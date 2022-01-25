33% українців переконані, що існує реальна загроза нападу Росії на Україну, - дослідження Українського інституту майбутнього

Більшість українців (37%) вважають, що нарощування кількості російських військ біля кордонів України - це торг з боку Росії з тим, щоб країни НАТО гарантували невступ України до Альянсу. Але 33% громадян вважають військову загрозу з боку РФ реальною.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп з 21 січня до 23 січня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Так, найбільше респондентів відповіли, що нарощування кількості російських військ біля кордонів України - це торг з боку Росії з тим, щоб країни НАТО гарантували невступ України до Альянсу (37%). Проте не набагато менше підтримало варіант, що існує реальна та серйозна загроза нападу Росії/введення російських військ на територію України (33%).

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Також 14% вважає, що загрози повномаштабного вторгнення немає: 5% вважає, що подібні новини – це результат інформаційної політики з боку західних партнерів, зокрема США, ще 5%, що Росія просто "брязкає" зброєю і ще 4%, , що це – результат інформаційної політики з боку української влади та ЗМІ.

Зокрема, респонденти з м. Києва найбільше підтримали варіант, що існує реальна та серйозна загроза введення російських військ на територію України (40%), найменше цей варіант підтримали респонденти з Півдня (22%).