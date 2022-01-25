Нідерландським дипломатам за бажанням дозволили виїхати із України, - глава МЗС країни Гукстра

Співробітники посольства Нідерландів у Києві та їхні рідні мають право за власним бажанням покинути Україну та повернутися додому через загрозу вторгнення Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Вопке Гукстра, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Співробітники посольства Нідерландів в Україні та їхні родини можуть повернутися до Нідерландів за бажанням", - сказав міністр.

Зазначається, що нідерландським дипломатам у Києві дозволили виїхати, водночас ЄС працює над значним пакетом санкцій у разі вторгнення РФ.

"Це величезна дилема, тому що не хочеться їхати передчасно. Адже це потенційно сприяє нестабільності", - наголосив Гукстра.

Водночас він зазначив, що "також не хочеться прийняти це рішення занадто пізно, тому що не хочеться наражати на небезпеку власний народ. Особливо після того, що ми побачили в Афганістані".

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За його словами, наразі Нідерланди не вважають Україну небезпечною і не бачать причин для евакуації. Посольство у Києві працює у штатному режимі.