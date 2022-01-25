49% дорослого населення України отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, - МОЗ

Станом на сьогодні вже 49% дорослого населення України отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Найбільше вакцинованих в Києві – понад 71% дорослих мешканців.

У шести областях більше ніж половина дорослих отримали принаймні одне щеплення. Це Київська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Черкаська області.

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Найменше вакциновано в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Волинській областях. Тут щепилося менше ніж 40% дорослих.