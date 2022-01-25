Арахамія про подарунок на день народження Зеленському: Переказав гроші на благодійність. Багато

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переказав кошти на благодійність як подарунок президенту Володимиру Зеленському.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Він (Зеленський. - Ред.) надав лист лікарні, якій він вітає отримання допомоги. Я перерахував", - зауважив нардеп.

Однак Арахамія не зізнався, про яку суму йдеться. "Я не можу вам сказати. Багато", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас іще все попереду, маємо все намріяне втілити": Зеленська привітала чоловіка з днем народження