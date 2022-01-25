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Новини
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Кабмін відкликав законопроєкт про перехідний період через його недостатню підтримку нардепами, - Верещук

Кабмін відкликав законопроєкт про перехідний період через його недостатню підтримку нардепами, - Верещук

Кабмін відкликав законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду" через необхідність його ґрунтовного доопрацювання відповідно до висновку Європейської комісії "За демократію через право".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, окрім низки критичних зауважень від Венеційської комісії, також існує недостатня підтримка поточної редакції проєкту з боку депутатського корпусу та фахівців.

"Цей проєкт закону є результатом потужної роботи як Мінреінтеграції, так і інших міністерств та державних органів. Водночас, він потребує певних доопрацювань, що гальмує процес його розгляду в парламенті. В ході консультацій і народні депутати, і наші міжнародні партнери також висловлювались на користь доопрацювання закону", - пояснила вона.

Вона також додала, що таке рішення остаточно ухвалене за підсумками її поїздки до Донецької області та у місто Харків.

"Як з’ясувалося після засідання у Харкові, якщо документ лишиться у тому вигляді, в якому він є сьогодні – неможливо буде його розширити аби забезпечити національні інтереси України, і людиноцентричність, як вказували наші міжнародні партнери, і Венеційська комісія зокрема. Змін мають зазнати певні положення, які, в першу чергу, будуть спрямовані на більше "олюднення" законопроєкту", - додала міністр.

Також читайте: Законопроєкт про перехідний період на Донбасі відкликаний, тому що не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

ВР (15022) Кабмін (14140) Донбас (22356) Верещук Ірина (684) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+5
голосование за "паспорт недр". нет больше монобольшинства

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25.01.2022 13:22
+3
Київ, вул. Солом'янська, 2-а
Апеляційний суд
28 січня о 10:30

📣 Цієї п'ятниці, 28 числа, Зеленський через усіх своїх чортів нагинає Апеляційний суд, щоб той переглянув запобіжний захід Порошенку. Банкова хоче жорсткий запобіжний у нікчемній справі.

Захист 5-го Президента також подав апеляцію. Чорти прагнуть ізолювати Пороха, а захист буде доводити, що судилище не є судом.

І захист - це не лише адвокати. Захист це і ми. Зустрічаємося під Апеляційним судом - 10:30. Початок слухання об 11:00.

Важливо!!! ‼️

Банкова збирає тітушок і… намагається закупити ветеранів війни, щоб вони вийшли проти Пороха. Думаєте, що бачили дно? Ні - Зеленський бездонний в своїй мстивості. Але коли це лякало Громадян?

В п'ятницю в Києві +1 \ +2 і мокрий сніг з дощем - вдягайтеся тепло, беріть чай, вдягайте маски.
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25.01.2022 13:36
+2
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25.01.2022 13:21
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25.01.2022 13:21 Відповісти
Київ, вул. Солом'янська, 2-а
Апеляційний суд
28 січня о 10:30

📣 Цієї п'ятниці, 28 числа, Зеленський через усіх своїх чортів нагинає Апеляційний суд, щоб той переглянув запобіжний захід Порошенку. Банкова хоче жорсткий запобіжний у нікчемній справі.

Захист 5-го Президента також подав апеляцію. Чорти прагнуть ізолювати Пороха, а захист буде доводити, що судилище не є судом.

І захист - це не лише адвокати. Захист це і ми. Зустрічаємося під Апеляційним судом - 10:30. Початок слухання об 11:00.

Важливо!!! ‼️

Банкова збирає тітушок і… намагається закупити ветеранів війни, щоб вони вийшли проти Пороха. Думаєте, що бачили дно? Ні - Зеленський бездонний в своїй мстивості. Але коли це лякало Громадян?

В п'ятницю в Києві +1 \ +2 і мокрий сніг з дощем - вдягайтеся тепло, беріть чай, вдягайте маски.
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25.01.2022 13:36 Відповісти
1. тут не принято писать капслоком
2. обратись к администрации они разместят объявление в разделе рекламы
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25.01.2022 13:23 Відповісти
Нічого не зрозуміло, брешуть як дихають...
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25.01.2022 13:22 Відповісти
голосование за "паспорт недр". нет больше монобольшинства

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25.01.2022 13:22 Відповісти
с каждым днем версий все больше и больше =)
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25.01.2022 13:24 Відповісти
які, в першу чергу, будуть спрямовані на більше "олюднення" законопроєкту", - додала міністр. Джерело:

ну ми зрозуміли: « нашилюди, пАнять, прАстить»
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25.01.2022 13:24 Відповісти
вы, бл...ь, определитесь.

Бо Елдак одно трындит, Арахинидия другое, а мери-впоппингс - третье.
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25.01.2022 13:29 Відповісти
Горазд! Зеля и Верещук будут капитулювати, а усі депутати ВР мають їх підртимувати?
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25.01.2022 13:30 Відповісти
Що вона сказала? Перекладіть із зеязика людською мовою, будь ласка.
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25.01.2022 13:41 Відповісти
debilna basarna babusche,jake sahopluetsja putinum i e kohankou portnova
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25.01.2022 13:45 Відповісти
А с каких это пор ЗЕлёных кнопочек перестало что-то устраивать и кто ими управляет, что они не готовы были поддержать тот законопроект?! Скорее не так! Кто дал команду сверху отозвать этот законопроект?! Ой, так это сам главный ЗЕбил-малоросс, выполняющий указания из кремля!
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25.01.2022 14:07 Відповісти
Какие словесные обороты, никогда даже не слышал подобного. Чувствуется рука магистра международного частного права. Когда то был кукольный спектакль "Необыкновенный концерт" С.Образцова, там конферансье заранее предупреждал, что он так хочет поднять культурный уровень каждого зрителя " чтобы ни вы, ни ваши окружающие этого не заметили" Попинс прочитала, дважды сбилась, ну а самая мысль почему забрали, так и осталась невысказанной. Видимо не были учтены пожелания Димы Козака. А как же иначе пояснить, ссылка на Венкомиссию притянута за уши, они ее в .... не ставили.
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25.01.2022 14:16 Відповісти
 
 