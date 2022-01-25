Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Алієвим: Наші команди вже працюють над спільними проєктами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що глави держав позитивно відзначили нещодавню зустріч у Києві та обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку конкретних проектів українсько-азербайджанської співпраці.

"Наші команди вже працюють над спільними проєктами на виконання домовленостей, досягнутих нами в Києві. Твердо рухаємося вперед", – сказав Зеленський.

Президент України подякував президенту Азербайджану за висловлену підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Крмі того, зазначається, що Алієв привітав Зеленського з днем народження.

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