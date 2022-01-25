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Новини Окуповані території
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Війська РФ на окупованому Донбасі мінують місцевість та проводять навчання артилеристів, - ГУР

Війська РФ на окупованому Донбасі мінують місцевість та проводять навчання артилеристів, - ГУР

В лавах військ РФ на окупованому Донбасі продовжуються активні заходи бойової підготовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Цього тижня у підрозділах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів проводяться заняття з тактичної і вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках так званого "єдиного дня вогню".

Крім того, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі, з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін російського виробництва. Разом з тим, висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах.

Також читайте: Встановлено особу командира снайперського підрозділу найманців РФ, який воював проти захисників Донецького аеропорту, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Автор: 

армія рф (17729) Міноборони (7455) розвідка (3878) Донбас (22356) найманці рф (2063)


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Топ коментарі
+4
******** нет покоя , то одно им , то другое.
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25.01.2022 12:03
+4
Volodymyr Omelyan ФБ

Ще місяць такої «війни» і російський фондовий ринок припинить своє існування.
... Ще місяць такої «війни» і Україна отримає план дій щодо членства в НАТО і розширену фінансову підтримку з боку ЄС з подальшим запрошенням до членства.
Путін вже програв
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25.01.2022 12:06
+3
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25.01.2022 12:04
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******** нет покоя , то одно им , то другое.
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25.01.2022 12:03 Відповісти
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25.01.2022 12:04 Відповісти
Volodymyr Omelyan ФБ

