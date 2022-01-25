Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді: "Он дедушку убил! Долбо#б!". ВIДЕО
Нардеп Артем Дмитрук, який раніше входив до фракції "Слуга народу", влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міськради. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, нардеп намагався потрапити на засідання, на якому ключовим питанням бувло відведення шести гектарів землі на Гагарінському плато під санаторієм "Аркадія", що належить Держприкордонслужбі.
За допомоги групи підтримки Дмитрук потрапив у залу, де відбувалося засідання, і почав бігати по столах та ламати меблі. Унаслідок бійки травми різного ступеня тяжкості дістали кілька співробітників міськради та муніципальної безпеки.
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их туда в партию по умственному развитию отбирают?
я про конкретного слугу уродов пишу
твдла
Труха вор,Дмитрук хочет занять его место.У нас за воровство в крупных размерах не сажают и даже не расследуют.Нашему дибилоидному электорату такие трюки -самое то.На следующих выборах мера Труха и Дмитрук в финале.
то давайте згадаємо безпосередньо зеленське з його, вже христоматійним, "вийди звідси...", з його нескінченною бичкою.
давайте згадаємо тищенка з його юичкою у виборчій комісії та на митниці, де воно примушувало вибачатись перед румунами.
давайте згадаємо юзіка, "Укрексімбанк" та гогілашвілі...
є що згадати, правда ж?
вони не .бануті, як дехто може подумати, вони просто відчувають себе власниками країни.
що ж до зеленських прихильників - їм подобається.
Надеюсь, статья за хулиганку уже возбуждена? Или нит?
Вот только далеко не все новые лица оправдали возложенные на них надежды избирателей. Выбившись из «грязи в князи», они просто на просто используют свое служебное положение для обогащения, действуя в интересах своих спонсоров, позабыв о тех, кто отдел за них свои голоса. Яркий пример такого цинизма - 28-летний народный депутат Артем Дмитрук, который за два года политической карьеры «озолотился» не на шутку. В феврале 2021 года он даже основал собственный благотворительный фонд.
До избрания народным депутатом, крепкий парень участвовал в соревнованиях по пауэрлифтингу и кроссфиту, в разные годы работал грузчиком, охранником, тренером в спортклубах и ездил на подержанной «евробляхе» начала нулевых. Теперь Дмитрук рассекает на нескольких иномарках, живет в роскошном доме и квартирах, стоимость которых превышает депутатский годовой доход.
В его автопарке Audi А8 в элитной комплектации Long 2017 года выпуска, которая стоит 1,5-2,5 млн грн, Hundai Genesis, микроавтобус Volkswagen Transporter, внедорожник Mercedes-Benz Geländewagen, который он предположительно купил у скандального нардепа Александра Дубинского. Есть у Дмитрука велосипед за 128 тыс. грн. Из всего этого транспорта, депутат задекларировал только Audi и то она оформлена на его знакомую
За время политической карьеры депутат обзавелся двухэтажным домом площадью 350 кв. м стоимостью не менее 6 млн грн., квартирой площадью 51 кв. м. На бумаге эта недвижимость принадлежит третьим лицам. Еще Артем арендует две квартиры, а его жена Анастасия - два помещения площадью 342 кв.м и 400 кв.м под спортзалы. Однако, ни годового дохода депутата на сумму в 489 тыс. грн., ни дохода его жены от предпринимательской деятельности в размере 958 тыс. грн. не хватило бы, чтобы купить все это имущество.
Депутат явно недоговаривает, каким образом разбогател, но рьяно обещает защищать интересы проголосовавших за него жителей Киевского района Одессы, беспрекословно следовать их пожеланиям и замечаниям, прислушиваться к критике. Неудивительно, ведь ложь и лицемерие обычно идут рука об руку с коррупцией и другими нарушениями закона.
Дмитрук вовлечен в разборки одесских застройщиков. В отличие от многих других депутатов, он успевает не только проталкивать нужные законопроекты в стенах Верховной Рады, но и размахивать кулаками и вместе с группой амбалов наезжать на неугодных конкурентов своих покровителей.
По информации журналистов депутат действует в интересах одесского строительного магната с сирийскими корнями Аднана Кивана. Киван владеет строительной компанией KADORR и в разные годы получил лучшие земельные участки в Аркадии и других районах Одессы, предлагая местным чиновникам больше денег, чем конкуренты.
Киван профинансировал налет Дмитрука и его соратников на стройплощадку киевской компании «Интергал-Буд» на 13-ой станции Большого Фонтана. Активисты снесли забор стройплощадки, где шли работы по укреплению склона. В дальнейшем, планировалась возведение жилищного комплекса. Похожие акции неоднократно повторялись в течении прошлого года пока киевский суд не удовлетворил апелляцию активистов и аннулировал разрешение на строительство здания. «Интергал-Буд» - конкурент Кивана. Бизнесмен не хотел, чтобы столичные гости обосновались в Одессе надолго.
