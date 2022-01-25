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Хорватія відкличе своїх військових із НАТО у разі вторгнення Росії в Україну, - президент Міланович

Хорватія відкличе своїх військових із НАТО у разі вторгнення Росії в Україну, - президент Міланович

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що країна відкличе солдатів із НАТО у разі вторгнення РФ в Україну, а також максимально дистанціюється від подій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Dnevnik.hr".

"Якщо буде ескалація, ми відступимо та відкличемо всіх, до останнього солдата. Хорватія не має до цього ніякого відношення", - заявив Міланович

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За його словами, він буде всіма силами намагатися завадити будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною: "Пленкович може погрожувати, скільки захоче. Хорватія повинна тікати від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником у цій ситуації".

Також Зоран Міланович додав, що Україні не місце в НАТО.

"Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така – Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки – кисельні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав".

Нагадаємо, раніше президент Хорватії назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича до Києва "чистим шарлатанством" на тлі стягування російських військ до кордонів України. Натомість Чехія заявила, що розгляне питання відправки своїх військових до України, якщо отримає запит, і готова прийняти українців у разі евакуації.

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вторгнення (380) НАТО (6509) Хорватія (301)


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Топ коментарі
+105
Откуда отзовет. Что этот параноик несет?
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25.01.2022 15:45
+102
Генерал Бридлав как то говорил, что Украина и Грузия больше соответствуют стандартам НАТО, и больше принимают участия в операциях Альянса, чем такие «члены» как Черногория, Албания и Хорватия. И что надо открыто говорить, что Украину и Грузию не принимают в угоду «членам» которые кормятся из масквачкалы
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25.01.2022 15:59
+99
Хорватія - парламентська республіка. А президентам там-просто дешева кремлівська шелупонь, не звертайте уваги.
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25.01.2022 16:04
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Тридцать лет не хватило чтобы хоть одну бомбу сделать,Северная Корея с нуля начинала и то смогла.
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26.01.2022 06:53 Відповісти
О, ещё одно чудо вылезло... Есть вероятность, что этот поц через пару дней будет извиняться. Другие члены НАТО могут посмотреть на президента Хорватии как на говно, а дальше - дело техники.
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26.01.2022 06:23 Відповісти
Подобные чудеса будут повторятся всё чаще и чаще,вы дорого обходитесь Западу во всех смыслах.
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26.01.2022 07:00 Відповісти
Напомните ему Республику Сербскую Краину, пусть НАТО поставит на место эту кремлевскую марионетку
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26.01.2022 07:48 Відповісти
Хорватам нужно внимательно присмотреться к этому персонажу, где-то из его задницы торчит рука кремля, на которую он насажен. Да и чемодан с путинским баблом из-под кровати должен выглядывать, не зря же он так про украинскую коррупцию верещит.
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26.01.2022 07:55 Відповісти
Це чмо - ганьба героїчного Хорватського народу . Дуже добре , що в них воно нічого не вирішує . От і в Україні треба зробити тимчасово парламентську республіку - роки зе не здрисне .
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26.01.2022 08:02 Відповісти
Збройні сили Хорватії менше 20 тис. Як військова сила Хорватія нуль.Навіщо їх взагалі було приймати в НАТО.
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26.01.2022 08:22 Відповісти
Територія. Може оминати незручно.
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26.01.2022 09:51 Відповісти
Хорватія завжди була під протекцією Німеччини в радянські часи. Тому звісно звідки вітер дує в таких заявах.
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26.01.2022 08:25 Відповісти
НАТО развалится из-за таких ушлепков
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26.01.2022 08:41 Відповісти
Вже ходять розмови про нові союзи. Тіпа балтійські країни, Польща і Україна.
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26.01.2022 09:53 Відповісти
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