Івано-Франківщина та Рівненщина, які потрапили до "червоної" зони, в аутсайдерах за показником вакцинації від COVID-19, - Ляшко
Із 27 січня дві області України знаходитимуться в "червоній" зоні карантину. Йдеться про Рівненську та Івано-Франківську області, які є в переліку 5 областей-аутсайдерів за показником вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Не вакцинуємось - більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо до лікарень. З 27 січня чергова область, Рівненська, заходить в червоний рівень епідемічної небезпеки щодо поширення короновірусної хвороби. До цього червоний рівень було встановлено в Івано-Франківській області", - нагадав міністр.
За його словами, це 2 із 5 областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленями від COVID-19.
"І це ще раз підтверджує факт - не вакцинуємось, більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо до лікарень з тяжким перебігом хвороби. У п’ятірці регіонів з найгіршим рівнем охоплення щепленнями знаходяться також Чернівецька, Волинська та Закарпатські області. І не запитуйте потім, чому епіцентр нового спалаху саме на заході України", - додав Ляшко.
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Та нє, просто такі сердобольні "товариші" як ти проштовхнули ідейку бл... шала... "сексуально вільних шалених дівчат". От і всьо. То було неправильне рішення.
А ти взагалі знаєш, звідки і з яких причин у буржуазній (тоді ще феодальній) Європі почався прикол з духами та чому?)))) І раз на тиждень до лазні - то саме за тих часів. А у 60ті. житель СРСР мився... щоденно у душі з гарячою водою у безкоштовній квартирі. І йому не треба було забивати запахи... як то робили у Европі. І не обливались вони тим одеколоном, що за... нісенітниця. Стоїть собі така міні-будка як ото водичку у яких продавали але трохи інша. Підходиш, монетку у щілину ... підставляєш обличчя... і всьо. Строго вивірена доза одеколону, який там обливайся... Технології_)))
У бабусь у селі не було лазні. Душ був. Нє, ну звісно не СПА...
Як блін., повторююсь, вижили... та вони всі мали померти від інфекційних хвороб... якщо те що ти кажеш - правда. Але нє. Не повбивались... Живучих людей виховував клятий совок, не те що зараз))
Гітлера озброювали... певні фінансово-політичні спілки. З... блін там дуже нетолерантно. Антисе... ну ти пойняв. Його так чи інакше озброїли б. І до влади він би прийшов у будь-якому випадку.
Сталін, насправді, розумівся в маркетингу. Там було два варіанти - знаючи, що нападуть у будь-якому випадку...
1) Вдарити наввипередки. Те саме те, чого від нас чекали. Виставили б агресором. Короткостроково - так, втрати були б менші. Але довгостроково... союз Райху та Британії (що, не було таких перемов?), з ресурсами США... і ти б Антипе не мав би доступу до інтернету, бо унтерменш.
2) Переграти опонентів на їх полі. Обманути... видимістю мовляв купився (то на рахунок зокрема подій у рейхстагу), і буде грати за їх правилами.Так, ціною більших втрат... пішовши на те, що вторгнення буде і має бути відповідна картинка. Зате... шанс на існування. А оборона в такому випадку - дала б розуміння опонентам що плани їх викриті... і відповідно міг бути сумісний удар. Перший, ще на стадії розгортання військ на т.з. лініі сталіна.
Це, звісно, лише версія, що для тих хто не знається на маркетингу, може виглядати фантастичною.
куршавелях розсікають на ламборгіні... і жили на чесно власнею працею зароблені грошики... так, Антипе? Отак було, точно?
Ті ще невинні янголятка.
Лікар, кухар і покоївка... визнаю. Не варто було. Я б не став і якби там був - намагався б відмовити / перешкодити. Саме про них кажу. Водночас - вони допомагали царю... і від його щедрот кормились. І я можу зрозуміти бажання помститись і таким. Ти читав Резуна? Там прикольний момент про водія жінки генерала - про таких як ці - показаний. Можливо, тоді б ти зрозумів - за що могли. Я б не став. Йшли б собі... деінде працювати. То було б правильно.
Прикольно, правда, Антипе? Особливо, якщо ти народився в родині того самого роботяги, а, Антипе?
В совку "золоте дитя" В. Сталін воював на фронті... Микояна дитя також не в ішглі каталось. І так далі...
Багаторазові шприци дезинфікували. То так, просто для інфи. Мене таким навіть в 90х обслуговували... і ніфіга. "Помилка того що вижив", кажеш... а щось забагато таких помилок, ти не думаєш?
