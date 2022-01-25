Путін і Макрон до кінця тижня проведуть переговори щодо ситуації довкола України, - Пєсков

Президенти РФ та Франції Володимир Путін та Емманюель Макрон до кінця цього тижня обговорять у телефоному режимі ситуацію довкола України.

Про це заявив у вівторок прес-секретар пресзидента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Так він на прохання журналістів прокоментував заяву Макрона, який сказав, що найближчими днями має намір провести телефонні переговори, зокрема з Путіним щодо ситуації довкола України.

За словами Пєскова, така розмова зараз готується.

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Він також уточнив, чи може в рамках цієї розмови обговорюватися також тема проведення саміту в "нормандському форматі".

"Сьогодні, ви знаєте, зустрічаються політрадники у Парижі. Давайте дочекаємося результатів їхньої зустрічі, і вони самі розкажуть про перспективи продовження контактів на різних рівнях", - сказав Пєсков.

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