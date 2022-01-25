Документи, без яких виготовлення БМПВ "Вавілон" неможливе, вже більше року лежать в Міноборони, через що новітнього зразка важкої бронетехніки досі немає, - ЗМІ
Міноборони все не може визначитись, яку науково-технічну продукцію в результаті виконання чергового етапу ДКР воно прагне отримати.
Про це йдеться в матеріалі ZN.ua "Технології зриву державного оборонного замовлення", передає Цензор.НЕТ.
"Більше року в Міноборони пилюжаться документи, без яких виготовлення машини взагалі неможливе. ... Так само "хімічать" зі стендами, в переліку яких — спеціальні пристрої для налаштування першої в Україні цифрової системи керування вогнем і рухом", - зазначає автор матеріалу.
Також, повідомляє видання, Міноборони хоче подовжити терміни та ціну роботи.
"Фактично, є ситуація: роботи щодо "Вавилона" виконувались якісно, у повному обсязі, з дотриманням графіків та умов держконтракту. За півтора року Інженерна група "Арей" пройшла шість комісій-перевірок. Жодна з них не виявила жодної вади/порушення. У ДОЗ було передбачено кошти на виготовлення дослідного зразка "Вавилон". Кошти зникли. Новітнього зразка важкої бронетехніки немає. І за зрив державного оборонного замовлення досі ніхто не сидить", - йдеться в матеріалі.
Видання зазначає, що на виконання двох етапів дослідно-конструкторської роботи пішло 14 місяців. Простій і порушення графіку виконання ДКР з вини чиновників міністерства - 23 місяці.
"Судячи з недавно отриманої від Міноборони додаткової угоди, яка знову не передбачає виконання робіт, а зводиться до продовження термінів контракту, традицію затягування ДКР та нових розробок зберігає й команда О. Резнікова. За наявною інформацією, ДКР "Вавилон" є у ДОЗ на 2022 рік. Із бюджетом — 0 (нуль) гривень. І при цьому Міноборони прагне продовжити терміни дії контракту. Питання - навіщо? Щоб затягнути ДКР на 20 років? Чи щоб винуватці зриву успішної розробки уникли СІЗО?" - підсумували в матеріалі.
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Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.
Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
а) постійно творити хаос в країні.
б) демілітаризувати суспільство та сіяти страх та пініку
в) блокувати всі ті розробки ВПК, які могли б діяти по Росії
г) створювати кризи в тих галузях, які раніше опиралися на Росію
Все це на думку Росії дасть можливість нашій владі у відповідний момент сказати: бачите, ми не здатні себе захистити, не здатні без Росії виживати а тому потрібно налагодити, тобто капітулювати, стосунки з Росією. Це і є ідея перемоги в гібридній війні. РЕзніков був напевно головним в знищені або блокуванні Кримського телеканалу. Він з цим справився а тому зараз його МОсква поставила на посаду міністра оборони.
Стефанчук заявив- Армія почекає, Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн
https://prm.ua/popry-evakuatsiiu-inozemnykh-dyplomativ-i-tryvohu-zakhodu-vlada-ne-bachyt-potreby-u-zbilshenni-biudzhetu-dlia-minoborony/
Палива лишилось 30% від потреби. В такий-то час!
Если ты сча военное положение сделаеш - оставиш страну без еды и денег. военное положение - это когда страна сама себя ест, урон в максимум, но содержание не вечное.
кто кормить будет, закупать за что еду, одежду, транспорт и оружие с боеприпасами? на подачках из сша и бритов долго не протянешь.
Логистика нужна вначале. А ее нет.
Була,лише,несуттєва, помилка
в ВСУ з 5 генералів, не знайдуть винного в саботажі. теж крота
хто зірвав держоборонзамовлення, не знають.
в дтп з депутатом не можуть знайти, хто був за кермом.
з міністра, прем,єрміністра та їх пара-трійка заступників не знайдуть винуватого
в зриві закупок газу та вугілля.
хтось мав робити переворот. де вони?
хтось стріляв по депутату, де?
поляков помер """"від передоза"""" та невже.
Ви ОУЄЛІ, ребята????
шарашку надо ликвидироват то есть поставить к стенке