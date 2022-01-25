Найкращий подарунок, який би Зеленський міг собі зробити, - це прийти та виступити в Раді, - Разумков

Міжфракційне депутатське об’єднання "Розумна політика" запрошувало сьогодні до Верховної Ради президента Володимира Зеленського, незважаючи на те, що у нього сьогодні день народження.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат, керівник МФО Дмитро Разумков.

"Думаю, найкращий подарунок, який би він міг собі зробити, - це прийти в Раду, виступити і заручитися її підтримкою", - зауважив він.

Разумков зазначив, що Україна - парламентсько-президентська республіка.

"Вкотре йому (президенту. - Ред.) про це нагадую. Треба читати Конституцію. Треба дуже добре пам’ятати: не дивлячись на ту консолідацію влади, яку він має у своїх руках, без Верховної Ради у парламентсько-президентській республіці він не зможе нічого зробити. Тому бажано відкласти свої амбіції, перестати дивитися на свої рейтинги і почати працювати на користь країни", - наголосив нардеп.

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