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Чехія - друг України. Ми розглянемо відправку військових в Україну, якщо буде запит Києва, - міністр оборони Чернохова

Чехія - друг України. Ми розглянемо відправку військових в Україну, якщо буде запит Києва, - міністр оборони Чернохова

Чехія розгляне відправку військових в Україну за умови відповідного запиту Києва. Було наголошено, що Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву міністра оборони Чехії Яни Чернохової в інтерв'ю Denik N.

"Україна є нашим партнером. Партнером НАТО і партнером Чеської Республіки. У нас з ними спільна історія, наші країни були разом під радянським пануванням. Україна є добрим партнером НАТО. Українці заслуговують вирішувати самі", - наголосила Чернохова

Міністр відповіла чи планує Чехія надсилати в Україну символічний контингент на кшталт канадського: "Щодо наших військових, нас ще ніхто не питав. Якщо Чехію попросять надіслати солдатів до України, ми готові це розглянути. Ми маємо волю допомогти Україні".

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Вона підтвердила, що Чехія планує надіслати в Україну снаряди для артилерії калібру 152 мм.

"Якщо станеться конфлікт і Україні треба буде вислати жінок і дітей у безпечне місце – Чехія має допомогти тут", – додала Чернохова.

"Це дуже близька нам країна, тут живе велика українська громада, і якщо вона поїде додому, ми це теж відчуємо. З іншого боку, якщо у них буде потреба відправити деяких жінок і дітей у безпечне місце у разі конфлікту, Чеська Республіка також повинна співпрацювати в цьому відношенні", - сказала вона.

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армія (3777) Міноборони (7455) Чехія (1648) інтерв’ю (222)


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Топ коментарі
+131
Саме справжні друзі виявляють себе у справжній біді.Чехам-респект...
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25.01.2022 14:27
+76
Самое серьезное заявление за 8 лет!
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25.01.2022 14:27
+59
німецьким покидькам-читати обов'язково...
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25.01.2022 14:36
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Спасибище, Друзья!!!)

Мы это никогда не забудем!!!!!
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25.01.2022 19:19 Відповісти
.. а не хочет ли сейчас Венгрия "отбдагодарить" россию за 1956год?
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25.01.2022 20:45 Відповісти
Поляки тоже могут думаю солдат прислать, и Турция, и Великобритания и США, и Прибалтика и еще много стран подключится. Если враг большой, и нападает на всех по одному, то нужно не по одиночке ему противостоять, а бить его вместе!
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25.01.2022 20:46 Відповісти
тем временем пынька предложил Ангеле Меркель пост председателя совета директоров АО "Зарубежнефть"
также приказано трудоустроить опального немецкого вице-адмирала, воздыхателя моли
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25.01.2022 21:10 Відповісти
ТАК КАК МЫ МОЖЕМ !!! БОЛЬШЕ НИКТО НЕ МОЖЕТ И РОССИЯ ЭТОГО БОИТСЯ !!!
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25.01.2022 21:28 Відповісти
вот это да! единственная стрна в мире, которая такое заявила!!
если Бог даст, вместо гнилой Хорватии поедем в Чехию!!
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25.01.2022 22:01 Відповісти
Хорватия нормальная страна и хорваты это ещё одни наши славянские друзья и Братья. И всегда нас поддерживали. Просто там президент такой же как чеховский Земан. А премьер и в Чехии и в Хорватии нормальные. Не запутывайтесь
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25.01.2022 23:42 Відповісти
у нас тоже клован тудаже. Та шож это за презеденская колоборанская эпидемия. Пора на карантин в ростов всех
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26.01.2022 01:58 Відповісти
Ніякого запиту від унюханого наркомана не буде.
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25.01.2022 23:52 Відповісти
Вишеградська скупщина + Люблінський трикутник = кращий пріорітет ніж НАТО і ЄС.
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26.01.2022 01:14 Відповісти
Если продержаться 2 недели, то у нас будут военные от всех наших друзей плюс ПРО, прмощь авиации НАТО.. Это уже фактически победа.
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26.01.2022 03:54 Відповісти
Чехам - респект!
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26.01.2022 06:29 Відповісти
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