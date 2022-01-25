Венедіктова про інцидент з нардепом Дмитруком в Одеській міськраді: "Наче фільм про гангстерів. Майте совість"

Генпрокурор Ірина Венедіктова прокоментувала інцидент з нардепом Артемом Дмитруком, який влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міськради.

Про це Венедіктова повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви подивитесь цей відеоролик, може скластися враження, що це уривок із якогось фільму про гангстерів, а актор відривається від погоні після пограбування банку. Однак ні – це реальна сцена проведення перемовин українського парламентаря із представниками громади м. Одеси. Відомості невідкладно внесені до ЄРДР і ми обов’язково розберемося: хто, коли і за яких обставин все це вчинив", - наголосила генпрокурорка.

"По-людськи хочу звернутися до чиновників та депутатів, які представляють українські органи влади – за нами зараз дуже уважно спостерігають зі всіх куточків планети, ми на сторінках всіх передових видань, поведінка будь-якого представника української влади вивчається під мікроскопом і не може виглядати неадекватно! Майте совість" , - підсумувала Венедіктова.

Раніше повідомлялось, що нардеп Артем Дмитрук, який раніше входив до фракції "Слуга народу", влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міськради.

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