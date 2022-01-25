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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія намагається показати Україну агресором, а себе - жертвою, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Росія намагається показати Україну агресором, а себе - жертвою, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон хоче побачити від Росії ознаки деескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Ми знаємо сценарії, які використовує Росія. Ми знаємо, що це включає заходи, що виходять за рамки відкритих військових дій. Найчастіше це починається з кібератак, напіввоєнної діяльності, кампаній з дезінформації, спрямованих на те, щоб приховати факти та створити привід для власної агресії. Росія вже займається дезінформацією та пропагандою, намагаючись показати Україну агресором, а себе – жертвою", - зазначила вона.

За її словами, дії Росії підривають фундаментальні принципи Статуту ООН.

"Зокрема, всі держави-члени ООН погодилися з тим, що одна держава не може змінити межі іншої держави силою... Якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, це завдасть удару в саме серце Статуту ООН і, як висловився держсекретар Блінкен минулого тижня, відкриє скриньку Пандори для занепокоєння для всіх нас", - наголосила Томас-Грінфілд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не відмовилися від спроб досягти дипломатичного вирішення проблем із Росією, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Автор: 

ООН (3366) пропаганда (2819) росія (65856) США (23303)


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Топ коментарі
+8
Окупанти все роблять правильно.
Союзники допомагають не так.
(с) Володимир Зеленський
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25.01.2022 12:21
+5
Для вас цирк влаштовують.
Дадуть вам газ, бабло і ви очі прикриєте.
Це ж вже було..чи не так ?
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25.01.2022 12:17
+5
зараз до нас із Варшави летить черговий транспортник Її Величності
RRR1557

https://www.flightradar24.com/RRR1557/2a9a8cef
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25.01.2022 12:21
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25.01.2022 12:16 Відповісти
зараз до нас із Варшави летить черговий транспортник Її Величності
RRR1557

https://www.flightradar24.com/RRR1557/2a9a8cef
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25.01.2022 12:21 Відповісти
🤣 Буде транспортувати підданих її Величності!
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25.01.2022 12:39 Відповісти
..а за ним слідом розвідник RC-135W
https://www.flightradar24.com/RRR7207/2a9a82b8
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25.01.2022 12:52 Відповісти
така поведінка орди взагалі за гранню діагностики !
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25.01.2022 12:16 Відповісти
Для вас цирк влаштовують.
Дадуть вам газ, бабло і ви очі прикриєте.
Це ж вже було..чи не так ?
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25.01.2022 12:17 Відповісти
Расея - жертва? Это типа волк овцой подавился?
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25.01.2022 12:19 Відповісти
А у 1941 вийшло...
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25.01.2022 12:25 Відповісти
Так ведь многие еще помнят уроки 1941-го.
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25.01.2022 12:28 Відповісти
Окупанти все роблять правильно.
Союзники допомагають не так.
(с) Володимир Зеленський
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25.01.2022 12:21 Відповісти
тупой он поц до полика. интересно, он что, после того как его вышвырнут из "я президент", чем он собирается заниматься? думает, что будет завален предложениями от парашных алигархов и самого ***** выступать с соло на рояле у них на пьянках? ведь те будут, как бы стремится поюзать "я президента". такое ведь будет впервые в истории )))) если он готов на это то да, тогда это "шикарный план" ))
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25.01.2022 12:30 Відповісти
на фото магазин с ******* а когда подохнет ****** на палках будут носить))
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25.01.2022 12:24 Відповісти
англия покинула антанту. вместо неё теперь там германия. и она вместе с парашей и францией пытается построить новую ось, ища союзников. ирония истории.
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25.01.2022 12:26 Відповісти
Це вже сарказм історії.
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25.01.2022 12:29 Відповісти
Антоха иди домой, водки нет!
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25.01.2022 12:34 Відповісти
Для украинцев у меня всегда есть и горилка и сало и хлеб и соль, а для тебя оккупанта лаптеногого не было, нет и никогда не будет! Ферштейн швайне?
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25.01.2022 12:55 Відповісти
Ну на вас это очень похоже козлорожий, всегда помню высказывания плешивого куйла вовика - «…. А впереди мы поставим женщин с детьми…». В этом и есть ваша гордость, храбрость, доблесть и вяличие!!!!
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25.01.2022 13:10 Відповісти
Всем !!! Кому не безразлично !!! этот линк мне прислали мокшанские тролли ( убийства наших солдат на донбасе ) нужно зайти и забанить https://www.youtube.com/watch?v=IFJpg5q5uLE
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25.01.2022 12:32 Відповісти
как будто мы у рашистов отжали воронеж )
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25.01.2022 12:32 Відповісти
Расея - жертва аборта финно-угорского племени!
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25.01.2022 12:39 Відповісти
Все конечно правильно но завершение просто эпично. "..откроет ящик Пандоры для беспокойства для всех нас.." Ох уж эта дипломатическая говорильня.
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25.01.2022 12:40 Відповісти
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25.01.2022 12:43 Відповісти
паРашисты брехали и будут брехать, это помогает прозреть по вопросу "братского" соседа для понимания обогости Московии. Москаляку на гиляку - пословица становится актуальной снова!!! Путин Х.уйло! Респект штатам, Британии!!
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25.01.2022 12:43 Відповісти
ООН неэфективна в защите прав каждого государства... к агрессорам нет мер а их озабоченность это бла бла бла о мире во всем мире
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25.01.2022 12:44 Відповісти
І можна сказати що це ім вдається.Адже вся наша українська теле і радіоструктура проросійська так що про Україну та її проблеми світ знає тільки із мокшанських теле-радіоканалів.А наша влада вже півтора тижня хизуються тим що перше державне теле-радіообладнання монтується на київській телевежі.І це все що влада зробила за 30-ть років незалежності.
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25.01.2022 12:46 Відповісти
Кремль відкриє скриньку Пандори для занепокоєння для всіх нас !? В їх розумінні скринька Пандори це тільки ЗАНЕПОКОЄННЯ - порушення летаргічного сну ? Це ніби сусіди по будинку вночі включають гучну музичку...
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25.01.2022 12:51 Відповісти
"відкриє скриньку Пандори для занепокоєння для всіх нас"
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25.01.2022 12:53 Відповісти
ціла скринька занепокоєнь! І тре було цілий хмарочос раді цього в Нью-Йорку відгрохувати? Можна було обійтись орендою гаража-складу десь на околиці
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25.01.2022 13:05 Відповісти
Гадаю настав час. Владі. Провести референдум "Про вступ України в НАТО". Ні, то провести місцеві референдуми щодо цієї теми. Зухвало? Дурниці? Наведу аргументи. 1. Вибір українського народу повинен бути доведений до країн-учасниць НАТО. 2. Рішення про референдум про вступ у НАТО - це суверенне право України. 3. У разі позитивного рішення, референдум свідчить про мужність українського народу перед обличчям небезпеки. 4. Треба скористатись ситуацією, яка виникла на європейському полі політики: неприйняття агресивності Росії всіма країнами Європи й підтримка України більшістю. Час плине швидко. І ситуація може докорінно змінитись. Не втрачаймо його, друзі.
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25.01.2022 14:12 Відповісти
може ви не знали,про НАТО все написано в Конституції України.
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25.01.2022 14:24 Відповісти
 
 