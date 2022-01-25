Мені пропонували стати послом в Австралії за заяву для преси, що спецоперації стосовно "вагнерівців" не було. "Я і кенгуру" називається посада, - Бурба
Ексглаві військової розвідки Василю Бурбі пропонували посаду посла в Австралії в обмін на заяву для преси, що спецоперації щодо "вагнерівців" нібито не було.
Про це Бурба заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
"В лютому місяці мені було повідомлено те, що я маю заявити в пресі, що операції не було. Після того мені буде запропонована посада посла в Австралії. "Я і кенгуру" називається посада", - зазначив він.
"Якщо я відмовляюся, в мене забирають державну дачу в "Конча-Заспі", знімають охорону порушують по мені кримінальні провадження і забороняють виїзд з України. Четвертий пункт був для мене смішний, але він підтвердився потім (Бурбі та ще кільком розвідникам анулювали закордонні паспорти. – Ред.).
А ще був п’ятий пункт: що звільнять близького родича з державної служби".
За його словами, на пропозиції він не погодився.
"І події почали розвиватись дуже швидко. Це була середа. А у четвер увечері на телефон помічника з будинку відпочинку, що контракт зі мною розрививається. Хоча за умовами договору, має бути за місяць повідомлення. Ми не мали боргів, не порушували жодного пункту договору. В п’ятницю моя дружина вранці виїжджає, завозить дитину в школу, повертається о другій години дня, а її не пускають у державну дачу...Дружину не пускають, запускають через два дні тільки з метою забрати особисті речі. Охорону знімають через декілька годин", - згадує Бурба.
"На наступний день після виїзду формується акт за участю працівників будинку відпочинку, що під час виїзду я наніс шкоду: вони не дорахувалися насосів, роутерів на 500 тисяч гривень. Найдивніше, що я інвестував ці кошти для того, щоб житло мало якийсь нормальний вигляд. Дуже смішно, але в понеділок матеріали були направлені в поліцію, було порушено кримінальне провадження. І я допитуюся до цього часу у слідчого", - продовжує він.
Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.
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Офіцерам завжди надають державне житло.
Посольство США не надає охорону будь-якому офіцеру.
Тільки, будь ласка, без гасел
"... наші союзники, США, допомогли організувати в Україні охорону особисто Василя Бурби.
Йому від посольства США надали броньований автомобіль і американці допомагають у організації його охорони. На жаль, держава Україна до цих заходів не причетна."
https://espreso.tv/yuriy-butusov-zayava-burbi-tse-zayava-pro-zlochin-zelenskogo-i-ermaka
Хочеш погавкати на нього?
А если серьезно, то этот эпизод с попыткой подкупа ключевого свидетеля в деле об измене Родине должен расследоваться как уголовное преступление. Думаю, это вспомнят, когда шмарклю турнут из ОПы.
А еще прикинь, Поклонская туда не поедет. Ваще нефиг делать в том Верде.
Тупая вата.
Жму руку, обнимаю.
Почитай про эффект Данинга-Крюгера. Дурак не понимает, что он дурак потому, что он дурак.
А от ригівка Богатирьова до сих пір живе на дачі, хоча Зєля її "виселяв".
Шоу закінчилось пшиком. Як завжди.
Рідка виявилась ця бурба😁
Зеленського рятує тільки Московська орда (яка підготувалася до чергового вторгнення та чекає чергового Майдану в Україні), та поміркованість українських пасіонаріїв.
Так, Мордор багато що планує, багато варіантів на варіанти розвитку подій. Але не росіянам скидати нашого президента. Так що - нехай планують та мріють...
Та я й не мав на увазі що Мордор хоче рятувати Зеленського, я про те що - його рятує постійна загроза прямого російського вторгнення. Саме цей фактор заважає народу України позбутися Блазня просто зараз.
Можна ще Люсю Арестовича послухати, це також пустопорожній балабол...
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
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