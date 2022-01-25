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Новини Війна
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Мені пропонували стати послом в Австралії за заяву для преси, що спецоперації стосовно "вагнерівців" не було. "Я і кенгуру" називається посада, - Бурба

Мені пропонували стати послом в Австралії за заяву для преси, що спецоперації стосовно

Ексглаві військової розвідки Василю Бурбі пропонували посаду посла в Австралії в обмін на заяву для преси, що спецоперації щодо "вагнерівців" нібито не було.

Про це Бурба заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"В лютому місяці мені було повідомлено те, що я маю заявити в пресі, що операції не було. Після того мені буде запропонована посада посла в Австралії. "Я і кенгуру" називається посада", - зазначив він.

"Якщо я відмовляюся, в мене забирають державну дачу в "Конча-Заспі", знімають охорону порушують по мені кримінальні провадження і забороняють виїзд з України. Четвертий пункт був для мене смішний, але він підтвердився потім (Бурбі та ще кільком розвідникам анулювали закордонні паспорти. – Ред.).

А ще був п’ятий пункт: що звільнять близького родича з державної служби".

За його словами, на пропозиції він не погодився.

Також читайте: На сайті президента зареєстровано петицію про нагородження офіцерів, які готували спецоперацію щодо затримання "вагнерівців"

"І події почали розвиватись дуже швидко. Це була середа. А у четвер увечері на телефон помічника з будинку відпочинку, що контракт зі мною розрививається. Хоча за умовами договору, має бути за місяць повідомлення. Ми не мали боргів, не порушували жодного пункту договору. В п’ятницю моя дружина вранці виїжджає, завозить дитину в школу, повертається о другій години дня, а її не пускають у державну дачу...Дружину не пускають, запускають через два дні тільки з метою забрати особисті речі. Охорону знімають через декілька годин", - згадує Бурба.

"На наступний день після виїзду формується акт за участю працівників будинку відпочинку, що під час виїзду я наніс шкоду: вони не дорахувалися насосів, роутерів на 500 тисяч гривень. Найдивніше, що я інвестував ці кошти для того, щоб житло мало якийсь нормальний вигляд. Дуже смішно, але в понеділок матеріали були направлені в поліцію, було порушено кримінальне провадження. І я допитуюся до цього часу у слідчого", - продовжує він.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ПВК Вагнер (1541) Офіс Президента (2029) Бурба Василь (82)


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Топ коментарі
+42
с дньом раждєнія найвєлічніший пісюаністе!

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25.01.2022 12:25
+30
Вот если бы в Кабо-Верде!
А если серьезно, то этот эпизод с попыткой подкупа ключевого свидетеля в деле об измене Родине должен расследоваться как уголовное преступление. Думаю, это вспомнят, когда шмарклю турнут из ОПы.
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25.01.2022 12:27
+29
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25.01.2022 12:29
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Правила форума Рада форумчан
а почему он вообще жил на гос даче?
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25.01.2022 12:23 Відповісти
Дивне питання.
Офіцерам завжди надають державне житло.
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25.01.2022 12:27 Відповісти
Гос дачі надаються офіцерам. Усім.
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25.01.2022 12:29 Відповісти
Він не рядовий офіцер.
Посольство США не надає охорону будь-якому офіцеру.
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25.01.2022 12:35 Відповісти
Яке він має відношення до посольства США?
Тільки, будь ласка, без гасел
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25.01.2022 12:50 Відповісти
В мене немає гасел, виключно констатація фактів.

"... наші союзники, США, допомогли організувати в Україні охорону особисто Василя Бурби.

