Створена Росією криза лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, - Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін вважає, що створена Росією криза лише зміцнила підтримку України з боку її партнерів та друзів.

Слова Квін цитує пресслужба посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтвердила міському голові Києва Кличку, що ми продовжуємо підтримувати киян в умовах загрози агресії. Криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, підвищила рішучість її захисників і створила можливості для політичної єдності", - зазначила Квін.

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