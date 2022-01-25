Харків не буде ніколи окупованим! Це наше місто з нашими крутими людьми! - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський, який раніше в інтерв'ю The Washington Post допустив можливість окупації Харкова, тепер стверджує, що цього ніколи не буде.
Про це Зеленський написав на своїй Instagram-сторінці в коментарях під відео щодо підсумків вчорашнього засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
Один із користувачів соцмережі написав: "Харків має надію. Харків – це Україна і не хоче бути окупованим Росією".
Коментуючи цю фразу, Зеленський написав: "І не буде ніколи окупованим! Ніколи!!! Бо Харків – це наше місто з нашими крутими людьми!!!".
Нагадаємо, раніше глава держави заявив в інтерв'ю The Washington Post, що Харків може бути окупований, це стане початком повномасштабної війни.
Топ коментарі
+58 Mr Vice President
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+49 Вольный Каменьщик
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+33 саша паламарчук
показати весь коментар25.01.2022 16:28 Посилання
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"- Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня минулого року.
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Невже брехав?
Поясни що ти з ними, що тебе неправильно зрозуміли і що ти очолиш захист Харкова, якщо мокша захоче його окупувати.
А ще краще признач Авакова губернатором Харкова і місто буде у надійних руках.
скле́зінь «слимак» - білоруська
sklezia «навкіс» (присл.) - польська
sklezić «викривляти, перекошувати» - польська
sklьz- «ковзкий» - праслов'янська
Короче - надёжный источник безнадёги.
селедкускумбрию !
Присоединение Крыма - это "нацистская идея России" - №1.
Реванш и месть за распад России - это "нацистская идея России" - №2.
Одну идею, захват Крыма, она осуществила, другую, захват части Украины осуществила частично, но это ОРДЛО уже для нее достаточно. Но у русских есть третья , главная, всепоглащающая идея.
Превосходства России над Украиной а русских над украинцами - нац.идея №3 (I)
Русские постоянно себя позиционируют выше-умнее-сильнее-добрее-богаче чем украинцы. И такое представление существует может уже тысячи лет. Я, лично сталкивался с таким представлением множество раз. Но вот то, что я заметил, это русские всегда при этом завидовали украинцам. Особенно это видно когда русские начинают сравнивать погоду и получается Москва - 3*С а Киев +5*С. И у руских начинает мучительно больно сводить скулы. О, как они завидуют теплой Украине. Кроме того в Украине ах, плодородная земля в отличии от подмосковного промерзглого глинозема, ну и как обидно у хохлов обильно произростают много овощей, картофель, буряк (вот бы свеклы, им, для самогона! А?) кукуруза, подсолнечник, арбузы, множество разнообразных фруктов. Все что нужно для хорошей выпивки и закуски.... Поэтому у русских националистов эта зависть порождает идею нанести украинцам экономический ущерб. - Шоб было.
Поэтому. Путин как воплощение высшего нацизма русских будет постоянно угрожать, пугать и пакостить Украине. На давать Украине развиваться, не давать возможности захода инвестициям... Но я не думаю, что если даже проклятый путлер сдохнет вместо него станет на пост главного по России толерантный и разумный правитель. Потому что идея постоянно вредить экономике Украины (а может и всему Западу?) у нацистской России будет всегда. Такие идеи могут исчезнуть только в том случае если Россия станет демократической, а у власти будут либералы. Но это очень и очень маловероятно.
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky