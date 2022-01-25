Якщо в такому режимі тривожності проіснувати 6-8 місяців - у нас будуть великі економічні наслідки, - Арахамія
Нагнітання ситуації в Україні може мати великі негативні наслідки для економіки країни.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Якщо в такому режимі тривожності проіснувати 6-8 місяців - у нас будуть великі економічні наслідки", - наголосив він.
Голова фракції "Слуга народу" запевнив, що станом на сьогодні немає "жодних натяків" на підготовку повномасштабного наступу Росії на Україну. "Є скупчення військ. Воно таке ж, як було навесні", - додав політик.
Арахамія зізнався, що негативно ставиться до того, що деякі країни евакуйовують своїх дипломатів з України. "Я вважаю, що це відбувається під впливом родичів цих дипломатів, які дивляться західні ЗМІ. Я знаю, що, наприклад, у Німеччині кожні 10-15 хвилин транслюють війну Росії з Україною уже як факт, що вона в активній фазі, показують відео із бомбардування Алеппо. Якщо ви таке подивитеся, а у вас буде родич в Україні, то зателефонуєте і скажете: Негайно повертайся додому. Правильно? Це нормальний процес з людської точки зору", - зауважив нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та й взагалі - не пугайте бубОчку - воно й так весь час обдристане хотить
ось тут воно проболталось за Фрейдом..
бо гроші ж треба стане виділяти на ЗСУ, а не в кішені коломойского, арахамії та зеленського з іншою шоблою (які купують бітум в расеї, е\е, вугілля в ордло та інше)..
а це приведе до "великих економічних наслідків" для них - у вигляді зменшення надходження грошей в офшори зеленського/коломойского
Это жесть, зазеркалье.
В августе 2014 года был назначен советником председателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтёрской деятельностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] , в сентябре - уполномоченным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерстве обороны Украины . В ноябре 2014 года стал соучредителем Ассоциации народных волонтёров Украины и куратором «волонтёрского десанта» - группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны.
В феврале 2015 года гражданин Грузии Арахамия получил паспорт гражданина Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
Зелені шмарклі продовжують робити все, щоб у нас допомоги міжнародної спільноти не було....
уменьшите налоги и все будут платить
СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на
якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))
https://aif-s3.aif.ru/images/014/025/9a8de8dd8220217c5563814930b922be.jpg
https://www.rbc.ua/static/ckef/img/2_3995.jpg
Готовте ваши руки к рукопашной
А крьісьі - пусть уходят с корабля 😎
СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Вместо того, чтобы показать свой ум, свою волю в подготовке защиты страны, а значит и инвестиций в нее вложенных, власть демонстрирует импотентность и инфантильность.
Это примитивизм высшей степени просто блеять " не паникуйте", " угрозы нет" и вершина неадекватности - "шашлыки".
Вот что должен подумать инвестор, глядя нв дилетантскую власть перед абсолютно реальной угрозой?
Тут вариант один - выйти из рискового мероприятия. Лучше с умным потерять, чем с дураками найти