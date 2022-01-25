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Документи, без яких виготовлення БМПВ "Вавілон" неможливе, вже більше року лежать в Міноборони, через що новітнього зразка важкої бронетехніки досі немає, - ЗМІ

Документи, без яких виготовлення БМПВ

Міноборони все не може визначитись, яку науково-технічну продукцію в результаті виконання чергового етапу ДКР воно прагне отримати.

Про це йдеться в матеріалі ZN.ua "Технології зриву державного оборонного замовлення", передає Цензор.НЕТ.

"Більше року в Міноборони пилюжаться документи, без яких виготовлення машини взагалі неможливе. ... Так само "хімічать" зі стендами, в переліку яких — спеціальні пристрої для налаштування першої в Україні цифрової системи керування вогнем і рухом", - зазначає автор матеріалу.

Також, повідомляє видання, Міноборони хоче подовжити терміни та ціну роботи.

"Фактично, є ситуація: роботи щодо "Вавилона" виконувались якісно, у повному обсязі, з дотриманням графіків та умов держконтракту. За півтора року Інженерна група "Арей" пройшла шість комісій-перевірок. Жодна з них не виявила жодної вади/порушення. У ДОЗ було передбачено кошти на виготовлення дослідного зразка "Вавилон". Кошти зникли. Новітнього зразка важкої бронетехніки немає. І за зрив державного оборонного замовлення досі ніхто не сидить", - йдеться в матеріалі.

Читайте: 66% відкритих закупівель Міноборони в 2021-му не відбулись, закупили тільки 50% пального від плану, зірвано бiльшiсть програм постачання, - експерт

Видання зазначає, що на виконання двох етапів дослідно-конструкторської роботи пішло 14 місяців. Простій і порушення графіку виконання ДКР з вини чиновників міністерства - 23 місяці.

"Судячи з недавно отриманої від Міноборони додаткової угоди, яка знову не передбачає виконання робіт, а зводиться до продовження термінів контракту, традицію затягування ДКР та нових розробок зберігає й команда О. Резнікова. За наявною інформацією, ДКР "Вавилон" є у ДОЗ на 2022 рік. Із бюджетом — 0 (нуль) гривень. І при цьому Міноборони прагне продовжити терміни дії контракту. Питання - навіщо? Щоб затягнути ДКР на 20 років? Чи щоб винуватці зриву успішної розробки уникли СІЗО?" - підсумували в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інженерну групу "Арей" змусили повністю переробити документацію по БМПВ "Вавілон" через вживання слова "мастило", а не "олива", - ЗМІ

Автор: 

Міноборони (7455) зброя (7512) Держоборонзамовлення (62)


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Топ коментарі
+35
И еще раз повторю. Зеленое чмо на 2022 год не заказало украинскому "Лучу" ни одного экземпляра ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается. Хотя по оценкам тех же американцев у нас очень неплохие свои системы ПТРК, способные встречать врага на больших расстояниях. И "Луч" их успешно экспортирует.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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25.01.2022 15:24
+28
Вот же странные. Это же не "большое воровство", а защита страны. Тут много денег на карман не покладешь.
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25.01.2022 15:20
+23
На эту БМП не получится нацепить табличку "Велике БМПбудівництво", поэтому Резникову она не интересна...
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25.01.2022 15:21
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Вот же странные. Это же не "большое воровство", а защита страны. Тут много денег на карман не покладешь.
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25.01.2022 15:20 Відповісти
И еще раз повторю. Зеленое чмо на 2022 год не заказало украинскому "Лучу" ни одного экземпляра ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается. Хотя по оценкам тех же американцев у нас очень неплохие свои системы ПТРК, способные встречать врага на больших расстояниях. И "Луч" их успешно экспортирует.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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25.01.2022 15:24 Відповісти
Пора вже зрозуміти, що влада працює по методичці Кремля. Її ціль
а) постійно творити хаос в країні.
б) демілітаризувати суспільство та сіяти страх та пініку
в) блокувати всі ті розробки ВПК, які могли б діяти по Росії
г) створювати кризи в тих галузях, які раніше опиралися на Росію

