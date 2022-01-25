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За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, - "Наші гроші". ІНФОГРАФІКА

За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, -

На асфальтні закупівлі влада витрачає в 10 разів більше ніж на військові.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Видання зробило вибірку з 2017 року, коли вже всі державні замовники перейшли до "Прозорро".

За цей період Міноборони провело закупівлі обмундирування, харчів, палива, ремонту техніки тощо на 63 млрд грн. Ще 84 мільярди гривень у ці роки було закладено у бюджет на Державне оборонне замовлення – на військову техніку, зброю і боєприпаси, закупівлі яких засекречені та проводяться не через систему "Прозорро". Тобто загалом на військові потреби за ці п’ять років провели закупівлі на 147 млрд грн.

Укравтодорівскі служби провели тендери на ремонти доріг у цей же період на 635 млрд грн. При цьому найбільший розрив почався зі стартом "Великого будівництва" Володимира Зеленського. У 2021 році на асфальтування протендерили у 10(!) разів більше, ніж на матеріальне забезпечення армії воюючої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11,48 із 32,33 млрд грн: в умовах загрози російського вторгнення третина проведених минулого тижня тендерів припала на асфальтування, - ЗМІ ТАБЛИЦЯ

За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, - Наші гроші 01

Зменшення уваги нової влади до армії очевидно навіть у дрібницях. Наприклад, виокремивши замовлення Міноборони всього того, що на солдата можна вдягнути – білизна, уніформа, шоломи, берці, сумки, тощо:

За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, - Наші гроші 02

Варто зазначити, що все більша частка будівництва доріг робиться на позичені і в Україні, і за кордоном гроші. Торік виплати по кредитам міжнародним банкам та по ОВДП склали рекордні 15 млрд грн. Так що, коли наступники захочуть змінити тенденцію фінансування армії, то цілком може виявитись, що вже не буде з чого.

Автор: 

армія (3777) дороги (3071) тендер (2412) фінансування (3142) Prozorro (1967) ЗСУ (7642)


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Топ коментарі
+49
Зедебил ,для каких целей дороги если не будет страны? И для кого они?
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25.01.2022 14:56
+27
Якщо не фінансувати армію то на твоєму паркетнику буде їздити якийсь умовний Моторола. Хоча какая разніца. Правда?
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25.01.2022 15:05
+20
дебил - "благодаря этому" - оккупационные войска быстрее смогут захватить Украину и выкинуть украинчев сос воих домов!!! сиди в своей вонючей россии по немецким прокси и помалкивай, путинский троль!!!
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25.01.2022 15:07
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https://novynarnia.com/2022/01/24/yaremenko-eskalacziya-1/ "Слуга народу" Яременко заявив, що в психологічні ігри з ескалацією грають партнери України, а не росіяни
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25.01.2022 15:32 Відповісти
Мозг-табу.
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25.01.2022 15:48 Відповісти
Хорошая дорога, это замечательно. Эх, наша власть не чешется, у меня на дачу дорога не очень.
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25.01.2022 15:34 Відповісти
Тільки за одну кадрову політику, комуняку зе треба повісити.
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25.01.2022 15:36 Відповісти
Нет слов, в стране война, а Клован дороги строит....

