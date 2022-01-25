Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від "Великого будівництва" на 80% , - ЗМІ
Компанії з оточення олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера нардепа Ігоря Палиці в 2021 році збільшили доходи з "Великого Будівництва" на 80%, або на 5,8 млрд грн.
Про це повідомляє видання "Наші Гроші", пише Главком.
"Добре покращились (збільшили чистий дохід від програми "Велике Будівництво", – прим.) фірми, пов’язані з представниками партії "За майбутнє" Палиці/Коломойського. "ПБС" приросло 3,3 млрд грн (71%), "Хмельницьке ШБУ 56" – 2,5 млрд грн (91%)", – повідомило видання.
Обидві компанії минулого року заробили завдяки програмі "Велике Будівництво" 13,1 млрд грн.
Зокрема компанія ПБС в 2021 році збільшила виручку на 71% (на 3,3 млрд грн) до 7,7 млрд грн. Хмельницьке ШБУ-56 – на 91% (на 2,5 млрд грн) до 5,23 млрд грн.
Нагадаємо, компанія ПБС з оточення Ігоря Коломойського увійшла до четвірки найбільших вигодоотримувачів "Великого Будівництва". У 2020 році ПБС збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".
За даними ЗМІ, ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Іванну Непік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тут 13 мільярдів і хоть би хни.
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
презЕдента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.
Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
презЕдент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Представляю хитрую рожу Игорьвалерича, прочитавшего эту статью и его довольный хрюк: Это вы еще в энергетику не заглядывали, лошары!
***
Російська газета "Известия" опублікувала фальшиве інтерв'ю Юлії Тимошенко.
Так, у понеділок, 24 жовтня 2011, у газеті вийшов матеріал журналістки Яніни Соколовської під заголовком: "Юлія Тимошенко: "Російські силовики починають знищувати мене. А я дарувала Москві мармурові панно".
Як відомо, газета "Известия в Украине" є підрозділом російських "Известий". Однак одним з акціонерів українських "Известий" є Ігор Коломойський.
https://www.pravda.com.ua/news/2011/10/24/6700238/