Все це на думку Росії дасть можливість нашій владі у відповідний момент сказати: бачите, ми не здатні себе захистити, не здатні без Росії виживати а тому потрібно налагодити, тобто капітулювати, стосунки з Росією. Це і є ідея перемоги в гібридній війні. РЕзніков був напевно головним в знищені або блокуванні Кримського телеканалу. Він з цим справився а тому зараз його МОсква поставила на посаду міністра оборони.
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25.01.2022 15:37 Відповісти
От гади зєльониє. Негайно передай цю інформацію Байдену і Джонсону, щоб вони не віддавали новітнього озброєння на сотні мільйонів баксів фактично в руки паРаші.
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25.01.2022 15:53 Відповісти
100%
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25.01.2022 15:38 Відповісти
діюча "зелена" влада має задачу від ворога(щоб сильно не запізозрили) витрачати "оборонні" гроші на ремонти БМП, які пробиває кулемет і мало від них ефективності, закупляти полотенця, якісь фуфайки і тільки не виготовляти новітню зброю, особливо "Нептун" і "Богдану". І наші гниди стараються і в них все виходить. Їм 73% баранів дали в руки всі козирі і монобільшість у Верховній Раді.
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25.01.2022 15:46 Відповісти
А Стрефанчук заявив:

Стефанчук заявив- Армія почекає, Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн

