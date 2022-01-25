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Арахамія за те, щоб нардепи більше працювали в комітетах: У сесійній залі більше політичне "фехтування", аніж реальна робота

Арахамія за те, щоб нардепи більше працювали в комітетах: У сесійній залі більше політичне

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що народні депутати мають змінити календарний план роботи та більше працювати у комітетах, аніж у сесійній залі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Тому що в залі фактично йде такий обмін - політичне "фехтування", аніж реальна робота парламенту", - зазначив нардеп.

Арахамія наголосив, що "нормальні парламенти світу" більше часу працюють в комітетах, аніж в залі".

Читайте також: Законопроєкт про перехідний період на Донбасі відкликаний, тому що не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

ВР (15022) комітет (370) Арахамія Давид (1105)


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Топ коментарі
+3
Ні, ні, тільки в залі! Щоби "дурь каждого била відна", щоби бачили очі кого понавибирали!
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25.01.2022 12:47
+2
Цензор, друкуйте фото цієї мавпи з потилиці, бо хочеться вирвати на екран телефона.
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25.01.2022 12:46
+2
Конечно. в комитетах можно ходить или нет. Прессы там нет и тупость ваша вроде уже и не так бросается в глаза , как в сессионном зале)
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25.01.2022 12:51
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Цензор, друкуйте фото цієї мавпи з потилиці, бо хочеться вирвати на екран телефона.
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25.01.2022 12:46 Відповісти
ABP (заблокировать элемент) отлично справляется с рожей этой мавпочки
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25.01.2022 13:14 Відповісти
Ні, ні, тільки в залі! Щоби "дурь каждого била відна", щоби бачили очі кого понавибирали!
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25.01.2022 12:47 Відповісти
Конечно. в комитетах можно ходить или нет. Прессы там нет и тупость ваша вроде уже и не так бросается в глаза , как в сессионном зале)
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25.01.2022 12:51 Відповісти
не - просто все комитеты собираются либо в дубаях, либо на дачах или на крайняк в кабаках
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25.01.2022 13:15 Відповісти
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25.01.2022 12:55 Відповісти
Чудовий привід не працювати. А в залі вся дурість на поверхні.
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25.01.2022 12:56 Відповісти
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25.01.2022 12:59 Відповісти
Сподіваюсь, що воно отримає пердоз, на дні , коли мама Рима висрала на крапиву , зеленого ублюдка
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25.01.2022 13:01 Відповісти
"Тому що в залі фактично йде такий обмін - політичне "фехтування", аніж реальна робота парламенту", - зазначив нардеп. Джерело:

тобто обговорення законопроектів не потрібно?Тхне запоребриковою Госдурой : «парламент- не место для дискуссий» (Б.Грызлов)
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25.01.2022 13:04 Відповісти
Ні, Порошенко не працює в комітетах. Коли треба працювати в комітетах, він каже водію: "Паєхалі, *** твою мать".
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25.01.2022 13:06 Відповісти
Слуг урода вобще розпустить надо. Запроданци
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25.01.2022 13:08 Відповісти












https://twitter.com/i/status/1485929136598233091

Національний Корпус


@national_corps

·
https://twitter.com/national_corps/status/1485929136598233091 40 мин



В минулому член команди «Слуг народу»,ватна мавпа Артем Дмитрук влаштував справжній цирк в Одеській міськраді.Так хотів потрапити на земельну комісію -вирішив зробити це через стрибки на стіл.Кричав,що всі присутні «нелегитимні»,бо до засідання не допустили 2 представників ОПЗЖ
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25.01.2022 13:36 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXekhEcjogboW5FM2Jj_ne3I-04**************************************************-****************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4838482462856184&id=100000834337338&__cft__[0]=AZXekhEcjogboW5FM2Jj_ne3I-04**************************************************-****************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Весь ранок у Верховній раді всякі Рєзнікови та Арахамії волають одне: ніякого наступу не буде, ніяких ударних груп немає, панікувати не має причин, давайте займатись господарськими питаннями (тобто дерибаном), і взагалі у Зеленського все під контролем.

А ще гірше: зелені екперти, слуги та інша челадь ОП во всю почали розповідати про «афганський синдором» у США. Тобто по суті принижувати нашого головного союзника.

Данілови/шмигалі розповідають що «все це фейки» і дезінформація ЗМІ.

Тобто Байден, Блінкен, Нуланд, Джонсон, а з ними і New York Times, Washington Post, Politico - це джерела дезінформації, за версією зелених?

Тільки жодних слів ми не чуємо про ворога Путіна та боротьбу з агентами Кремля в Україні.
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25.01.2022 14:53 Відповісти
 
 