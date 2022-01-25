Якщо в такому режимі тривожності проіснувати 6-8 місяців - у нас будуть великі економічні наслідки, - Арахамія

Нагнітання ситуації в Україні може мати великі негативні наслідки для економіки країни.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Якщо в такому режимі тривожності проіснувати 6-8 місяців - у нас будуть великі економічні наслідки", - наголосив він.

Голова фракції "Слуга народу" запевнив, що станом на сьогодні немає "жодних натяків" на підготовку повномасштабного наступу Росії на Україну. "Є скупчення військ. Воно таке ж, як було навесні", - додав політик.

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Арахамія зізнався, що негативно ставиться до того, що деякі країни евакуйовують своїх дипломатів з України. "Я вважаю, що це відбувається під впливом родичів цих дипломатів, які дивляться західні ЗМІ. Я знаю, що, наприклад, у Німеччині кожні 10-15 хвилин транслюють війну Росії з Україною уже як факт, що вона в активній фазі, показують відео із бомбардування Алеппо. Якщо ви таке подивитеся, а у вас буде родич в Україні, то зателефонуєте і скажете: Негайно повертайся додому. Правильно? Це нормальний процес з людської точки зору", - зауважив нардеп.

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