Йому від посольства США надали броньований автомобіль і американці допомагають у організації його охорони. На жаль, держава Україна до цих заходів не причетна."

https://espreso.tv/yuriy-butusov-zayava-burbi-tse-zayava-pro-zlochin-zelenskogo-i-ermaka

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25.01.2022 12:57 Відповісти
Мабуть тому що спецслужби України співпрацюють з спецслужбами союзників. Все пов'язано на таємній інформації. Тому президенту України, та інших держав, надається (довічно) державна охорона.
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25.01.2022 13:04 Відповісти
ЗеМРАЗЬ преследует настоящих патриотов , отрабатывая своё гебнявое назначение и АВАНС , ПОЛУЧЕННЫЙ В Омане
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25.01.2022 15:53 Відповісти
А где у него американская охрана тем более почему то от посольства? Возле квартиры? Это тебе лично ермак такую муть сказал? Горбатого лепишь да новосад?
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25.01.2022 13:01 Відповісти
Я дала посилання на інтерв'ю Юрія Бутусова, який про це повідомив.
Хочеш погавкати на нього?
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25.01.2022 13:04 Відповісти
Дай ссылку, интересуюсь этим вопросом…
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25.01.2022 13:12 Відповісти
На три коменти вище.
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25.01.2022 13:15 Відповісти
Носіям особливо секретної інформації, державної таємниці, надається житло та охорона.
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25.01.2022 12:36 Відповісти
Я ж не проти.
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25.01.2022 12:48 Відповісти
Конечно не против,тебе просто пропердеться в защиту зекрыс надо было)
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25.01.2022 13:01 Відповісти
зеИУДА - МРАЗЬ!
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25.01.2022 15:42 Відповісти
бо він ГЛАВА Розвідки...
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25.01.2022 12:54 Відповісти
Потому что там есть госохрана, в этом посёлке. А генерал и начальник военной разведки является носителем гостайны, его положено охранять.
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25.01.2022 13:57 Відповісти
с дньом раждєнія найвєлічніший пісюаністе!

