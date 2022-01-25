Івано-Франківщина та Рівненщина, які потрапили до "червоної" зони, в аутсайдерах за показником вакцинації від COVID-19, - Ляшко

Із 27 січня дві області України знаходитимуться в "червоній" зоні карантину. Йдеться про Рівненську та Івано-Франківську області, які є в переліку 5 областей-аутсайдерів за показником вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не вакцинуємось - більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо до лікарень. З 27 січня чергова область, Рівненська, заходить в червоний рівень епідемічної небезпеки щодо поширення короновірусної хвороби. До цього червоний рівень було встановлено в Івано-Франківській області", - нагадав міністр.

За його словами, це 2 із 5 областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленями від COVID-19.

"І це ще раз підтверджує факт - не вакцинуємось, більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо до лікарень з тяжким перебігом хвороби. У п’ятірці регіонів з найгіршим рівнем охоплення щепленнями знаходяться також Чернівецька, Волинська та Закарпатські області. І не запитуйте потім, чому епіцентр нового спалаху саме на заході України", - додав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівненщина з 27 січня переходить у "червону" зону карантину