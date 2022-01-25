Хорватія відкличе своїх військових із НАТО у разі вторгнення Росії в Україну, - президент Міланович

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що країна відкличе солдатів із НАТО у разі вторгнення РФ в Україну, а також максимально дистанціюється від подій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Dnevnik.hr".

"Якщо буде ескалація, ми відступимо та відкличемо всіх, до останнього солдата. Хорватія не має до цього ніякого відношення", - заявив Міланович

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За його словами, він буде всіма силами намагатися завадити будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною: "Пленкович може погрожувати, скільки захоче. Хорватія повинна тікати від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником у цій ситуації".

Також Зоран Міланович додав, що Україні не місце в НАТО.

"Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така – Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки – кисельні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав".

Нагадаємо, раніше президент Хорватії назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича до Києва "чистим шарлатанством" на тлі стягування російських військ до кордонів України. Натомість Чехія заявила, що розгляне питання відправки своїх військових до України, якщо отримає запит, і готова прийняти українців у разі евакуації.

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