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25.01.2022 12:25 Відповісти
это принадлежности питрпликсеича?
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25.01.2022 12:48 Відповісти
коля ти балбєс .
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25.01.2022 12:52 Відповісти
Таки да. Він обіцяв прихлопнути кришку рояля.
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25.01.2022 12:55 Відповісти
О, то в більярд можна теж грати "втемну"?
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25.01.2022 12:49 Відповісти
І з тетяниним днем.
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25.01.2022 12:52 Відповісти
Вот если бы в Кабо-Верде!
А если серьезно, то этот эпизод с попыткой подкупа ключевого свидетеля в деле об измене Родине должен расследоваться как уголовное преступление. Думаю, это вспомнят, когда шмарклю турнут из ОПы.
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25.01.2022 12:27 Відповісти
там столько надо предъявлять, что впору список вести, что б не забыть что-то. И я думаю, что уже одной страницы А4 не хватит. первым пунктом конечно должна идти стать 111 ККУ - госизмена!
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25.01.2022 12:32 Відповісти
Абсолютно согласен. Безоговорочно. И еще: уверен, что многие ведут очень подробный список "деяний" сего отрока. И точно не для того, чтобы Евангелие потом написать.
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25.01.2022 13:00 Відповісти
Это вряд ли. Порошенку за очевидные вещи - личное обязательство. они там все повязаны, обо всем договорились уже
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25.01.2022 12:45 Відповісти
Это ты на Г+Г очевидности обучаешься?
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25.01.2022 12:48 Відповісти
Нет.
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25.01.2022 13:04 Відповісти
Иванец, успокойся нет у Украины посольства в Кабо Верде…
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25.01.2022 13:04 Відповісти
Да что ты говоришь?! НЕТУ??? Впредь свой список диппредставительств Украины я буду сверять только с тобой!
А еще прикинь, Поклонская туда не поедет. Ваще нефиг делать в том Верде.
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25.01.2022 13:20 Відповісти
Функции посольства Украины в Кабо-Верде выполняет посольство Украины в Португалии, наш посол в Португалии акредитованный в Кабо Верде по совместительству. Ну у тебя же интернет и Гугл надеюсь есть? Ну так посмотри прежде чем пургу гнать.. хочешь сайт МзС Украины открой там перечень посольств есть. Смешной ты иванец…
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25.01.2022 13:27 Відповісти
Да вот у рашки в Кабо Верде посольство есть.Поклонская кривит душой. Она не поедет в Кабо Верде не по личным обстоятельствам а лишь потому что Кабо Верде не дала ей так называемый агреман на согласие принять у себя её в качестве посла. Видимо маленькая страна экономика и туризм которой тесно повязан с ЕС и Штатами не захотела пачкаться санкционной шлюхой.
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25.01.2022 13:30 Відповісти
А у тебя с ЧЮ ваще голяк... Инвалидность хоть платят, не? Засунь себе в гуглю все твои нравоучения. Иди в третьем классе физру преподавать. Самое твое.
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25.01.2022 13:37 Відповісти
Успокойся, не платят, хотя подавал, но сказали что за контузию не положено.
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25.01.2022 13:39 Відповісти
Пляяяять... я имел в виду, что человек без чувства юмора - калека. А вот про контузию шутить не буду. Прости, брат, не знал.
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25.01.2022 13:47 Відповісти
Ладно проехали.
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25.01.2022 16:29 Відповісти
Очевидно только то,что ты,звиздишь,так как :" неизвестные,встретились в неизвестном месте"-про очевидные вещи ,в суде ,прокуроры не говорят)
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25.01.2022 13:06 Відповісти
Записи Бигуса плюс результаты расследования. Все сходиться. Так что зрада, є зрада.
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25.01.2022 13:09 Відповісти
записями дермача можешь просто подтереться -за это США санкции наложили,т к вранье )результатов расследования не было и нет )А ,судя по рейтингам ,таких тупых ,как ты,становится все меньше,что очень радует
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25.01.2022 13:26 Відповісти
Я вам ниверюююю, вы все вретииии....
Тупая вата.
Жму руку, обнимаю.
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25.01.2022 13:28 Відповісти
Ну я ж и не сомневалась,что ты тупой)
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25.01.2022 13:30 Відповісти
Ты настолько тупая, что не можешь даже понять, что я о тебе .
Почитай про эффект Данинга-Крюгера. Дурак не понимает, что он дурак потому, что он дурак.
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25.01.2022 14:27 Відповісти
Генерале-обирай Марс,не прогадаєш бо там немає оп на мудрого наріду...
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25.01.2022 12:27 Відповісти
Доказательств этому, естественно, не будет.
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25.01.2022 12:28 Відповісти
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25.01.2022 12:32 Відповісти
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25.01.2022 12:33 Відповісти
Эти две рожи напоминают мне героев из ужастиков 😡
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25.01.2022 12:46 Відповісти
Конечно не будет. Генерал же до сих пор живет на госдаче, под охраной и загранпаспорта не аннулированы. И продолжает ходить на службу и мочить русню.. А? Нет? Да что ж такое то)))
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25.01.2022 12:33 Відповісти
Зєля виселив Бурбу з держдачі ще в лютому минулого року.
А от ригівка Богатирьова до сих пір живе на дачі, хоча Зєля її "виселяв".
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25.01.2022 12:38 Відповісти
Ну вы даете. кто ж ее выселит!! она ж не раскрывала госизмены "найвеличнейшего" и не давала против него показаний!
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25.01.2022 12:44 Відповісти
Гуппі-зелохи вже давно забули, як їхній лідор разом із грізним Даниловим з РНБО-95 влаштовували шоу із виселенням Богатирьової, Семиноженка, Піскуна.
Шоу закінчилось пшиком. Як завжди.
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25.01.2022 12:52 Відповісти
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25.01.2022 12:29 Відповісти
Дует зрадників Зеленський та Єрмак намагаються перекласти "зраду" на Порошенко. Дитячий садочок: - "це не ми зрадники, це Порошенко!"
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25.01.2022 12:30 Відповісти
Так ми і повірили цим зеленим тваринам і гопникам 😡
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25.01.2022 12:48 Відповісти
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25.01.2022 12:30 Відповісти
пора
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25.01.2022 15:00 Відповісти
А назвати особу того, хто повідомив про заяву для преси в обмін на посаду посла ? Це мабуть той близький родич, що працює на держслужбі (пункт п'ятий)?
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25.01.2022 12:33 Відповісти
Але солоденькі грошики були смачніші)
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25.01.2022 12:41 Відповісти
А сам факт того що злочинці намагалися відкупитися вас не турбує?
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25.01.2022 12:51 Відповісти
То ,что зекрысин глава ГУР живёт с помощником депутата госдуры,которого зекрыса назначил замминистра МВД и дал гражданство- не волнует?получается ,что вы,зесрань,просто прокацапские гниды )))
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25.01.2022 13:19 Відповісти
Вася, де обіцяний позов до суду?