Господи, за что ты так наказал Украину ЗЕбилами?!....................
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25.01.2022 15:46 Відповісти
Самі винні, чому у військових ,,відкати" менші, ніж на прокладці доріг? Спасибі ,,мудрим" 73%-ам.
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25.01.2022 18:47 Відповісти
та при чем тут танки росиянцев к нашим дорогам? от некоторые в комментах тут про поедут руцкие танки по ним и все такое...ну перегибайте ребята...
вопрос в том что при +- одинаковом курсе валют дороги резко начали стоить в 2,5-3 раза дороже чем до зеленского, а армия получать почти ничего при зеленском... не обязательно быть шибко умным что бы понять, что нашу армию грабят под предлогом стройки дорог, дорог которые нужно стелить, многие заново и постоянно ремонтить (пока не придумают регулеровочный механизм по привлечению подрядчиков к обслуживанию весь гарантийный срок), все так... Но не ценой же обеспечения армии - раз, просто таки ахиревших от сверхбабла слуг и их друзей-холуев зебени и самой зеленой верхушки бабломойской власти - два!
Дороги нужны, но они нужны адекватно той ситуации, в которой находится экономически страна. У нас "зеленые" делают дороги в долг!!! в долг, Карл!!! на последние штаны!!! под приличный процент!
Вместо того что бы воровать по умному как то и делать хоть что то адекватное... А ведь все ж было неплохо. Экономика росла в 2019, инвесторы заходили понемногу, да робко и с опаской, но предыдущая власть показала, что в целом страна становиться адекватной и можно работать, получай бабки и строй дороги, вкладывай в инфраструктуру, не забывай за армию что б еще больше инвестиций заходило и стебай себе там в офшоры раз ты такое жадное быдло. Но оно очень жадное, поэтому свалило все что могло в экономике, оставило армию на голодном пайке и на позыченное уже строит суперсамыедорогие в истории дороги!!! и потом какое то рыло с сотней аккаунтов тысяч за 20 грн в месяц сидит тут и строчит оды великому кормчему Зе!
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25.01.2022 15:48 Відповісти
Какая разница Зеленскому как деньги из украинской казны поступят его соплеменникам- кормильцам и благодетелям. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений/ Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від "Великого будівництва" на 80% .
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25.01.2022 16:01 Відповісти
Наші гроші, наші гроші? А то не з тих "борцунів", які ту зелену мерзоту привели до владу?
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25.01.2022 16:03 Відповісти
А что этот оманский осёл Зеленский понимает в обороне Украины!! Ему бы бабло побольше заработать!!ЖИД.есть ЖИД!!
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25.01.2022 17:02 Відповісти
І це дуже добре, бо їздити Ненькою тепер набагато краще. На армію грошей вистачає, жодних активних бойових дій не ведеться і не буде вестись. Рашка вже обісралася і тихо буде себе вести, а інфраструктуру держави треба розвивати, щоб соромно не було перед партнерами із ЄС та НАТО.
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25.01.2022 17:13 Відповісти
На армію за весь рік ЗЕбіли не закупили жодного літра палива! За весь 2021 рік! Його лишилось 17 % від норм мирного часу. Про що більш серйозне може йти мова! Якщо б не американська допомога то ЗЕ уже б капітуляцію у вагоні укрзалізниці підписував
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25.01.2022 22:33 Відповісти
Зебрехунець просто тупий віслюк!
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25.01.2022 17:54 Відповісти
Верніть нам погані дороги, як при Петі! Сил вже нема терпіти цю зраду!
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25.01.2022 18:12 Відповісти
А при Петі дороги будувались тими самими темпами, просто без піар-серіалів від студіо квартал95. Але будувались в 3 рази дешевше!
А тепер прийшло Велике Крадівництво-
1 км майбутньої траси код коштуватиме 300 млн грн або $11,2 млн.за нинішнім курсом, що дорожче, ніж у США, Канаді та Німеччині.
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25.01.2022 22:29 Відповісти
дороги у Львові з гівна, після кожної відлиги таке саме лайно сиплять з модних мішків в ями. Пора зелень закатувати в ями...
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25.01.2022 18:25 Відповісти
Понавибирали "по пріколу"...
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25.01.2022 19:24 Відповісти
Це і є справжня державна зрада і мародерство.
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25.01.2022 19:25 Відповісти
Цю тварюку треба судити як мінімум за саботаж фінансування армії та за велике крадівництво.
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25.01.2022 19:52 Відповісти
А знаєте, чому воно будувало дороги? Бо це найпростіший спосіб пропіаритись. Але це йому не допомогло
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25.01.2022 22:16 Відповісти
Так ЗЕ не закупал топливо для ЗСУ весь 2021 год!
Топлива осталось 17% от норм мирного времени.
Так что для кого строятся дороги и мосты- вы уже догадались наверно!
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25.01.2022 22:27 Відповісти
Зеленеску - верховний зрадник України. бажаю йому дев'ять грамів у серце, та стільки ж у голову, шоб гарантовано.
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25.01.2022 23:03 Відповісти
Ну ведь рашинские войска предпочитают передвигаться по хорошим дорогам.... А не как наполеоновские в рашке - по гов-ну.....
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26.01.2022 11:20 Відповісти
Як, тепер, у березні 2022 боляче читати таке.... ((( Це справжня зрада, за яку ми зараз платимо життям дітей...
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28.03.2022 17:41 Відповісти
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