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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Якщо в такому режимі тривожності проіснувати 6-8 місяців - у нас будуть великі економічні наслідки, - Арахамія

Якщо в такому режимі тривожності проіснувати 6-8 місяців - у нас будуть великі економічні наслідки, - Арахамія

Нагнітання ситуації в Україні може мати великі негативні наслідки для економіки країни.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Якщо в такому режимі тривожності проіснувати 6-8 місяців - у нас будуть великі економічні наслідки", - наголосив він.

Голова фракції "Слуга народу" запевнив, що станом на сьогодні немає "жодних натяків" на підготовку повномасштабного наступу Росії на Україну. "Є скупчення військ. Воно таке ж, як було навесні", - додав політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія за те, щоб нардепи більше працювали в комітетах: У сесійній залі політичне "фехтування", аніж реально робота

Арахамія зізнався, що негативно ставиться до того, що деякі країни евакуйовують своїх дипломатів з України. "Я вважаю, що це відбувається під впливом родичів цих дипломатів, які дивляться західні ЗМІ. Я знаю, що, наприклад, у Німеччині кожні 10-15 хвилин транслюють війну Росії з Україною уже як факт, що вона в активній фазі, показують відео із бомбардування Алеппо. Якщо ви таке подивитеся, а у вас буде родич в Україні, то зателефонуєте і скажете: Негайно повертайся додому. Правильно? Це нормальний процес з людської точки зору", - зауважив нардеп.

Також читайте: Росія має план "блискавичної війни" на території України, - Джонсон

росія (65856) Арахамія Давид (1105) Слуга народу (2816)


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Топ коментарі
+14
Херня! ) Вот если зеленский, арахамия и их кодло еще пробудут у руля Украины 6-8 месяцев - вот тогда последствия будут точно катастрофическими! А в режиме тревоги мы с 2014 года и ничего, справлялись. пока арахгниды и зеублюдки не пришли керуваты!
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25.01.2022 12:48
+10
Это он озвучил текст, написанный для Скабеевой?...
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25.01.2022 12:47
+10
та да.. що арахамія, що зеЛох - збанкрутіють на панперсах.. не встигаючі їх міняти
та й взагалі - не пугайте бубОчку - воно й так весь час обдристане хотить
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25.01.2022 12:47
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Это он озвучил текст, написанный для Скабеевой?...
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25.01.2022 12:47 Відповісти
та да.. що арахамія, що зеЛох - збанкрутіють на панперсах.. не встигаючі їх міняти
та й взагалі - не пугайте бубОчку - воно й так весь час обдристане хотить
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25.01.2022 12:47 Відповісти
"Якщо в такому режимі тривожності проіснувати 6-8 місяців - у нас будуть великі економічні наслідки"
ось тут воно проболталось за Фрейдом..
бо гроші ж треба стане виділяти на ЗСУ, а не в кішені коломойского, арахамії та зеленського з іншою шоблою (які купують бітум в расеї, е\е, вугілля в ордло та інше)..

а це приведе до "великих економічних наслідків" для них - у вигляді зменшення надходження грошей в офшори зеленського/коломойского
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25.01.2022 12:51 Відповісти
Херня! ) Вот если зеленский, арахамия и их кодло еще пробудут у руля Украины 6-8 месяцев - вот тогда последствия будут точно катастрофическими! А в режиме тревоги мы с 2014 года и ничего, справлялись. пока арахгниды и зеублюдки не пришли керуваты!
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25.01.2022 12:48 Відповісти
Абхаз, получивший на днях украинское гражданство, втирает украинцам как реагировать на военную угрозу от ядерной страны.
Это жесть, зазеркалье.
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25.01.2022 12:48 Відповісти
В марте 2014 года Арахамия вместе со знакомыми открыл сайт для сбора средств на экипировку десантников https://ru.wikipedia.org/wiki/79-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 79-й бригады . С этого началась волонтёрская инициатива «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 Народный проект ».

В августе 2014 года был назначен советником председателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтёрской деятельностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] , в сентябре - уполномоченным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерстве обороны Украины . В ноябре 2014 года стал соучредителем Ассоциации народных волонтёров Украины и куратором «волонтёрского десанта» - группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны.

