Чехія - друг України. Ми розглянемо відправку військових в Україну, якщо буде запит Києва, - міністр оборони Чернохова
Чехія розгляне відправку військових в Україну за умови відповідного запиту Києва. Було наголошено, що Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю.
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву міністра оборони Чехії Яни Чернохової в інтерв'ю Denik N.
"Україна є нашим партнером. Партнером НАТО і партнером Чеської Республіки. У нас з ними спільна історія, наші країни були разом під радянським пануванням. Україна є добрим партнером НАТО. Українці заслуговують вирішувати самі", - наголосила Чернохова
Міністр відповіла чи планує Чехія надсилати в Україну символічний контингент на кшталт канадського: "Щодо наших військових, нас ще ніхто не питав. Якщо Чехію попросять надіслати солдатів до України, ми готові це розглянути. Ми маємо волю допомогти Україні".
Вона підтвердила, що Чехія планує надіслати в Україну снаряди для артилерії калібру 152 мм.
"Якщо станеться конфлікт і Україні треба буде вислати жінок і дітей у безпечне місце – Чехія має допомогти тут", – додала Чернохова.
"Це дуже близька нам країна, тут живе велика українська громада, і якщо вона поїде додому, ми це теж відчуємо. З іншого боку, якщо у них буде потреба відправити деяких жінок і дітей у безпечне місце у разі конфлікту, Чеська Республіка також повинна співпрацювати в цьому відношенні", - сказала вона.
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также приказано трудоустроить опального немецкого вице-адмирала, воздыхателя моли
если Бог даст, вместо гнилой Хорватии поедем в Чехию!!