Рідка виявилась ця бурба😁
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25.01.2022 12:45 Відповісти
ты, дефективный лох73. ну допустим он подал в суд, и что, тебе отстучать телеграмму забыл? )))
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25.01.2022 12:49 Відповісти
Вася думав на соєвому прикормі і за нової влади зароблять. Справжній К-шник😉
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25.01.2022 12:47 Відповісти
Вася думал на соевому, а пархатые обрезанные криворогие ублюдки зарабатывают на тебе, и других лохах73, от 6 млрд$ из Привата до 42 млн ослу. НА ВАС зарабатывают, быдло73! почувствуй разницу)))
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25.01.2022 12:52 Відповісти
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25.01.2022 12:53 Відповісти
посаду посла в Австралії йому пропонували по приколу, бурба в країні кенгуру. В Єрмака немає почуття гумору, а так дворові хохми.
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25.01.2022 13:08 Відповісти
А мне Илон Маск ракету предлагал подарить.Что этот Бурба из себя корчит?Даже если Ермак ему что-то говорил сделать,Бурба не имел право этого делать.Ермак для него-"НИКТО" и звать его- "НИКАК".С таким же успехом он мог выполнять приказы бомжа с ближайшей помойки.Поэтому именно Бурба или все трандит,или совершил должностное преступление.А чей он козачок-тут надо разбираться.Для желающих поныть про "зраду" посоветую внимательней почитать результаты расследования Белингкет:на момент задержания "вагнеровцев" ни белорусы,ни кацапы НЕ ЗНАЛИ,что это спецоперация.Вопрос:как так Ермак сдал,что это спецоперация,если они не узнали,что это спецоперация?И самый интересный вопрос:КТО ЖЕ?Ответ прост,если подумать:тот,кому нужна была шумиха.А кому она была нужна,догадаться не сложно
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25.01.2022 13:08 Відповісти
Гарно написав. Про "операцію". А почнімо з початку. Перше: кожного вагнерівця Россії спецуха Білорусі знає по прізвищу? Друге: приїхали у Білорусь тисячі россіян, включаючи вагнерівців, щоб полетіти у Туреччину, чи ще кудись. То яким чином спецуха Білорусі швидко дізналась про вагнерівців, всі їх прізвища, та місце їх зупинки? У них на лобі було написано чи вони ПЗРК тягли у спортивній сумці? Третє: там щось було з перереєстрацією на інший рейс. Це звичайна подія чи це привід для "СПЕЦОПЕРАЦІЇ Білорусії" ? Висновок просто напрошується. Хтось попередив службу про прибуття у Білорусь чвк, перелічив прізвища та надав їх фото, щоб швидко вирахували їх місцеперебування. Бо одразу з поїзда їх не зняли - а могли, коли б знали раніше. ТОМУ все оце приводить нас до ..... крота у РНБО.
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25.01.2022 13:29 Відповісти
Та без разницы сам процесс их поимки.НА МОМЕНТ ЗАДЕРЖАНИЯ КАЦАПЫ И БУЛЬБАНЫ НЕ ЗНАЛИ,ЧТО ЭТО ОПЕРАЦИЯ НАШИХ СПЕЦСЛУЖБ.Ты умеешь думать и читать?НЕ ЗНАЛИ.А по версии Бурбы и Питраликсеича Ермак позвонил им(кацапам) СРАЗУ после разговора с Бурбой.Ты видишь,что получается?Операцию отменил БУРБА,а сморозил,что это ПРИКАЗАЛ ему Ермак.Объясни две вещи:на каком основании Бурба исполнял его "приказ",если Ермак Бурбе-никто?И второе:тебе важно узнать что НА САМОМ деле произошло или важней просто повопить с общим хором,воплощая чужой замысел?
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25.01.2022 17:30 Відповісти
Ні, брат, так не проходить. "...не знали, что операция..." То якого біса вони затримували мирных граждан дружественной страны? А чого матрьошками, які летіли у Туреччину на секс не зацікавились? От прям, ці дегенерати їх страшенно налякали своїми рогами на голові? І чи були у них роги? З тисяч-тисяч пасажирів прям отак пальцем ХТОСЬ показав на них. Не на пероні біля вокзалу, а на базі відпочинку. І вуаля, потрапили на вагнерівців, якось випадково. Почали їм в'язати руки-ноги. І раша з Прилепиним спочатку здивувалась як так? А потім раптом хором заговорили про операцію СБУ. То чого в'язати, якщо операція України? Можна просто було дегенератів тихо без шуму посадити на товарняк у Смоленськ. Бо НІХТО ж спочатку про операцію ще НІЧОГО НЕ ЗНАВ? Мене цікавить не ЗАМЫСЕЛ. Мене цікавить Правда. Правда - хто навів на вагнерівців, якщо не ФСБ чи білоруси?
