Підпорядкування транспортної комісії президенту призведе до колапсу у галузі, – ексміністр інфраструктури

Комісія з регулювання в транспортній сфері має бути незалежним органом, інакше в галузі буде колапс.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.



"В тому вигляді, як хоче створити президент Нацкомісію з регулювання тарифів на транспорті – це означатиме, що вона повністю втрачає незалежність", – сказав Омелян.



Він пояснив, що зараз функції Нацкомісії де-факто і де-юре виконує Міністерство інфраструктури. Але воно не має права самостійно затверджувати будь-які тарифи – тільки після узгодження з профільними міністерствами, державною регуляторною службою та іншими органами. Водночас, в разі якщо транспортна комісія буде підпорядкована президенту, запобіжники від ухвалення одноосібних рішень будуть втрачені. Тому, за його словами, створення ручного регулятора призведе до колапсу в галузі.



"Ми бачимо просто ситуацію, що президент України хоче самостійно визначати тарифи для УЗ. І, враховуючи інші "фахові" (в лапках) дії Офісу президента, що це може призвести до колапсу на залізничному транспорті", – сказав Омелян.



Він також наголосив: згідно з світовою практикою, регуляторний орган має бути незалежним.



"Будь-які тарифоутворення повинні прийматися незалежними комісіями, які мають формуватися за принципом головування кандидатів від виконавчої влади, законодавчої, а також від бізнесу та від профільних асоціацій. Тоді є шанс, що ми матимемо збалансовану картинку. Бо очевидно, що УЗ хоче якомога вищі тарифи – це формує їхній основний заробіток", – пояснив Омелян у ефірі телеканалу "Україна 24".



Раніше екс-голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна заявила, що законопроєкт, яким передбачається створення НКРТ, протирічить Конституції, оскільки президенту надаються невластиві йому повноваження.



Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано урядовий проєкт закону "Про внесення зміни до Закону України "Про транспорт" (№6514), який передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Згідно із законопроєктом НКРТ підпорядкована президенту України.