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Експрацівнику СБУ повідомлено про підозру у держзраді, дезертирстві та участі в терористичній організації, - ДБР

Експрацівнику СБУ повідомлено про підозру у держзраді, дезертирстві та участі в терористичній організації, - ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з ДКР СБУ заочно повідомили про підозру колишньому співробітнику Управління Служби безпеки України у Луганській області, який зрадив державі та працює на окупаційну владу Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що у 2014 році після захоплення частини Луганської області незаконними збройними формуваннями на той час чинний співробітник СБУ виїхав з окупованої території. Однак невдовзі повернувся та почав працювати на самопроголошену владу в ОРДЛО.

"Трохи згодом його призначили на посаду начальника оперативно-технічного відділу так званого Міністерства державної безпеки "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається , що він організовував та проводив заходи зі збору інформації про полонених так званої "ЛНР", у тому числі стосовно військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії України, працівників СБУ тощо.

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Наразі колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру в:

  • дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України);
  • участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України);
  • державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Автор: 

бойовик (3414) СБУ (12915) найманці рф (2063) ДБР (3538) ОРДЛО (320) підозра (781)


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Топ коментарі
+7
Чому не названо імя? Адже у нього тут є зв'язки. Люди мають знати з ким спілкувалися і ким насправді є цей чоловік. Імена зрадників і фотка їх мордочок це що державна таємниця? Країна має знати як героїв так і зрадників. Подвиг і зрада завжди мають імена...
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25.01.2022 14:44
+5
А що там з Голубаном?
А Ходаковському (Скіфу) вже повідомили про підозру?
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25.01.2022 14:38
+3
А що там з Мураєвим?
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25.01.2022 15:42
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А що там з Голубаном?
А Ходаковському (Скіфу) вже повідомили про підозру?
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25.01.2022 14:38 Відповісти
Не удивлюсь, если потом, внезапно, окажется что Ходаковкий якобы суперзасекреченный наш штирлиц на их Лугандоне и выполнял сверхважное спецзадание партии и правительства, и ему надо ещё заплатить зарплату и пенсию... А по "новости" всё , как обычно : ни фото, ни названия ранее занимаемой должности, ни ФИО, одни анонимы и ноунэймы. Сплошное поле для манипуляций и оболванивания лохтората
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25.01.2022 16:31 Відповісти
Секретар РНБО України під час війни продав квартиру на захопленій теріторії й сплатив загарбнику податки на підтримку ворожої армії.
Але це не зрада. Це інше.
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25.01.2022 14:42 Відповісти
Чому не названо імя? Адже у нього тут є зв'язки. Люди мають знати з ким спілкувалися і ким насправді є цей чоловік. Імена зрадників і фотка їх мордочок це що державна таємниця? Країна має знати як героїв так і зрадників. Подвиг і зрада завжди мають імена...
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25.01.2022 14:44 Відповісти
От, що ми навчилися, так це заочно осуджувати! А потім, на паперовиз звітах, вроді й діло зроблено і медальки заробили.
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25.01.2022 14:46 Відповісти
А що там з Мураєвим?
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25.01.2022 15:42 Відповісти
Я думаю к нему уже со всех «офисов» ездят договариваются …
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25.01.2022 16:17 Відповісти
Жидовский ******** цирк
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25.01.2022 16:27 Відповісти
Дебил !!! Х...ли тут скажешь! Променять Украину на дерьмо!!! Просто на дерьмо!!Просрал жизнь!
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25.01.2022 16:28 Відповісти
А зеленскому с ермаком ? Им уже объявили ?
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25.01.2022 17:34 Відповісти
 
 