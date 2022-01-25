Рада звернулася до міжнародної спільноти через військовий шантаж України з боку РФ

Депутати Верховної Ради на сьогоднішньому пленарному засіданні підтримали проєкт постанови №6543 про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

За проголосували 282 депутати, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт постанови доповів народний депутат Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що "Нічим невиправдані агресивні геополітичні амбіції Російської Федерації, яка в порушення усіх міжнародних домовленостей намагається силовими методами задовольнити свої імперські апетити на пострадянському просторі, стали реальною загрозою мирному поступальному демократичному розвитку, суверенітету та територіальної цілісності України та інших країн колишнього СРСР, прямою загрозою країнам центрально-східної Європи й усього світу".

Проектом Постанови пропонується:

- схвалити Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України;

- визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням цілої низки міжнародних договорів та принципів і норм міжнародного права;

- невідкладно надіслати текст Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук закликав ВР підтримати постанову про звернення щодо неприйнятності військового шантажу України з боку РФ. ВIДЕО

За словами доповідача, "запропоновані проєктом постанови заходи сприятимуть консолідації міжнародно-правових зусиль з метою недопущення розширення агресивних дій Російської Федерації проти України і всієї центрально-східної Європи".