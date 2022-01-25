Арахамія за те, щоб нардепи більше працювали в комітетах: У сесійній залі більше політичне "фехтування", аніж реальна робота
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що народні депутати мають змінити календарний план роботи та більше працювати у комітетах, аніж у сесійній залі.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.
"Тому що в залі фактично йде такий обмін - політичне "фехтування", аніж реальна робота парламенту", - зазначив нардеп.
Арахамія наголосив, що "нормальні парламенти світу" більше часу працюють в комітетах, аніж в залі".
Топ коментарі
+3 Анатолий Панасюк
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+2 василь лялик
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+2 Anton Grinblat #491066
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тобто обговорення законопроектів не потрібно?Тхне запоребриковою Госдурой : «парламент- не место для дискуссий» (Б.Грызлов)
https://twitter.com/i/status/1485929136598233091
Національний Корпус
@national_corps
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https://twitter.com/national_corps/status/1485929136598233091 40 мин
В минулому член команди «Слуг народу»,ватна мавпа Артем Дмитрук влаштував справжній цирк в Одеській міськраді.Так хотів потрапити на земельну комісію -вирішив зробити це через стрибки на стіл.Кричав,що всі присутні «нелегитимні»,бо до засідання не допустили 2 представників ОПЗЖ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4838482462856184&id=100000834337338&__cft__[0]=AZXekhEcjogboW5FM2Jj_ne3I-04**************************************************-****************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Весь ранок у Верховній раді всякі Рєзнікови та Арахамії волають одне: ніякого наступу не буде, ніяких ударних груп немає, панікувати не має причин, давайте займатись господарськими питаннями (тобто дерибаном), і взагалі у Зеленського все під контролем.
А ще гірше: зелені екперти, слуги та інша челадь ОП во всю почали розповідати про «афганський синдором» у США. Тобто по суті принижувати нашого головного союзника.
Данілови/шмигалі розповідають що «все це фейки» і дезінформація ЗМІ.
Тобто Байден, Блінкен, Нуланд, Джонсон, а з ними і New York Times, Washington Post, Politico - це джерела дезінформації, за версією зелених?
Тільки жодних слів ми не чуємо про ворога Путіна та боротьбу з агентами Кремля в Україні.