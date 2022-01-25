Експрацівнику СБУ повідомлено про підозру у держзраді, дезертирстві та участі в терористичній організації, - ДБР
Працівники ДБР у взаємодії з ДКР СБУ заочно повідомили про підозру колишньому співробітнику Управління Служби безпеки України у Луганській області, який зрадив державі та працює на окупаційну владу Луганщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Зазначається, що у 2014 році після захоплення частини Луганської області незаконними збройними формуваннями на той час чинний співробітник СБУ виїхав з окупованої території. Однак невдовзі повернувся та почав працювати на самопроголошену владу в ОРДЛО.
"Трохи згодом його призначили на посаду начальника оперативно-технічного відділу так званого Міністерства державної безпеки "ЛНР", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається , що він організовував та проводив заходи зі збору інформації про полонених так званої "ЛНР", у тому числі стосовно військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії України, працівників СБУ тощо.
Наразі колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру в:
- дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України);
- участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України);
- державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
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А Ходаковському (Скіфу) вже повідомили про підозру?
Але це не зрада. Це інше.