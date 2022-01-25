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Арахамія про подарунок на день народження Зеленському: Переказав гроші на благодійність. Багато

Арахамія про подарунок на день народження Зеленському: Переказав гроші на благодійність. Багато

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переказав кошти на благодійність як подарунок президенту Володимиру Зеленському.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Він (Зеленський. - Ред.) надав лист лікарні, якій він вітає отримання допомоги. Я перерахував", - зауважив нардеп.

Однак Арахамія не зізнався, про яку суму йдеться. "Я не можу вам сказати. Багато", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас іще все попереду, маємо все намріяне втілити": Зеленська привітала чоловіка з днем народження

Автор: 

день народження (119) Зеленський Володимир (24222) Арахамія Давид (1105)


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Топ коментарі
+41
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25.01.2022 12:54
+40
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25.01.2022 12:57
+35
Сльози знов заважають писати...
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25.01.2022 12:55
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25.01.2022 12:54 Відповісти
Потрощив всі клавіші. Залишилась тільки одна.
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25.01.2022 13:00 Відповісти
арахамія публічно дав взятку зеленському..
більш того, вони навіть не розуміють шо ВИМАГАЮТЬ від людей давати гроші зеленському!
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25.01.2022 13:00 Відповісти
і ще.. зеЛох офшорний хоче КОПІЮВАТИ благодійність Порошенко

але СВОЇХ грошей зеЛоху шкода, жаба душе зеЛоха..
тому хоче взяти гроші у зебілів та попіарітися на "благодійності" за рахунок довбнів
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25.01.2022 13:11 Відповісти
Кроме того - деньги сразу на счету. Ничего не надо паковать как януческу))
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25.01.2022 13:36 Відповісти
Сльози знов заважають писати...
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25.01.2022 12:55 Відповісти
то же самое
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25.01.2022 13:06 Відповісти
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25.01.2022 13:35 Відповісти
Цікаво, чи та "лікарня" хоч в Україні, чи на Сейшелах?
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25.01.2022 13:52 Відповісти
а на аставшієся дєньгі ат кокса я куплю сєбє вєласіпєд!

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25.01.2022 12:56 Відповісти
а якого профілю лікарня ?
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25.01.2022 12:56 Відповісти
Думаю інфекційне відділення. А гроші саме на лікування гламідії та інших венеричних захворювань
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25.01.2022 13:01 Відповісти
Наркологический диспансер им. В. Зеленского
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25.01.2022 13:14 Відповісти
дуркологічний
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26.01.2022 17:21 Відповісти
"Я не можу вам сказати. Багато", - зазначив він.

Бо нічого він не перерахував
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25.01.2022 12:56 Відповісти
цікаво, а хоч ОДИН з зебілів перечислив зеЛоху хоч 1 гривню?

подивитися б на цих довб******...

