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Новини Війна
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Від початку доби поранено двоє воїнів внаслідок російських обстрілів, стан одного важкий. Війська РФ 5 разів відкривали вогонь, - ООС

Від початку доби поранено двоє воїнів внаслідок російських обстрілів, стан одного важкий. Війська РФ 5 разів відкривали вогонь, - ООС

Від початку доби, 25 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що у бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Також повідомляється, що неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного російські найманці здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

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За даними штабу, внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – важкий.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Від початку доби поранено двоє воїнів внаслідок російських обстрілів, стан одного важкий. Війська РФ 5 разів відкривали вогонь, - ООС 01

Автор: 

обстріл (28973) поранення (2813) Донбас (22356) найманці рф (2063) операція Об’єднаних сил (6725)


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Боже, поможи
Найшвидшого одужання нашим хлопчикам.
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25.01.2022 17:36 Відповісти
у величайшего днюха и ФОПы
ему не до потерь на фронте
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25.01.2022 17:36 Відповісти
Це точно підготовка для захоплення Львоа , Києва і Харкова. Згодні зі мною?
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25.01.2022 17:39 Відповісти
Не, это салют к дню рождения говнокомандующего. На каких фронтах воевал? Сколько диванов поменял?
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25.01.2022 18:38 Відповісти
На колчаковских, это понятно! В ударном клавишном бате.
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26.01.2022 08:02 Відповісти
Держитесь, парни!!!

Ноги им всем в рот с Ермака до Х_йла!!!

Скорейшего и полного выздоровления, Братья!!!
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25.01.2022 19:18 Відповісти
В уставы ВСУ уже прописали незаконные и предательские Минские соглашения? Седой хенерал учит курсантов в учлищах - а это, сынки калибр 120мм, его мы пройдем факультативно - все равно его применять низзя.
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25.01.2022 19:40 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення.... тримайтеся синочки !!!!
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25.01.2022 20:43 Відповісти
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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25.01.2022 21:04 Відповісти
 
 