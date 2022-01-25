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Підпорядкування транспортної комісії президенту призведе до колапсу у галузі, – ексміністр інфраструктури

Підпорядкування транспортної комісії президенту призведе до колапсу у галузі, – ексміністр інфраструктури

Комісія з регулювання в транспортній сфері має бути незалежним органом, інакше в галузі буде колапс.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

"В тому вигляді, як хоче створити президент Нацкомісію з регулювання тарифів на транспорті – це означатиме, що вона повністю втрачає незалежність", – сказав Омелян.

Він пояснив, що зараз функції Нацкомісії де-факто і де-юре виконує Міністерство інфраструктури. Але воно не має права самостійно затверджувати будь-які тарифи – тільки після узгодження з профільними міністерствами, державною регуляторною службою та іншими органами. Водночас, в разі якщо транспортна комісія буде підпорядкована президенту, запобіжники від ухвалення одноосібних рішень будуть втрачені. Тому, за його словами, створення ручного регулятора призведе до колапсу в галузі.

"Ми бачимо просто ситуацію, що президент України хоче самостійно визначати тарифи для УЗ. І, враховуючи інші "фахові" (в лапках) дії Офісу президента, що це може призвести до колапсу на залізничному транспорті", – сказав Омелян.

Він також наголосив: згідно з світовою практикою, регуляторний орган має бути незалежним.

"Будь-які тарифоутворення повинні прийматися незалежними комісіями, які мають формуватися за принципом головування кандидатів від виконавчої влади, законодавчої, а також від бізнесу та від профільних асоціацій. Тоді є шанс, що ми матимемо збалансовану картинку. Бо очевидно, що УЗ хоче якомога вищі тарифи – це формує їхній основний заробіток", – пояснив Омелян у ефірі телеканалу "Україна 24".

Раніше екс-голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна заявила, що законопроєкт, яким передбачається створення НКРТ, протирічить Конституції, оскільки президенту надаються невластиві йому повноваження.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано урядовий проєкт закону "Про внесення зміни до Закону України "Про транспорт" (№6514), який передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Згідно із законопроєктом НКРТ підпорядкована президенту України. 

Автор: 

транспорт (1402) Омелян Володимир (1351)


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Топ коментарі
+7
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25.01.2022 14:06
+6
А яке підпорядкування президенту не призведе чи вже не призвело до якоїсь хрєні...
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25.01.2022 14:04
+3
Презедент хочет, как Пукин всем руководить из кабинета в стиле царя-батюшки и в советах Омеляна не нуждается...
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25.01.2022 14:06
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А яке підпорядкування президенту не призведе чи вже не призвело до якоїсь хрєні...
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25.01.2022 14:04 Відповісти
Почнемо з того, що в нас президентська республіка і все що стосуеться господарчьої діяльності підпорядковується прем'єрміністру і кабінетуміністрів
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25.01.2022 14:14 Відповісти
Саме так. І це не мало б навіть обговорюватися. Але коломИйський не любить жодних посередників. Навіть на 100% відданих та вірних. Він хоче керувати сам
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25.01.2022 14:18 Відповісти
Зє звісно апріорі лайно.Паше корєш на найбагатших. Але і Омелян дєлітант і кака. Всі екси, розваливше все що можуть, йдуть в єксперди.
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25.01.2022 14:29 Відповісти
Дмитрий Ч . Україна - парламентсько-президентська республіка
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25.01.2022 15:24 Відповісти
Так, я знаю, хотів написати одне, а написав про інше. Сенс написаного як раз і був про парламентскько-президентську форму
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25.01.2022 23:38 Відповісти
задача создать коллапс и стоит
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25.01.2022 14:04 Відповісти
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25.01.2022 14:06 Відповісти
все в ручному режимі ..ви тепер в на власні очі бачите,що буває з країною якою керують руко)І(опи
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25.01.2022 14:06 Відповісти
Презедент хочет, как Пукин всем руководить из кабинета в стиле царя-батюшки и в советах Омеляна не нуждается...
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25.01.2022 14:06 Відповісти
Ничего, и не таким очко рвали. Ждать осталось недолго, зеленому недоразумению
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25.01.2022 14:10 Відповісти
Підпорядкування будь-чого преЗЕденту беззаперечно веде до колапсу й загибелі цього "будь-чого". Аксіома.
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25.01.2022 14:09 Відповісти
Нажаль і країни також.
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25.01.2022 14:11 Відповісти
Добре, що Ви так відчуваєте. Це дає надію.
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25.01.2022 14:12 Відповісти
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25.01.2022 14:11 Відповісти
это фейк. говна больше нет. и именно с тех пор, как презик взял его производство и учёт под собственный контроль.
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25.01.2022 14:23 Відповісти
ВОН ПОШЛИ КОЛЛАПЦИОНЕРЫ - КОРРУПЦИОНЕРЫ !!! В КАРАНТИН САМОЕ ОНО ДЕЛАТЬ РЕФОРМЫ НА ТРАНСПОРТЕ !!!
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25.01.2022 14:20 Відповісти
Зеля за всё берётся смело -
всё превращается в говно.
А если за говно берётся,
то просто тратит меньше сил...
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25.01.2022 14:27 Відповісти
Емелья́н - мужское имя латинского происхождения. Это как Виктор Павлик, ахххаааа а
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25.01.2022 14:30 Відповісти
Централізація влади під час війни нормальне явище. Проблема тільки в тому що Омелян "сертифікований популіст" тобто "гіперлупний балабол", а ЗЕ просто пусте місце "випадковий президент"...
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25.01.2022 14:37 Відповісти
Зеленский все себе подчиняет, но ничего должным образом не контролирует. Он не контролирует даже свое лицо и свой язык, т.е себя, как он может тогда контролировать других людей? Подчинять себе можно только то, чем ты можешь должным образом управлять и строго контролировать. Все остальное надо отдавать в управление другим людям с соответствующим уровнем ответственности, привлекая к кониролю общественность, СМИ, специальные учереждения и органы, организуя перекрестный контроль и самоконтроль. Государство -это не частная лавочка. В гос. управлении прозрачность его деятельности, открытость народу и людям - это важнейшее средтво контроля и управления.
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25.01.2022 15:37 Відповісти
 
 