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Новини Агресія Росії проти України Війна
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33% українців переконані, що існує реальна загроза нападу Росії на Україну, - дослідження Українського інституту майбутнього

33% українців переконані, що існує реальна загроза нападу Росії на Україну, - дослідження Українського інституту майбутнього

Більшість українців (37%) вважають, що нарощування кількості російських військ біля кордонів України - це торг з боку Росії з тим, щоб країни НАТО гарантували невступ України до Альянсу. Але 33% громадян вважають військову загрозу з боку РФ реальною.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп з 21 січня до 23 січня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Так, найбільше респондентів відповіли, що нарощування кількості російських військ біля кордонів України - це торг з боку Росії з тим, щоб країни НАТО гарантували невступ України до Альянсу (37%). Проте не набагато менше підтримало варіант, що існує реальна та серйозна загроза нападу Росії/введення російських військ на територію України (33%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 53% українців вважають, що Зеленський не здатен буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач у разі нападу РФ на Україну, - опитування КМІС

Також 14% вважає, що загрози повномаштабного вторгнення немає: 5% вважає, що подібні новини – це результат інформаційної політики з боку західних партнерів, зокрема США, ще 5%, що Росія просто "брязкає" зброєю і ще 4%, , що це – результат інформаційної політики з боку української влади та ЗМІ.

Зокрема, респонденти з м. Києва найбільше підтримали варіант, що існує реальна та серйозна загроза введення російських військ на територію України (40%), найменше цей варіант підтримали респонденти з Півдня (22%).

33% українців переконані, що існує реальна загроза нападу Росії на Україну, - дослідження Українського інституту майбутнього 01

дослідження (612) опитування (1961) Український інститут майбутнього (24)


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Топ коментарі
+10
Загроза нікуди не дівалась. Тільки от розумні 73 % виборців обрали у владу людину, яка три роки саботувала розвиток ЗСУ. Тепер звісно мокші відчули момент...
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25.01.2022 17:43
+7
не нужно быть вангой, чтобы предугадать сценарий в случае предстоящей войны: на Киев летят рашисткие ракеты, а клоун зеленский вместе со своим моносбродным цирком на чартерах разлетаются по миру с мешками денег - гастроли закончились, время отдыхать. А тупоголовые **********% поверившие в телевизионную сказку про простого парня из народа - будут прятаться голодными по холодных подвалах и проклинать Украину, которая их не защитила.
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25.01.2022 17:50
+6
Точно, порисовался Явашвырок в броне лифчике - она сразу и поднялась...
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25.01.2022 17:50
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no name институт...
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25.01.2022 17:39 Відповісти
Чим далі від мокшів, тим видається менша загроза. А в реальності "Развод по рюськи".
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25.01.2022 17:50 Відповісти
контур нового-старого антиукраїнського альянсу

