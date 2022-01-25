Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від "Великого будівництва" на 80% , - ЗМІ

Компанії з оточення олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера нардепа Ігоря Палиці в 2021 році збільшили доходи з "Великого Будівництва" на 80%, або на 5,8 млрд грн.

Про це повідомляє видання "Наші Гроші", пише Главком.



"Добре покращились (збільшили чистий дохід від програми "Велике Будівництво", – прим.) фірми, пов’язані з представниками партії "За майбутнє" Палиці/Коломойського. "ПБС" приросло 3,3 млрд грн (71%), "Хмельницьке ШБУ 56" – 2,5 млрд грн (91%)", – повідомило видання.



Обидві компанії минулого року заробили завдяки програмі "Велике Будівництво" 13,1 млрд грн.



Зокрема компанія ПБС в 2021 році збільшила виручку на 71% (на 3,3 млрд грн) до 7,7 млрд грн. Хмельницьке ШБУ-56 – на 91% (на 2,5 млрд грн) до 5,23 млрд грн.



Нагадаємо, компанія ПБС з оточення Ігоря Коломойського увійшла до четвірки найбільших вигодоотримувачів "Великого Будівництва". У 2020 році ПБС збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".



За даними ЗМІ, ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Іванну Непік.