На момент розстрілу Микола з сім"єю жив так. Просто чЛєнін вирішив помститися за свого брата-терориста (виготовляв бомби для замаху на царя). При тому, Ленін і по заграницям катався і непогано харчувався і там і на Рашці, поки Сталін його не притравив.
Я ж кажу. Не знаєш. Єсть мнєніє, що то було на півострові Ямал, а заразились ним декілька (назгадку точно не скажу там близько 12-16) дітей. І всьо навродє просто кляті расєйські конспіратори вигадали... але сам факт того що там було свого часу виявлено і ліквідовано декілька точок на які була заброска снаряги для шпигунів з Заходу...
Але ти звісно не повіриш. Ну й не треба.
З.І.: Якщо не помиляюсь, то офіційна історія цієї, по деяким даним вигаданої хвороби, каже, що людині той вірус перейшов від мавпи. Блін, яким збочинцем тре бути щоб... мавпу... того... і зробили це не в СРСР...
Кривава неділя - то була взагалі провокація братів невинного янголятка Миколи, на яких власне Гапон і працював. Бо їм влади також хотілось... таким самим невинним янголяткам.
Я ж кажу - особисто я того не робив би. Але підстави для того були. За те, що користувались положенням і чудово давали собі ради в цьому.
Блін... от чесно... я може ідеалізую СВОЮ дружину... але я впевнений, що будь ми на місці тих Миколи та Алікс... вона б мені морду набила, якщо я б у ті часи хоча б ОДИН бал чисто подумав би забацати... і була б тисячу раз права при тому. А Алікс та дитятки (цілком дорослі майже всі) - того не робили... пречудово при цьому ЗНАЮЧИ про стан життя у пересічних...
Ленін... я тобі хоч щось гарне за Леніна казав? Знаю, що він був німецьким агентом, знаю... і ти тому ставиш Сталіну до вини отруєння (а чи було воно?)? Я якось думав, що за ліквідацію агента іноземної держави орден там якийсь має даватись, чи то медаль...
Ти забув. Сталін грабував капіталістів. Чим тобі не Робін Хууд того часу? Тим, що не дівча?)))
Так. І жертви при цьому були бо невинні янголятка за своє "право" на Ішгль замість праці на благо Вітчизни - якось цінували пірожні з Франції більше за життя тих самих роботяг та їх діточок і тому не гнушались стрільбою по ним. І ти реально тим роботягам в вину ставиш - що вони за свої права боролись зі зброєю в руках? А не мовчки впахували заради Ішгля як до того?
Не забувай. ГУЛАГ вони побудували для злочинців. А невинні янголятка тим злочинцям зазвичай створювали всі умови... для розпліднення. Прям як зараз...
Голодомор... так. Не всьо і на завжди в них виходило ідеально. Але не забувай про погоду і про магічний збіг з часами великої депресії...
ГУЛГ був потрібен як джерело безплатної робочої сили і інснтрумент розправи з політичними супротивниками режиму.
По-перше, безоплатна робоча сила - неефективна, бо не споживає благ, що виробляє. Аксіома економіки і в СРСР це знали. Просто використовували, щоб ті злочинці приносили хоч якусь пользу. А взагалі-то... порівняй:
1) Беремо жінку-одиначку, яку згвалтував якийсь... пройдисвіт. І вона народила, бо ... неважливо чому. І для того щоб забезпечити собі й дитині дах над головою, їжу - вона має працювати, так?
2) Той самий гвалтівник. Спіймали. Осудили. І в твоїй системі "прав у злочинців" - живе собі воно під дахом, жре за кошт тієї самої жінки... бо тюрма забезпечується з її податків...
Файно, нє? Справедливість, як вона є... самому-то не огидно? Права... блін... у злочинця... повторюю питання - тебе злочинці колись били? Чомусь вважаю, що нє... бо думав би ти тоді інакше.
Ф. Э. Дзержинский, один из идеологов и руководителей этой политики, определял понятие «красный террор» как «устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности»[3].
В СРСР проводили купу дослідів по схрещуванню шимпанзе і людини. І зовсімне по ЕКО технологіям. Сталіну потрібні були дуже сильні, жорстокі і не дуже розумні солдати. А ти думав, валюту для Сухумського питомника просто так виділяли?
А де про ті досліди можна почитати? В чергових ... найчесніших у світі джерелах, що живуть у США або завдяки найчеснішим викриттям тих, хто розвалив совок або зкинув Сталіна?))
Нє, серйозно - просвіти.
