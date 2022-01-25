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Новини Силовики
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Затриманий студент коледжу, який під керівництвом російських кураторів "мінував" об’єкти на Черкащині, - СБУ

Затриманий студент коледжу, який під керівництвом російських кураторів

Служба безпеки України встановила мережу псевдомінерів, які здійснили серію анонімних повідомлень на Черкащині. Зловмисники здійснили 9 повідомлень про мінування різних закладів та установ через закриті телеграм-чати, що керуються з території РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що студент-першокурсник одного з місцевих коледжів виконував замовлення щодо мінування різних об’єктів. Протягом січня через закритий телеграм-канал він мінував школи, коледжі, житлові будинки та торгівельно-розважальні центри Черкащини.

Крім цього, "анонімний терорист" створив власний телеграм-канал. Там він розміщував фото та відео матеріали про результати "замінувань", також отримував замовлення від інших осіб на чергові об’єкти. Наразі встановлено, що трьом "замовникам" вдалося реалізували свій злочинний намір. "Відомо, що через цей канал він отримував завдання щодо псевдомінувань від російських кураторів, а також оплату за їх виконання", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу псевдомінера й затримали його в навчальному закладі. Він зізнався у вчинених анонімних повідомленнях та мотивував свою діяльність тим, що хотів збільшити рейтинг власного телеграм-каналу і отримати прибуток за "замовлення" мінувань.

Також читайте: Студент "замінував" криворізький коледж за допомогою спецслужб РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ході обшуків за місцем проживання у зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування та отримання замовлень від російських кураторів.

За інформацією СБУ, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, яким куратори з РФ обіцяють анонімність та надають чіткі інструкції. Наразі за фактом здійснення неправдивих повідомлень про замінування відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Перевіряється факт причетності вказаних осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.

Також читайте: Через регулярні повідомлення про мінування у Черкасах і Миколаєві вирішили відправити школи на "дистанційку"

Автор: 

мінування (1218) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12915) силовики (2514) Чернігівська область (929)


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Топ коментарі
+25
ч.2 передбачає від 4 до 8 років
+ компенсація роботи саперів за всі випадки.
За 5 років точно не відробить
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25.01.2022 17:04
+23
Кастрировать,что бы тупое быдло не размножалась,тварь тупорылая,скотина.
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25.01.2022 17:03
+21
Ніяких штрафів! Порахувати збиток і змусити відпрацьовувати в тюрмі до повного погашення. Ніякої амністії - до повного погашення нехай паше на промці і дрочить на фотки українок. І так до глибокої старості...
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25.01.2022 17:08
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малолітнє дурко...
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25.01.2022 16:58 Відповісти
Забабахать штраф, за который будет расчитываться лет 5 - на всю жизнь запомнит!
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25.01.2022 16:59 Відповісти
ч.2 передбачає від 4 до 8 років
+ компенсація роботи саперів за всі випадки.
За 5 років точно не відробить
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25.01.2022 17:04 Відповісти
Не он, а родаки. А те уж точно всю жизнь люлей давать будут! В тюрму не надо.
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25.01.2022 17:05 Відповісти
Та не будут они люлей давать. Буллинг запрещен у нас законодательно. Вот и повоспитывай такого...
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25.01.2022 17:19 Відповісти
можливо йому залишився рiк до повнолття. i навiть якщо вiн пiсля 9 класу. пiсля 18 батьки вжe нe мають нi вiповдати нi впливати на нього.
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25.01.2022 21:36 Відповісти
Ніяких штрафів! Порахувати збиток і змусити відпрацьовувати в тюрмі до повного погашення. Ніякої амністії - до повного погашення нехай паше на промці і дрочить на фотки українок. І так до глибокої старості...
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25.01.2022 17:08 Відповісти
За наш с вами счет. Не, не надо.
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25.01.2022 17:24 Відповісти
Утримання одного не працюючого вязня в середньому коштує бюджету близько 30 000 гривень на місяць. Таких придурків можна тримати в окремих блоках в колоніях загального режиму. Це дешевше. Вартість утримання вираховувати. Не заробив - помирай з голоду або тогуй сракою (там збоченців вистачає). От і вийде все життя (цікаве і насичене подіями та враженнями) на промці...
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25.01.2022 17:38 Відповісти
" 30 000 гривень на місяць"

