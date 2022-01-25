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Новини Агресія Росії проти України Війна
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56% українців готові особисто стати до лав тероборони, - дослідження Українського інституту майбутнього

56% українців готові особисто стати до лав тероборони, - дослідження Українського інституту майбутнього

56% українців готові особисто стати до лав тероборони в разі їх створення у громаді.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп з 21 січня до 23 січня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас 44% респондентів опитування навпаки – вказали, що не готові на цей крок.

Серед жінок 48% відповіли, що готові брати участь у теробороні, а серед чоловіків – 68%. Також респонденти віком 45+ найбільше готові до участі у теробороні – серед них 63% погодились би на це. Своєю чергою у віковій категорії 28-35 найменше охочих увійти до лав тероборони – 43%.

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Найбільше респондентів, які готові особисто взяти участь у лавах тероборони виявилися з Півдня (65%) та Заходу (62%). Найменше – зі Сходу (39%).

56% українців готові особисто стати до лав тероборони, - дослідження Українського інституту майбутнього 01

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дослідження (612) опитування (1961) тероборона (386) Український інститут майбутнього (24)


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Топ коментарі
+38
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну буде́м воювати!
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25.01.2022 18:14
+26
где будут раздавать калаши с патронами - напишите
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25.01.2022 18:11
+22
я теж готовий стріляти в спину ванюшкам і буду, разом із двома перевіреними товаришами. Не довіряємо ми офіційним структурам.
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25.01.2022 18:18
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Думаю проблема не в людях, а в отсутствии должной работы. Должны быть объекты мобилизации, где хранится оружие, боеприпасы, провизия. Каждый должен знать задачу. А так это Гуляйполе.
2. Как бывший сотрудник МВД, звоню товарищам, говорю, а вам говорили что делать... В ответ, что никакой работы в этом направлении нет.
П. С. Также встану на защиту.
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25.01.2022 20:01 Відповісти
Как раз Гуляйполе и громило деникинцев с их хвалеными чеченодаговскими дикими дивизиями. Может это не так уж и плохо?
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25.01.2022 20:09 Відповісти
кацапо-фашистов будем еп@шить со всех стволов!
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25.01.2022 20:47 Відповісти
Эта "Территориальня оборона" напоминает "Фольксштурм" - "отряды народного ополчения Нацистской Германии, созданные в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска антигитлеровской коалиции на её территорию"© [Википедия].
Диалог из немецкого фильма "Бункер"(2004) Рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса и командира боевой группы обороны Рейхсканцелярии и бункера фюрера бригадефюрера СС Вильгельма Монке (48-я мин.фильма):
Монке: - Русские расстреливают ваших ополченцев, как мишени в тире. Людям не хватает опыта и оружия.
Геббельс: - Эту нехватку им восполняет пламенная вера в нашу окончательную победу.
Монке: - Если вы не вооружите наших людей, они не смогут сражаться. Тогда они напрасно умрут.
Геббельс: - Нисколько им не сочувствую. Народ сам выбрал свою судьбу. Для кого-то это может стать открытием, но Вам не стоит себя обманывать. Мы ни к чему не принуждали немецкий народ. Они сами доверили нам власть. А теперь летят и летят их бестолковые головы.
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25.01.2022 20:54 Відповісти
Украина напала на раху?Ты коцапская абизяна?,🤣🖕
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25.01.2022 20:58 Відповісти
Вот у меня друг, афганец бывший кстати, сказал так - воевать не буду, даже улыбаться днем им, но по ночам буду резать.
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25.01.2022 21:31 Відповісти
Як виглядає з політики зе-уряду і його касти "привілейованих" (вколотих), будуть окремі загони для "ізгоїв" та туалетної "еліти".

Хоча "еліта" вищить-боїться, закликає всіляко ізолювати "заразних", бо вони - "небезпечні".
Треба й такий облік провести: кого скільки є.
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26.01.2022 00:54 Відповісти
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