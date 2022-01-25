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Новини
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Кінець травня – реальний термін для перших рішень РНБО про визнання осіб олігархами, - Малюська

Кінець травня – реальний термін для перших рішень РНБО про визнання осіб олігархами, - Малюська

7 травня 2022 року набуває чинності так званий закон про олігархів. На думку міністра юстиції Дениса Малюські, кінець травня – реальний термін для того, щоб з’явилися перші рішення РНБО про визнання осіб олігархами.

Про це очільник Мін'юсту розповів у інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Із 7 травня РНБО і члени РНБО зможуть розпочати процедуру визначення олігархів. Вона займає певний час. Треба зібрати документи, внести їх на РНБО. РНБО має з ними ознайомитися, призначити дату, надати змогу кандидатам в олігархи надати пояснення, заслухати й тоді ухвалити рішення. Кінець травня – це цілком реальний термін для того, щоб з’явилися перші рішення про визнання осіб олігархами", - зазначив міністр.

Він також пояснив механізм наповнення реєстру олігархів.

"Як працюватиме механізм? Є низка державних органів – це насамперед усі члени РНБО. Серед зацікавлених це може бути Служба безпеки України або інші правоохоронні органи, які володіють інформацією про активи і діяльність олігархів. Так само це можуть бути Кабмін і Антимонопольний комітет. Це серед найімовірніших суб’єктів, які можуть зібрати інформацію про наших найпотужніших бізнесменів, які одночасно є і в медіа, й у політиці.

В такому разі вони збирають матеріали, узагальнюють їх. Як це буде? Критерій у частині політики дуже-дуже простий і легко перевіряється. Насамперед це якщо особа займає якусь політичну посаду або має близьких родичів чи бізнес-партнерів на політичних посадах. 

Також читайте: Кандидатів в олігархи набагато більше 13-ти: технологічний майданчик для їхнього реєстру вже зроблений, - Данілов

Наступний критерій – власність медіа. Зараз кілька тисяч суб’єктів інформаційної діяльності, передовсім ідеться про телеканали, зобов’язані й публічно розкривають структуру власності – хто є їхніми власниками і кінцевими бенефіціарами. Вся ця інформація є на веб-сайтах відповідних каналів. Йдеться про тисячі суб’єктів. Заходимо на відповідний веб-сайт, дивимося інформацію про структуру власності або запитуємо таку інформацію у Нацради з телебачення і радіомовлення й відповідно дивимося, хто з таких потенційних кандидатів в олігархи офіційно є в структурі власності медіа.

Структуру власності якоїсь компанії можна легко перевірити через єдиний реєстр. Будь-яка особа може перевірити. Насправді левову частку перевірки, хто є олігарх, а хто ні, можемо зробити ми з вами, не маючи навіть жодних владних повноважень. Реєстри відкриті, дані відкриті. Наприклад, щодо активів. Чимало VIP-народних депутатів – кандидати в олігархи. Вони подають декларації. У деклараціях так само абсолютно спокійно можна подивитися, який обсяг фінансів у них є і чи дотягує він до лімітів, встановлених законом про олігархів".

Також читайте: Олігархам треба домовлятися з державою, а не навпаки, - Зеленський

Так само можна подивитися компанії, якими вони володіють. Можна подивитися обороти цих компаній, активи – абсолютно все є онлайн. Тобто насправді роботу з перевірки і збирання інформації, хто олігарх, а хто ні, є відповідність чи немає, може зробити будь-яка зацікавлена особа", - розповів Малюська.

З повною версією інтерв'ю міністра юстиції Дениса Малюськи Цензор.НЕТ можна ознайомитись за посиланням.

Автор: 

олігарх (933) Малюська Денис (402) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+11
Странно.

Минюст США уже давно сказал, что олигарх - владелец ЗЕ некто Коломойский.
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25.01.2022 18:35
+8
Це - воно. Чмо зєльоноє.
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25.01.2022 18:37
+7
А я думала малюська це вона.
А це дядько...
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25.01.2022 18:27
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Іншими словами-дамо їм побільше накрасти та втекти...
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25.01.2022 18:25 Відповісти
шОУ ТРИВАТИМЕ ДО ВИБОРІВ.? Якщо олігарх - отримай відповідне податкове навантаження, це вже щось реальне. Та ЗЄїла краще сяде довічно,ніж реально порушить інтереси олігархів.
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25.01.2022 18:36 Відповісти
А я думала малюська це вона.
А це дядько...
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25.01.2022 18:27 Відповісти
Це - воно. Чмо зєльоноє.
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25.01.2022 18:37 Відповісти
оно дебилоидное чмо
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25.01.2022 19:36 Відповісти
к маю бубася и все вы будете кто в Крыму, кто на Сейшелах с украденными миллиардами.

