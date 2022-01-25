Документи, без яких виготовлення БМПВ "Вавілон" неможливе, вже більше року лежать в Міноборони, через що новітнього зразка важкої бронетехніки досі немає, - ЗМІ

Міноборони все не може визначитись, яку науково-технічну продукцію в результаті виконання чергового етапу ДКР воно прагне отримати.

Про це йдеться в матеріалі ZN.ua "Технології зриву державного оборонного замовлення", передає Цензор.НЕТ.

"Більше року в Міноборони пилюжаться документи, без яких виготовлення машини взагалі неможливе. ... Так само "хімічать" зі стендами, в переліку яких — спеціальні пристрої для налаштування першої в Україні цифрової системи керування вогнем і рухом", - зазначає автор матеріалу.

Також, повідомляє видання, Міноборони хоче подовжити терміни та ціну роботи.

"Фактично, є ситуація: роботи щодо "Вавилона" виконувались якісно, у повному обсязі, з дотриманням графіків та умов держконтракту. За півтора року Інженерна група "Арей" пройшла шість комісій-перевірок. Жодна з них не виявила жодної вади/порушення. У ДОЗ було передбачено кошти на виготовлення дослідного зразка "Вавилон". Кошти зникли. Новітнього зразка важкої бронетехніки немає. І за зрив державного оборонного замовлення досі ніхто не сидить", - йдеться в матеріалі.

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Видання зазначає, що на виконання двох етапів дослідно-конструкторської роботи пішло 14 місяців. Простій і порушення графіку виконання ДКР з вини чиновників міністерства - 23 місяці.

"Судячи з недавно отриманої від Міноборони додаткової угоди, яка знову не передбачає виконання робіт, а зводиться до продовження термінів контракту, традицію затягування ДКР та нових розробок зберігає й команда О. Резнікова. За наявною інформацією, ДКР "Вавилон" є у ДОЗ на 2022 рік. Із бюджетом — 0 (нуль) гривень. І при цьому Міноборони прагне продовжити терміни дії контракту. Питання - навіщо? Щоб затягнути ДКР на 20 років? Чи щоб винуватці зриву успішної розробки уникли СІЗО?" - підсумували в матеріалі.

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