіції, перестати дивитися на свої рейтинги і почати працювати на користь країни", - наголосив нардеп.

Також читайте: "У нас іще все попереду, маємо все намріяне втілити": Зеленська привітала чоловіка з днем народження

Автор: 

ВР (15022) Зеленський Володимир (24222) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+14
Сначала, пусть к ФОПам выйдет....они поздравят...
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25.01.2022 11:52
+8
Лучший подарок стране - передоз. И как можно быстрее.
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25.01.2022 11:57
+7
Найкращий подарунок, якби він крякнув від передозу коксом
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25.01.2022 11:54
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А билеты купил? Нет билета - нет концерта.
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25.01.2022 11:52 Відповісти
Сначала, пусть к ФОПам выйдет....они поздравят...
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25.01.2022 11:52 Відповісти
Фи срали зеленим слизом за цього ублюдка. Які претензії??? Пийте і жеріть мисками. Зедебіли!
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25.01.2022 12:27 Відповісти
Не прийде.ВСЕРЕТЬСЯ ЙОЛОП ЗЕЛЕНИЙ.
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25.01.2022 11:52 Відповісти
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25.01.2022 12:02 Відповісти
Лучше было бы ему исчезнуть из нашей жизни.
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25.01.2022 11:53 Відповісти
Найкращий подарунок, якби він крякнув від передозу коксом
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25.01.2022 11:54 Відповісти
От кокаина сложно крякнуть. Была надежда, что Андрей Елдак присадил Зелю на героин. А герыч это да, там можно кони двинуть от передоза
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25.01.2022 11:57 Відповісти
Лучший подарок зеленскому
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25.01.2022 11:56 Відповісти
Лучший подарок стране - передоз. И как можно быстрее.
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25.01.2022 11:57 Відповісти
И что он скажет? Как деньги тырит на "большом воровстве"? Или как ему отдыхалось в очередной раз?

А если серьезно -- как квалифицируется отсутствие реальных действий президента по выполнению своих прямых конституционных обязанностей по защите государства?
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25.01.2022 11:56 Відповісти
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25.01.2022 11:57 Відповісти
А якщо кришка впаде?
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25.01.2022 11:57 Відповісти
Дно то вже давно йому вирвало...
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25.01.2022 11:58 Відповісти
Кращий подарок, це шоб воно ******лось з країни разом зі своєю подругою єрмаком
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25.01.2022 12:01 Відповісти
А ви приманіть його шаурмой, шашличком, може "клюне".
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25.01.2022 12:05 Відповісти
найкращій подарунок і собі, і людям - написати заяву про складання повноважень президента України, як він сам казав підлеглим "пішітє заявлєніє", це був би самовідданий вчинок, та хіба він на це здатний?
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25.01.2022 12:08 Відповісти
Неправильно! Найкращий подарунок - подать у Відставку **********!
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25.01.2022 12:12 Відповісти
А хто такий цей разумков? Звідки він взявся? Я вже і не пам'ятаю...
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25.01.2022 12:16 Відповісти
проєкт рижого Ахмета
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25.01.2022 12:34 Відповісти
Ну ось про що я акцентую увагу вже місяць. Всі добивають піськограя-хрипуна, який і сам себе опиускає нижче плінтуса. А на тому фоні у половини зейолопів появився новий месія: дімасік-пустобріх. Який до речі прийняв найактивнішу участь в приході до влади зебєнів, і потім так натурборежимив, що розгрібати це лайно наступній проукраїнській владі.
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25.01.2022 12:19 Відповісти
лучший подарок..... зе ПНХ
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25.01.2022 12:20 Відповісти
Еще один "фак", да еще и на ДР? На это он пойтить не могёт! Снова же рейтинг погнется!
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25.01.2022 12:22 Відповісти
да не будет зеленый отвечать на вопросы нардепов, он и ежегодный отчет свой в декабре сделал брежневским бенефисом в соло...
ну и что у него можно спросить? нам устроили он брифинг на днях...2 часа потрындели по очереди все министры как у них все замечательно и все... ну так что б не гудел народ в ФБ, что не соберается СНБО...чисто для видеокамер журналюг...
что там спрашивать? какова диспозиция? что там со снабжением ВСУ, где каски и броники? денежное довольствие солдат? енергокризис и варианты выхода из него? любой нардеп сам может ответить вместо него по типу "у нас нема проблемы", или "не нагоняйте паники, мы контролируем ситуацию" + еще что то из дежурного + накинуть на вентилятор оппозиции, обидеться и уйти
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25.01.2022 12:30 Відповісти
а Дмытро так вообще на кастинги может идти... туда де ото в очках бородач такой "а,ааа, а кто это сделал?". Сама невинность, типо он не знал в 2019 что зеленый еще тот "кот ученный в астрале"
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25.01.2022 12:31 Відповісти
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25.01.2022 12:32 Відповісти
а по закінчені виступу - вбитись головою ап стіну...
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25.01.2022 13:19 Відповісти
 
 