Дмитрук при поддержке чрезмерно активных молодцев штурмовал непопулярные стройки в Старобазарном сквере, на проспекте Глушко, наезжал на собственника строительной компании «Гефест» гражданина Греции Пантелиса Бумбураса, вымогая у него 50 тыс. долларов. К слову, компания «Гефест» связана с мэром Одессы Геннадием Трухановым, с которым Киван находится в сложных отношениях. В феврале 2021 года компания «Гефест» подала иск в суд на Дмитрука и потребовала выплатить компенсацию в размере 3 млн грн. за причиненный ущерб.
Рэкет - привычный способ заработка для Дмитрука. В начале своей политической карьеры он быковал на парковках и заставлял владельцев ежемесячно платить ему процент с прибыли. Если кто-то проявлял несговорчивость, бородатый качок ломал шлагбаумы, паркоматы под предлогом защиты одесситов от произвола нечестных бизнесменов.
Депутаты зарабатывают по 10-15 тыс. долларов в месяц, поддерживая противоречивые законопроекты, которые отвечают интересам узкого круга лиц. Именно этим занимается Артем Дмитрук. Вместе с 30 другими народными депутатами от «Слуги народа», мускулистый бородач входит в группу влияния бизнесмена Ильи Павлюка и бывшего депутата Сергея Тригубенко. В годы президентства Януковича, Павлюк работал помощником депутата-коммуниста Игоря Калетника, который пользовался репутацией «смотрящего» за таможней. Его племянник Максим Павлюк является депутатом от «Слуги народа».
В 2020 году Дмитрук присутствовал на встрече с Павлюком и Тригубенко в киевской гостинице «Украина», в ходе которой они обсудили с депутатами из правящей партии стратегию голосования за выгодные им законопроекты. На встрече присутствовал люстрированный бывший заместитель прокурора Харьковской области Дмитрий Кавун - муж Ольги Кавун, кум сына беглого коррумпированного генпрокурора Виктора Пшонки и один из спонсоров партии «Наши» Евгения Мураева. Сегодня Кавун соратник экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. В 2019 году Аваков назначил его своим советником. Они готовят новый политический проект к парламентским выборам 2023 года, куда могут переметнуться часть «слуг», включая Дмитрука.
Дмитрук поддержал закон о рынке земли, который снимает мораторий на сделки в сфере купли-продажи паев сельхозназначения. Закон отвечает интересам агрохолдингов, которые заинтересованы по дешевке скупить земельные участки у паевиков. В частности, в собственности бизнесмена Аднана Кивана есть компании «Кадорр" зерно Украина» и «Аль Карим Зерно», экспортирующие сельхозпродукцию в арабские страны.
Зато в день голосования по закону об олигархах Дмитрук тактично отсутствовал в зале заседания. Данный закон запрещает бизнесменам с состоянием свыше 2 млрд гривен финансировать партии, участвовать в большой приватизации, обязывает их предоставлять декларацию о доходах. Согласно закону, госслужащие обязаны предоставлять декларацию о контактах, если они встречались с олигархами и их соратниками. Неудивительно, почему Дмитрук проголосовал против отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который критически относится к закону об олигархах и отправил его на рассмотрение Венецианской комиссии на предмет конституционности
Покровителям Дмитрука так понравилось, как он работает в Верховной Раде и за ее пределами, что они стали двигать его в кресло мэра Одессы. Накануне прошлогодних местных выборов, Дмитрук объявил о намерении баллотироваться на пост мэра приморского города в эфире «7-го телеканала», который принадлежит Аднану Кивану.
Разве, что с помощью погромов на стройках Дмитрук рассчитывает к следующим местным выборам расположить к себе часть маргинальных избирателей и провести своих людей в горсовет Одессы. Ни в чем другом, депутат, возомнивший себя пупом земли, мягко говоря, не прославился. Как гласит народная мудрость, «ломать - не строить».
Артем Дмитрук - это позор Верховной Рады и своим поведением он лишний раз подчеркивает, что в депутатских креслах уйма ставленников олигархов, которые как продолжали оказывать им услуги, так и продолжают в том же духе.
Автор статьи: Михаил Журенков
А ця іще і бігає по столах
даєкрила.
- В Европу! В Европу!, - кричали Слуги Народа, ПЕС, ОПЗЖ, ...
Долбодятлы в своё время отменили депутатскую неприкосновенность, теперь пусть наслаждаются плодами своих решений.
Але, враховуючи, що Дмитрук зарекомендував себе як сєпар і українофоб то все це дійство більше схоже на жабогадюкінг, що не має нічого спільного з національними інтересами.