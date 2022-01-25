Кінець травня – реальний термін для перших рішень РНБО про визнання осіб олігархами, - Малюська

7 травня 2022 року набуває чинності так званий закон про олігархів. На думку міністра юстиції Дениса Малюські, кінець травня – реальний термін для того, щоб з’явилися перші рішення РНБО про визнання осіб олігархами.

Про це очільник Мін'юсту розповів у інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Із 7 травня РНБО і члени РНБО зможуть розпочати процедуру визначення олігархів. Вона займає певний час. Треба зібрати документи, внести їх на РНБО. РНБО має з ними ознайомитися, призначити дату, надати змогу кандидатам в олігархи надати пояснення, заслухати й тоді ухвалити рішення. Кінець травня – це цілком реальний термін для того, щоб з’явилися перші рішення про визнання осіб олігархами", - зазначив міністр.

Він також пояснив механізм наповнення реєстру олігархів.

"Як працюватиме механізм? Є низка державних органів – це насамперед усі члени РНБО. Серед зацікавлених це може бути Служба безпеки України або інші правоохоронні органи, які володіють інформацією про активи і діяльність олігархів. Так само це можуть бути Кабмін і Антимонопольний комітет. Це серед найімовірніших суб’єктів, які можуть зібрати інформацію про наших найпотужніших бізнесменів, які одночасно є і в медіа, й у політиці.

В такому разі вони збирають матеріали, узагальнюють їх. Як це буде? Критерій у частині політики дуже-дуже простий і легко перевіряється. Насамперед це якщо особа займає якусь політичну посаду або має близьких родичів чи бізнес-партнерів на політичних посадах.

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Наступний критерій – власність медіа. Зараз кілька тисяч суб’єктів інформаційної діяльності, передовсім ідеться про телеканали, зобов’язані й публічно розкривають структуру власності – хто є їхніми власниками і кінцевими бенефіціарами. Вся ця інформація є на веб-сайтах відповідних каналів. Йдеться про тисячі суб’єктів. Заходимо на відповідний веб-сайт, дивимося інформацію про структуру власності або запитуємо таку інформацію у Нацради з телебачення і радіомовлення й відповідно дивимося, хто з таких потенційних кандидатів в олігархи офіційно є в структурі власності медіа.

Структуру власності якоїсь компанії можна легко перевірити через єдиний реєстр. Будь-яка особа може перевірити. Насправді левову частку перевірки, хто є олігарх, а хто ні, можемо зробити ми з вами, не маючи навіть жодних владних повноважень. Реєстри відкриті, дані відкриті. Наприклад, щодо активів. Чимало VIP-народних депутатів – кандидати в олігархи. Вони подають декларації. У деклараціях так само абсолютно спокійно можна подивитися, який обсяг фінансів у них є і чи дотягує він до лімітів, встановлених законом про олігархів".

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Так само можна подивитися компанії, якими вони володіють. Можна подивитися обороти цих компаній, активи – абсолютно все є онлайн. Тобто насправді роботу з перевірки і збирання інформації, хто олігарх, а хто ні, є відповідність чи немає, може зробити будь-яка зацікавлена особа", - розповів Малюська.

З повною версією інтерв'ю міністра юстиції Дениса Малюськи Цензор.НЕТ можна ознайомитись за посиланням.