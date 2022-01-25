Війська РФ на окупованому Донбасі мінують місцевість та проводять навчання артилеристів, - ГУР

В лавах військ РФ на окупованому Донбасі продовжуються активні заходи бойової підготовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Цього тижня у підрозділах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів проводяться заняття з тактичної і вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках так званого "єдиного дня вогню".

Крім того, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі, з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін російського виробництва. Разом з тим, висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах.

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