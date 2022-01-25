Відомі одесити виступили на захист створення Музею сучасного мистецтва у приміщеннях Одеського заводу шампанських вин

Культурні та громадські діячі Одеси заявили про намір відстоювати створення Центру сучасного мистецтва та культури на території Одеського заводу шампанських вин

Стурбованість культурної спільноти міста викликали новини щодо майбутнього конкурсу із приватизації приміщень Одеського заводу шампанських вин, ініційованого Фондом державного майна України, який має відбутися 1 лютого.

Про це видатні одесити заявили у відкритому зверненні до Фонду державного майна України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Одеської міської та обласної рад, повідомляє "Думська" з посиланням на заяву члена Президентської ради ГО "Всесвітній клуб одеситів" Євгена Деменюка.

"Повністю розуміючи прагнення держави в особі ФДМУ вирішити питання власності Заводу, хочемо нагадати всім сторонам процесу, що до комплексу Одеського заводу шампанських вин входять відомі історичні будівлі, які є пам’ятниками архітектури, та створюють охоронну зону на території Заводу", – зазначають автори звернення.

Підписанти нагадують, що на території Одеського заводу шампанських вин вже розташований Музей сучасного мистецтва Одеси, який протягом 14 років має статус одного з найзначніших культурних об’єктів України, та молодіжний Центр експериментального мистецтва MUSEON.

"В рамках цього культурного простору, на підставі договору оренди, який дійсний до 2035 року, будуються простори для театральних вистав та перформансів, виставок та експозицій, художніх майстерень та освітніх аудиторій. Та головне – це відкрите місце для відпочинку та культурного дозвілля всіх одеситів та гостей нашого міста. Місце гордості для Одеси, без якої неможливо буде уявити жоден туристичний гід або екскурсійний маршрут", - наголошується у тексті.

"Ми залишаємо за собою право відстоювати свою позицію у будь-який законний спосіб та протистояти будь-яким спробам вкрасти у Одеси та жителів міста цю територію та майбутній Центр сучасного мистецтва та культури", - йдеться у зверненні.

За словами відомих одеситів, ініціатива щодо створення у місті великого культурного об’єкту має багатьох учасників, прихильників та донорів, які прагнуть продовжити роботу над ідеєю ревіталізації та реновації Заводу за визначеним планом та сценарієм.

"Одеса буде чинити спротив будь-яким намаганням та прагненням перетворити історичну будівлю та територію охоронної зони на черговий будівельний майданчик з метою зведення тут ще одного бізнес-центру або комплексу елітного житла. Єдине можливе елітне призначення цього пам’ятника архітектури – подальший розвиток першого культурного хабу на українському Півдні та одного з найбільших в Україні", - впевнені вони.

На думку авторів звернення, поява ще одного так званого "девелоперського проєкту" в історичній зоні Французького бульвару, замість розвитку на цій території сучасного культурного центру та музею сучасного мистецтва, є неприпустимою, а повага до культурної та історичної спадщини має нарешті взяти верх над комерційними інтересами будівельних компаній.

Відомі одесити звернулися до Фонду державного майна України із закликом уважно поставитися до кожного учасника майбутнього конкурсу та його цілей щодо території Одеського заводу шампанських вин. "Ми підтримуємо позицію Фонду державного майна України, який включив до обов’язкових умов викупу цього об’єкту виконання умов діючого до 2035 року договору оренди усього майнового комплексу та збереження на території Заводу Музею сучасного мистецтва Одеси та інших культурних закладів", - додали вони.

Автори звернення звертаються до Міністерства культури та інформаційної політики України, аби воно до дати проведення конкурсу надало свою оцінку щодо перспектив приватизації майнового комплексу Заводу, який включає будівлі, що внесені до реєстру пам’яток архітектури.

"Також просимо розглянути можливість включення проекту зі створення на території Одеського заводу шампанських вин Центру сучасного мистецтва і культури до програми "Велика реставрація", що буде гарантією збереження історичної спадщини Одеси, реновації та ревіталізації майнового комплексу Заводу саме як великого культурного та мистецького осередку", - говориться у зверненні, зокрема, до керівництва Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відкрите звернення підписали:

Євген Голубовський, віцепрезидент ГО "Всесвітній клуб Одеситів", журналіст, письменник, арт критик, лауреат Почесної відзнаки Одеського міського голови імені Григорія Маразлі всіх ступенів;

Олена Павлова, громадський діяч, член виконкому Одеської міської ради, член Президентської ради ГО "Всесвітній клуб одеситів", координатор культурологічних проєктів;

Євген Деменюк, письменник, історик мистецтва, член Президентської ради ГО "Всесвітній клуб одеситів", лауреат Одеської муніципальної премії імені К. Паустовського;

Олександра Ковальчук, в.о. директора Одеського національного художнього музею, депутат Одеської міської ради;

Світлана Остапова, директор КУ "Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова";

Михайло Рашковецький, мистецтвознавець, арт-критик, куратор, член Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, куратор Одеських бієнале сучасного мистецтва;

Ігор Поронник, директор Музею Західного та Східного мистецтва;

Олексій Ботвинов, Народний артист України, член Президентської ради ГО "Всесвітній клуб одеситів", засновник Міжнародного музичного фестивалю "Odessa Classics";

Михайло Рева, Заслужений художник України, скульптор, засновник благодійного фонду "Майбутнє" та Дитячого реабілітаційного центру імені Бориса Литвака;

Оксана Довгополова, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, керівник проєкту публічної історії "Минуле/Майбутнє/Мистецтво";

Георгій Делієв, Народний артист України, актор, режисер, художник, художній керівник театру "Маски-шоу";

Юлія Пивоварова, директор-художній керівник Одеського музично-драматичного театру ім. В. Василька;

Наталія Ертнова, генеральний продюсер фестивалю Odessa Jazz Fest;

Ігуменія Серафима, настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря.

Лист наразі є відкритим до підписання.