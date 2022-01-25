56% українців готові особисто стати до лав тероборони, - дослідження Українського інституту майбутнього
56% українців готові особисто стати до лав тероборони в разі їх створення у громаді.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп з 21 січня до 23 січня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас 44% респондентів опитування навпаки – вказали, що не готові на цей крок.
Серед жінок 48% відповіли, що готові брати участь у теробороні, а серед чоловіків – 68%. Також респонденти віком 45+ найбільше готові до участі у теробороні – серед них 63% погодились би на це. Своєю чергою у віковій категорії 28-35 найменше охочих увійти до лав тероборони – 43%.
Найбільше респондентів, які готові особисто взяти участь у лавах тероборони виявилися з Півдня (65%) та Заходу (62%). Найменше – зі Сходу (39%).
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2. Как бывший сотрудник МВД, звоню товарищам, говорю, а вам говорили что делать... В ответ, что никакой работы в этом направлении нет.
П. С. Также встану на защиту.
Диалог из немецкого фильма "Бункер"(2004) Рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса и командира боевой группы обороны Рейхсканцелярии и бункера фюрера бригадефюрера СС Вильгельма Монке (48-я мин.фильма):
Монке: - Русские расстреливают ваших ополченцев, как мишени в тире. Людям не хватает опыта и оружия.
Геббельс: - Эту нехватку им восполняет пламенная вера в нашу окончательную победу.
Монке: - Если вы не вооружите наших людей, они не смогут сражаться. Тогда они напрасно умрут.
Геббельс: - Нисколько им не сочувствую. Народ сам выбрал свою судьбу. Для кого-то это может стать открытием, но Вам не стоит себя обманывать. Мы ни к чему не принуждали немецкий народ. Они сами доверили нам власть. А теперь летят и летят их бестолковые головы.
Хоча "еліта" вищить-боїться, закликає всіляко ізолювати "заразних", бо вони - "небезпечні".
Треба й такий облік провести: кого скільки є.