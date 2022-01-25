Кабмін відкликав законопроєкт про перехідний період через його недостатню підтримку нардепами, - Верещук

Кабмін відкликав законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду" через необхідність його ґрунтовного доопрацювання відповідно до висновку Європейської комісії "За демократію через право".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, окрім низки критичних зауважень від Венеційської комісії, також існує недостатня підтримка поточної редакції проєкту з боку депутатського корпусу та фахівців.

"Цей проєкт закону є результатом потужної роботи як Мінреінтеграції, так і інших міністерств та державних органів. Водночас, він потребує певних доопрацювань, що гальмує процес його розгляду в парламенті. В ході консультацій і народні депутати, і наші міжнародні партнери також висловлювались на користь доопрацювання закону", - пояснила вона.

Вона також додала, що таке рішення остаточно ухвалене за підсумками її поїздки до Донецької області та у місто Харків.

"Як з’ясувалося після засідання у Харкові, якщо документ лишиться у тому вигляді, в якому він є сьогодні – неможливо буде його розширити аби забезпечити національні інтереси України, і людиноцентричність, як вказували наші міжнародні партнери, і Венеційська комісія зокрема. Змін мають зазнати певні положення, які, в першу чергу, будуть спрямовані на більше "олюднення" законопроєкту", - додала міністр.

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