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1924 году , во время его работы в институте Пастера в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париже , Иванов получил разрешения от директоров института для использования экспериментальной станции приматов в Киндии, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F Французская Гвинея , для подобного исследования. Иванов попытался получить поддержку для эксперимента от Советского правительства. Он написал несколько писем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F наркому народного просвещения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. В. Луначарскому и другим официальным лицам. В конце концов его предложением заинтересовался https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Н. П. Горбунов , управляющий делами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СНК СССР . В сентябре https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1925 года Горбунов помог выделить $10000 Академии наук для африканских экспериментов Иванова.
В марте https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1926 года Иванов прибыл на станцию в Киндии, но провёл там всего лишь один месяц: как оказалось, станция не имела https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5 шимпанзе , достигших половой зрелости. Он вернулся во Францию, и через переписку получил разрешение от колониального губернатора Гвинеи на проведение экспериментов в ботанических садах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Конакри .
Иванов прибыл в Конакри в ноябре 1926 года, сопровождаемый своим сыном, также Ильёй, который собирался ассистировать в его экспериментах. Иванов контролировал отлов взрослых шимпанзе внутри колонии, после чего они были перевезены в Конакри и содержались в клетках ботанических садов. https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 28 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1927 года Иванов произвёл искусственное осеменение двух самок шимпанзе человеческой спермой, полученной от добровольцев. https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 25 июня он провёл осеменение третьей обезьяны. Ивановы покинули Африку в июле, они взяли с собой тринадцать шимпанзе, включая трех использованных в его экспериментах. Они уже знали, что первые две обезьяны не забеременели. Третья шимпанзе умерла во Франции, и также была определена как не беременная. Остальные шимпанзе были отправлены в новую станцию приматов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8 Сухуми .
Ти пишеш: "В СРСР проводили купу дослідів по схрещуванню шимпанзе і людини."
Потім на мій запит доказів, пишеш:
1) В https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1924 году , во время его работы в институте Пастера в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париже , Иванов получил ...
Досить дивно дізнатись від тебе, що у 1924 році територія Парижу входила до складу СРСР)))
2) разрешения от директоров института для использования экспериментальной станции приматов в Киндии, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F Французская Гвинея .
Щось у словосполученні Радянський Союз забагато помилок - коли пишеться про місце проведення випробувань.))
3) Он вернулся во Францию, и через переписку получил разрешение от колониального губернатора Гвинеи на проведение экспериментов в ботанических садах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Конакри .
Конакрі - це також у Гвінеї. В Африці. Це я до того, що, навіть якщо ти скажеш шо СНІД на карибах з'явився тому що туди його совіти занесли внаслідок їх скажених експериментів... то від Гвінеї до Карибів... відстань чимала.
Географія... що ти робиш... перестань...
4) Они уже знали, что первые две обезьяны не забеременели. Третья шимпанзе умерла во Франции, и также была определена как не беременная. Остальные шимпанзе были отправлены в новую станцию приматов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8 Сухуми .
Тобто, ці два збочинця (я визнаю, що вони такими були... довбні блін... хоча... ******* творці ГМО так напевне не вважають) намагались запліднити трьох мавп - безуспішно. Яких вочевидь привезли назад у Францію, до інституту Пастера щоб наблюдати. А от 10 мавп, з якими ніхто ніфіга не робив - відправились до СРСР.
Все що я можу сказати... збочинці. І злочинці. Бо обманули радянську державу і її народ на 10тис. баксів. І мали бути покарані за то. Нажаль... вочевидь у керівництві СРСР вже тоді були занадто ... добрі до злочинців особи... а ще - не було аміталу натрія)
После возвращения в Советский Союз в 1927 году Иванов предпринял ещё одну попытку провести осеменение женщин спермой обезьяны в Сухуми. В 1929 году с помощью Горбунова он получил поддержку от общества биологов-материалистов, группы из коммунистической академии. Весной 1929 года общество организовало комиссию по планированию экспериментов Иванова в Сухуми. Комиссия решила, что потребуется по крайней мере пять женщин-добровольцев для этого исследования.
Сухумі в СРСР входив?
А фантазія у хлопця... хоч і збочена але є.
Ось що, доречі пише той пан Шишкін:
Иванов спешит. В научном мире у него уже появляются конкуренты, ведь свою теорию он выдвинул еще в 1910-м на Международном конгрессе зоологов в Граце и произвел фурор среди ученых. Уже сразу в нескольких странах пытаются воплотить его идею на практике.
