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Нідерландським дипломатам за бажанням дозволили виїхати із України, - глава МЗС країни Гукстра

Нідерландським дипломатам за бажанням дозволили виїхати із України, - глава МЗС країни Гукстра

Співробітники посольства Нідерландів у Києві та їхні рідні мають право за власним бажанням покинути Україну та повернутися додому через загрозу вторгнення Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Вопке Гукстра, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Співробітники посольства Нідерландів в Україні та їхні родини можуть повернутися до Нідерландів за бажанням", - сказав міністр.

Зазначається, що нідерландським дипломатам у Києві дозволили виїхати, водночас ЄС працює над значним пакетом санкцій у разі вторгнення РФ.

"Це величезна дилема, тому що не хочеться їхати передчасно. Адже це потенційно сприяє нестабільності", - наголосив Гукстра.

Водночас він зазначив, що "також не хочеться прийняти це рішення занадто пізно, тому що не хочеться наражати на небезпеку власний народ. Особливо після того, що ми побачили в Афганістані".

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За його словами, наразі Нідерланди не вважають Україну небезпечною і не бачать причин для евакуації. Посольство у Києві працює у штатному режимі.

Автор: 

армія рф (17729) вторгнення (380) Нідерланди (1584) посольство (947) евакуація (2335) дипломати (569)


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Тоже, видимо, по причинам афганского синдрома и внутреннеполитической ситуации в США.
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25.01.2022 13:48 Відповісти
Поїхали на шашлики, готуватися до Дня перемоги.
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25.01.2022 13:51 Відповісти
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25.01.2022 13:57 Відповісти
Это типа: "Мы вас там не держим. Хотите - можете выметаться".
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25.01.2022 14:10 Відповісти
Боюся що через вибухове зростання попиту на квіти в українській еліті зростуть ціни на квіти і навіть виникне їх дефіцит)
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25.01.2022 14:17 Відповісти
- На що скаржитеся?
- Лікарю, з'явилося бажання різати русню.
- Попийте вітаміни - вам ************ сили.

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25.01.2022 14:42 Відповісти
 
 