ААААфигеть! Чё так дорого?
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25.01.2022 17:41 Відповісти
30к? Я в месяц столько не зарабатываю, а тут на урок
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25.01.2022 17:46 Відповісти
Охорона, відеомоніторинг, комуналка, харчування, одяг, культурні програми. Тюрма, як то кажуть це "страховка від безробіття". Я знав таких які виходять і не можуть дбати про себе зовсім. Тому скоюють якусь фігню щоб отримати черговий строк і на повне утримання.
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25.01.2022 18:11 Відповісти
так харкiвська шумахeрша вишивкою займається i пeрeраховує копiйки.
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25.01.2022 21:39 Відповісти
Так. Чинне законодавство це дозволяє - її зобовязані утримувати незалежно від того чи заробила вона на своє утримання. Але це можна змінити на рівні законодавства для корупціонерів та зрадників усіх мастей. Наприклад, з заробітку відраховувати за охорону і відрахування потерпілим і на решту на харчування. Таку методу застосовували коли ламали в гівно "злодіїв в законі". І як вони на словах не випєндрювались що "вору работать в падлу" але пахали на промці як чухани і жоден не помер з голоду...
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25.01.2022 22:32 Відповісти
з хорошим штрафом i тюрьми нe трeба
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25.01.2022 21:37 Відповісти
Ну і хто ж той штраф заплатить за повнолітнього недоумка? Батьки? Так воно вже формально доросле! Сума робіт з евакуації та розмінування спецпідозділом дуже висока. Це сотні тисяч гривень з бюджету. Тому кожний такий "дзвінок" є перш за все економічною диверсією яка призводить до великих матеріальних та моральних втрат. Останні взагалі важко оцінити але шкоду вони несуть страшну.
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25.01.2022 22:38 Відповісти
працюватимe на волi i зароблятимe на сeбe i на штраф. як алiмeнти
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25.01.2022 23:21 Відповісти
По перше, це оплачена ворогом диверсія і покарання має бути однозначно повязаним з позбавленням волі. По друге, на свободі буде штампувати якісь довідки і не платити. Може навіть "зникнути" як це роблять неплатники аліментів.
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25.01.2022 23:35 Відповісти
для таких особих можна довiчний браслeт ввeсти або взагалi датчик в жопу. пiсля виходу з тюрьми служба контролює сiдєльца. досвiд має i такого проконтролює.
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25.01.2022 23:47 Відповісти
А навіщо? Він за все має платити і його витрати на свободі "на себе коханого" будуть на-абагато більші ніж по тюремним розцінкам. Іншими словами, в тюрмі він швидше виплатить (вартість проживання в бараці набагато нижча ніж в окремій квартирі) і при цьому буде позбавлений волі, тобто реально покараний. А якщо зробити з десяток сюжетів про те як чортило відпрацьовує на хлібі і воді то таких "мінерів" просто не стане.
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26.01.2022 00:23 Відповісти
дiтвора рада що школи нeмає. так завжди було.
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25.01.2022 23:22 Відповісти
Ему 5 или 6 лет? Какой он малолетний, это готовый предатель Родины.
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25.01.2022 21:51 Відповісти
кураторам так легко удается управлять населением
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25.01.2022 17:02 Відповісти
Бабло решает все.
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25.01.2022 17:04 Відповісти
Кастрировать,что бы тупое быдло не размножалась,тварь тупорылая,скотина.
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25.01.2022 17:03 Відповісти
яйца под крышку пианинки, дешево и сердито
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25.01.2022 17:19 Відповісти
Я часто задумуюся над цією проблемою і доходжу висновку, що стерилізація для певних видів злочинів була б ідеальним засобом. А як поводитися, скажімо, з матір'ю, що викидає свою новонароджену дитину на смітник? Та я померлого пса не викидаю...
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25.01.2022 19:02 Відповісти
повідомлення через анонімний телеграм-канал?
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25.01.2022 17:07 Відповісти
Друшлак кацапський, просмоли всі дірки, бо останні мізки вітер видме.
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25.01.2022 17:31 Відповісти
На хімію в Черкаси! І хай відробляє завжані збитки...
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25.01.2022 17:14 Відповісти
Буде знову .... звінЯться? Чи так відпустять. На поруки? Його треба не відпускати, а провчити, та й батьків не завадить. Конфіскація майна. А йому гранату під яйця на десять діб. Поворухнеться - рвоне. То нехай так і живе.
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25.01.2022 17:16 Відповісти
студенту яйца прихлопнуть крышкой пианинки
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25.01.2022 17:18 Відповісти
Один я подумал, что наши самые честные полицейские в мире могли тупо заставить оговорить себя при помощи всяких там дубинок? Та не, не может быть такого...
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25.01.2022 17:20 Відповісти
Лапать ніколи не вивчить українську мову, не дано це їм, від природи.
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25.01.2022 17:38 Відповісти
Про російських кураторів віриться слабо, проте добре, що затримали, займатися таким - просто треш.
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25.01.2022 17:25 Відповісти
Почему? Это как раз хорошее объяснение нафига это делать. Шоб он "минировал" от нефиг делать, то после второго-третьего раза это бы надоело.
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25.01.2022 17:31 Відповісти
В идеале минеров послать разминировать на линию ОРДЛО, в качестве приза уменьшенин срока в 2 раза. Если кто доживет конечно
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25.01.2022 17:26 Відповісти
А беріть його на всі наступні розмінування,хай як кіт заходить першим...і стрімить..ото вже рейтинг буде,срібна кнопка в ютубі
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25.01.2022 17:27 Відповісти
Запхати гімняреві пальці в двері - заспіває ще краще..! Ці юні довбоJоби з вивернутим мозком розуміють тільки "фізичний" вплив на їх свідомість.
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25.01.2022 17:30 Відповісти
ооооо дебиииил! просто придурок... небольшие, базовые знания как устроены эти самые телекоммуникации, и ни СБУ ни ЦРУ с АНБ тебя никогда не поймают (при минимальном вложении денег и при существующем в Украине законодательстве). Минируй чё хочешь сколько хочешь. А так присядет на пару лет.
Кацапские кураторы, хотите стабильности - обращайтесь ко мне. Обещаю не сдавать вас в СБУ (но это не точно).
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25.01.2022 17:30 Відповісти
Да вы батенька гений, видно сразу что умней всех остальных. Хорошо что каждый преступник тоже думает что он самый умный и уже очень поздно понимают как это далеко от истины.
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25.01.2022 17:48 Відповісти
Как видите, меня пока за минирование не сцапали . И не сцапают
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25.01.2022 17:53 Відповісти
Головне слово тут "пока".
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25.01.2022 18:31 Відповісти
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25.01.2022 18:33 Відповісти
От мерзота соплива... Навіть не знаю, як таке покарати. Чи до нього дійде? Воно ж тупе як 5 рублів. А карати треба, і оголошувати про це публічно.
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25.01.2022 17:30 Відповісти
Предприниматели штурмуют Раду: СМИ сообщают об эвакуации народных депутатов

