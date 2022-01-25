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Рада звернулася до міжнародної спільноти через військовий шантаж України з боку РФ

Рада звернулася до міжнародної спільноти через військовий шантаж України з боку РФ

Депутати Верховної Ради на сьогоднішньому пленарному засіданні підтримали проєкт постанови №6543 про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

За проголосували 282 депутати, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт постанови доповів народний депутат Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що "Нічим невиправдані агресивні геополітичні амбіції Російської Федерації, яка в порушення усіх міжнародних домовленостей намагається силовими методами задовольнити свої імперські апетити на пострадянському просторі, стали реальною загрозою мирному поступальному демократичному розвитку, суверенітету та територіальної цілісності України та інших країн колишнього СРСР, прямою загрозою країнам центрально-східної Європи й усього світу".

Проектом Постанови пропонується:

- схвалити Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України;

- визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням цілої низки міжнародних договорів та принципів і норм міжнародного права;

- невідкладно надіслати текст Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук закликав ВР підтримати постанову про звернення щодо неприйнятності військового шантажу України з боку РФ. ВIДЕО

За словами доповідача, "запропоновані проєктом постанови заходи сприятимуть консолідації міжнародно-правових зусиль з метою недопущення розширення агресивних дій Російської Федерації проти України і всієї центрально-східної Європи".

Автор: 

армія рф (17729) ВР (15022) звернення (619) росія (65856) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+15
Поки розвідки, уряди, президенти багатьох країн стоять на вухах, бо росія от от нападе на Україну, наші депутани місяць відпочивали на океанах...
Сюррррррр
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25.01.2022 12:08
+13
Ця партія -- не опозиція, це відверті вороги України.
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25.01.2022 12:25
+10
1942-й рік. В Вєрховном Совєтє СССР фракція імені Гітлера проголосувала за щось там ...
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25.01.2022 12:32
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Правила форума Рада форумчан
Можливе призначення легендарного футболіста Андрія Шевченка тренером збірної Польщі викликало бурхливу реакцію серед російських футбольних уболівальників.



За право зіграти у фіналі стикових матчів на ЧС-2022 збірна Росії зустрінеться саме з поляками, яких найближчим часом може очолити Шевченко. Цей факт, на тлі напружених відносин між Україною та Росією, додає призначенню екснаставника Дженоа головним тренером Польщі особливо яскравих емоцій.

Реакція росіян:

"Якщо Шевченко і тренером не пустить Росію на великий турнір, це буде епічно".
"Шева не пустив нас на ЧЄ у 1999, не пустить і зараз".
"Знову стики, знову Шевченко...".
"Є шанс у Карпіна помститися Шеві за цей матч у "Лужниках".
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25.01.2022 12:07 Відповісти
Рада попрацювала-Рада може повідпочивати. Тому що далі від рішень Ради одна шкода.
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25.01.2022 12:30 Відповісти
в ВР так що, понапивалися?))
який шантаж - на Банковій нічого не бачать.. то всьо происки западних сми(с)арахамия & расейска пропаганда
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25.01.2022 12:45 Відповісти
Ти читати не вмієш? про донбас же написано.
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25.01.2022 12:49 Відповісти
а кацапские войска с какой стороны стоят? может со стороны Польши или Венгрии?
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25.01.2022 14:42 Відповісти
Поки розвідки, уряди, президенти багатьох країн стоять на вухах, бо росія от от нападе на Україну, наші депутани місяць відпочивали на океанах...
Сюррррррр
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25.01.2022 12:08 Відповісти
ОПЗЖ - єдина партія, яка не дала голоси за це звернення.
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25.01.2022 12:14 Відповісти
Ця партія -- не опозиція, це відверті вороги України.
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25.01.2022 12:25 Відповісти
Це опозиція України
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25.01.2022 13:20 Відповісти
1942-й рік. В Вєрховном Совєтє СССР фракція імені Гітлера проголосувала за щось там ...
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25.01.2022 12:32 Відповісти
Оппозиционная Платформа За Жизненное пространство для немецкоговорящих))
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25.01.2022 12:47 Відповісти
Тому що оппозежопівці це промосковський хор ненависників України і всього українського.Недонаказані українським народом ригоАнали,які,впевнившись в толерантності українців,і повернувшись після Майдану з московитських болот,з новими силами почали шматувати Україну вже під новою назвою,хоча "на манеже всє тєже"...
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25.01.2022 12:44 Відповісти
на то вони і ЖОПЗ
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25.01.2022 13:58 Відповісти
поздно всрались уродцы
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25.01.2022 12:15 Відповісти
Кажется такое было раньше. Лигой наций называлась.
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25.01.2022 12:20 Відповісти
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня минулого року....
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25.01.2022 12:39 Відповісти
что там с вагнергейтом, дарагие дапутаты - сторонники евро и НАТО интеграции
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25.01.2022 12:41 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1485902301353099270 1 ч



Зареєструвалося у залі ВР - 181 депутат Де інші? 242 штуки? Із запою не вийшли? Чи вже "звалили"?



@Alla19722



В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris

А голосует 282.как так интересно? С сенсорной кнопкой.?
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25.01.2022 12:49 Відповісти
Хочь щось зробили що треба! Це дуже важливе й потрібне звернення!
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25.01.2022 12:52 Відповісти
А всё почему Рада приняло такое обращение... ПОтому что "Нет оснований для паники" (Зеленский)... "Нет ударныъ группировок на границе с Украиной" (Резников) "За два часа РНБО всё порешал" (Данилов)
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25.01.2022 13:13 Відповісти
это все истерика...
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25.01.2022 14:35 Відповісти
По ідеї мало б бути 450 "За" . Невже в парламенті сидять зрадники батьківщини та вороги народу ?
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25.01.2022 13:46 Відповісти
та ні, просто вони не ходять на "роботу", гарно влаштувались ледарі
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25.01.2022 14:00 Відповісти
ЗеБiли-малороси ка-ка... ка-ка-я разнiца, ви вже зiбрали своi манатки, щоб освоювати

СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на

якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))

https://aif-s3.aif.ru/images/014/025/9a8de8dd8220217c5563814930b922be.jpg

https://www.rbc.ua/static/ckef/img/2_3995.jpg
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25.01.2022 13:51 Відповісти
Гадаю настав час. Владі. Провести референдум "Про вступ України в НАТО". Ні, то провести місцеві референдуми щодо цієї теми. Зухвало? Дурниці? Наведу аргументи. 1. Вибір українського народу повинен бути доведений до країн-учасниць НАТО. 2. Рішення про референдум про вступ у НАТО - це суверенне право України. 3. У разі позитивного рішення, референдум свідчить про мужність українського народу перед обличчям небезпеки. 4. Треба скористатись ситуацією, яка виникла на європейському полі політики: неприйняття агресивності Росії всіма країнами Європи й підтримка України більшістю. Час плине швидко. І ситуація може докорінно змінитись. Не втрачаймо його, друзі.
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25.01.2022 14:10 Відповісти
 
 