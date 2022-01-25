Харків не буде ніколи окупованим! Це наше місто з нашими крутими людьми! - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який раніше в інтерв'ю The Washington Post допустив можливість окупації Харкова, тепер стверджує, що цього ніколи не буде.

Про це Зеленський написав на своїй Instagram-сторінці в коментарях під відео щодо підсумків вчорашнього засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Один із користувачів соцмережі написав: "Харків має надію. Харків – це Україна і не хоче бути окупованим Росією".

Коментуючи цю фразу, Зеленський написав: "І не буде ніколи окупованим! Ніколи!!! Бо Харків – це наше місто з нашими крутими людьми!!!".

Нагадаємо, раніше глава держави заявив в інтерв'ю The Washington Post, що Харків може бути окупований, це стане початком повномасштабної війни.

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