але маю сумніви - що вони настільки тупі, щоб давати йому СВОЇ гроші
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25.01.2022 13:35 Відповісти
считать умеют все безграмотные, включая арахамлию. перещитал, вышлет счёт и потребует вернуть "счёт с прибылью". классика от маркса ))
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25.01.2022 12:58 Відповісти
Ой-ой-ой!
Ты еще повтирай, что бабушек через дорогу переводил!
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25.01.2022 12:56 Відповісти
"Благодетель" )) покруче бени и его матери ))
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25.01.2022 12:56 Відповісти
е-Бені матері в ДІЇ😂😂
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25.01.2022 13:01 Відповісти
Напевно на лікарню, де Зе відкачують після передозу
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25.01.2022 12:56 Відповісти
борис называется - крадуцкого
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25.01.2022 13:07 Відповісти
Чек покажи ******.
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25.01.2022 12:56 Відповісти
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25.01.2022 12:57 Відповісти
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25.01.2022 12:59 Відповісти
12 баллов
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25.01.2022 13:03 Відповісти
Super! Лучший коммент по теме.
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25.01.2022 13:17 Відповісти
Це жирний ЛАЙК
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25.01.2022 14:55 Відповісти
Дякую
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25.01.2022 15:02 Відповісти
Це тій лікарні, де його відкачували від передозу?
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25.01.2022 12:57 Відповісти
Ну да..... Явно "благодійні внески, багато '' з зарплат '' у ''конвертах''...
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25.01.2022 12:57 Відповісти
Лучший подарок Клоуну это отправить его на заслуженный отдых, вынеся импичмент
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25.01.2022 12:58 Відповісти
Переведи за Петю.
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25.01.2022 13:01 Відповісти
Кого, зеленського ?
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25.01.2022 13:10 Відповісти
Порошенко хіба, що осліпшого від коксу зеленського може перевести в іншу тюрму.
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25.01.2022 13:11 Відповісти
Взагалі-то, усі лідери і активісти 5-ї колони вже(!) повинні сидіти у концтаборах.
Чи зачекаємо, поки вони не почнуть стріляти нашим солдатам у спини?
Ну, то таке... СБУ-95...
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25.01.2022 13:00 Відповісти
А без клоунади та відосиків ,тихенько .багато перерахував на благодійність!
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25.01.2022 13:00 Відповісти
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25.01.2022 13:00 Відповісти
От вірую я у сію маячню, собі так не віру як Арахуйїомі. Ну і дав Бог фамілію, поки вимовиш язика вломаєш.
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25.01.2022 13:00 Відповісти
А так ніколи на благочинність не перераховував.
Поки зеленський не попросив.
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25.01.2022 13:00 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1485907347012833280 1 ч



Ночное послание от Гетьманцева в чат СН: Завтра доротичи будут с зеленкой Предупредите своих идти через садовую Они на 9 уже будут Полиции будет много Но зеленкой можно бросить издали В качестве компенсации обещаю перевыполн\по доходам и увеличение социальных программ КОНВЕРТИ
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25.01.2022 13:00 Відповісти
Шуляк свою сумочку за 25 тон. баксов передала до лікарні!
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25.01.2022 13:00 Відповісти
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25.01.2022 13:04 Відповісти
Жлобство колгоспне
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25.01.2022 13:06 Відповісти
Голос з пляшки (дражливо): Звізда моїх очей... Йо[b]ане село.

© Лесь Подерв'янський "Восток"

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25.01.2022 13:19 Відповісти
Сумка по цене авто
Ну и что в ней особенного? Можно купить не хуже за 1.500грн
Понты дешевые...дорвались до денег и крышу сносит...
А помочь больному ребенку на операцию -хоть треть этой суммы-нет,важней сумка...
В дорогом тряпье и с убогими мелкими душонками.
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25.01.2022 14:52 Відповісти
А звідки в тебе багато, чучело?
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25.01.2022 13:01 Відповісти
Пожелать президенту просто перестать смотреть в глаза Xутину, в рот Ермаку и в ж@пу Лещенко…
😁
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25.01.2022 13:02 Відповісти
Як зворушливо! (ніт)
...
бл*дський цирк
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25.01.2022 13:02 Відповісти
Хламидия деньги для перечисления брал с офшорных счетов жены или со своего офшорного счета переводил?...
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25.01.2022 13:03 Відповісти
У переворотьки і благодійність буде за чужий рахунок.
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25.01.2022 13:05 Відповісти
Та шоб ты, с...ка, зъйило та нэ пыз...ило. Благотворитель хренов
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25.01.2022 13:05 Відповісти
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25.01.2022 13:06 Відповісти
На розбудову Гути?
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25.01.2022 13:12 Відповісти
новый тортик от Пороха

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25.01.2022 13:16 Відповісти
Зеленському треба дещо інший торт організувати... Приблизно такий:

"...Белецкий заглянул в кондитерскую «Квисисана» на Невском проспекте, где владелец кафе Генрик Сартори любезно проводил его в отдел срочных заказов. Контора благоухала мускатом, имбирем и корицей. Приятная барышня в чистом передничке раскрыла блокнот.

- Итак, мсье, что вам угодно от «Квисисаны»?

- Торт.

- В какую цену?

- Сколько бы ни стоил.

- Именинный? Юбилейный? Даме или мужчине?

- Одному… хаму, - сказал Белецкий.

Барышня нисколько не удивилась:

- Хам останется доволен. Как исполнить?

Фантазия жандарма работала превосходно:

- Сделайте торт в виде кладбища с крестами из чистого бразильского шоколада… Кстати, есть у вас шоколад?

- «Квисисана» живет еще довоенными запасами.

- Отлично! - потер руки Белецкий. - Взбейте крем цвета навоза, а внутри торта выкопайте глубокую могилу, чтобы на дне ее сидели лягушки и… ждали.

- Из чего сделать лягушек? - спросила барышня.

- Из мыла, - ответил Степан, недолго думая. - Возле могилы пусть кондитер поставит гроб из противного желе, которое прошу уснастить горчайшей хиной. А по краям торта, вроде узора, изобразите поучительную надпись: ВОТ ТВОЯ МОГИЛА. Хорошо если бы вместо сахарной пудры вы посыпали кладбище стрихнином… вроде выпал легкий снежок. Нельзя? Ядов не держите? Жаль…

- По какому адресу отправить этот торт?

Белецкий оставил ей адрес квартиры Хвостова"

© В. Пикуль "Нечистая сила"
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25.01.2022 13:26 Відповісти
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25.01.2022 13:21 Відповісти
ЗЕбільні потворні скоти вже в наглу переводять відмите і награбоване обдолбаному обринагу наркоману Моніці Оманскій
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25.01.2022 13:25 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZX8yEljwBQmY9pQcCobWdgK7om4YbVOlcwQ_IBKJa5zQAQXCLuSzQPlFpMEDwzXkdQqYbui_rUsDfQq8EYY5nXv26QXSRh9JquC7VHu8ZYn8Cs4G83Tm2nE4W21jW9NA84&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7635937373098969?__cft__[0]=AZX8yEljwBQmY9pQcCobWdgK7om4YbVOlcwQ_IBKJa5zQAQXCLuSzQPlFpMEDwzXkdQqYbui_rUsDfQq8EYY5nXv26QXSRh9JquC7VHu8ZYn8Cs4G83Tm2nE4W21jW9NA84&__tn__=%2CO%2CP-R 44 мин. ·



Смотря новости на FOX NEWS (республиканцев) можно увидеть, как системно и методично размазывают Администрацию Байдена. Правда, Байден не устраивает из-за этого истерик и не запрещает демократам ходить на эфиры или давать свои комментарии. Но это же Байден, а не величайший политический лидер современности по версии Ермака.

В новостях 80% информации - это Украина и 20% времени - разговоры про инфляцию. И так не только на FOX, но и на CNN, ABC или даже на СNBC. Новостные блоки на разных каналах начинаются Украиной и нами же заканчиваются. Так вот, на FOX все давят на то что Администрация ведет себя не совсем решительно. При этом все понимают, что мир в своих действиях во многих вопросах равняется на США. Так же озвучивают, что Европа из-за этого себя вяло ведёт и боится потерять источник дешёвого газа из РФ, который сейчас значительно подорожал. Вспоминают и политику умиротворение агрессора, и то, что это не принесло мир в Украину. А так же припоминают Судеты и говорят о расстояние от путинских войск до Киева. И акцентируют внимание на том, что если Администрация Байдена позволит оккупацию хоть одного инча сегодня, то завтра это будет столица Украины, а потом все постсоветское пространство, включая страны Балтии. Поэтому у США может быть много сценариев, но все они должны обеспечить защиту Украины и жёсткие санкции США, которые развалят РФ, как уже было с СССР, когда обвалили цены на нефть.

Отдельно, стоит отметь слова многих политиков о том, что сегодня за всем происходящим в Украине слидит весь мир и это будет иметь последствия. И развитие ситуации будет иметь последствия для всего мира. Ведь и Иран смотрит, и Китай смотрит, и Северная Корея смотрит, и Турция смотрит. А все происходящее сегодня случилось потому что Обама не достаточно жёстко повёл себя в Сирии. И об этом говорят большинство экспертов.

