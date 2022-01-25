Венедіктова про інцидент з нардепом Дмитруком в Одеській міськраді: "Наче фільм про гангстерів. Майте совість"
Генпрокурор Ірина Венедіктова прокоментувала інцидент з нардепом Артемом Дмитруком, який влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міськради.
Про це Венедіктова повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ви подивитесь цей відеоролик, може скластися враження, що це уривок із якогось фільму про гангстерів, а актор відривається від погоні після пограбування банку. Однак ні – це реальна сцена проведення перемовин українського парламентаря із представниками громади м. Одеси. Відомості невідкладно внесені до ЄРДР і ми обов’язково розберемося: хто, коли і за яких обставин все це вчинив", - наголосила генпрокурорка.
"По-людськи хочу звернутися до чиновників та депутатів, які представляють українські органи влади – за нами зараз дуже уважно спостерігають зі всіх куточків планети, ми на сторінках всіх передових видань, поведінка будь-якого представника української влади вивчається під мікроскопом і не може виглядати неадекватно! Майте совість" , - підсумувала Венедіктова.
Раніше повідомлялось, що нардеп Артем Дмитрук, який раніше входив до фракції "Слуга народу", влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міськради.
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хмм... ну это как путина послушать о "мире во всем Мире"!!!
После того, как стало известно о введении санкций Министерства финансов США в отношении четырех граждан Украины, связанных, по данным американцев, с ФСБ России, многие украинские предприниматели и общественные деятели вспомнили, что у "регионала" Владимира Сивковича, одного из фигурантов санкционного списка, более 8 лет находился в официальных помощниках сегодняшний глава налогового и таможенного Комитета Верховной Рады Украины и одна из ключевых фигур команды Владимира Зеленского Даниил Гетманцев.
Как https://delo.ua/politics/ssa-vveli-sankcii-protiv-agenta-fsb-sivkovica-v-ukraine-zasomnevalis-na-kogo-rabotaet-ego-byvsii-pomoshhnik-daniil-getmancev-391810/ пишет издание Delo.ua, Гетманцев https://posipaky.info/mp/9584 был официальным помощником народного депутата Украины от Партии регионов, экс-сотрудника КГБ СССР Владимир Сивковича в период с 2002 по 2010 годы. После этого Сивкович занимал должности вице-премьер-министра в правительстве Николая Азарова и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в период правления Януковича. А после "Евромайдана" в 2014 году он сбежал в Россию, где находится и сегодня.
Американские власти заявили, что Владимир Сивкович и другие фигуранты санкционного списка, "действует по указаниям российского ФСБ и участвует в ее операциях против США и ее союзников и партнеров". О том, что бывший КГБшник Сивкович, будучи уже украинским государственным деятелем, продолжал работать на ФСБ России, еще задолго до этого утверждал руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.
Именно из-за "тесных отношений" с Сивковичем в 2017 году Даниил Гетманцев не смог протий конкурс на должность судьи Кассационного административного суда. Знал ли Даниил Гетманцев о том, что работал помощником бывшего сотрудника КГГБ, который сотрудничает с российскими спецслужбами - таким вопросом задались сегодня в Украине. Предприниматели, собирая воедино деятельность Гетманцева на посту главы налогового комитета Рады, заключают: политик может также действовать не в интересах Украины.
В частности, соучредитель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/473502314131748 прямо обвинил Даниила Гетманцева в том, что он за два года сделал для уничтожения экономического развития страны, и что сегодня Украина, как одна из самых перспективных стран Европы, вместо того, чтобы стать экономическим чудом, плетется в экономических аутсайдерах, оседая на 130 месте среди стран мира по уровню экономической свободы.
И он, и другие украинские бизнесмены, назвали последнюю инициативу Гетманцева запретить ФОП 3-й группы работать с юридическими лицами "контрольным выстрелом в голову экономического развития", а главу налогового комитета обвинили в намеренном уничтожении сотен тысяч мелких предпринимателей. В свою очередь, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, https://www.youtube.com/watch?v=o_gtDtGex1s порекомендовал США проверить на связи с РФ Даниила Гетманцева, а предприниматель Павел Себастьянович https://www.facebook.com/100000739866988/posts/5143284505706161/?d=n подсчитал , что за время работы Гетманцева в Украине уменьшилось количество работающих предприятий с 2 до 1,5 млн, и призвал Службу безопасности Украины расследовать деятельность Даниила Гетманцева.
https://apostrophe.ua/author/8650 Иван Троянов
А Зєля сказав би "а шо такова? Нікто же не погіб".
Оказывается так нужно и можно?
А почему это правило (ст. 214 УПК) никак не касается заявлений простых граждан, и тем надо очередями идти сначала в суд , чтобы вас заставлять вносить их заявления в ЄРДР?
Може гопота в селі?
А вірніше- мавпи в зоопарку....
Привет ЗЕбилам !
- по приколу,
- хоть поржём - всё в одном флаконе.
п.с. - 3,14здец. Сделали себя вместе