В феврале 2015 года гражданин Грузии Арахамия получил паспорт гражданина Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
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25.01.2022 12:55 Відповісти
вот и объяснение мильенов у бедного чебурека --- в сентябре - уполномоченным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерстве обороны Украины
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25.01.2022 13:12 Відповісти
Тревожные наслiдки ты очком просечешь, когда начнете валить кто куда из страны опасаясь ареста за свои деяния, вот тогда спасая шкуру и поймешь про цветочки и про ягодки
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25.01.2022 12:48 Відповісти
Не переводь стрілки брехун....економічні наслідки від вашої некомпетентності та жадності вашого патрона
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25.01.2022 12:49 Відповісти
"немає "жодних натяків" на підготовку повномасштабного наступу Росії на Україну" (с)

Зелені шмарклі продовжують робити все, щоб у нас допомоги міжнародної спільноти не було....
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25.01.2022 12:49 Відповісти
В 2014-2015 і в 2021-2022 в Європі та Світі при владі різні політики
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25.01.2022 13:32 Відповісти
та у нас вже зо два роки "великі економічні наслідки"...
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25.01.2022 12:51 Відповісти
Сосед у нас миролюбивый, прям как у Израиля. Надо учиться жить в таких условиях, и жить хорошо.
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25.01.2022 12:52 Відповісти
А сейчас на войну ЗЕшобла спишет все свои зашквары. Гыдота
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25.01.2022 12:52 Відповісти
Ну ось про що я акцентую увагу вже місяць. Всі добивають піськограя-хрипуна, який і сам себе опиускає нижче плінтуса. А на тому фоні у половини зейолопів появився новий месія: дімасік-пустобріх. Який до речі прийняв найактивнішу участь в приході до влади зебєнів, і потім так натурборежимив, що розгрібати це лайно наступній проукраїнській владі/
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25.01.2022 12:53 Відповісти
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25.01.2022 12:53 Відповісти
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25.01.2022 12:54 Відповісти
А это еще одна статья, мол, злоупотребление своим служебным положением и админресурсом, еще и в неустановленное время.
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25.01.2022 13:09 Відповісти
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25.01.2022 12:55 Відповісти
Справедливости ради, признаемся себе, ведь у нас не возникало даже тревожности когда ордынцы захватывали Приднестровье, терзали Грузию. Если бы тогда Мир объединился то возможно бы сейчас не было бы шакалов в Крыму, не было бы лугандонии. Хорошо хоть сейчас многие начинают понимать Украиной маньяк не насытится.
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25.01.2022 12:55 Відповісти
На війні за Ічкерію з президентом Дудаєвим в Грозному наші націоналісти попереджали в 1995 році, що вони вооють за те, щоб не було війни в Україні. Чітко пам'ятаю.
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25.01.2022 13:14 Відповісти
Вот воно в чому причина економічних бід, не дії влади, а нагнітання ситуації. А щоб тебе так клізмою "нагнітало"!
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25.01.2022 12:57 Відповісти
Когда ета потвора заткнетьс
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25.01.2022 13:00 Відповісти
Нам ще 2,5 года в такому режимі існувать!
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25.01.2022 13:03 Відповісти
ЩЕ НЕ Проснулося, хочет еще 6-8 месяцев - на раздупление. ЗЕБИЛЫ, ВАМ УЖ ТОЧНО, шо краще помовчати, а ще краще, по своей инициативе , удалиться с глаз долой, в свой дыбильный КВН.
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25.01.2022 13:06 Відповісти
Хламидия уже мягко намекает, что экономике через полгода придет ПИСЕЦ
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25.01.2022 13:07 Відповісти
Не, это он через 6-8 месяцев скажет , шо уже трындец. Они же не зря с перепугу заговорили о продуктовых карточках.... Вот чем индусы отличаются от нас, ведомых зебилами... Государство Индия обязывает предпринимателей небольшой процент своей продукции сдавать государству по фиксированным, низким закупочным госценам... Затем всех бичуганов освидетельствуют, как малоимущих. И по этим свидетельствам бичи, и только, могут отовариваться по низким ценам продукцией в магазинах от власти... У нас же зебилы стремятся всех сделать бичуганами... ЗЫ... Индусы, кто хоть мало-мальски имеет сносный доход, Карл, слышишь, даже такие , считают западло опускаться до такого состояния , чтобы по карточкам покупать дешевый хмырь и одежду в социальных магазинах от государства. А у нас доводят до того, шо разве ты хочешь карточками пользоваться, мусиш... ЗЕБИЛОВ ГЭТЬ !!!
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25.01.2022 13:20 Відповісти
Как же Вы ******** достали за все мое время ведения мелкого бизнеса с 2003 года. У всех есть отмазки, все белые и пушистые. Почти 20 лет коту под хвост
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25.01.2022 13:09 Відповісти
NLAW уже на Яворивскому полигоне

