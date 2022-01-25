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Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від "Великого будівництва" на 80% , - ЗМІ

Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від

Компанії з оточення олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера нардепа Ігоря Палиці в 2021 році збільшили доходи з "Великого Будівництва" на 80%, або на 5,8 млрд грн.

Про це повідомляє видання "Наші Гроші", пише Главком.

"Добре покращились (збільшили чистий дохід від програми "Велике Будівництво", – прим.) фірми, пов’язані з представниками партії "За майбутнє" Палиці/Коломойського. "ПБС" приросло 3,3 млрд грн (71%), "Хмельницьке ШБУ 56" – 2,5 млрд грн (91%)", – повідомило видання.

Обидві компанії минулого року заробили завдяки програмі "Велике Будівництво" 13,1 млрд грн.

Зокрема компанія ПБС в 2021 році збільшила виручку на 71% (на 3,3 млрд грн) до 7,7 млрд грн. Хмельницьке ШБУ-56 – на 91% (на 2,5 млрд грн) до 5,23 млрд грн.

Нагадаємо, компанія ПБС з оточення Ігоря Коломойського увійшла до четвірки найбільших вигодоотримувачів "Великого Будівництва". У 2020 році ПБС збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

За даними ЗМІ, ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Іванну Непік. 

Автор: 

Коломойський Ігор (3125) Палиця Ігор (62) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+23
Ви нє панімаєтє, ета другоє.
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25.01.2022 11:58
+22
славим зе дальше зеленожопые бараны
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25.01.2022 11:59
+17
Справжні бариги пришли до влади, через примітивність та недалекість більшості населення..
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25.01.2022 12:01
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Ви нє панімаєтє, ета другоє.
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25.01.2022 11:58 Відповісти
претензії до свінарчукє були аж 4 мільйона гривень.
А тут 13 мільярдів і хоть би хни.
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25.01.2022 12:26 Відповісти
бородата_піхва (с) зможе все роз'яснити...
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25.01.2022 12:52 Відповісти
славим зе дальше зеленожопые бараны
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25.01.2022 11:59 Відповісти
Але хоч хтось добре живе, неправда, що всім погано.
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25.01.2022 12:39 Відповісти
Беспощадная и кровавая борьба с олигархами продолжается.... и разбогатели они за счет государственных денег...как обычно...
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25.01.2022 12:01 Відповісти
Справжні бариги пришли до влади, через примітивність та недалекість більшості населення..
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25.01.2022 12:01 Відповісти
А винуватий Порошенко
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25.01.2022 12:02 Відповісти
Это понятно, только от "Великого Будивництва" есть и результат, и он заметен. Сейчас не просто ремонтируются дороги и латаются ямы на них, а наново перекладывается асфальт по всей протяженности дороги, с обустройством обочин, освещенных пешеходных переходов и отбойников в опасных местах. Так в Украине дороги не ремонтировались еще ни разу, и это факт.
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25.01.2022 12:02 Відповісти
аткуда бітум для дарог?
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25.01.2022 12:06 Відповісти
И не построено, а достроено! клоун в "Большую стройку" включает только объекты с готовностью не менее 80-90% и катается перерезает ленточки. Нужно понимать, что объекты которые он "сдает" строились более 1 года (а деньги на них выделялись и того раньше в 2018 году)

цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161

презЕдента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.

Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
презЕдент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.

Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.

Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161

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25.01.2022 12:08 Відповісти
А коли доводили, що Порошенко на війні збагатився у 80 раз, то аргумент був таким - а ви што ні відіті какую он морду ат'єл?!
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25.01.2022 12:03 Відповісти
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25.01.2022 12:03 Відповісти
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25.01.2022 12:07 Відповісти
Так он не олигарх. И Ахметов не олигарх и Новинский ###ка православная не олигархи. У нас только Порошенко олигарх.
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25.01.2022 12:09 Відповісти
Всі олігархи.І Порошенво теж.
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25.01.2022 12:55 Відповісти
Погані дороги роблять, а на тротуари забили х...й
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25.01.2022 12:09 Відповісти
Зе государство єто наша корова, і доїть єйьо будєм ми! а лохов прагаласававшіх за єто просілі в очерєді не стоять!
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25.01.2022 12:13 Відповісти
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25.01.2022 12:15 Відповісти
Да ладно вам! Как может международный преступник Коломойский так жиреть в стране, где президент не покладая рук борется с олигархами?! Брехня чистой воды!
Представляю хитрую рожу Игорьвалерича, прочитавшего эту статью и его довольный хрюк: Это вы еще в энергетику не заглядывали, лошары!
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25.01.2022 12:17 Відповісти
Патамуша госпідарі продовжують госпідарювати...
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25.01.2022 12:18 Відповісти
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25.01.2022 12:21 Відповісти
ФОПам надо поднапрячься.
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25.01.2022 12:23 Відповісти
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25.01.2022 12:41 Відповісти
Ну а як? Хазяїн увалив бабла. Треба відпрацьовувати і відтанцьовувати. Ще й на роялі грати. А хазяїн кришку тримає.
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25.01.2022 13:14 Відповісти
Як Володя Криворізький мордує олігархів Беню і Палку - грузить на їх тендітні і чесні плечі великі гроші, які важать тони, щоб тим було важко носити. Молодець Вова, а ще більше молодці барани 73%.
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25.01.2022 14:04 Відповісти
НУ ЧТО ЛОХИ, КАК ВАМ НАШ СЕРИАЛ.
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25.01.2022 15:05 Відповісти
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25.01.2022 15:19 Відповісти
Ти краще розкажи як це вдадось Коломойському вивести лярди з Приватбанку без допомоги "рішучого борця з корупцією" президента України і агента російських спецслужб Порошенко і його помічниці В. (Сатановської) Гонтаревої?

***

Російська газета "Известия" опублікувала фальшиве інтерв'ю Юлії Тимошенко.

Так, у понеділок, 24 жовтня 2011, у газеті вийшов матеріал журналістки Яніни Соколовської під заголовком: "Юлія Тимошенко: "Російські силовики починають знищувати мене. А я дарувала Москві мармурові панно".

Як відомо, газета "Известия в Украине" є підрозділом російських "Известий". Однак одним з акціонерів українських "Известий" є Ігор Коломойський.
https://www.pravda.com.ua/news/2011/10/24/6700238/
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25.01.2022 18:35 Відповісти
Та нє,товсьоюлькавкрала - правда траглодіти?
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25.01.2022 18:24 Відповісти
 
 