И ещё, на FOX регулярно язвительно замечали, что Путин делает все "moves" против Украины лишь в тот момент, когда Демократическая партия руководит США. Что сейчас, что в 2014-ом когда у руля был Обама. А значит у Байдена нет права на ошибку. Особенно после вывода сил США из Афганистане, который многие называют "позорным". Ну, и говорят, что после такого выхода из Афганистана, в Украине нельзя облажаться. С этим соглашаются и демократы и республиканцы. И это очень важно, чтоб понимать пойдут ли наши американские партнёры до конца. Пойдут. Так что «Keep Calm and Carry On - «Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать». И все будет Украина.
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25.01.2022 13:28 Відповісти
Под большим вопросом действия нашего ******** говнокомандующего! Америка и Европа завалят нас оружием, но если оно будет сидеть и только гундосить, что все под контролем - то даже тот сигнал не включат для людей в нужный момент.

Да и что делать после этого сигнала??? Ну, услышали люди сигнал. И что дальше?????? Кто сказал, что в эти, неизвестно где находящиеся сховища с неизвестно каким водоснабжением и вентиляцией, могут идти только женщины с детьми и старики, а все мужики куда должны идти????? Кто им сказал, что надо идти в военкомат и по какому адресу? И что иметь с собой? И как организована транспортировка на восток? И где запасы продуктов и на сколько времени? И куча других вопросов кроме этих.

А Зедебил только гундосит и притворно придыхает когда киздит. И не факт, что его дерьмак и другие фсбэшники вокруг него не отключат этого ******, чтоб случайно не сказал того, что не надо, и сами закеруют в интересах ***** нашей армией. Или вообще скажут - связи нет и делайте что хотите. Хотя, наверное, это было бы лучшим вариантом с такой властью.
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25.01.2022 14:03 Відповісти
Чіткий і вичерпний комент по суті.
І добре, якщо Ослобородько із зеко-****** просто скажуть "связи нет" - при такому варіанті напевно знайдуться люди, які візьмуть ситуацію під контроль (військові насамперед). Пам'ятаєте, як у кіноверсії Гендальф рішуче взяв на себе оборону Мінас-Тіріта, коли Денетор остаточно дав **** і почав панікувати? (хоча у книзі з Денетором усе було складніше...)
Набагато гірший варіант - це якщо зелена кодла влаштує страшну зраду і паралізує весь зв'язок та координацію. Кацапи за такого сценарію можуть дійсно розгромити нас, якщо тут буде хаос, паніка і повне нерозуміння, що взагалі коїться, хто командує, де ворог і що робити.
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25.01.2022 19:06 Відповісти
Дякую! І Ви чудово доповнилимій комент! Я з Вамі згідна на 1000%! Саме на цей хаос наполегливо працює ******* і його покидьки. Замість того, щоб дати людям поетапну інструкцію 1, 2, 3.... А потреби армії забезпечити не на 100, а на 200%! Мовчу вже про зарплати....
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26.01.2022 11:23 Відповісти
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25.01.2022 13:29 Відповісти
Откуда деньги? Да ещё и много? У народа украл? Признавайся!
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25.01.2022 13:29 Відповісти
Ясно,снова зекрысу никто из мировых лидеров не поздравил...
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25.01.2022 13:32 Відповісти
а могли ж когда-то ))) посольство ОАЭ (ну старались жеж)))))



