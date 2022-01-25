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Путін і Макрон до кінця тижня проведуть переговори щодо ситуації довкола України, - Пєсков

Путін і Макрон до кінця тижня проведуть переговори щодо ситуації довкола України, - Пєсков

Президенти РФ та Франції Володимир Путін та Емманюель Макрон до кінця цього тижня обговорять у телефоному режимі ситуацію довкола України.

Про це заявив у вівторок прес-секретар пресзидента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Так він на прохання журналістів прокоментував заяву Макрона, який сказав, що найближчими днями має намір провести телефонні переговори, зокрема з Путіним щодо ситуації довкола України.

За словами Пєскова, така розмова зараз готується.

Також читайте: РФ треба попереджати про неприпустимість конфлікту з Києвом і водночас активізувати діалог із Москвою, - Макрон

Він також уточнив, чи може в рамках цієї розмови обговорюватися також тема проведення саміту в "нормандському форматі".

"Сьогодні, ви знаєте, зустрічаються політрадники у Парижі. Давайте дочекаємося результатів їхньої зустрічі, і вони самі розкажуть про перспективи продовження контактів на різних рівнях", - сказав Пєсков.

Також читайте: Росія може напасти на Україну протягом 10 днів, - The Sun

перемовини (2996) путін володимир (24068) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+5
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25.01.2022 13:08
+5
Третя республіка запізнилась. Британія зайняла провідну роль європейської демократії. Доки французи шукали шлях, щоб і не своїм, і не чужим. Макрона парижанки залишили біля розбитого корита.
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25.01.2022 13:09
+4
Что могут нарешать два ублюдка? Только гадость какую-то.
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25.01.2022 13:26
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Виходіт на етой неделє ні нападьот? Ок, держитє на в курсе!!!
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25.01.2022 13:04 Відповісти
Путин, Франция, Германия - это друзья единомышленники, их дружба скреплена газом, и их переговоры так и надо рассматривать. И никогда с ними ни о чем не договариваться, никакого минского и нормандского формата, только Будапештский.
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25.01.2022 13:27 Відповісти
Дурному лапатніку піськову-нєхрен балакать про Україну без самої України...
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25.01.2022 13:07 Відповісти
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25.01.2022 13:08 Відповісти
Третя республіка запізнилась. Британія зайняла провідну роль європейської демократії. Доки французи шукали шлях, щоб і не своїм, і не чужим. Макрона парижанки залишили біля розбитого корита.
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25.01.2022 13:09 Відповісти
і тому в українському небі британський розвідник
RRR7207

https://www.flightradar24.com/RRR7207/2a9a82b8
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25.01.2022 13:14 Відповісти
на противагу УПА, швиденько створюють свій блок - фрг ))
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25.01.2022 13:14 Відповісти
Да идите вы все нах. Пускай ублюдки только сунуться
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25.01.2022 13:16 Відповісти
Если посмотреть историю Европы, то все страны постоянно вступали друг с другом в какие-то союзы, договорённости. Потом разрывали договора, воевали между собой и заключали новые. Вырисовывается картина, что в союзниках в Европе у РФ, в случае чего, будет Франция и Германия, против Великобритании и США.
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25.01.2022 13:21 Відповісти
А ми давайте проведемо перемовини з Ердоганом по ситуації навколо Тайваню!))))
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25.01.2022 13:26 Відповісти
Что могут нарешать два ублюдка? Только гадость какую-то.
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25.01.2022 13:26 Відповісти
Кто нибудь может мне сказать почему украина до сих пор не закрыла границу с тем с кем воюет уже 8ЛЕТ?
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25.01.2022 13:27 Відповісти
Х*уйло хотіло уваги. Воно обіженноє. Воно окупувало Крим і шматок Донбасу, і більшість перестала подавати йому руку. І обмежила його у всьому. Одна брацкая Германія дозволила йому будувати трубу - а як воно влізло в борги і побудувало - навіть брацкая Германія завагалася... Як воно здійснювало військові злочини, лило кров, плювало на міжнародні угоди і кидало світ - йому "можна було". А як світ хоче натягнути його по самі помідори з його трубою разом - воно страшно образилося, тупцяє ніжками і махає засцяними лосінами...
Зараз йому ласкаво пояснюють, що якщо кидаєш ти - то кинуть і тебе. Так, це фу, це гидко і грубо. Проте іншої мови і дій воно не розуміє.
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25.01.2022 13:32 Відповісти
Все как обещал зеля ни слова об Украине за ее спиной.
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25.01.2022 13:41 Відповісти
Путину - это и надо!!! Тусняк! И все его хотят!!!
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25.01.2022 13:44 Відповісти
Так больше никому эта суходрочка на хер не нужна...
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25.01.2022 14:26 Відповісти
Союзники потрібні , але це це все тимчасові речі . Найкращий союзник для держави - це сильна Армія , от за сильну Армію нам і потрібно завжди дбати , а щоб вона була сильною , потрібна розвинута економіка , а для економіки , потрібна незалежна енергетика , а щоб все це працювало в національних інтересах потрібний патріотичний Безпековий сектор і справедливе Правосуддя , Все це разом і робить успішною державу . Хто із політиків бачить це все системно і пропонує системне бачення розвитку України , того і потрібно обирати , а ми весь час тільки популістів обираємо , які обіцяють тільки те , що ми хочемо почути . Чудовий приклад зарплат для військових . Щоб ці зрплати були стабільно високими , потрібно , щоб працювала налогоджена система державного управління і економіка , а не олігархічний СПРУТ , як тепер ( хочу дам , а хочу ні ) .
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25.01.2022 13:46 Відповісти
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25.01.2022 13:47 Відповісти
Говоритимуть скоріш за все не про Україну (принаймі більшість часу думаю буде обговорення такої собі африканської республіки Малі, де "Саурон" тримає "яйця" Макрона за допомогою ЧВК Вагнер де йдуть запеклі бої між "Французьким легіоном" та "Мордором" і останнім часом французи понесли бойові втрати, бо на допомогу ЧВК Вагнер прийшла Аль-Каида (можливо саме ця ситуація проливає світло на поведінку Макрона по відношенню до Мордора
)
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25.01.2022 13:49 Відповісти
Фрицы и жабоеды - это проститутки, для которых экономические отношения с Мордором важнее десятков тысяч жертв агрессии Путлера. Глубокая озабоченность и дифирамбы о демократических ценностях - это всего лишь ширма. Эти страны уже не те, что раньше - нефтедоллары сделали свое дело
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25.01.2022 13:55 Відповісти
макрон по видеоконференции подрочит на своего кумира - ботоксного плюгавого бункерного окурка?
При чем тут Украина, переговорщики сраные?
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25.01.2022 14:23 Відповісти
Макрон це ще одна макрель тільки не німецька, а французька! Різниці нуль!
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25.01.2022 14:25 Відповісти
Двужопый извращенец пообщается с педофилом по своим гомосяцким проблемам. Не знаю у какого нормального человека может вызвать симпатию Макрон. У Франции , в последнее время, что не президент - то урод. Следущая на очереди мадам Ле Пен - это уже будет полной жопой для Франции - союз с великой Россией и проч проч проч.
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25.01.2022 14:53 Відповісти
Ну, Путлер хоче захопити Україну. Це ясно. А яке діло Макрону до України?
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25.01.2022 15:55 Відповісти
 
 