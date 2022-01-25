Від початку доби поранено двоє воїнів внаслідок російських обстрілів, стан одного важкий. Війська РФ 5 разів відкривали вогонь, - ООС

Від початку доби, 25 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що у бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Також повідомляється, що неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного російські найманці здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

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За даними штабу, внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – важкий.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.