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Новини
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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Алієвим: Наші команди вже працюють над спільними проєктами

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Алієвим: Наші команди вже працюють над спільними проєктами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що глави держав позитивно відзначили нещодавню зустріч у Києві та обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку конкретних проектів українсько-азербайджанської співпраці.

"Наші команди вже працюють над спільними проєктами на виконання домовленостей, досягнутих нами в Києві. Твердо рухаємося вперед", – сказав Зеленський.

Президент України подякував президенту Азербайджану за висловлену підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Крмі того, зазначається, що Алієв привітав Зеленського з днем народження.

Також читайте: Зеленському виповнилося 44 роки. Президент день народження не святкуватиме і проведе його на роботі, - Никифоров

Автор: 

Азербайджан (858) Алієв Ільхам (153) Зеленський Володимир (24222)


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Топ коментарі
+4
Ааааа)))зекрыса не дождалась поздравлений и начала названивать сама...интересно,азербайджанец догадался зекрысу поздравить)))
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25.01.2022 16:28
+3
Квартал 95 продолжает шутить.......
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25.01.2022 16:26
+3
та откуда))) ж Президент может помнить днюхи всех клоунов))))
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25.01.2022 16:34
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с китаем уже попрацювали,

давай все по новой.
теперь - алиев
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25.01.2022 16:17 Відповісти
Хоче перейняти досвід, як зупинитись з пуйлом "посредине".
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25.01.2022 18:40 Відповісти
проект? азеро-квартал
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25.01.2022 16:23 Відповісти
Во время визита в Киев 3 февраля Султан Эрдоган сделает важное Заявление которое остановит кремлевскю крысу...
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25.01.2022 16:24 Відповісти
Квартал 95 продолжает шутить.......
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25.01.2022 16:26 Відповісти
Ааааа)))зекрыса не дождалась поздравлений и начала названивать сама...интересно,азербайджанец догадался зекрысу поздравить)))
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25.01.2022 16:28 Відповісти
та откуда))) ж Президент может помнить днюхи всех клоунов))))
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25.01.2022 16:34 Відповісти
зекрыса не дождалась поздравлений и начала названивать сама..

Откуда знаешь? Рядом стояла? Или у тебя из-за минерального источника видения начались?
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25.01.2022 16:35 Відповісти
Давно пора организовать покупку азербайджанской нефти через Грузию танкерами и газа через Румынию.
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25.01.2022 16:28 Відповісти
ООО "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор Transgaz подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами
с 1 января 2020 года для транспортировки
газа из Южной Европы.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ООО "Оператор ГТС Украины" "Это означает, что с нового года поставщики могут свободно транспортировать газ из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову". Газ из Азербайджана.
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25.01.2022 16:37 Відповісти
Красавы.
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25.01.2022 16:46 Відповісти
А шо за труба у поца воозле носа?
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25.01.2022 16:28 Відповісти
телефон правительственной связи )))) (еще от Брежнева остались))))
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25.01.2022 16:38 Відповісти
Так бы и написали в новости : Зеля поздравил нормального посана с ДР. А то начинают тут о "проектах, сотрудничестве, взаимодействии" и прочей воде. Лучше бы у Ильхама расспросил, как так бодро с Карабахом получилось и что для это надо?...
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25.01.2022 16:34 Відповісти
Спецы уже ездили в Азербайджан, и все узнали, что потребно
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25.01.2022 16:38 Відповісти
Цензер превратился в "пороховую" бочку! Ни культуры, ни терпимости к другому мнению, кроме главного "гетмана" всех времен!
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25.01.2022 16:35 Відповісти
Ботоферма, сэр...
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25.01.2022 16:36 Відповісти
Лол, посмотрите комменты под архивными новостями за 17,18 года - там гетмана ху***сосили не хуже, чем Зеленского) такая здесь фауна
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25.01.2022 16:38 Відповісти
Про Оман чого мовчиш? Вова, де інвестиції?
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25.01.2022 16:37 Відповісти
Владимир Александрович, вы в такой день и работаете. Здоровья вам.

ит
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25.01.2022 16:38 Відповісти
пока сам не напросишься на поздравления.... ни одна арахамия не поздравит (и тот три копейки кому-то перевел...СМСкой))))
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25.01.2022 16:39 Відповісти
Депутати з Ради потікали через чорних вихід.
"Великі діячи **********",ледве ногі унесли.
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25.01.2022 16:44 Відповісти
Спрашивал новый рецепт шашлычков?
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25.01.2022 16:47 Відповісти
дорога ложка к обеду, а дорожка к завтраку
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25.01.2022 17:09 Відповісти
 
 