Александр Яневский (Alex Yanevskyy)@yanevskyy



AFP: Представители Германии, России, Украины и Франции встрется в Париже, чтобы обсудить пути снижения напряженности.
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25.01.2022 17:39 Відповісти
Не подобається мені ця компашка.
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25.01.2022 18:46 Відповісти
Загроза нікуди не дівалась. Тільки от розумні 73 % виборців обрали у владу людину, яка три роки саботувала розвиток ЗСУ. Тепер звісно мокші відчули момент...
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25.01.2022 17:43 Відповісти
Точно, порисовался Явашвырок в броне лифчике - она сразу и поднялась...
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25.01.2022 17:50 Відповісти
Правда, це поняття таке відносне... Головне -аксіоми: Зє - нарік, Петро -Гетьман.
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25.01.2022 17:53 Відповісти
Среди стран африки поднялась? Назови мне хоть одну страну, где у военного зарплата 300 евро?
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25.01.2022 17:51 Відповісти
Зелені балбєси переконували мене, що Зеленський закупить купу Оплотів для армії. Де вони???
Навіть немає того, що Петро поремонтував. Оборонні заводи стоять ще з 2019.
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25.01.2022 17:55 Відповісти
Таи нахрен вони потрібні Україні в ******** війні при ціні 5,5 млн баксів за штуку?
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25.01.2022 18:18 Відповісти
А він і не обіцяв.
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25.01.2022 18:31 Відповісти
А звідки взялися ті 11, які передали в 19-20?
З неба впали? Чи, може, еленський за рахунок крадівництва профінансував?
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25.01.2022 22:42 Відповісти
прежде чем рассказывать херь советую почитать про этот рейтинг и узнать с каким временным лагом делается рейтинг армий мира. подсказка - три года
т.е. в 2021 году обьявляется рейтинг армий по состоянию на конец 2018 года
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25.01.2022 17:58 Відповісти
ты тупой? делается каждый год но данные берутся за три года назад.
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25.01.2022 18:03 Відповісти
нет. идиот тут ты
кстати, согласно этого рейтинга в 2014 году Украина была 21. о как....
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25.01.2022 18:11 Відповісти
Это ЗЕлебот. Не спорь с идиотом, а отправляй его сразу в спам.
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25.01.2022 18:06 Відповісти
Молодец, петушок, правильно прокукарекал. Зайди в ОПу, получишь премиальный фанфурик бояры и 200 гр. ливерки на закусь. А еще твой куратор Дерьмак разрешит вне очереди соснуть бубочкину пипетку. ЗЕленую.
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25.01.2022 18:05 Відповісти
Ксеніє, а ви не підкажете, в яких військах зараз проходить строкову службу син Порошенка - Михайло? А то шукаю, шукаю інформацію, де проходить службу цей хлопець призовного віку і не можу знайти.
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25.01.2022 20:53 Відповісти
Не підкажу. Краще скажіть де ваш син. Воює ?
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25.01.2022 21:00 Відповісти
Ні, він навчається в школі. Я воював у 14-15-му, строкову службу теж проходив у свій час.
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25.01.2022 21:28 Відповісти
Тож ви вже не проходите? Ну це нормально. одна людина не зобов'язана перебувати у військах постійно. Дивує, що ви і досі шукаєте, де весь це час проходить службу хтось інший.
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25.01.2022 22:46 Відповісти
Тому що, коли людина розповідає про необхідність захищати країну, а в цей час зоває свого синатвід сирокової служби - то я їй не вірю. Ось візьмемо Ізраїль і його нещодавнього лідера Нетаньягу. Сам служив, його брат служив (загинув до речі). Його обидва сина, що навчались в США, коли прийшов строк проходититстрокову службу, повернулись в Ізраїль і відслужили так само, як і діти звичайних громадян. Хоча ні, старший служив в зоні бойових дій у спецпідрозділі і отримав поранення.
І якби було по іншому, то політична кар'єра Нетаньягу закінчилась би набагато раніше, тому що євреї - рощумні люди, на відміну від українців, де за крісло президента змагаються професійний уклоніст з тим, хто ховає свого сина від служби за кордоном.
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26.01.2022 06:18 Відповісти
РНБО не доопрацьовує - треба терміново провести ще один брифінг на тему у "Богдаді все спокійно"
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25.01.2022 17:47 Відповісти
Значить Українську Армію можна фінансувати на 33%?...
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25.01.2022 17:48 Відповісти
Да уж...А на месте Верховного - балаболка со спущенными штанами...
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25.01.2022 17:48 Відповісти
не нужно быть вангой, чтобы предугадать сценарий в случае предстоящей войны: на Киев летят рашисткие ракеты, а клоун зеленский вместе со своим моносбродным цирком на чартерах разлетаются по миру с мешками денег - гастроли закончились, время отдыхать. А тупоголовые **********% поверившие в телевизионную сказку про простого парня из народа - будут прятаться голодными по холодных подвалах и проклинать Украину, которая их не защитила.
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25.01.2022 17:50 Відповісти
а може бути і так - під керівництвом Клоуна та його агентів ФСБ в ОП, ЗСУ зазнають поразки і Клоун підписує капітуляцію заради Миру та на задоволення 73%. Менти допоможуть окупантам придушити рух партизанів.
Ментам і повіям у будь-якій країні похер кого обслуговувати..
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25.01.2022 17:59 Відповісти
При грохнутом соседе- *****, правильно ожидать всего. Готовьте тр. чемодан. еду и патроны. Ибо "защитника "гундосого , кторый по сути самоустранился от выполнения функции президента можно только ПОРЖАТЬ. За Украину нужно теперь УБИВАТЬ , при каждой возможности , любым способом.
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25.01.2022 17:50 Відповісти
А якій відсоток українців впевнені, що Росія вже напала на Україну у 2014 році?
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25.01.2022 17:51 Відповісти
Коли вторгнення анонсують мало не щодня, в якийсь момент це стає неможливо сприймати серьйозно. Як у тій казці про хлопця, що кричав "вовк".
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25.01.2022 17:53 Відповісти
Зато буба криворогий блеет, что в его пустой голове война давно закончилась. Оно и понятно, в голове у этого окурка вместо мозгов ЗЕленые фекалии.
Репоедов не надо бояться, надо просто готовиться к войне.
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25.01.2022 17:58 Відповісти
а скумбриевич со с арахамлией же сказали, что всё чики-пуки и можно уже сегодня отправлятся на шашлыки, празднуя майские.
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25.01.2022 18:01 Відповісти
"Большинство украинцев (37%) считают, что..." Источник:

