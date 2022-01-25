За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, - "Наші гроші". ІНФОГРАФІКА
На асфальтні закупівлі влада витрачає в 10 разів більше ніж на військові.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".
Видання зробило вибірку з 2017 року, коли вже всі державні замовники перейшли до "Прозорро".
За цей період Міноборони провело закупівлі обмундирування, харчів, палива, ремонту техніки тощо на 63 млрд грн. Ще 84 мільярди гривень у ці роки було закладено у бюджет на Державне оборонне замовлення – на військову техніку, зброю і боєприпаси, закупівлі яких засекречені та проводяться не через систему "Прозорро". Тобто загалом на військові потреби за ці п’ять років провели закупівлі на 147 млрд грн.
Укравтодорівскі служби провели тендери на ремонти доріг у цей же період на 635 млрд грн. При цьому найбільший розрив почався зі стартом "Великого будівництва" Володимира Зеленського. У 2021 році на асфальтування протендерили у 10(!) разів більше, ніж на матеріальне забезпечення армії воюючої країни.
Зменшення уваги нової влади до армії очевидно навіть у дрібницях. Наприклад, виокремивши замовлення Міноборони всього того, що на солдата можна вдягнути – білизна, уніформа, шоломи, берці, сумки, тощо:
Варто зазначити, що все більша частка будівництва доріг робиться на позичені і в Україні, і за кордоном гроші. Торік виплати по кредитам міжнародним банкам та по ОВДП склали рекордні 15 млрд грн. Так що, коли наступники захочуть змінити тенденцію фінансування армії, то цілком може виявитись, що вже не буде з чого.
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Господи, за что ты так наказал Украину ЗЕбилами?!....................
вопрос в том что при +- одинаковом курсе валют дороги резко начали стоить в 2,5-3 раза дороже чем до зеленского, а армия получать почти ничего при зеленском... не обязательно быть шибко умным что бы понять, что нашу армию грабят под предлогом стройки дорог, дорог которые нужно стелить, многие заново и постоянно ремонтить (пока не придумают регулеровочный механизм по привлечению подрядчиков к обслуживанию весь гарантийный срок), все так... Но не ценой же обеспечения армии - раз, просто таки ахиревших от сверхбабла слуг и их друзей-холуев зебени и самой зеленой верхушки бабломойской власти - два!
Дороги нужны, но они нужны адекватно той ситуации, в которой находится экономически страна. У нас "зеленые" делают дороги в долг!!! в долг, Карл!!! на последние штаны!!! под приличный процент!
Вместо того что бы воровать по умному как то и делать хоть что то адекватное... А ведь все ж было неплохо. Экономика росла в 2019, инвесторы заходили понемногу, да робко и с опаской, но предыдущая власть показала, что в целом страна становиться адекватной и можно работать, получай бабки и строй дороги, вкладывай в инфраструктуру, не забывай за армию что б еще больше инвестиций заходило и стебай себе там в офшоры раз ты такое жадное быдло. Но оно очень жадное, поэтому свалило все что могло в экономике, оставило армию на голодном пайке и на позыченное уже строит суперсамыедорогие в истории дороги!!! и потом какое то рыло с сотней аккаунтов тысяч за 20 грн в месяц сидит тут и строчит оды великому кормчему Зе!
А тепер прийшло Велике Крадівництво-
1 км майбутньої траси код коштуватиме 300 млн грн або $11,2 млн.за нинішнім курсом, що дорожче, ніж у США, Канаді та Німеччині.
Топлива осталось 17% от норм мирного времени.
Так что для кого строятся дороги и мосты- вы уже догадались наверно!