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25.01.2022 13:10 Відповісти
Мохнорилий арахмирія! Текст у тебе по-дибільному написано.Режим тривожності для України і українців почався після вашого приходу до повної влади в Державі.До речі з антиконституційного розпуску ВР№8, що повинно мати юридичну оцінку в майбутньому, як і твій турборежим. Те що вам передали попердники ви розікрали і просрали за рік. А ще за півтора року ви опутили бюджет в мынусову яму. Та що тобі гнида пояснювати-готуйся до весни і до посадки.
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25.01.2022 13:12 Відповісти
То це через режим тревожності ще восени запаси вугілля і газу у нас вичерпалися? То хто всрався? Невістка?
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25.01.2022 13:17 Відповісти
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25.01.2022 13:20 Відповісти
Ми більше ніж 2 роки маємо трівожні економічни наслідки керування шмаркі.
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25.01.2022 13:27 Відповісти
Что этот кавказкий тупица Арахамияч там звездит!!пи--дуй на свой Кавказ и там попробуй хоть немного поработать, ане обворовывать украинцев!!
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25.01.2022 13:36 Відповісти
Арахамия, введите малому и среднему бизнесу налогообложение 5/10 ( идея Балашова) и деньги в бюджет польются рекой
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25.01.2022 13:47 Відповісти
їх бізнес і так не платить податки ,а на всіх іншіх їм на....
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25.01.2022 14:15 Відповісти
Хватит общипывать курицу !!!

уменьшите налоги и все будут платить
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25.01.2022 14:25 Відповісти
ЗеБiли-малороси ка-ка... ка-ка-я разнiца, ви вже зiбрали своi манатки, щоб освоювати

СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на

якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))

https://aif-s3.aif.ru/images/014/025/9a8de8dd8220217c5563814930b922be.jpg

https://www.rbc.ua/static/ckef/img/2_3995.jpg
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25.01.2022 13:54 Відповісти
Кто хочет жить , кто весел , кто не тля
Готовте ваши руки к рукопашной
А крьісьі - пусть уходят с корабля 😎

СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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25.01.2022 14:06 Відповісти
вонь про ковид слыхали от всего Западного продажного мира. Кто вам лжецам и лживым правительствам всего мира верит теперь
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25.01.2022 14:14 Відповісти
Захід відкрив унікальне вікно можливостей для України і замість того щоб скористатись ситуацією зебільна команда писком Арахамії кричить сквазняк! Закройтє форточку ато Бубочкв прастудітся!
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25.01.2022 15:20 Відповісти
Покажите что вы действуете и что страна готова к обороне и никто не будет бояться!!! Хочешь мира - готовься к войне!!!
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25.01.2022 15:54 Відповісти
Уже не только украинцы, но и инвесторы видят неадекватность украинской власти сложившейся ситуации.
Вместо того, чтобы показать свой ум, свою волю в подготовке защиты страны, а значит и инвестиций в нее вложенных, власть демонстрирует импотентность и инфантильность.
Это примитивизм высшей степени просто блеять " не паникуйте", " угрозы нет" и вершина неадекватности - "шашлыки".
Вот что должен подумать инвестор, глядя нв дилетантскую власть перед абсолютно реальной угрозой?
Тут вариант один - выйти из рискового мероприятия. Лучше с умным потерять, чем с дураками найти
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25.01.2022 16:07 Відповісти
 
 