С каких пор 37% большинство???
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25.01.2022 18:02 Відповісти
Тому що будь-який інший варіант обрав менше відсотків, кеп.
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26.01.2022 10:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4P__m6DIwFc типичный рускомировец https://www.youtube.com/watch?v=4P__m6DIwFc
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25.01.2022 18:05 Відповісти
Ідіть у сраку зі своїми опитуваннями!*****, скільки ж дармоїдів, які лише здатні роздмухувати паніку.Самі ж дременуть на захід при найменшій загрозі і надалі будуть такі ж дурнуватв опитування проводить .Здохніть суки.Разом іх зеленою шоблою та ******!
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25.01.2022 18:06 Відповісти
Все правильно, по статистике 30% населеня полностью склонны к зомбированию. Они неосознанно принимают все, что им вдолбишь.
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25.01.2022 18:24 Відповісти
Остальные расслабленные , готовые жарить шашлыки . Думал что-то поменялось . Наивный .
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25.01.2022 18:54 Відповісти
Боевые действия возможны в районе ДНР и ЛНР, все остальное будет тщательно продуманными лякалками и гибридными акциями, их могут быть десятки. Но отключения света и тепла в лютые холода могут убить больше чем война, а разрушенная до основания экономика это косвено жертвы сравнимые с большой войной, беспросветный ужас 90х многие помнят. На самом деле власть себя правильно сейчас ведет, всегда ненавидел зеленского и квартал задолго до 14го, но сейчас они правильно делают что гасят панику - это страшней всего, если публика выхватит массовый психоз.
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25.01.2022 18:54 Відповісти
Полностью согласен .
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25.01.2022 19:42 Відповісти
З 2014 року від москалів нічого доброго не чекаю і не надіюся. До 2014 ще жевріла надія що то народ а не зброд.
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25.01.2022 18:58 Відповісти
тут без вариантов, ***** только нападать или идти в отставку. а отставка для него = уголовное преследование и тюрьма до конца жизни.
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25.01.2022 19:55 Відповісти
Я би не відкидала варіант нападу з боку Білорусі і якоби силами білоруської армії - "А нас там нет".Лука і так під всякими санкціями,йому одною більше,одною менше - все одно,а х*йло втече від відповідальності.
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25.01.2022 20:12 Відповісти
67% сомневающихся скоро поймут как они ошибались, считая невозможным такое нападение... очень скоро.
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25.01.2022 21:09 Відповісти
67% идиотов так и осталось...жесть
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25.01.2022 21:32 Відповісти
 
 