Подробнее: https://www.m24.ru/articles/ehksperimenty/14102014/57707?utm_source=CopyBuf
Цікавенно... тобто саму ідею він придумав у царській росії... пропрацював її так що навіть зміг з нею на міжнародний конгрес пробратись, а це складніше ніж у білоруському журналі написати статтю))) Це тобі - про невинне янголятко миколу 2, який власне створив умови для існування цього збочинця.
І головне:
В июле 1929 года, ещё до начала эксперимента, Иванов узнал, что единственная обезьяна мужского рода в Сухуми, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD орангутан , достигший половой зрелости, умер. Новая партия шимпанзе достигла Сухуми только летом https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1930 года .
Експеримент проведений не був... а потім слідчі органи срср розібрались в ситуації і... заарештували цього... покидька 13 грудня 1930... і відправило у заслання...
Доречі. За твоєю концепцією - то ще одне невинне янголятко якого кляті криваві нквдісти замучили... а він всього-навсього хотів рухати науку вперед...
А за моєю все норм. Злодій вступив у злочинну змову з деякими представниками наукових та управлінських органів СРСР. І був покараний. Я тут можу жаліти тіко про одне. Про те що нквдісти не добрались до невинного янголятка раніше.
Совок він нелогічний. проф. Зільберта посадили в тюрягу за боротьбу з чумою. Якби не його колишня дружина Ермольєва, там би він і коні двинув. Так що совок нищив і правих і винуватих.
Так. Його садили. Не раз. І щоразу - проводили слідчі дії, отримавали докази (так - свідчення колишньої дружини, різних академіків - то зветься ДОКАЗИ) і виправдовували після того.
Я там ще бачив перелік його посад і нагород... вибачались перед ним за помилку ну ... не по-царськи але близько до того.
Цікаво, як у твоїй картині СРСР - потім наказали тих, хто його оговорив, як гадаєш?)) І то було правильно. Бо оговорювати - погано.
Де там твоє "Цікаво, як у твоїй картині СРСР - потім наказали тих, хто його оговорив, як гадаєш?)) І то було правильно. Бо оговорювати - погано."?
Музыченко Андрей Павлович
Образование. Окончил Киевский медицинский институт в 1926 г. Член КПСС с 1920 т. В 1930 г. окончил партшколу. Подполковник медицинской службы. Доктор медицинских наук. Владел немецким и английским языками. Отсутствие доступных сведений о социальном происхождении и ряда других деталей его биографии скорее всего может объяснить приказ Народного комиссара внутренних дел № 1231 от 20.12.1936 г. о присвоении сотруднику Иностранного отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР Музыченко Андрею Павловичу звания старшего лейтенанта госбезопасности.
Научно-практическая деятельность. Трудовую деятельность А.П. Музыченко начал в 1926 г. Дважды назначался директором Мечниковского Института. Первый раз руководил учреждением в период с 1937 по 1944 гг., т.е. большую часть Великой отечественной войны, а затем в период послевоенного восстановления страны с 1954 по 1960 г.
При всех возникающих вопросах к поведению главы Института в пиковый период политических репрессий 1937-1938 гг. нельзя не отметить, что интенсивное развитие инфраструктуры и научной деятельности Института в предвоенный период создало мощную научно-производственную базу, сыгравшую важнейшую роль в успешном выполнении учреждением своей функции главного и координирующего научного центра СССР по разработке и выпуску в годы Великой Отечественной войны ряда профилактических и лечебных препаратов.
Способности А.П. Музыченко как организатора особенно ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Под его руководством была проведена эвакуация на новые производственные базы сотрудников, оборудования, лошадей-продуцентов около Уфы на станцию Чишма, где 30 ноября 1941 г. запустили производство вакцин, сывороток, бактериофагов, диагностических средств, и в Оренбургскую обл., откуда первые поставки противогангренных и противостолбнячных сывороток начались 16 апреля 1942 г.
При скудных денежных средствах и трудностях со строительными материалами в 1942 г. в Институте был построен корпус № 17 для розлива препаратов.
В адрес администрации и коллектива Института во время войны неоднократно поступали благодарности от Минобороны и госпиталей с высокой оценкой деятельности Института и эффективности препаратов.
Второе назначение А.П. Музыченко на пост директора Института состоялось в сентябре 1954 г. В истории Института это был период поступательной модернизации и расширения научной и производственной деятельности, связанной с разработкой технологии изготовления и началом выпуска опытных серий таких препаратов как лиофилизированная оспенная ововакцина и противооспенный иммуноглобулин из сывороток гипериммунизированных вирусом вакцины животных. Они оказались экстремально необходимыми в связи с заносом в 1959 г. в Москву из Индии, практически ликвидированной в нашей стране натуральной оспы. Препарат был успешно применен и способствовал отмеченной ВОЗ быстрой локализации очага оспы в Москве. Это было в конце деятельности А.П. Музыченко в 1960 г.
