Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Алієвим: Наші команди вже працюють над спільними проєктами
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що глави держав позитивно відзначили нещодавню зустріч у Києві та обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку конкретних проектів українсько-азербайджанської співпраці.
"Наші команди вже працюють над спільними проєктами на виконання домовленостей, досягнутих нами в Києві. Твердо рухаємося вперед", – сказав Зеленський.
Президент України подякував президенту Азербайджану за висловлену підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
Крмі того, зазначається, що Алієв привітав Зеленського з днем народження.
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давай все по новой.
теперь - алиев
Откуда знаешь? Рядом стояла? Или у тебя из-за минерального источника видения начались?
с 1 января 2020 года для транспортировки
газа из Южной Европы.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ООО "Оператор ГТС Украины" "Это означает, что с нового года поставщики могут свободно транспортировать газ из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову". Газ из Азербайджана.
ит
"Великі діячи **********",ледве ногі унесли.