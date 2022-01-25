Створена Росією криза лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, - Квін
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін вважає, що створена Росією криза лише зміцнила підтримку України з боку її партнерів та друзів.
Слова Квін цитує пресслужба посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Підтвердила міському голові Києва Кличку, що ми продовжуємо підтримувати киян в умовах загрози агресії. Криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, підвищила рішучість її захисників і створила можливості для політичної єдності", - зазначила Квін.
Топ коментарі
+2 Александр Чуднивец #474549
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Вже всім очевидно, що хто зараз допомагає Україні зброєю, виступає проти північного потоку-2,ітд, той і є друг України.
Це США, Великобритания, Литва, Латвія, Естонія, Польша, Чехія.
Також умовно друзі - Туреччина, Канада, Фінляндія, Швеція, Японія.
А вороги, крім звичайно рашки, це Німеччина, Білорусь (фактично окупована рашкою), країни ОДКБ (де керує рашка)
Как не странно но я ожидал что самую ощутимую поддержку Украина получит от Германии но оказалось что єто говно.Мне даже расхотелось в такой ЕС.Лучше уже в тройственній союз УПА к которому в скором времени присоединятся и большенство стран ЕС.
(Об'явлення 21:1-5 - Нове небо і нова земля)...і бачив я нове НАТО і новий Євросоюз...(Цензор.нет).