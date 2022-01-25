За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, - "Наші гроші". ІНФОГРАФІКА

На асфальтні закупівлі влада витрачає в 10 разів більше ніж на військові.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Видання зробило вибірку з 2017 року, коли вже всі державні замовники перейшли до "Прозорро".

За цей період Міноборони провело закупівлі обмундирування, харчів, палива, ремонту техніки тощо на 63 млрд грн. Ще 84 мільярди гривень у ці роки було закладено у бюджет на Державне оборонне замовлення – на військову техніку, зброю і боєприпаси, закупівлі яких засекречені та проводяться не через систему "Прозорро". Тобто загалом на військові потреби за ці п’ять років провели закупівлі на 147 млрд грн.

Укравтодорівскі служби провели тендери на ремонти доріг у цей же період на 635 млрд грн. При цьому найбільший розрив почався зі стартом "Великого будівництва" Володимира Зеленського. У 2021 році на асфальтування протендерили у 10(!) разів більше, ніж на матеріальне забезпечення армії воюючої країни.

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Зменшення уваги нової влади до армії очевидно навіть у дрібницях. Наприклад, виокремивши замовлення Міноборони всього того, що на солдата можна вдягнути – білизна, уніформа, шоломи, берці, сумки, тощо:

Варто зазначити, що все більша частка будівництва доріг робиться на позичені і в Україні, і за кордоном гроші. Торік виплати по кредитам міжнародним банкам та по ОВДП склали рекордні 15 млрд грн. Так що, коли наступники захочуть змінити тенденцію фінансування армії, то цілком може виявитись, що вже не буде з чого.