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25.01.2022 17:53 Відповісти
Ты забыл,что их задержали в отеле?Какие самолеты?Кто навел?Элементарно:кто знал об этом и кому нужно было поднять шум.Просто тупо позвонили в белорусскую милицию и сообщили,что в таком-то отеле поселились вооруженные люди,готовящие теракты.Или ты думаешь,что Ермак не попросил бы ***** и Прусака сделать все по-тихому,а не вопить на весь мир?Просто надо тупо проверить и Ермака и Бурбу на полиграфе.И,желательно,чтоб проверили при участии ФБР.Но то,что именно сам Бурба и виноват в "отмене операции"-неоспоримый факт.Может все-таки ответишь на вопрос?
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25.01.2022 18:04 Відповісти
Друже, затримання вагнерівців я пам'ятаю. Під Мінском на базі відпочинку. Про Єрмака я нічого не думаю (ти ба яка велике Цебе!), і ні про Зе. Мене не цікавить, про що там Бурба та Єрмак на другому поверсі домовлялись. Не цікавить відміна операції. Але факт є фактом. Зателефонували чи просвистіли про приїзд у Білорусь вагнерівців. Питання ХТО чи за наказом КОГО? Ось що треба розслідувати. Чи не так? Погоджуєшся, що білоруси нічого не знали про вагнерівців майже до їх виїзду з бази на летовище? Розслідувати треба: 1. Хто знав деталі операції з прізвищами, резюме і т.п. 2. Якщо тільки СБУ, то кріт саме серед тих, хто займався операцією. 3. Якщо Зеленський з членами РНБО та ОП, включаючи "секретитку з кварталу 95", то слідство зростає до з'ясування ЗРАДИ. ВсЬо. Відповісти на яке питання? На перше питання відповів вичерпано. Бурба-Єрмак - не цікаво. Щодо другого, то я відповів у попередньому кому. Повторю. Я чекаю Правду. Від президента, від СБУ. Від слідства не Слуг, а незалежного слідства. Щоб я і люди не помилились на чергових виборах.
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26.01.2022 12:12 Відповісти
Этот комуняка, сын местечкового профессора, оказался наглее и циничнее зэка-шапкокрада.
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25.01.2022 13:10 Відповісти
Доки весь склад РНБО на той час (операція по затриманню вагнерівців) не проведуть через детектор Брехні, я жодній заяві цим "кротам" не повірю. Крім, Данилова. Його там ще не було. Почніть з Єрмака. Він ледацюга, має час на перевірку. З головою.
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25.01.2022 13:13 Відповісти
Сейчас бы согласился наверное. Бурба думал, что будет совсем другой резонанс в обществе после его "откровений". Оно может быт так и было бы, но тут Зеленского спасло вышедшие расследование Беллинкэт.
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25.01.2022 13:14 Відповісти
Судя по рейтингам,зекрысу ничего не спасло и уже не спасет)
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25.01.2022 13:21 Відповісти
выборы покажут. Важен также не сам рейтинг, а антирейтинг- он всё решает во втором туре.
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25.01.2022 13:24 Відповісти
АнАнтирейтинг зекрысы,уже месяцев пять ,как самый высокий
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25.01.2022 13:27 Відповісти
Имеется ввиду, антирейтинги двух конкретных человек в конкретном втором туре. Одно дело, "новое имя"(буз антирейтинга) и Зе. Другое дело- "старый политик" и Зе. Тут другая картина будет, нежили антирейтинг, как у действующего- фамилию которого назовут все- и ватники, и порохоботы, и юлябобики и т.д. А вот какое "меньшее зло" они выберут во втором- вот от этого всё и пляшет.
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25.01.2022 13:35 Відповісти
"...но тут Зеленского спасло вышедшие расследование Беллинкэт"