https://prm.ua/popry-evakuatsiiu-inozemnykh-dyplomativ-i-tryvohu-zakhodu-vlada-ne-bachyt-potreby-u-zbilshenni-biudzhetu-dlia-minoborony/
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25.01.2022 15:59 Відповісти
Це все лайно відбувається тому що-гниди та зрадники продовжують залишатись на своїх місцях на всіх гілках влади в Україні...
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25.01.2022 15:20 Відповісти
Их привел к власти "мудрый нарид" в 2019 году. Вот и имеем результат.
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25.01.2022 15:22 Відповісти
Плебс одурачити, що два пльці об
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25.01.2022 15:26 Відповісти
Остановлена вся ракетная программа страны, а не только изготовление БМП "Вавилон". Вот что страшно.
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25.01.2022 15:21 Відповісти
Страшно жити в країні,що знищується нацменівським кодляком
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25.01.2022 15:25 Відповісти
Страшно жити в країні,що знищується дебільним нарідом! А маланський кодляк то вже похідне...
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25.01.2022 15:57 Відповісти
І нові дороги він зробив для техніки. Для російської. Бо для своєї в 2021 тендери на закупівлю палива провели тільки в серпні, Карл! А в листопаді 70% тендерів скасували.
Палива лишилось 30% від потреби. В такий-то час!
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25.01.2022 22:59 Відповісти
На эту БМП не получится нацепить табличку "Велике БМПбудівництво", поэтому Резникову она не интересна...
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25.01.2022 15:21 Відповісти
зешобла зрадників.
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25.01.2022 15:21 Відповісти
Це, просто -- " саботаж". При війскому стані в країні -- наказуємо.
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25.01.2022 15:21 Відповісти
это и без военного положения наказуемого.
Если ты сча военное положение сделаеш - оставиш страну без еды и денег. военное положение - это когда страна сама себя ест, урон в максимум, но содержание не вечное.
кто кормить будет, закупать за что еду, одежду, транспорт и оружие с боеприпасами? на подачках из сша и бритов долго не протянешь.
Логистика нужна вначале. А ее нет.
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25.01.2022 15:58 Відповісти
Робиться,все, для підриву обороноздатності !
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25.01.2022 15:22 Відповісти
При владі вороги нашої країни. Оце і все,що треба знати з цього приводу.
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25.01.2022 15:25 Відповісти
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25.01.2022 15:36 Відповісти
Це ми так до нападу Росії готуємося, все ок народ все під контролем....Ганьба блд
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25.01.2022 15:25 Відповісти
Влади немє, є мафія
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25.01.2022 15:29 Відповісти
какая эта мафия. Банда случайно дорвавшаяся до власти. Очередной поклон зебилам
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25.01.2022 15:40 Відповісти
Недооінюєте,батенька, в прикупі нічого,окрім інших банд. То,ж,Мафія(с)
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25.01.2022 15:50 Відповісти
"Арей" змусили переробити УСЮ документацію на Вавілон щоб змінити слово "мастило" на слово "олива"...
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25.01.2022 15:28 Відповісти
Мастило-консистентна смазка(пластича)
Була,лише,несуттєва, помилка
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25.01.2022 15:53 Відповісти
Юзіку нє панаравілась?
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25.01.2022 15:30 Відповісти
В 2021 році також зірвана програма, за якою людина з вищою освітою за 4 місяця вивчалася на офіцера. Не було держзамовлення. Це відвертий саботаж з ознаками державної зради. В ЗСУ катастрофічно не вистачає офіцерів.
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25.01.2022 15:32 Відповісти
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25.01.2022 15:33 Відповісти
саботаж и диверсия . В военное время приговор однозначный - расстрел. Но Зеленский еще и медальку даст
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25.01.2022 15:38 Відповісти
Які саботаж і диверсія? Вони успішно служать своєму отєчєству і мають за це отримати нагороду. Вони ж призвані служити ворогу, а не нам.
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25.01.2022 15:49 Відповісти
Ничего уже не удивляет. В стране мода на власть некомпетентного, дремучего, упоротого быдла, умеющего лишь воровать.🤷
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25.01.2022 15:43 Відповісти
Неоднозначний цей Резніков, ох неоднозначний! Хоч би теж не виявився російським "кротом", як його шефи в Офісі преЗедента...
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25.01.2022 15:50 Відповісти
Никаких оснований для подозрений Резников не давал......и ни чем себя не скомпрометировал. То,что в МО полно ставленников чужого дяди, вовсе не секрет и поднимать тему надо обязательно (инициаторам спасибо!). А выявив саботажников, желательно отрезать им гениталии.
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25.01.2022 16:03 Відповісти
Тенденційна маячня. Може бути багато причин, і технічних, і економічних, і технологічних, з яких якийсь проект не доробляють чи навіть кидають, таке трапляється у військовому віробництві постійно і в будь-якій країні. Навіть якщо цей проект чудовий, і навіть якщо вже вироблений тестовий зразок зброї показав виняткові характеристики, буває, що все одно відмовляються від виробництва, а у даному випадку, пробачте, і до тестового зразка ще як до Київа рачки. Може просто грошей немає, та й усе. На зраду не тягне, якщо не тужитись у намаганні її висрати.
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25.01.2022 16:10 Відповісти
Немає грошей , бо гроші вкрадені на великому крадівництві На зраду тягне
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25.01.2022 16:45 Відповісти
А что если путин это всё затеял чтобы украинский народ поумнел и сплотился..? А вы говорите - агрессор! (уклоняюсь от гнилых помидор)
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25.01.2022 16:13 Відповісти
При Зеленском не построено ни одного авианосца, ни одной атомной подводной лодки, ни одного истребителя, ни одного бомбардировщика, ни одного вертолёта. Наконец, при Зеленском не создали ракетно-ядерный щит собственного производства. Ганьба!
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25.01.2022 16:25 Відповісти
Идиот? Хотя, зря спросил.
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25.01.2022 18:15 Відповісти
Проблемы с иронией и сарказмом?
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25.01.2022 18:36 Відповісти
А це і так з його тексту зрозуміло,що ДБЛ БЛД.
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25.01.2022 20:12 Відповісти
они похоже и дороги спешат делать что бы кацапландцам было легче наступать
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25.01.2022 16:28 Відповісти
кроти працюють........це не гоже
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25.01.2022 16:28 Відповісти
Я ж вам пояснюю: ця ліквідаційна команда мостить дороги для кацапської техніки і вже наготувала коровай з сіллю. Їм до сраки наша армія.
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25.01.2022 16:32 Відповісти
ну в ОП з 5 людей не можуть знайти крота.
в ВСУ з 5 генералів, не знайдуть винного в саботажі. теж крота
хто зірвав держоборонзамовлення, не знають.
в дтп з депутатом не можуть знайти, хто був за кермом.
з міністра, прем,єрміністра та їх пара-трійка заступників не знайдуть винуватого
в зриві закупок газу та вугілля.
хтось мав робити переворот. де вони?
хтось стріляв по депутату, де?
поляков помер """"від передоза"""" та невже.
Ви ОУЄЛІ, ребята????
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25.01.2022 17:21 Відповісти
в минобороне находятся предатели и всю эту просто
шарашку надо ликвидироват то есть поставить к стенке
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25.01.2022 17:22 Відповісти
Вперше чую про цей Вавілон, хто взагалі натхненник цього проекту. Років 4 тому паша пробивав БМП на базі шахтного тягача США. А на цьому чие устаткування, бо гармата така ж як і БТР 4 але модуля немає.
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25.01.2022 17:41 Відповісти
Тоді частіше передивляйтесь відповідні ресурси типу defence-ua.com або mil.in.ua
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25.01.2022 22:56 Відповісти
Там є паркетний генерал- "винахідник" Чепков, який всі ці роки проштовхував Арею свою активну броню- щоб її на цей БМП повісити і заробити грошей. Крім того що його винахід- лайно, цей чувак за відмову ставив палки в колеса Арею кілька років поспіль. От же гнида!
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25.01.2022 22:54 Відповісти
Что то слишком уж много разных БМП от разных производителей у нас..... Мин обороны давно уже должно было определится и все упорядочить. А то в период сывочолого эти БМП клепали все кому не лень. Это же не танк..... Взяли шасси + бронепластины + взятка кому надо и получи гос заказ..... ,(я конечно утрирую)
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26.01.2022 11:18 Відповісти
Гарний показник того який маразм із законами в Україні для виробників військової техніки. А потім люди дивують чому це у нас при такому потенціалі населення при такій кількості Кб не має свого аналога виробника байрактарів.
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26.01.2022 21:19 Відповісти
 
 