https://t.me/vestiukr/25444

Появилась информация, что один из участников протеста находится у здания Рады без признаков жизни. Также есть пострадавшие среди силовиков.

https://t.me/vestiukr/25442
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25.01.2022 17:31 Відповісти
Базарники протестують, за те, щоб не тільки зарплату в конвертах отримувати, а й за те, щоб їхні "хозяєва" ніякі податки не платили? А прийде час іти на пенсії, будуть кричати, що копійки отримують і це винна влада.
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25.01.2022 17:43 Відповісти
И как всегда, отпустят.
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25.01.2022 17:34 Відповісти
Посадить его на длинную цепь и на разминирование минных полей Днбасса. Раз в два дня дарить по 1 листку из руководства по минному делу. Если он, конечно доживет. А его приключения на минном поле транслировать онлайн. Заодно и рейтинги поднимутся и таким дятлам как он наука будет.
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25.01.2022 17:45 Відповісти
На розмінування! Разом з батьками.
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25.01.2022 18:02 Відповісти
В армию, окопы копать, шоб поняли мрази, шо они чудят...
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25.01.2022 18:56 Відповісти
Всего лишь 259-я? Учитывая, что он это делал по заданию спецслужб агрессора, то тут должна быть "госизмена". Ну и чтоб другим дегенератам неповадно было.
И обязательно конфискацию, чтоб возместить ущерб государству, которое оно затратило на взрывотехников, следственно-оперативные группы, кинологов и патрульных, проводящих эвакуацию людей после таких "шуток"!
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25.01.2022 19:01 Відповісти
в запоре 15 000 000 требуе
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25.01.2022 19:09 Відповісти
Закривайте назавжди . Нехай шиє рукавиці і плетені сітки .
🇺🇦🤣👍
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25.01.2022 20:09 Відповісти
 
 