Зеленського рятує тільки Московська орда (яка підготувалася до чергового вторгнення та чекає чергового Майдану в Україні), та поміркованість українських пасіонаріїв.
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25.01.2022 13:26 Відповісти
Не, Московская орда его планирует скинуть и поставить свою марионетку, согласно западным же разведданным.
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25.01.2022 13:37 Відповісти
Що означає - "Не, Московская орда его планирует скинуть"? Це тут до чого, та яким чином це відміняє те що я написав?
Так, Мордор багато що планує, багато варіантів на варіанти розвитку подій. Але не росіянам скидати нашого президента. Так що - нехай планують та мріють...
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25.01.2022 13:47 Відповісти
Они не заинтересованы его каким-либо образом спасать. Они спят и видят, как-бы его скинуть, и обдумывают варианты. Ведь самые разочарованные в Зеленском по факту оказались ни столько украинцы, как кремлёвские.
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25.01.2022 14:02 Відповісти
"Они не заинтересованы его каким-либо образом спасать."

Та я й не мав на увазі що Мордор хоче рятувати Зеленського, я про те що - його рятує постійна загроза прямого російського вторгнення. Саме цей фактор заважає народу України позбутися Блазня просто зараз.
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25.01.2022 14:13 Відповісти
для шпийонов настали тяжелые времена. Помните как в ОПе нервно реагировали на тайный визит главы ЦРУ в РФ, Ю.Швец прояснил, что это фюрер сдал всю киберрать, которая окучивала выборы в США и это было одним из главных требований США. Только недавно арестовали последних в РФ. Да и ФБР скорее всего вышла на след других учасников атаки на выборы уже Байдена. По сравнению с тем, что тогда задумали в ОПе, дело вагнеровцев это рутина, потому и вели себя нагло, открыто бравируя многогранными связями на самом верху власти РФ. И сейчас, в преддверии конца, затеяли мышиную возню в деле "угольщиков", там участвуют только самые преданные адепты. Да и америкосы завозят оружие невзирая на сопротивление ОПы (только один МО фокусирует на помощи). А ведь Руди Джулиани с Козырем познакомил на вилле в Испании сам Николай Платонович. Потому то так всегда рвется Козирь в Америку и сам и с тапером, мол слухи о том что я враг Америки -это фейки. Но записи, а их так любит Козырь, и в Америке записи, особенно полученные из рук Руди Джулиани, старого шантажиста и прохиндея,. Да тяжелые времена настали для шпийонов. фейкомет не включишь.
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25.01.2022 13:32 Відповісти

Можна ще Люсю Арестовича послухати, це також пустопорожній балабол...
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25.01.2022 13:50 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky

26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.

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25.01.2022 13:39 Відповісти
veluka schana spravsnjomu generalu,elita nazii
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25.01.2022 13:46 Відповісти
Зеленые коллаборанты - ответите за ВСЕ!
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25.01.2022 13:51 Відповісти
у гнид и трусов месть очень подлая и изощренная, хоть и мелочная, по сути. просто желаю зеленым многократной расплаты за все
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25.01.2022 15:14 Відповісти
 
 