Ще місяць такої «війни» і російський фондовий ринок припинить своє існування.
... Ще місяць такої «війни» і Україна отримає план дій щодо членства в НАТО і розширену фінансову підтримку з боку ЄС з подальшим запрошенням до членства.
Путін вже програв
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25.01.2022 12:06 Відповісти
Итак. Запоминаем даты, когда Гыга можно считать звездоболом. Месяц - ты говоришь, я ничего не напутал? Сегодня 25 января 2021 года.
Т.е. 25 февраля 2025 года мы получим ПДЧ по НАТО, расширенную финансовую помощь от ЕС (сумму в студию - и чтоб именно помощь т.е. безвозмездно, а не очередной кредит), и до 25 февраля 2025 года фондовый рынок рфии прекратит свое существование.
Все так, Гыг, готов спорить? Если так оно и будет - то звездобол я и публично перед тобой извиняюсь. Но если нет - то же самое делаешь ты. Ну... что?
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25.01.2022 14:20 Відповісти
Тьфу. год везде 2022)) Но суть ты понял.. думаю.
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25.01.2022 14:21 Відповісти
точно проводять проводять? чи просто проводять?
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25.01.2022 12:20 Відповісти
Зеленский сказал все под контролем. Это не мины - онижебратья просто сажают картошку.
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25.01.2022 12:22 Відповісти
Була б в тебе ще одна звивина, ти зрозумів би: якщо лугандони мінують - то готуються оборонятися, а не наступати.
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25.01.2022 12:40 Відповісти
Было бы у тебя чувство юмора и немного воспитания, то не испражнял бы здесь такую херню, а так ПНХ.
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25.01.2022 12:47 Відповісти
В принципе правильно говоришь, но есть одно НО - минируют противопехотными, а танками своими по ним можно ехать "аки по суху". С обоих сторон минируют против ДРГ, а не против наступления. Сейчас ни кто уже не будет, ни с одной стороны, ни с другой, с криками ура бежать вперёд за политруком, бегущим с поднятым вверх револьвером.
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25.01.2022 13:25 Відповісти
МОНка діє і на піхоту, що їде на броні. А ті, що в бронемашинах піхоти всередину - вони сліпі. А на них є не просто достатньо, а з надлишком протитанкових ракет. І звідки вони летітимуть - вони дізнаються за 10 мікросекунд перед смертю.
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25.01.2022 13:39 Відповісти
Я, если честно, не понял для чего ты написал это всё и про МОНку вчастности.
МОНку можно установить дистанционно? Не в смысле управлять дистанционно, а в смысле минировать дистанционно.
Я тебе писал о том, что противопихотное минирование ещё не признак отмены наступления и ухода в оборону.
Просто, как я понимаю, не будет уже никаких ни АТО, ни ООС. Если будет, то будет большая война и начнется она не с пехоты на броне, а с длительной массированной артподготовки и ракетно-бомбовых ударов по всему фронту, после которых сделать проходы в своих и чужих минных полях, это уже не вопрос.
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25.01.2022 14:41 Відповісти
Если говорить за бывшую "зону АТО", то за считай 4-5 лет позиционной войны передовая достаточно оборудована, чтобы выдержать ЛЮБУЮ артподготовку. Даже прямые попадания снарядов в перекрытия. Личный состав сохранит жизнь и боеспособность. Проход в минном поле, проделанный боевыми машинами разминирования, например УР-77 - это узкая дорога, шириной до 6 метров. Первый танк и т.д. будет уничтожен - и заблокирует эту дорогу. Минным полем не объедут. И т.д. Потому наступления здесь не будет, скорее всего.
Наступление бронетанковых ударных групп через другие направления наткнутся на "неудобную местность", где будет концентрация техники врага. Места эти известны ВСУ. Они будут под прицелом РСЗО и т.п. Враг будет уничтожаться и там.
Там, где он войдёт в города - его бронетехнику наголову уничтожат с помощью "ракет ближнего боя", то-есть MBT LAW. А оставшуюся без брони и деморализованную пехоту оккупантов... Пощёлкают как семечки.
Если будет вторая, третья, четвёртая волна наступления - ВСУ отойдут. Но готово ли Х*уйло вводить полмиллионную армию и много тысяч танков? А цель какая? Захватить руины?
А там ведь начнётся партизанская война... И у ребят будут Стингеры и MBT LAW... Потери среди оккупантов будут тотальные. Это только на словах полмиллиона солдат - много. А в Украине около 10 тысяч населённых пунктов. Это что, они по десяток солдат в каждую деревню зашлют? Они просто исчезнут... И по паре батальонов в каждый город? И сколько они там выживут? Три месяца? Месяц?
В Рашку непрерывно пойдут трупы, десятками тысяч. И там в Рашке это никому не понравится. Особенно с учётом того, что от Рашки отвернутся все абсолютно.
Неподъёмная это война для Рашки, абсолютно.
Что возможно и вероятно? Ракетный удар крылатыми ракетами по стратегических объектах - военных складах, предприятиях, учебных центрах. Но ничего этим Х*уйло не добьется, и никаких целей не достигнет. Всё будет отстроено, а Рашка полностью изолирована от мира. Тут ей и кирдык: социальный взрыв, бунт, региональные внутрироссийские конфликты, реки крови, распад, смена власти. Крики о помощи, мольба о миротворческих силах.
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25.01.2022 15:26 Відповісти
Где-то я уже слышал что-то похожее - "и от тайги до британских морей трам-пам-пам-пам трам-пам-пам трам-пам-пам" .... а потом внезапно - опаньки! - 4-00 22.06.41 ... Ну да ладно.
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25.01.2022 16:21 Відповісти
та лапатнікі й на лапатні під кожним кущем,у ліфті,під парканом...постійно мінують.Срати навкруги-єта ода з духовних лапатних скрєп...
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25.01.2022 12:25 Відповісти
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25.01.2022 12:28 Відповісти
Так получается, что танко-буряты на своих же минах и ху*риться будут?, - стратежно им мино-подливу готовят "свои".
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25.01.2022 12:29 Відповісти
От своих мин и у ВСУ потери. Не так давно кстати были.
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25.01.2022 12:32 Відповісти
Були - в твоїх лугандонових мріях.
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25.01.2022 12:39 Відповісти
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25.01.2022 12:51 Відповісти
Кто сказал, что от своих? Вероятно, снимали мины врага, конечно в темноте. Возможно, был обстрел, близкий взрыв, детонация либо перебило растяжки, либо рука, удерживающая извлекаемую мину, дрогнула. И ребята погибли. Враги заплатят кратно.
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25.01.2022 13:54 Відповісти
Раз мінують, то наступати не збираються. Мінуйте, атоЗелянападьоть.
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25.01.2022 12:45 Відповісти
Если минируют - значит наступательных действий не планируют. Иначе наоборот бы снимали. Это радует.
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25.01.2022 12:49 Відповісти
Стрвнно. Обычно минирует местность обороняющаяся сторона.
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25.01.2022 14:24 Відповісти
Или отвлекающая внимание.

П. С. А что если демонстративно устанавливаются муляжи?
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25.01.2022 16:25 Відповісти
минируют чтоб счастливые лугандоны на гнилой запад не сбежали.
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25.01.2022 14:58 Відповісти
 
 