73 % будут голодные отмораживать сраки в бомбоубежищах и подвалах, и гундосить, что Порошенко и 25 % их не защитили.
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25.01.2022 18:28 Відповісти
А если не будут, то что ты скажешь?
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25.01.2022 18:32 Відповісти
Как там дела у Бени-не олигарха?
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25.01.2022 18:53 Відповісти
Це якесь полювання на відьом і дискредитація.
Порушує права людей. Певно ще і позови будуть.
Навіщо вивішувати списки, якщо зелені депутати просто припинять брати бабло в конвертах за голос.
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25.01.2022 18:29 Відповісти
Чи не припинять ?
Це ж через них олігархи доять державу.
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25.01.2022 18:30 Відповісти
А доживете то до травня? Це не на роялі грати. Це вже гра для дорослих.
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25.01.2022 18:35 Відповісти
Странно.

Минюст США уже давно сказал, что олигарх - владелец ЗЕ некто Коломойский.
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25.01.2022 18:35 Відповісти
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25.01.2022 20:43 Відповісти
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25.01.2022 20:44 Відповісти
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25.01.2022 20:44 Відповісти
А Зеленского признают олигархом?
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25.01.2022 18:39 Відповісти
воно півшостого.
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25.01.2022 18:50 Відповісти
Это будет почетное звание, кто не заплатит ним не станет.
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25.01.2022 18:44 Відповісти
У Беларусь заехалі эшалоны з расейскай тэхнікай без апазнавальных знакаў
https://charter97.org/be/news/2022/1/25/452340/
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25.01.2022 18:45 Відповісти
Да и хер с ними! Там одни срочники!!
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25.01.2022 18:47 Відповісти
Yurko Perko


@YurkoPerko

·
https://twitter.com/YurkoPerko/status/1485998434737872906 1 ч



все залежить від "точки зору" ))
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25.01.2022 18:46 Відповісти
зенелох собственноручно
каждому "алигарху" наклеет
на задницу дадзибао зелено цвета
Конесно это не коснется Бени,Ахметки и Фирташа..
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25.01.2022 18:46 Відповісти
Писюську за писюську подергали!
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25.01.2022 18:48 Відповісти
Малюська-утіпутька, а ти не замислювався над простим питанням: а чи буде, до кінця травня, ваш ЗЕлений бовдур ще називатися "преЗЕдентом"???
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25.01.2022 18:48 Відповісти
Ви дивіться виродки, щоб до кінця травня не опинилися в екзилі. Бо з такою бездіяльністю щодо оборни це для вас, покидьків, реальна перспектива. А він, ку*ва, про "олігархів". Тьху!
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25.01.2022 18:49 Відповісти
не уверен что в мае молюска еще будет министром
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25.01.2022 18:51 Відповісти
Малюська на фото намагається спростувати своє прізвище.
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25.01.2022 18:52 Відповісти
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25.01.2022 19:00 Відповісти
огласите весь список, пожалуйста
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25.01.2022 19:08 Відповісти
Получается, что олигархи у нас появятся в конце мая.)
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25.01.2022 19:17 Відповісти
если платят налоги, зачем этот цирк?
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25.01.2022 19:28 Відповісти
Воно до травня дотягне? Я маю на увазі у владі...
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25.01.2022 19:30 Відповісти
Цирк на дроті. Идиотское шоу.

Каждый должен заниматься своим делом.

Олигархами должен заниматься Антимонопольный комитет,

а РНБО должен заниматься национальной безопасностью.
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25.01.2022 19:57 Відповісти
Ешо у одного крыша потекла вместо того чтоб принимать закон которые ставят в рамки бизнесменов в рамки они Беню накачивают баблом ЕШО ОДИН ДЕБИЛ
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25.01.2022 20:46 Відповісти
 
 