Кабмін відкликав законопроєкт про перехідний період через його недостатню підтримку нардепами, - Верещук
Кабмін відкликав законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду" через необхідність його ґрунтовного доопрацювання відповідно до висновку Європейської комісії "За демократію через право".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
За словами віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, окрім низки критичних зауважень від Венеційської комісії, також існує недостатня підтримка поточної редакції проєкту з боку депутатського корпусу та фахівців.
"Цей проєкт закону є результатом потужної роботи як Мінреінтеграції, так і інших міністерств та державних органів. Водночас, він потребує певних доопрацювань, що гальмує процес його розгляду в парламенті. В ході консультацій і народні депутати, і наші міжнародні партнери також висловлювались на користь доопрацювання закону", - пояснила вона.
Вона також додала, що таке рішення остаточно ухвалене за підсумками її поїздки до Донецької області та у місто Харків.
"Як з’ясувалося після засідання у Харкові, якщо документ лишиться у тому вигляді, в якому він є сьогодні – неможливо буде його розширити аби забезпечити національні інтереси України, і людиноцентричність, як вказували наші міжнародні партнери, і Венеційська комісія зокрема. Змін мають зазнати певні положення, які, в першу чергу, будуть спрямовані на більше "олюднення" законопроєкту", - додала міністр.
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Апеляційний суд
28 січня о 10:30
📣 Цієї п'ятниці, 28 числа, Зеленський через усіх своїх чортів нагинає Апеляційний суд, щоб той переглянув запобіжний захід Порошенку. Банкова хоче жорсткий запобіжний у нікчемній справі.
Захист 5-го Президента також подав апеляцію. Чорти прагнуть ізолювати Пороха, а захист буде доводити, що судилище не є судом.
І захист - це не лише адвокати. Захист це і ми. Зустрічаємося під Апеляційним судом - 10:30. Початок слухання об 11:00.
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Банкова збирає тітушок і… намагається закупити ветеранів війни, щоб вони вийшли проти Пороха. Думаєте, що бачили дно? Ні - Зеленський бездонний в своїй мстивості. Але коли це лякало Громадян?
В п'ятницю в Києві +1 \ +2 і мокрий сніг з дощем - вдягайтеся тепло, беріть чай, вдягайте маски.
2. обратись к администрации они разместят объявление в разделе рекламы
ну ми зрозуміли: « нашилюди, пАнять, прАстить»
Бо Елдак одно трындит, Арахинидия другое, а мери-впоппингс - третье.