А.П. Музыченко проявил себя как активный редактор научных изданий. Так, в Мечниковском Институте регулярно выпускали сборники научных работ, труды конференций, в которых он был редактором и автором центральных статей.
За успешную деятельность в системе здравоохранения в 1954 г. был награжден Почетным знаком «Отличнику здравоохранения СССР».
А те що Зільбер був в курсі справ від свого брата - то не така вже і дивина. А от родичі Музиченка чомусь мовчать. Може, не дуже пишиються його вчинками...
Ти в курсі, яка статистично найчастіша реакція батьків на злочин - гарантовано доведений - дитини? Невіра. Вони, родичі, майже ЗАВЖДИ будуть виправдовувати, будь що.
Нє, ну інколи вони можуть бути праві.
Їм, родичам Музиченка, скоріше за все - начхати. От реально. Нажаль.
1. Ти в курсі, яка статистично найчастіша реакція батьків на злочин - гарантовано доведений - дитини? Невіра. Вони, родичі, майже ЗАВЖДИ будуть виправдовувати, будь що.
Нє, ну інколи вони можуть бути праві.
2. Їм, родичам Музиченка, скоріше за все - начхати. От реально. Нажаль.
Я вже звик до твоїх подвійних стандартів, але в одному пості - то вже неабиякий перебор.
Впевнений - прийшов би до них ти зі звинуваченнями - вони б тобі розповіли б. А так...
І ніхто з колег-науковців або колег-костоломів з ГБ не розповів, що про їх інститут книгу написали?
Ти сам у це віриш?
Ось історія ще одного доноса Музиченка...
http://panov-a-w.ru/stati/zilber.html Борьба с безликим, жутким механизмом осложнялась тем, что было неизвестно, в чём же обвиняется А.А. Пролил свет на это неожиданный случай, связанный с человеческим подвигом другого сотрудника Мечниковского института - В.И. Воловича. Летом 1938 года он дежурил ночью в кабинете директора института А.П. Музыченко и, скучая, начал рассматривать оставленные на столе бумаги. Среди них был и «акт экспертизы», составленный Музыченко, в котором 12 сотрудников института обвинялись в государственных преступлениях: они «сознательно привели в негодность» мобилизационный запас бактериологических препаратов, они убивали здоровых лошадей, чтобы сорвать производство сыворотки, старались создать условия для оспинной эпидемии. Главная ответственность за всё это возлагалась на Захарова, который обеспечил выпуск «фашистской» книги «Руководство по прививкам», срывал все научно-исследовательские и практические работы, «провел первый опыт заражения колодцев бациллами брюшняка, что привело к вспышке этой болезни в г. Зарайске среди рабочих местной промышленности». В.И. Волович, не думая о возможности прослушивания телефона, позвонил З.В. Ермольевой и в течение 3-4 часов - строку за строкой - продиктовал ей эти секретные бумаги. Дальнейшая судьба Воловича не известна, но вряд ли его редкое по тем временам поведение осталось без внимания.
А вот как: больница там в принципе есть - на 130 коек.
https://morshyn-rada.gov.ua/komunalni-*************-byudzhetni-ustanovi/morshinska-miska-likarnya/
Вот данные о ней.
А зараз нам Антип покаже у переліку лікарів спеціальність - інфекціоніст. Бо якщо її там нема - то логіка у словах Андрія є. Нема лікаря = люди навіть хворі їдуть до інших міст за допомогою. Або лікуються вдома нікого не повідомлюючи про захворювання допоки не потрібно буде їхати до лікарні у сусіднє місто де вона є і де зареєструють хворого.
Ну і так. Дехто зробить-таки ПЛР прямо там і буде лікуватись дома бо всьо легко і норм. Таких там 330 з хвостиком з початку так званої епідемії (якої згідно відповіді МОЗ України на запит про надання публічної інформації - тупо нема) на трохи більше ніж 5000 людей набралось.
Я тобі скажу як воно буде. Людина захворіє. Буде намагатись лікуватись. І коли погіршає - то подзвонить до швидкої. І їїї повезуть в інше місто... де зроблять тест по госпіталізації та внесуть в статистику. Там. А не в Моршині. За невеликим віключенням (ті 300+)