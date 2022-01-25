Мені пропонували стати послом в Австралії за заяву для преси, що спецоперації стосовно "вагнерівців" не було. "Я і кенгуру" називається посада, - Бурба

Ексглаві військової розвідки Василю Бурбі пропонували посаду посла в Австралії в обмін на заяву для преси, що спецоперації щодо "вагнерівців" нібито не було.

Про це Бурба заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"В лютому місяці мені було повідомлено те, що я маю заявити в пресі, що операції не було. Після того мені буде запропонована посада посла в Австралії. "Я і кенгуру" називається посада", - зазначив він.

"Якщо я відмовляюся, в мене забирають державну дачу в "Конча-Заспі", знімають охорону порушують по мені кримінальні провадження і забороняють виїзд з України. Четвертий пункт був для мене смішний, але він підтвердився потім (Бурбі та ще кільком розвідникам анулювали закордонні паспорти. – Ред.).

А ще був п’ятий пункт: що звільнять близького родича з державної служби".

За його словами, на пропозиції він не погодився.

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"І події почали розвиватись дуже швидко. Це була середа. А у четвер увечері на телефон помічника з будинку відпочинку, що контракт зі мною розрививається. Хоча за умовами договору, має бути за місяць повідомлення. Ми не мали боргів, не порушували жодного пункту договору. В п’ятницю моя дружина вранці виїжджає, завозить дитину в школу, повертається о другій години дня, а її не пускають у державну дачу...Дружину не пускають, запускають через два дні тільки з метою забрати особисті речі. Охорону знімають через декілька годин", - згадує Бурба.

"На наступний день після виїзду формується акт за участю працівників будинку відпочинку, що під час виїзду я наніс шкоду: вони не дорахувалися насосів, роутерів на 500 тисяч гривень. Найдивніше, що я інвестував ці кошти для того, щоб житло мало якийсь нормальний вигляд. Дуже смішно, але в понеділок матеріали були направлені в поліцію, було порушено кримінальне провадження. І я допитуюся до цього часу у слідчого", - продовжує він.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

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24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.