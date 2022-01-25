Росія намагається показати Україну агресором, а себе - жертвою, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон хоче побачити від Росії ознаки деескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Ми знаємо сценарії, які використовує Росія. Ми знаємо, що це включає заходи, що виходять за рамки відкритих військових дій. Найчастіше це починається з кібератак, напіввоєнної діяльності, кампаній з дезінформації, спрямованих на те, щоб приховати факти та створити привід для власної агресії. Росія вже займається дезінформацією та пропагандою, намагаючись показати Україну агресором, а себе – жертвою", - зазначила вона.

За її словами, дії Росії підривають фундаментальні принципи Статуту ООН.

"Зокрема, всі держави-члени ООН погодилися з тим, що одна держава не може змінити межі іншої держави силою... Якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, це завдасть удару в саме серце Статуту ООН і, як висловився держсекретар Блінкен минулого тижня, відкриє скриньку Пандори для занепокоєння для всіх нас", - наголосила Томас-Грінфілд.

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