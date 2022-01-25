Війська РФ на окупованому Донбасі мінують місцевість та проводять навчання артилеристів, - ГУР
В лавах військ РФ на окупованому Донбасі продовжуються активні заходи бойової підготовки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Цього тижня у підрозділах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів проводяться заняття з тактичної і вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках так званого "єдиного дня вогню".
Крім того, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі, з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін російського виробництва. Разом з тим, висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах.
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Ще місяць такої «війни» і російський фондовий ринок припинить своє існування.
... Ще місяць такої «війни» і Україна отримає план дій щодо членства в НАТО і розширену фінансову підтримку з боку ЄС з подальшим запрошенням до членства.
Путін вже програв
Т.е. 25 февраля 2025 года мы получим ПДЧ по НАТО, расширенную финансовую помощь от ЕС (сумму в студию - и чтоб именно помощь т.е. безвозмездно, а не очередной кредит), и до 25 февраля 2025 года фондовый рынок рфии прекратит свое существование.
Все так, Гыг, готов спорить? Если так оно и будет - то звездобол я и публично перед тобой извиняюсь. Но если нет - то же самое делаешь ты. Ну... что?
МОНку можно установить дистанционно? Не в смысле управлять дистанционно, а в смысле минировать дистанционно.
Я тебе писал о том, что противопихотное минирование ещё не признак отмены наступления и ухода в оборону.
Просто, как я понимаю, не будет уже никаких ни АТО, ни ООС. Если будет, то будет большая война и начнется она не с пехоты на броне, а с длительной массированной артподготовки и ракетно-бомбовых ударов по всему фронту, после которых сделать проходы в своих и чужих минных полях, это уже не вопрос.
Наступление бронетанковых ударных групп через другие направления наткнутся на "неудобную местность", где будет концентрация техники врага. Места эти известны ВСУ. Они будут под прицелом РСЗО и т.п. Враг будет уничтожаться и там.
Там, где он войдёт в города - его бронетехнику наголову уничтожат с помощью "ракет ближнего боя", то-есть MBT LAW. А оставшуюся без брони и деморализованную пехоту оккупантов... Пощёлкают как семечки.
Если будет вторая, третья, четвёртая волна наступления - ВСУ отойдут. Но готово ли Х*уйло вводить полмиллионную армию и много тысяч танков? А цель какая? Захватить руины?
А там ведь начнётся партизанская война... И у ребят будут Стингеры и MBT LAW... Потери среди оккупантов будут тотальные. Это только на словах полмиллиона солдат - много. А в Украине около 10 тысяч населённых пунктов. Это что, они по десяток солдат в каждую деревню зашлют? Они просто исчезнут... И по паре батальонов в каждый город? И сколько они там выживут? Три месяца? Месяц?
В Рашку непрерывно пойдут трупы, десятками тысяч. И там в Рашке это никому не понравится. Особенно с учётом того, что от Рашки отвернутся все абсолютно.
Неподъёмная это война для Рашки, абсолютно.
Что возможно и вероятно? Ракетный удар крылатыми ракетами по стратегических объектах - военных складах, предприятиях, учебных центрах. Но ничего этим Х*уйло не добьется, и никаких целей не достигнет. Всё будет отстроено, а Рашка полностью изолирована от мира. Тут ей и кирдык: социальный взрыв, бунт, региональные внутрироссийские конфликты, реки крови, распад, смена власти. Крики о помощи, мольба о миротворческих силах.
П. С. А что если демонстративно устанавливаются муляжи?