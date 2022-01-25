Арахамія за те, щоб нардепи більше працювали в комітетах: У сесійній залі більше політичне "фехтування", аніж реальна робота

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що народні депутати мають змінити календарний план роботи та більше працювати у комітетах, аніж у сесійній залі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Тому що в залі фактично йде такий обмін - політичне "фехтування", аніж реальна робота парламенту", - зазначив нардеп.

Арахамія наголосив, що "нормальні парламенти світу" більше часу працюють в комітетах, аніж в залі".

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