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25.01.2022 20:31 Відповісти
Что эта обезьяна может перевести на благотворительность? Упаковку "тамянки" разве что.
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25.01.2022 13:34 Відповісти
Благо творительная поездка в Буковель?
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25.01.2022 13:35 Відповісти
Модераторы на Цензоре позволяют ботам писать всякую гадость про президента Украины!!! Или сами колымят!!!
А я поздравляю пана Зеленского!!! Здоровья и хорошего настроения!!!
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25.01.2022 13:38 Відповісти
Вера- понятие интимное. Не нужно всем показывать свою религиозность. Разместите Зеикону в любом углу Вашего очага,станьте на колени и молитесь,желательно где кафель.
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25.01.2022 13:52 Відповісти
Это всего лишь капля в море того дерьма, которое вылили на Пороха за прошедшие три года. Причем незаслуженно. Вон Пороха обвинили в измене за покупку угля несколько лет назад. Поинтересуйтесь, где Украина сейчас приобретает уголь. И электроэнергию. И почему-то я не слышал о возбуждении уголовного дела против вашего любимца.
И помнится кто-то заявлял, что президент не может себе позволить отдыхать, пока страна в опасности. Тем не менее он отдыхает почти непрерывно, переезжая с одного места отдыха на другое, ненадолго заглядывая в свой офис. За государственные деньги, т.е. в том числе и на ваши.
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25.01.2022 16:46 Відповісти
Ти країни переплутав, Андрію. У нас тут не розсосисія, не Біларусь і не Туркменістан, де про можновладців - тільки "с нижайшим трепетом и дозволенное по ранжиру".
This is Ukraine, motherfuckers! - у нас нема "почтительного придыхания" перед "оне начальство". Писюненками вкриємо так, що аж ізігнеться як дуга. А треба буде - і не тільки зуями, Януковоч не дасть збрехати.
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25.01.2022 19:28 Відповісти
Ну еще бы, через его и пузатого офшорные фирмы идут закупки электричества из "белорусии"....можно копейку кинуть на радость ЗЕБилам....
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25.01.2022 13:38 Відповісти
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25.01.2022 13:38 Відповісти
Отправил спижженное, какой молодец этот бабуин с хламидиозом
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25.01.2022 13:46 Відповісти
Пиар на боаготворительности - удел имб...в,коим хламидия и является.
Буба думает что этот перфоменс поможет ему набрать % - зря, те кто дал такую идею ,полупокеры еще те.
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25.01.2022 13:52 Відповісти
на большую стройку потратил!

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25.01.2022 13:56 Відповісти
Переслав з офшору на офшор щоб уникнути податків з подарунків.
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25.01.2022 14:02 Відповісти
Слушайте, это же какое изуверство и мошенничество перечислять деньги на благотворительность именно на день рожденья собственнику этого дня!
Почему на благотворительность именно на день рождения? Будут ли пожертвования после? Или только снова через год? Как называется благотворительный фонд?
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25.01.2022 14:08 Відповісти
они даже тут сделали просто пиар, ну ок... может хоть действительно выделили хоть тысяч 20 грн на больницу... если выделили вообще
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25.01.2022 14:15 Відповісти
Пенсіонер в знак протесту що у нього маленька пенсія перевів її зеленському зі словами щоб він все життя жив на таку пенсію
Із ОПи прийшла відповідь - перекажіть ще )
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25.01.2022 14:36 Відповісти
Та нічого,не збідніє, не останні передав. Бо ще ж є що вкрасти.
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25.01.2022 15:07 Відповісти
..у цей знаменний день хочеться побажати Зєлі довгих років життя аби воно відсиділо увЕсь заслужений термін в українській в"язниці за її "кінець епохи бідності" та інші приколи, а 73%вим жлобам було наукою у своїх експериментах з майбутнім Держави та своїх дітей..
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25.01.2022 15:24 Відповісти
Не верю ни единому слову. Если бы это была правда уже б все телеканалы: рада, дом, 1+1 с мосейчучкой сидели возле арахамии и снимали репортажи.
Да, кстати вы видели открытие отремонтированного бассейна в Луцке пару дней назад?
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25.01.2022 15:33 Відповісти
А Вова трипак подхватил, что не бухает?
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25.01.2022 16:11 Відповісти
Что, неужели всю месячную зарплату отдал? Теперь месяц на сухариках будешь? Бедненький.... Как представлю, аж плакать хочется.
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25.01.2022 16:48 Відповісти
Вот что значит смекалка!
Как бы благотворительность от Зеленского, только за чужой счёт.
Браво!
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25.01.2022 18:11 Відповісти
Лучшие https://moonzori.com/pozdravlenyya-s-dnem-rozhdenyya-v-proze/ поздравления с Днем рождения
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06.02.2022 16:39 Відповісти
 
 