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Створена Росією криза лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, - Квін

Створена Росією криза лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, - Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін вважає, що створена Росією криза лише зміцнила підтримку України з боку її партнерів та друзів.

Слова Квін цитує пресслужба посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтвердила міському голові Києва Кличку, що ми продовжуємо підтримувати киян в умовах загрози агресії. Криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, підвищила рішучість її захисників і створила можливості для політичної єдності", - зазначила Квін. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжують підтримувати Україну, за останні 12 місяців відносини поглибилися, - посольство. ВIДЕО

Створена Росією криза лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, - Квін 01

Автор: 

армія рф (17729) посольство (947) росія (65856) США (23303) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+2
та виявила лайно...
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25.01.2022 16:56
+1
Шось вам здалеку все трохи по іншому відбивається ніж у Європі.
Тут все набагато складніше.
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25.01.2022 16:55
+1
Ще і попалила проплачених рашкою агентів впливу.
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25.01.2022 16:56
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Шось вам здалеку все трохи по іншому відбивається ніж у Європі.
Тут все набагато складніше.
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25.01.2022 16:55 Відповісти
та виявила лайно...
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25.01.2022 16:56 Відповісти
Ще і попалила проплачених рашкою агентів впливу.
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25.01.2022 16:56 Відповісти
Можливий напад рашки на Україну дуже гарно індентифікував друзів та ворогів України.
Вже всім очевидно, що хто зараз допомагає Україні зброєю, виступає проти північного потоку-2,ітд, той і є друг України.
Це США, Великобритания, Литва, Латвія, Естонія, Польша, Чехія.
Також умовно друзі - Туреччина, Канада, Фінляндія, Швеція, Японія.
А вороги, крім звичайно рашки, це Німеччина, Білорусь (фактично окупована рашкою), країни ОДКБ (де керує рашка)
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25.01.2022 17:03 Відповісти
Так и до распада не далеко.
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25.01.2022 17:16 Відповісти
Рашка, як класична імперія, звичайно розпадеться, як і всі імперії в історії світу, це факт.
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25.01.2022 17:22 Відповісти
Прийшла весна і показало де хто срав.
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25.01.2022 17:05 Відповісти
ось яка жинка справжна, виталька за ней, як за каменной стеной, так глядишь и карупции скоро кирдык придет, и витальку в америку вывезут у люке шасси
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25.01.2022 17:06 Відповісти
Ведь не дураки же придмали что друзя познаются в беде.
Как не странно но я ожидал что самую ощутимую поддержку Украина получит от Германии но оказалось что єто говно.Мне даже расхотелось в такой ЕС.Лучше уже в тройственній союз УПА к которому в скором времени присоединятся и большенство стран ЕС.
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25.01.2022 17:11 Відповісти
«І бачив я небо нове й нову землю...
(Об'явлення 21:1-5 - Нове небо і нова земля)...і бачив я нове НАТО і новий Євросоюз...(Цензор.нет).
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25.01.2022 17:26 Відповісти
Прикольно,але більшість особливо східних,прибалтика,Польша,Словакія,Руминія вже побачили що їм чекати від їхньої надії Германії.Тим бідьше як що мокшани окупують Україну то вони вже будуть на їхніх кордонах і їх чекає така участь як буда у 1937-1938 роках Германія із мокшанами просто переділять між собою їхні країни.
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25.01.2022 17:36 Відповісти
Взагалі, то Германія наче вважає себе головною у Євросоюзі...а включення до європейських структур найбільшу країну Європи Україну може змінити баланс сил. Про це вже давно казали.
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25.01.2022 17:52 Відповісти
Ви праві але якраз і Германія придумувала все нові і нові умови для прийняття України в ЕС та затягувала процес вступу.А тепер стало зрозуміло чому,прийняття України в ЕС Україна майже автоматично стає членом НАТО і це порушило би плани *****.
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25.01.2022 18:01 Відповісти
тупин дал распоряжение предложить бывшему Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель возглавить совет директоров АО "Зарубежнефть". Бывшему главе Военно-морских сил Германии, вице-адмиралу Кай-Ахим Шенбаху, который подал в отставку после слов о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, дал распоряжение предложить место в совете директоров ПАО «НК»Роснефть".
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25.01.2022 17:14 Відповісти
Особенную благодарность от лица граждан Украины хочу вынести Германии и Франции. Как никогда почувствовал вашу поддержку в борьбе с оккупантами. Спасибо , как н когда после Второй Мтровой озабочены ... Просто озабочены.... Мы и без вас справимся...
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25.01.2022 17:17 Відповісти
Если Украина выживет - может таки начнёт вешать коррупционеров на столбах ? Иначе так будет до скончания веков у вас...
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25.01.2022 17:18 Відповісти
Созданный Россией?) Это был очередной тупой проект Байдена.
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25.01.2022 17:36 Відповісти
 
 